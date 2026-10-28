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Leuven coach 1:1GOAL/OH Leuven

“Saya memotong rambut agar terlihat seperti anak laki-laki”: Perjalanan luar biasa Ster Habibzadeh dari bermain di jalanan Teheran hingga melatih OH Leuven di Liga Champions

Perjalanan sepak bola perempuan berusia 36 tahun itu bermula di ibu kota Iran dan kini singgah di Paris serta Turin setelah timnya berhasil lolos ke kompetisi tertinggi Eropa musim ini meski peluangnya kecil.

Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

  • Ketika Ster Habibzadeh masih kecil, ia memotong pendek rambutnya agar bisa bermain sepakbola di jalanan Teheran bersama saudara laki-lakinya. Saat itu, ia “tidak akan pernah percaya” bahwa kelak dirinya akan menjadi pelatih di Liga Champions Wanita.

    “Saya pasti ingin tertawa, lalu berkata, ‘Hei, jangan bercanda. Itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin,’” tuturnya kepada GOAL sambil terkekeh.

    Namun, itulah yang terjadi. Tiga belas tahun setelah meninggalkan Iran dan memulai segalanya “bukan dari nol, menurut saya malah di bawah nol” di Belanda, Habibzadeh kini berdiri di tepi lapangan sebagai pelatih kepala OH Leuven. Tim kejutan di Liga Champions Wanita musim lalu itu berhasil menentang segala prediksi untuk kembali mencapai fase liga tahun ini.

    “Kami berada di antara 18 tim terbaik di Eropa. Ini benar-benar luar biasa,” ujarnya.

    Perjalanannya tidak mudah dan penuh kejutan besar. Banyak kerja keras, pengorbanan, serta kesabaran yang dibutuhkan. Namun, kesempatan mencapai ajang seperti Liga Champions membuat semua itu sepadan. “Saya meninggalkan banyak hal demi ini, jadi saya sangat bahagia dan bangga,” kata Habibzadeh. “Semua yang saya lakukan tidak sia-sia.”

  • “Kejutan besar”

    Ster Habibzadeh 2026
    OH Leuven

    Habibzadeh mengira segalanya akan lebih baik bagi sepak bola wanita saat pindah ke Eropa, tetapi justru mendapati kurangnya profesionalisme di Belanda.

    Hal seperti ini terasa masih jauh dari jangkauan ketika Habibzadeh pertama kali tiba di Belanda.

    Tumbuh sebagai anak perempuan yang tergila-gila pada sepakbola di Iran sama sekali “tidak mudah”. “Iran adalah negara yang sulit bagi perempuan, jadi bukan hal yang lazim bagi saya untuk bermain sepakbola bersama anak-anak lelaki di jalanan. Saya memotong rambut agar orang-orang mengira saya laki-laki,” jelas Habibzadeh. “Saya tidak seperti anak perempuan sungguhan yang bermain boneka Barbie!”

    Meski demikian, ada jalan untuk menjadi pesepakbola perempuan profesional di Iran, dan Habibzadeh berhasil menempuhnya. Ia menandatangani kontrak profesional pertamanya saat baru berusia 17 tahun. Ketika bermain untuk Malavan dan kemudian Shiraz, ia mencatatkan 21 penampilan bersama tim nasional, semuanya saat kariernya masih berada pada tahap yang sangat awal.

    Bayangkan bagaimana perasaan Habibzadeh ketika, pada usia 23 tahun, ia meninggalkan semua itu untuk pindah ke Belanda, tetapi justru mendapati bahwa sepakbola perempuan di sana belum profesional saat itu. “Itu bukan sekadar kejutan,” kenangnya, “melainkan guncangan besar.”

  • Perubahan rencana

    Ster Habibzadeh 2026
    OH Leuven

    Habibzadeh menyesuaikan diri dengan perubahan tak terduga dalam rencananya. Ia kemudian berfokus pada perjalanan karier kepelatihannya sambil bermain paruh waktu.

    Menjadi pesepakbola profesional di Iran memang tidak sempurna, tetapi selama di negaranya, Habibzadeh memiliki akses ke sejumlah fasilitas dan sumber daya yang sangat baik, serta berstatus sebagai pesepakbola penuh waktu. Karena itu, datang ke Eropa dengan harapan “segalanya [akan] lebih baik”, tetapi justru mendapati keadaan yang sebaliknya, jelas bukan bagian dari rencananya.

