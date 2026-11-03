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DCL 1-1GOAL

“Saya tahu siapa diri saya”: Bagaimana menjadi ayah dan memulai lembaran baru di Leeds membantu penyerang Inggris Dominic Calvert-Lewin kembali menemukan kebahagiaannya

Dalam wawancara eksklusif dengan GOAL, Dominic Calvert-Lewin berbicara terbuka tentang kebangkitan kariernya di Leeds, cedera yang menguji dirinya, dan bagaimana menjadi ayah mengubah pandangannya terhadap kehidupan.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Dominic Calvert-Lewin tumbuh besar dengan poster Muhammad Ali di dinding kamarnya. Kutipan di poster itu bukan salah satu ucapan sang petinju yang penuh sesumbar. Bahkan, kutipan tersebut tidak terlalu relevan bagi seorang anak. Namun, Calvert-Lewin begitu sering membacanya sehingga, bertahun-tahun kemudian, ia masih hafal kata-katanya.

    Kini, mungkin lebih dari sebelumnya, ia kembali teringat pada poster itu.

    “Seseorang yang memandang dunia dengan cara yang sama pada usia 50 tahun seperti saat berusia 20 tahun,” bunyi kutipan di poster itu, “telah menyia-nyiakan 30 tahun hidupnya.”

    Calvert-Lewin bukan lagi berusia 20 tahun. Memang, ia juga belum berusia 50 tahun, tetapi ulang tahunnya yang ke-30 semakin dekat. Sudah 21 tahun sejak ia bergabung dengan akademi Sheffield United, yang praktis menjadi awal perjalanannya sebagai pesepakbola. Sudah 10 tahun sejak ia pindah ke Everton dan enam tahun sejak penampilan pertamanya bersama timnas Inggris. Tiga tahun lalu, ia menjadi seorang ayah.  Bahkan kepindahannya ke Leeds, yang terjadi kurang dari satu setengah tahun lalu, terasa begitu jauh. Hidup berubah, dan perubahan itu berlangsung cepat. Terutama bagi Calvert-Lewin.

    Namun, di tengah semua perubahan, masa-masa indah, dan pelajaran dari masa-masa sulit, Calvert-Lewin terus mencetak gol. Musim ini, ia menunjukkan permainan terbaiknya sejak mulai bersinar di Everton pada 2019-21. Dengan 18 gol, ia menjadi pemain Inggris paling produktif di Premier League sejak tiba di Elland Road musim gugur lalu.

    Jadi, apa rahasianya? Mengapa gol-gol kini lebih sering datang dibandingkan beberapa tahun lalu? Apa yang berubah?

    Jawabannya, Calvert-Lewin sendiri telah berubah, dan perubahan itu membuatnya lebih baik.

    “Menurut saya, itu jelas memberi kekuatan,” katanya kepada GOAL, “dan ada kekuatan yang saya dapat dari kesadaran bahwa sekarang saya tahu apa yang menjadi tujuan saya. Saya tahu apa yang bisa saya lakukan. Saya tahu siapa diri saya, dan saya tahu apa yang bisa saya berikan. Saya rasa itu memberi saya banyak kepercayaan diri saat melangkah ke lapangan…Saya sedikit lebih tenang ketika menghadapi kesulitan atau masa-masa berat. Itu berasal dari fondasi yang saya miliki di rumah. Saya percaya itulah pijakan utama saya, dan saya belum memilikinya saat berusia 21 tahun. 

    “Sekarang saya memilikinya, dan itu memberi saya kepercayaan diri untuk melangkah keluar dan menghadapi dunia.”

    Tentu saja, bagian dari dirinya itu tidak berubah. Calvert-Lewin telah menghadapi dunia sejak menjalani debut bersama Sheffield United 11 tahun lalu. Ia telah menghadapi tantangan Premier League hampir sepanjang kariernya. Tentu saja, hidup pun memberinya perlawanan: cedera, kemunduran, berbagai narasi tentang dirinya, dan masa-masa tanpa gol. Semua itu kini terasa jauh, tetapi Calvert-Lewin tahu hal-hal tersebut tidak benar-benar jauh. Jika ada satu hal yang ia pelajari dalam hidup, itu adalah bahwa seseorang tidak boleh terlalu terlena, baik saat keadaan sedang bagus maupun buruk.

