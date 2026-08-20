Sekarang atau tidak sama sekali! Mengapa Man Utd HARUS melancarkan upaya transfer terlambat untuk Harry Kane
"Kami selalu ingin berkembang, kami ingin, Anda tahu, kami ingin lebih, kami butuh lebih, kami terus mencari cara bagaimana kami bisa melakukannya, jadi itu tidak pernah berhenti," kata Michael Carrick kepada wartawan pekan lalu ketika ditanya soal rencana transfer Manchester United. "Kami menyadari itu dan kami harus terus mendorong diri."
Carrick adalah manajer yang sangat tenang dan kalem, yang tidak akan pernah secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasan kepada dewan klub, tidak seperti dua pendahulunya, Ruben Amorim dan Jose Mourinho, tetapi ini adalah hal yang paling mendekati permohonan yang didorong emosi yang mampu ia sampaikan. Ia tahu, sama seperti setiap suporter United yang berpikiran jernih juga tahu, bahwa pengeluaran sebesar £85 juta ($115 juta) untuk duet gelandang Youri Tielemans dan Andrey Santos tidak akan cukup untuk mendorong United masuk ke persaingan gelar-gelar utama.
Kurangnya kedalaman skuad di seluruh lapangan akan dihukum saat tim menyesuaikan diri untuk kembali memainkan tiga hingga empat pertandingan per pekan. Mendatangkan gelandang lain untuk menutupi hilangnya fisik, dan gol, dari Casemiro adalah hal yang esensial, begitu juga penambahan bek kiri baru untuk bersaing dengan Luke Shaw.
Namun, agar faktor takut Unitedbenar-benar kembali musim ini, mereka juga membutuhkan sosok utama kelas dunia. Masuklah Harry Kane. Striker Bayern Munich itu memasuki tahun terakhir kontraknya dan pembicaraan perpanjangan di Allianz Arena masih belum dimulai. Jika ada klub yang punya sumber daya dan gengsi untuk memanfaatkan situasi ini, itu adalah United, dan akan menjadi peluang besar yang terlewat jika mereka bahkan tidak setidaknya mencoba menguji tekadnya.
Tak ada rasa urgensi
Kane tampil benar-benar fenomenal untuk Bayern sejak kepindahannya dari Tottenham pada 2023, dengan mencetak 146 gol hanya dalam 147 penampilan, serta menyumbang 33 assist lainnya. Ia telah membuktikan diri sebagai penerus alami Robert Lewandowski, mengantar klub meraih gelar Bundesliga dalam dua musim terakhir, sekaligus juga memenangkan DFB-Pokal dan Piala Super Jerman.
Karena itu, akan menjadi bencana jika Bayern terpaksa melepasnya secara cuma-cuma pada musim panas tahun depan. Mereka harus mengikat Kane dengan kontrak baru sebelum Januari, atau ia akan bebas bernegosiasi soal perjanjian prakontrak dengan peminat mana pun.
Namun, belum ada rasa urgensi di balik layar. Bahkan, Kane mengatakan setelah kembali ke tempat latihan Jumat lalu: "Kami jelas sudah bilang ingin berbicara setelah Piala Dunia dan setelah liburan saya. Jadi saya tidak tahu persis kapan, tetapi mereka akan memulainya pekan ini, pekan depan... kami akan memulai pembicaraan itu. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, kami tenang, saya rasa mereka juga tenang dengan situasi ini. Jelas sekarang adalah waktunya untuk mulai berbicara, karena hanya tersisa satu tahun lagi. Itu penting. Tetapi kedua pihak santai, dan saya cukup yakin akan ada pembicaraan pekan ini atau pekan depan."
Kepergian secara tergesa-gesa mungkin terjadi
Sikap santai Bayern bisa berbalik merugikan mereka. Bursa transfer baru akan ditutup 13 hari lagi, dan ketidakpastian seputar masa depan Kane tidak luput dari perhatian.
