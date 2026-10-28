“Saya memotong rambut agar terlihat seperti anak laki-laki”: Perjalanan luar biasa Ster Habibzadeh dari bermain di jalanan Teheran hingga melatih OH Leuven di Liga Champions

Ketika Ster Habibzadeh masih kecil, ia memotong pendek rambutnya agar bisa bermain sepakbola di jalanan Teheran bersama saudara laki-lakinya. Saat itu, ia “tidak akan pernah percaya” bahwa kelak dirinya akan menjadi pelatih di Liga Champions Wanita.

“Saya pasti ingin tertawa, lalu berkata, ‘Hei, jangan bercanda. Itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin,’” tuturnya kepada GOAL sambil terkekeh.

Namun, itulah yang terjadi. Tiga belas tahun setelah meninggalkan Iran dan memulai segalanya “bukan dari nol, menurut saya malah di bawah nol” di Belanda, Habibzadeh kini berdiri di tepi lapangan sebagai pelatih kepala OH Leuven. Tim kejutan di Liga Champions Wanita musim lalu itu berhasil menentang segala prediksi untuk kembali mencapai fase liga tahun ini.

“Kami berada di antara 18 tim terbaik di Eropa. Ini benar-benar luar biasa,” ujarnya.

Perjalanannya tidak mudah dan penuh kejutan besar. Banyak kerja keras, pengorbanan, serta kesabaran yang dibutuhkan. Namun, kesempatan mencapai ajang seperti Liga Champions membuat semua itu sepadan. “Saya meninggalkan banyak hal demi ini, jadi saya sangat bahagia dan bangga,” kata Habibzadeh. “Semua yang saya lakukan tidak sia-sia.”