    “Hidup berjalan melalui berbagai fase,” katanya, “dan terkadang keadaan baik, sementara di saat lain ada masa-masa sulit.

    “Namun saat ini,” tambahnya sambil tersenyum, “hidup terasa menyenangkan.”

    Inilah kisah kehidupan Calvert-Lewin, bagaimana hidupnya berubah dan, yang lebih penting, bagaimana perubahan itu membentuk dirinya.

  • “Orang-orang kini tahu seperti apa saya.”

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    Sportimage

    Setelah beberapa tahun diragukan, sang penyerang kembali mencetak gol di level tertinggi.

    Dalam sepakbola, mudah untuk lupa bahwa perkembangan tak pernah benar-benar berjalan lurus. Keadaan tidak selalu membaik, begitu pula para pemain. Sering kali, pesepakbola mencapai puncak performa lebih awal dan menghabiskan sisa karier untuk berusaha kembali ke sana. Semakin lama upaya itu berlangsung, semakin sulit puncak tersebut diraih lagi.

    Untuk sementara waktu, wajar jika muncul pertanyaan apakah Calvert-Lewin bisa kembali ke puncak performanya.

    Antara 2019 dan 2021, ia mencetak 36 gol untuk Everton, termasuk 29 di Liga Primer. Usianya baru 22 tahun ketika periode itu dimulai. Ia kemudian mendapat panggilan dari Inggris, tampil di Piala Eropa, dan segalanya berjalan baik. Itu tampak seperti awal dari sesuatu yang indah.

    Namun, keadaan berubah. Cedera mulai mengganggu, gol-golnya mengering, dan berbagai anggapan pun bermunculan. Cap “rentan cedera” paling menyakitkan baginya. Masalah otot paha belakang menghantuinya pada musim 2022/23. Masalah yang sama juga membuatnya absen selama 100 hari pada musim 24-25. Patah jari kaki, patah tulang pipi, serta berbagai masalah lutut dan pergelangan kaki membuat begitu banyak waktu terbuang. Begitu banyak masa-masa sepi yang membuat cap “rentan cedera” berubah dari sekadar anggapan menjadi sesuatu yang terasa lebih dekat dengan kenyataan.

    Calvert-Lewin mengakui bahwa untuk beberapa waktu, ia sangat ingin menjawab semua itu. Anehnya, setelah berhasil melakukannya, ia kini merasa tak perlu lagi menanggapinya.

    “Menurut saya, yang paling jelas adalah ketika Anda mengalami beberapa cedera, Anda langsung mendapat cap tertentu, dan sangat sulit untuk melepaskannya. Sulit juga bagi diri sendiri untuk lepas dari cap itu. Sebanyak apa pun kata-kata yang diucapkan tidak akan mengubahnya. Satu-satunya hal yang bisa mengubahnya adalah bermain pekan demi pekan, berlatih setiap hari, serta menunjukkan konsistensi dan ketahanan fisik. Pada akhirnya, anggapan itu akan memudar, tetapi seperti yang saya alami, cap tersebut sulit dihilangkan. Saya rasa orang-orang kini tahu seperti apa saya. 

    “Saya rasa mungkin ada sejumlah anggapan tentang saya sebelum bergabung dengan Leeds,” tambahnya, “dan saya rasa saya telah mematahkannya. Saya memang berniat mematahkan anggapan itu dengan tampil baik dan menjalankan tugas saya dengan baik di lapangan, dan saya yakin saya sudah melakukannya sampai batas tertentu.”

    Tidak ada rahasia besar untuk melepaskan diri dari sebuah cap, tetapi ada cara sederhana untuk melakukannya: konsistensi. Itulah yang ditemukan penyerang berusia 29 tahun itu di Leeds. Dalam banyak hal, kepindahannya ke Leeds menjadi titik awal kebangkitannya. Meninggalkan Everton pada 2025 merupakan keputusan besar, terutama mengingat ikatannya dengan klub tersebut. Keputusan itu juga datang di tengah perubahan dalam kehidupan pribadinya, ketika ia menyesuaikan diri dengan peran sebagai ayah dan kehidupan pernikahan. Menurutnya, sudah waktunya memulai perjalanan baru.