Menurut talkSPORT, perwakilan pemain berusia 33 tahun itu telah mengadakan pembicaraan dengan Al-Hilal, dan ia belum "menutup pintu" untuk pindah ke Arab Saudi sebelum pensiun. Barcelona juga sempat sangat kuat dikaitkan dengan Kane pada Juni lalu, dengan Daily Mail saat itu melaporkan bahwa juara Spanyol tersebut berencana untuk "meninjau kembali situasinya" setelah partisipasinya di Piala Dunia.
Kane berulang kali mengatakan bahwa ia bahagia di Bayern, tetapi ia pantas mendapatkan bukti kepercayaan yang nyata. Dilaporkan bahwa Bayern lebih memilih perpanjangan kontrak dua tahun hingga 2029, saat Kane akan berusia 35 tahun, tetapi kubunya mendorong tambahan satu tahun lagi. Jika tidak ada pihak yang bersedia berkompromi, kepergian mendadak sangat mungkin terjadi.
United bisa maju dengan tawaran paling menarik untuk Kane, dengan chairman INEOS Sir Jim Ratcliffe dikenal sebagai pengagum mantan bintang Tottenham itu. Pada Oktober tahun lalu, The Telegraphmelaporkan bahwa tujuan Kane yang paling mungkin jika ia meninggalkan Bayern adalah United, dengan proyek di Old Trafford lebih menarik baginya ketimbang kembali ke Spurs. Kane bisa menempatkan Manchester United dalam persaingan untuk trofi-trofi terbesar dan dengan cepat memburu rekor gol Premier League sepanjang masa milik Alan Shearer, yang masih berjarak 47 gol darinya.
Tentu saja untuk United
Pilihan nomor 9 Carrick saat ini sangat terbatas, setidaknya begitulah. Benjamin Sesko baru saja kembali berlatih setelah cedera tulang kering, jadi kemungkinan besar akan dikembalikan ke pertandingan secara bertahap pada pekan-pekan awal musim baru, yang berarti hanya menyisakan Joshua Zirkzee sebagai opsi alami di posisi penyerang tengah.
Namun, Zirkzee mungkin tidak akan bertahan lebih lama, dengan mantan bintang Atalanta itu berpeluang kembali ke Serie A di tengah laporan ketertarikan dari Juventus dan Napoli. Bryan Mbeumo bermain sebagai false nine sepanjang pramusim, dan Matheus Cunha juga bisa mengisi posisi itu, tetapi dalam dunia ideal, Manchester United tinggal mendatangkan satu penyerang spesialis lagi.
Tidak ada yang lebih baik untuk peran itu selain Kane. Dia adalah tipe superstar yang sudah terbukti di Premier League, persis seperti yang dulu rutin direkrut Sir Alex Ferguson; dengan Robin van Persie, Dimitar Berbatov Andy Cole, dan Eric Cantona termasuk di antara para penyerang yang memberi dampak instan sekaligus bertahan lama di Old Trafford.
Sejujurnya, Manchester United sebenarnya tidak benar-benar punya nomor 9 yang bisa diandalkan sejak Van Persie pergi. Kehadiran Kane sebagai ujung tombak akan memberi dorongan yang sangat besar bagi seluruh skuad; dia akan melahap peluang setengah matang yang sering disia-siakan oleh pemain seperti Sesko dan Zirkzee, berbagi tugas kreasi permainan dengan Bruno Fernandes, dan menutupi hilangnya ancaman udara dari Casemiro.
Mentor sempurna
Kedatangan Kane sebenarnya juga akan menjadi hal yang bagus bagi Sesko. Ya, penyerang Slovenia itu harus duduk di bangku cadangan dalam pertandingan-pertandingan terpenting, tetapi pengorbanan itu akan terbayar. Pengalaman belajar apa yang lebih baik selain bekerja bersama pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris dan Tottenham setiap hari?