    Bermain di kasta tertinggi tidak mungkin dilakukan jika ia juga ingin bekerja penuh waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup. “Bagi para pemain yang tinggal bersama orang tua mereka, itu tidak masalah. Mereka bisa pergi berlatih dan mungkin menerima beberapa ratus euro setiap bulan, dan itu cukup bagi mereka,” katanya. “Tapi saya harus bekerja untuk membayar semuanya: tempat tinggal, gas, semua makanan saya.”

    Jika ada sisi positifnya, keadaan ini memaksa Habibzadeh untuk lebih fokus pada karier kepelatihan yang ingin ia bangun. Alih-alih berusaha bermain di divisi teratas tanpa berstatus profesional, ia memutuskan bermain di sejumlah liga kasta bawah, yang hanya mengharuskannya berlatih pada malam hari setelah bekerja, sembari berupaya meraih lisensi kepelatihan UEFA.

    “Saat itu saya berusia 23 tahun,” kenangnya. “Itu seperti masa keemasan untuk bermain di Liga Super [Iran] dan juga untuk tim nasional. Pada saat itu, saya meninggalkan negara saya, keluarga saya, semuanya, dan saya memulai bukan dari nol. Saya rasa saya memulai dari bawah nol, karena tidak ada yang mengenal saya di Eropa.”

  • Percaya pada kemampuannya sendiri

    Ster Habibzadeh OH Leuven
    OH Leuven

    Habibzadeh tidak gentar menghadapi tantangan barunya, dan selalu yakin bahwa ia akan mencapai tujuan yang diinginkannya.

    Namun, Habibzadeh bertekad kuat. Ia fokus meraih sertifikat kepelatihan, menambah pengalaman, mempelajari bahasa Belanda, dan memulai karier kepelatihannya di Eropa.

    “Ini bukan yang saya harapkan. Bukan untuk ini saya datang ke Eropa. Namun, kemudian saya berkata, ‘Baiklah, sekarang saya sudah di sini. Saya harus menatap ke depan. Saya tidak akan menyerah,’” ujarnya. “Anda benar-benar sendirian, tanpa keluarga, tanpa orang tua, tanpa siapa pun. Lalu Anda harus melakukan semuanya sendiri di tengah budaya yang sama sekali berbeda, bahasa yang berbeda. Anda berada di dunia lain, mengerti maksud saya?

    “Mungkin agak sulit bagi orang-orang untuk memahami betapa sulitnya masa-masa awal itu bagi saya. Namun, saya berkata, ‘Baiklah, inilah situasinya dan saya harus mengatasinya. Saya akan berusaha.’ Saya akan mengejar lisensi saya, lalu saya yakin suatu hari nanti saya akan menjadi pelatih kepala di level tertinggi. Saya sudah yakin akan hal itu sejak hari pertama.”

    Apa yang membuatnya begitu yakin? “Karena saya percaya pada diri sendiri,” jawab Habibzadeh. “Saya tahu apa yang bisa saya lakukan dan saya tahu kemampuan saya. Saya juga orang yang, jika memiliki impian atau ingin melakukan sesuatu, akan melakukan segalanya untuk mewujudkannya.”

  • Peluang terbuka

    Ster Habibzadeh OH Leuven
    OH Leuven

    Setelah memberi dampak nyata di Patro Eisden dan menambah pengalamannya bersama Club Brugge, Habibzadeh mendapat kesempatan besar dari Leuven pada musim panas ini.

    Di Belgia, tepatnya di Patro Eisden, karier Habibzadeh benar-benar mulai berkembang. Ia awalnya bekerja di akademi pemain muda, tetapi tak lama kemudian ditugaskan membentuk tim wanita di klub tersebut. Setelah berhasil membentuknya, ia membawa “tim yang benar-benar baru” itu meraih promosi demi promosi hingga akhirnya mencapai divisi dua setelah memulai dari divisi lima.

    Prestasi itu menarik perhatian klub terbesar di Belgia, Club Brugge. Pada musim panas 2025, Habibzadeh bergabung dengan tim wanitanya sebagai asisten pelatih. Setahun kemudian, Arno Van den Abbeel meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala OH Leuven, juara Belgia, untuk mengambil kesempatan baru. Habibzadeh pun melamar untuk menggantikannya dan mendapatkan pekerjaan itu.

  • Dukungan berharga

    Ster Habibzadeh 2026
    OH Leuven

    Habibzadeh merasakan dukungan keluarganya dari jauh, meski konflik yang masih berlangsung di Iran dapat menyulitkan komunikasi.

    Dari jauh, keluarga Habibzadeh merayakan setiap keberhasilannya. Mereka semua masih berada di Iran, tempat konflik terus berlangsung. Habibzadeh belum pulang selama tujuh tahun dan terakhir kali bertemu ibunya dua tahun lalu, ketika sang ibu datang ke Belgia untuk menghadiri pernikahannya. “Saya sangat bahagia,” kata Habibzadeh mengenang hari itu.