    Leeds dan Daniel Farke tentu senang ia mengambil keputusan itu. Sejak kedatangan sang penyerang, hanya empat pemain Liga Primer yang memiliki rasio gol per pertandingan lebih baik daripada Calvert-Lewin. Dalam 15 bulan terakhir, ia mencetak 20 gol. Sepanjang empat musim terakhirnya di Everton, setelah musim terbaik dalam kariernya saat mencetak 21 gol, ia hanya mengemas 18 gol.

    “Saya tidak pernah berhenti percaya bahwa pada akhirnya saya akan kembali ke titik ini: bermain di level ini pekan demi pekan dan menemukan konsistensi,” katanya. “Itulah satu hal yang selalu saya yakini: di tengah pasang surut beberapa tahun terakhir, saya mampu kembali menjadi penyerang tengah yang mencetak gol. 

    “Terdengar klise, tetapi setiap hari, Anda hanya perlu percaya bahwa Anda bisa kembali.”

    Di tengah semua itu, keyakinannya sederhana: ia adalah pencetak gol, dulu, sekarang, dan kelak. Belakangan ini, ia berkali-kali membuktikannya. Hal itu membuatnya merenungkan gol dan apa maknanya.

  • Kelegaan dan kegembiraan

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    NurPhoto

    Ada masa ketika perasaan saat gol tercipta tidak lagi terasa sama bagi sang penyerang.

    Gol terpenting yang pernah dicetak Calvert-Lewin tak terbantahkan. Saat skor masih imbang melawan Crystal Palace menjelang akhir pertandingan, Everton membutuhkan sosok penyelamat. Mereka sedang berjuang menghindari degradasi dan tahu kemenangan akan memastikan mereka bertahan. Lalu Demarai Gray mengirim tendangan bebas ke kotak penalti, dan Calvert-Lewin melompat bak Superman untuk menyundul bola masuk. Gol itu menyelamatkan klubnya.

    Itu adalah salah satu gol paling mendebarkan dalam beberapa waktu terakhir. Para suporter bersorak riuh. Begitu pula rekan-rekan setim Calvert-Lewin. Namun, pada saat itu, sang striker tidak merasa gembira.

    “Yang saya rasakan hanya kelegaan,” katanya. “Bahkan bukan kegembiraan; hanya rasa lega yang benar-benar luar biasa.”

    Pada masa itu, kelegaan adalah perasaan yang paling sering ia rasakan. Mencetak gol bukan terasa seperti momen untuk dirayakan, melainkan kesempatan untuk mengembuskan napas lega. Tekanan yang ia rasakan sangat besar. Sebagian besar datang dari dirinya sendiri, seiring perjuangannya yang begitu keras untuk kembali ke performa terbaik.

    “Ada masa-masa sulit, mungkin lebih terasa saat di Everton,” katanya, “dan mencetak gol lebih terasa sebagai kelegaan ketimbang sesuatu yang benar-benar saya nikmati. Bedanya, sekarang di Leeds saya menikmati setiap momen saat mencetak gol. Saya rasa, karena telah melewati berbagai fase dalam karier, saya belajar untuk lebih menghargainya.”

    Bagi Calvert-Lewin, setiap kali kembali dari cedera, ia merasakan tekanan untuk membuktikan diri lagi. Itu membuatnya lebih sulit untuk sekadar menikmati permainan. Namun, di Leeds, ia mengaku telah menemukan kembali kegembiraan itu dan yakin hal tersebut terlihat dari cara bermainnya.

    Ambil contoh golnya baru-baru ini ke gawang Manchester United. Itu adalah gol khas penyerang oportunis. Ketika bola masuk ke gawang, Calvert-Lewin tetap tenang. Ia berjalan ke arah sudut lapangan, berguling ke depan, lalu meluapkan emosinya. Ia berteriak kegirangan saat rekan-rekan setim mengerumuninya.

    “Saya selalu berharap perasaan itu tidak pernah berubah,” kata Calvert-Lewin. “Saya berharap tetap memiliki perasaan, tekad, dan semangat yang sama selama saya masih bisa bermain.”

    Namun, kini tekad dan semangatnya mencapai tingkat yang baru. Ada pula perasaan baru yang ia alami. Itulah pengaruh menjadi seorang ayah, sesuatu yang dirasakan Calvert-Lewin setiap hari.

