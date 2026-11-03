Dominic Calvert-Lewin tumbuh besar dengan poster Muhammad Ali di dinding kamarnya. Kutipan di poster itu bukan salah satu ucapan sang petinju yang penuh sesumbar. Bahkan, kutipan tersebut tidak terlalu relevan bagi seorang anak. Namun, Calvert-Lewin begitu sering membacanya sehingga, bertahun-tahun kemudian, ia masih hafal kata-katanya.

Kini, mungkin lebih dari sebelumnya, ia kembali teringat pada poster itu.

“Seseorang yang memandang dunia dengan cara yang sama pada usia 50 tahun seperti saat berusia 20 tahun,” bunyi kutipan di poster itu, “telah menyia-nyiakan 30 tahun hidupnya.”

Calvert-Lewin bukan lagi berusia 20 tahun. Memang, ia juga belum berusia 50 tahun, tetapi ulang tahunnya yang ke-30 semakin dekat. Sudah 21 tahun sejak ia bergabung dengan akademi Sheffield United, yang praktis menjadi awal perjalanannya sebagai pesepakbola. Sudah 10 tahun sejak ia pindah ke Everton dan enam tahun sejak penampilan pertamanya bersama timnas Inggris. Tiga tahun lalu, ia menjadi seorang ayah. Bahkan kepindahannya ke Leeds, yang terjadi kurang dari satu setengah tahun lalu, terasa begitu jauh. Hidup berubah, dan perubahan itu berlangsung cepat. Terutama bagi Calvert-Lewin.

Namun, di tengah semua perubahan, masa-masa indah, dan pelajaran dari masa-masa sulit, Calvert-Lewin terus mencetak gol. Musim ini, ia menunjukkan permainan terbaiknya sejak mulai bersinar di Everton pada 2019-21. Dengan 18 gol, ia menjadi pemain Inggris paling produktif di Premier League sejak tiba di Elland Road musim gugur lalu.

Jadi, apa rahasianya? Mengapa gol-gol kini lebih sering datang dibandingkan beberapa tahun lalu? Apa yang berubah?

Jawabannya, Calvert-Lewin sendiri telah berubah, dan perubahan itu membuatnya lebih baik.

“Menurut saya, itu jelas memberi kekuatan,” katanya kepada GOAL, “dan ada kekuatan yang saya dapat dari kesadaran bahwa sekarang saya tahu apa yang menjadi tujuan saya. Saya tahu apa yang bisa saya lakukan. Saya tahu siapa diri saya, dan saya tahu apa yang bisa saya berikan. Saya rasa itu memberi saya banyak kepercayaan diri saat melangkah ke lapangan…Saya sedikit lebih tenang ketika menghadapi kesulitan atau masa-masa berat. Itu berasal dari fondasi yang saya miliki di rumah. Saya percaya itulah pijakan utama saya, dan saya belum memilikinya saat berusia 21 tahun.

“Sekarang saya memilikinya, dan itu memberi saya kepercayaan diri untuk melangkah keluar dan menghadapi dunia.”

Tentu saja, bagian dari dirinya itu tidak berubah. Calvert-Lewin telah menghadapi dunia sejak menjalani debut bersama Sheffield United 11 tahun lalu. Ia telah menghadapi tantangan Premier League hampir sepanjang kariernya. Tentu saja, hidup pun memberinya perlawanan: cedera, kemunduran, berbagai narasi tentang dirinya, dan masa-masa tanpa gol. Semua itu kini terasa jauh, tetapi Calvert-Lewin tahu hal-hal tersebut tidak benar-benar jauh. Jika ada satu hal yang ia pelajari dalam hidup, itu adalah bahwa seseorang tidak boleh terlalu terlena, baik saat keadaan sedang bagus maupun buruk.

“Hidup berjalan melalui berbagai fase,” katanya, “dan terkadang keadaan baik, sementara di saat lain ada masa-masa sulit.

“Namun saat ini,” tambahnya sambil tersenyum, “hidup terasa menyenangkan.”

Inilah kisah kehidupan Calvert-Lewin, bagaimana hidupnya berubah dan, yang lebih penting, bagaimana perubahan itu membentuk dirinya.