Sesko memiliki semua atribut fisik dan teknik untuk menjadi penyerang utama United dalam jangka panjang. Namun, saat ini permainannya masih perlu dipoles, dan Kane akan memberikan contoh sempurna baginya untuk diikuti.
Sebagai finisher mematikan dari segala sudut yang juga unggul saat bermain membelakangi gawang, Kane adalah segala hal yang masih diupayakan Sesko untuk menjadi. Pemain berusia 23 tahun itu kesulitan saat menghadapi blok rendah dan belum cukup memberi United kehadiran yang kuat di dalam kotak penalti. Itu tidak akan berubah secara ajaib dalam semalam; dia membutuhkan mentor untuk mendorongnya.
Kane menjalani debut seniornya bersama Spurs pada usia 18 tahun, tetapi butuh tiga tahun lagi baginya untuk mendapatkan terobosan besarnya, sehingga dia akan bisa memahami masalah-masalah awal yang dialami Sesko. Dia juga seorang pemimpin alami, dan akan dengan sukarela membantu lulusan akademi RB Leipzig itu dengan cara apa pun yang dia bisa.
Model profesional
United akan membidik Kane saat ia benar-benar berada di puncak performanya. Ia mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan untuk Bayern musim lalu, dan 12 gol lagi untuk Inggris, termasuk enam gol saat mereka melaju ke semifinal Piala Dunia.
Tingkat konsistensi yang luar biasa itu menjadikan Kane favorit untuk Ballon d'Or 2026, dan ia juga akan menjadi pemenang yang populer karena alasan penting lainnya. "Harry Kane mewujudkan gagasan bahwa kebesaran dalam olahraga tidak lengkap tanpa kebesaran karakter. Ia layak menjadi Pemain Terbaik Dunia," kata presiden Bayern Herbert Hainer, seperti dikutip Sky Germany.
Kane adalah sosok profesional dan atlet teladan, dengan mentalitas juara dan gairah terhadap permainan yang membuatnya disukai para penggemar di seluruh dunia. Menjadikannya wajah utama revolusi mereka di Old Trafford akan menjadi langkah brilian dari rezim kepemilikan INEOS.
Hanya sekelompok sangat kecil pemain yang memahami dan menerima tanggung jawab besar dalam mewakili United di era modern. Kepribadian Kane sangat selaras dengan idealisme bersejarah klub, dan ia akan memberikan segalanya untuk membawa mereka kembali ke puncak tertinggi.
Langkah yang meningkatkan warisan
Tentu saja, ada argumen bahwa Kane akan mengambil langkah mundur jika ia bergabung dengan United. Bayern hampir pasti akan terus mendominasi kompetisi domestik musim ini dan cukup percaya diri dengan peluang mereka untuk melangkah hingga akhir di Liga Champions, setelah kalah tipis dari pemenang dua musim beruntun Paris Saint-Germain di semifinal 2025-26.
Namun, kesuksesan di Eropa adalah satu-satunya hal yang akan meningkatkan warisannya jika ia memperpanjang masa tinggalnya di Allianz Arena. Ia akan diharapkan memenangi Bundesliga dua atau tiga kali lagi, karena Bayern tidak memiliki cukup persaingan di kasta tertinggi Jerman; itu menjadi situasi krisis pada saat-saat langka ketika mereka gagal melakukannya.
Trofi apa pun yang diraih di Manchester akan punya bobot yang jauh lebih besar. United belum menjuarai Premier League sejak 2013, dan sukses terakhir mereka di Liga Champions datang lima tahun sebelumnya. Status legenda menanti pemain mana pun yang memainkan peran kunci dalam mengembalikan klub ke kejayaan masa lalu.
Rasanya Kane dan United adalah pasangan yang sangat serasi, tetapi ini sekarang atau tidak sama sekali. Jika Carrick ingin membawa tim ke level berikutnya, dan melindungi masa depannya sendiri, mengangkat nama Kane dalam pembicaraan transfer apa pun antara sekarang dan 1 September akan menjadi langkah yang sangat bijak.