  • Perspektif di 'Football Leeds'

    Leeds United v Brighton & Hove Albion - Premier League
    Getty Images Sport

    Hidup Calvert-Lewin berubah ketika putrinya lahir tiga tahun lalu.

    Putri Calvert-Lewin kini berusia tiga tahun, yang berarti ia baru mulai memahami apa yang dilakukan ayahnya. 

    “Kalau boleh dibilang, dalam sekitar enam bulan terakhir, dia mulai sadar bahwa ayahnya pergi bermain sepak bola setiap hari,” ujarnya sambil tersenyum lebar. “Dia menyebutnya ‘Sepak Bola Leeds’, jadi setiap hari saya pergi ke Sepak Bola Leeds.”

    Putrinya juga pernah datang.

    “Dia pernah menonton di stadion,” katanya. “Saya pernah masuk ke lapangan bersamanya, dan itu impian saya: masuk ke lapangan sambil menggendong anak saya di Premier League. Itu momen istimewa, dan dia mulai memahaminya. Dia masih belum mengerti di level apa saya bermain sepak bola, tetapi dia tahu saya selalu bermain sepak bola.”

    Ya, tidak setiap saat. Saat tidak menjadi pemain nomor 9 Leeds, Calvert-Lewin punya peran penting lain: ayah. Pertandingan dan hasilnya tidak terlalu berarti bagi putrinya. Kenyataan itu menjadi salah satu hal yang paling memengaruhi Calvert-Lewin. Itulah salah satu hal yang paling mengubah dirinya.

    Sepak bola menuntut sikap mementingkan diri sendiri sampai batas tertentu, kata Calvert-Lewin. Menjadi ayah telah membantunya menjadi lebih dewasa dan melihat hal-hal di luar dirinya sendiri.

    “Saya rasa, ketika Anda menjadi seorang ayah, Anda mendapat perspektif yang benar-benar baru: kini ada sesuatu yang lebih penting daripada diri Anda. Ada sesuatu yang lebih penting daripada semua yang selama ini Anda kejar. Saya rasa itu memberi banyak harmoni dalam hidup saya.”

    Harmoni itu membuatnya menjadi sosok yang lebih baik di lapangan. Anehnya, hal itu juga membuatnya menjadi pemain yang lebih komplet di lapangan, karena membantunya kembali menemukan kondisi ketika ia sepenuhnya larut dalam permainan.

  • “Punya kualitas sedikit lebih tinggi daripada yang orang kira”

    Leeds United v Crystal Palace - Premier League
    Getty Images Sport

    Permainan penyerang itu lebih komplet daripada yang diakui banyak orang.

    Dengan tinggi badan dan gaya bermainnya, Calvert-Lewin wajar dianggap sebagai satu tipe penyerang: sosok bertubuh besar di lini depan. Namun, ia sebenarnya tidak terlalu menyukai anggapan itu, setidaknya sampai sekarang.

    “Dulu, saat masih muda, saya tidak terlalu suka disebut ‘penyerang target’,” katanya. “Namun, seiring bertambahnya usia, saya mulai menghargai label ‘penyerang target’ yang diberikan kepada saya. Saya melihatnya sebagai sesuatu yang sangat saya kuasai. Apa yang dibutuhkan untuk menjadi penyerang target? Atribut saya sangat cocok untuk peran itu. 

    “Saya juga yakin bisa melakukan lebih dari itu. Kualitas saya sedikit lebih baik daripada yang orang kira. Saya memang punya kemampuan lebih.”

    Angka-angka menunjukkan hal itu. Dibandingkan dengan penyerang lain di Liga Primer, Calvert-Lewin berada pada persentil ke-95 untuk jarak tempuh. Ia berada pada persentil ke-74 untuk kecepatan tertinggi. Ya, ia memimpin liga dalam jumlah duel udara, tetapi pergerakannya juga jauh lebih baik daripada yang diperkirakan banyak orang.

    Meski begitu, Calvert-Lewin tahu bagaimana penyerang dinilai. Ukurannya adalah gol. Semakin banyak gol yang ia cetak, semakin menonjol angka-angka tersebut dan semakin kuat pula bukti bahwa ia memang pemain yang lebih baik.