    “Saat ini situasinya agak sulit,” katanya. “Kami terkadang melakukan panggilan video dan hanya dengan cara itulah kami bisa berbicara. Namun, karena perang dan segala hal yang terjadi, bahkan untuk terhubung dan menelepon mereka pun tidak mudah. Mereka selalu bertanya kepada saya [tentang sepakbola]. Mereka mengikuti pertandingan, menontonnya, mengikuti semuanya, dan mereka sangat bangga.”

    Ibunda Habibzadeh tidak selalu mendukung pilihannya. “Dia sangat ingin saya lebih banyak bermain tenis, berenang atau menari, bermain basket atau apa pun, voli, tetapi bukan sepakbola,” kenang perempuan berusia 36 tahun itu tentang masa-masa awalnya. Namun, sikap ibunya berubah setelah menyadari betapa besar kecintaan putrinya terhadap sepakbola dan bahwa ia memang berbakat. “Setelah itu, ketika saya bermain di Super League, dia menjadi salah satu pendukung terbesar saya.”

    “Dengan segala kegiatan di Liga Champions, hari-hari saya sangat sibuk. Banyaknya pekerjaan saya setiap hari sungguh luar biasa. Namun, saya tetap menelepon orang tua, saudara laki-laki, atau saudara perempuan saya. Mereka mengirimkan video dan pesan-pesan yang menyenangkan. Mereka mengikuti apa yang saya lakukan dan mendukung saya. Itu membuat saya merasa sangat senang dan dukungan itu sangat saya butuhkan untuk tetap kuat dan terus melangkah. Setiap hari, saya berpikir, ‘Baiklah, saya senang semua yang saya lakukan tidak sia-sia, setidaknya mereka bangga.’”

    Dukungan itu tidak hanya datang dari keluarganya. Selain menjadi satu dari hanya lima pelatih perempuan di fase liga Liga Champions Wanita musim ini, Habibzadeh juga merupakan salah satu dari sedikit perempuan asal Iran atau Timur Tengah yang memegang peran kepelatihan dengan sorotan sebesar itu. “Saya juga terkadang menerima pesan-pesan yang menyenangkan di media sosial. [Orang-orang] mengatakan bahwa mereka bangga melihat perempuan Iran atau Persia yang meraih banyak hal di Eropa dan di Liga Champions, dan mereka benar-benar mendukung saya.”

  • Menikmati tantangan

    Ster Habibzadeh OH Leuven 2026-27
    OH Leuven

    Leuven memiliki skuad termuda di Liga Champions Wanita, tetapi Habibzadeh dan timnya yang tidak diunggulkan antusias menyambut kesempatan belajar di panggung besar.

    Awal musim ini tidak mudah bagi OH Leuven. Setelah menjuarai liga dua kali berturut-turut, dua gelar pertama dalam sejarah tim putri mereka, serta mencapai fase gugur Liga Champions, OHL kehilangan sejumlah pemain kunci pada bursa transfer musim panas. Di Liga Champions musim ini, tidak ada tim dengan skuad yang lebih muda.

    Namun, hasil imbang tanpa gol melawan juara Italia, Roma, pada laga pembuka fase liga menjadi pengingat bagi tim-tim lain agar tidak meremehkan Leuven. Mereka memang jauh dari unggulan, tetapi menikmati status itu tahun lalu. Mereka juga dipimpin oleh pelatih yang sangat memahami rasanya menghadapi kesulitan. Habibzadeh bekerja tanpa henti untuk melewati berbagai tantangan hingga mencapai titik ini. Kini, ia dan timnya mendapat banyak pelajaran dari petualangan lain di Eropa yang tak disangka-sangka.

    “Laga pertama [kualifikasi Liga Champions] yang kami mainkan melawan TSC di kandang, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan saya dengan kata-kata. Saya merasa seperti burung yang terbang di langit,” kenang Habibzadeh. “Saya berpikir, ‘Wah, apa yang terjadi di stadion ini?’ Anda mendengar musik Liga Champions itu, dan rasanya, ‘Wah. Sekarang saya di sini sebagai pelatih kepala.’

    “Kami bisa bermain melawan PSG, Chelsea, Juventus, Roma. Kami telah mencapai sesuatu yang istimewa dan sekarang kami hanya ingin menikmatinya serta belajar dari setiap pertandingan. Ini pengalaman luar biasa dan kami ingin membawa pelajaran-pelajaran ini bersama kami.”