    “Ada kondisi ketika semuanya terasa mengalir, dan saya tentu bisa merasakannya,” katanya ketika ditanya tentang performanya saat ini. “Itu terjadi ketika Anda berhenti terlalu banyak berpikir dan lebih mengandalkan tubuh, lalu percaya bahwa tubuh Anda tahu apa yang harus dilakukan. Menurut saya, perasaan itu muncul ketika Anda tampil bagus dan tidak berpikir berlebihan. Semuanya berjalan dengan sendirinya. 

    “Itulah pertanyaan besarnya: bagaimana Anda bisa lebih sering mencapai kondisi itu sehingga, terlepas dari hasilnya, Anda selalu berada di sana? Saya rasa saya bisa mengatakan bahwa saat ini saya berada dalam kondisi itu, dan sudah merasakannya sejak bergabung dengan Leeds dan sejak mulai mencetak gol.”

    Gol-gol itu membuat para penggemar Leeds bertanya-tanya sejauh mana tim mereka bisa melangkah. Calvert-Lewin pun bertanya-tanya.

  • Mimpi untuk masa depan

    imago-sport-1075081846.jpg
    NurPhoto

    Setelah kembali mendapat panggilan ke timnas Inggris, Calvert-Lewin menatap apa pun yang akan terjadi selanjutnya.

    Setelah lima tahun absen, Calvert-Lewin kembali membela Inggris pada Maret sebagai pemain pengganti saat menghadapi Uruguay. Ia tidak masuk skuad Piala Dunia, tetapi pada September ia kembali mendapat panggilan dan kesempatan untuk melanjutkan kiprahnya bersama tim nasional. Setelah sekian lama, ia kembali mewakili negaranya. Sulit menggambarkan betapa berartinya hal itu baginya.

    “Itu sesuatu yang saya cintai dan sering saya pikirkan sejak pertama kali mendapat kesempatan melakukannya saat berusia 23 tahun,” ujarnya. “Seiring waktu, kita semakin menyadari banyak hal. Saya bersyukur, dan sekarang saya juga semakin menghargainya. Kali ini, saya semakin menghargai kesempatan mewakili Inggris.”

    Kembali ke tim nasional tetap menjadi target, tetapi Calvert-Lewin kini tidak sesering dulu memikirkan hal-hal seperti itu. Pernah ada masa ketika ia merencanakan segalanya. Kini, fokusnya adalah rutinitas sehari-hari. Target-target itu tetap ada di benaknya, tetapi sekarang ia tahu bahwa jalan untuk mencapainya bukan melalui satu langkah besar, melainkan serangkaian langkah kecil.

    Itulah salah satu pelajaran yang dipetik Dominic Calvert-Lewin, yang kini lebih tua dan lebih bijak. Sebenarnya, ada banyak pelajaran lainnya.

    “Ada perbedaan antara diri saya saat berusia 21 tahun dan sekarang, saat berusia 29 tahun,” katanya. “Saat berusia 21 tahun,  Anda merasa sudah memahami semuanya dan tahu jawaban atas segala hal. Lalu, ketika mencapai usia 29 tahun, Anda menyadari bahwa Anda tidak akan pernah tahu semua jawabannya. Tidak ada gunanya berusaha memahami terlalu banyak hal. Sekarang, saya selalu berusaha melihat pengalaman dan hal-hal yang saya lalui, terutama masa-masa yang lebih sulit, sebagai pelajaran.  Apa yang ingin diajarkan pengalaman ini kepada saya, sebagai seorang pria, dalam karier saya, atau sebagai ayah maupun suami? Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? 

    “Saya rasa pola pikir saya sekarang berbeda dibandingkan saat saya sedikit lebih muda. Dulu, saya mungkin berpikir, ‘Kenapa saya? Kenapa ini terjadi pada saya dan apa yang bisa saya lakukan?’ Sekarang, saya sedikit lebih santai.”

    Saat Calvert-Lewin menuntaskan pemikirannya, pintu terbuka. Di tengah jawabannya, ia menoleh dan tersenyum.

    “Putri saya baru saja masuk,” katanya. “Dia membuat konsentrasi saya buyar.”

    Ia kembali fokus dan menyelesaikan jawabannya sebelum kembali ke peran favoritnya: ayah.

    “Saya rasa sekarang saya benar-benar tampil apa adanya,” katanya. “Semua yang kita bicarakan? Secara umum, itulah diri saya. Begitulah cara saya menjalani hidup.”