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Neil Pierre GFX 1-1GOAL

'Saya jelas bukan cuma tinggi' - Kenalan dengan Neil Pierre, bintang muda Philadelphia Union yang sedang naik daun, mencetak gol, meracik track sebagai DJ, dan menarik perhatian pelatih USMNT Mauricio Pochettino

GOAL berbincang dengan bek Philadelphia Union itu untuk membahas passion-nya, waktunya bersama tim nasional putra Amerika Serikat, dan, ya, kecenderungannya mencetak gol dari situasi bola mati.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Setiap pembahasan tentang Neil Pierre berawal dari satu kata: tinggi. Mustahil menghindarinya. Di situlah laporan pemandu bakat tentang dirinya dimulai, dan itu pula pertanyaan pertama dari hampir semua orang yang ditemuinya: "Tinggi badanmu berapa?" Apakah pertanyaan itu sedikit mengganggunya? Ya. Apakah dia juga memahaminya? Pada titik ini, dia memang harus memahaminya.

    "Saat Anda bertemu seseorang, tentu itu hal pertama yang mereka lihat," katanya kepada GOAL. "Saya paham, saya mengerti, tapi ya, pada satu titik rasanya seperti, 'Baiklah, saya memang sangat tinggi, Anda sudah tahu itu'."

    Pada hari itu, duduk di lobi hotel Tim Nasional Pria Amerika Serikat di Minneapolis, bintang muda yang sedang naik daun dengan tinggi 1,96 m itu antusias membahas hal lain selain tinggi badannya. Dia ingin membicarakan bagian-bagian dari hidupnya yang belum Anda ketahui dan tidak mudah terlihat.

    Ada gairahnya terhadap dunia DJ yang baru-baru ini ia tekuni dan sedang ia pelajari dengan serius. Ada refleksi tentang malam-malam saat belajar memasak di Denmark yang entah bagaimana mempersiapkannya untuk penampilan terobosannya di Philadelphia. Ada akar Haiti-Amerika yang membentuk dirinya dan sebuah mancave yang mulai dipenuhi memorabilia. Bahkan ada penampilan singkat dari Mauricio Pochettino, yang muncul untuk mengatakan bahwa jika urusan sepak bola tidak berjalan, Pierre selalu bisa menjadi model.

    Yang satu itu, jujur saja, sedikit lebih membuat Pierre tidak nyaman, tetapi intinya tetap sama: dia bukan sekadar prospek tertinggi dalam sepak bola Amerika; dia juga sosok dengan banyak talenta, dan hanya sebagian di antaranya yang ditentukan oleh posturnya yang menjulang.

    Talenta-talenta itu kini membuatnya masuk radar Pochettino bersama USMNT. Pierre adalah satu dari 13 nama baru di pemusatan latihan terbaru tim tersebut. Dia juga menjadi satu dari delapan remaja yang mencatatkan penampilan perdana untuk USMNT. Pada akhir periode tersebut, Pierre sudah mengoleksi tiga caps, setelah mendapatkan pengalaman nyata pertamanya di sepak bola internasional level senior.

    Itu adalah sesuatu yang, tentu saja, ingin ia dapatkan lebih banyak lagi.

    "Debut itu luar biasa," katanya. "Rasanya seperti, 'Wow, bro'. Itu adalah momen yang akan selalu ada dalam ingatan saya."

    Semuanya terasa mungkin sekarang. Beberapa bulan lalu, perasaannya tidak seperti itu. Meski kisah Pierre bermula di Philadelphia, jalannya menuju USMNT dipercepat oleh masa peminjaman di divisi kedua Denmark yang pada akhirnya membantu Pierre menyadari talentanya sendiri, baik di dalam maupun di luar lapangan.

  • Belajar di luar negeri

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    Gonzales Photo

    Masa peminjaman Neil Pierre di Denmark membantunya berkembang di dalam dan di luar lapangan sebelum menembus tim utama Philadelphia Union dan USMNT.


    Pierre ingat kapan urusan sepak bola ini mulai terasa nyata. Pemusatan latihan yang bagus di Eropa bersama tim U-15 Amerika Serikat membuatnya sadar bahwa olahraga ini bisa lebih dari sekadar kesenangan. Ini bisa menjadi karier. Dari situ, ia mulai menapaki jenjang akademi bersama klub kota kelahirannya, Union.

    Pada 2025, Pierre menjadi Defender of the Year MLS Next Pro, memberikan gambaran nyata tentang potensinya. Namun, tidak ada jalur yang jelas untuk bermain bagi Union pada awal musim MLS 2026. Untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan, Pierre pergi bergabung dengan Lyngby di divisi dua Denmark dengan status pinjaman selama enam bulan.

    Karier profesionalnya berarti Pierre tidak akan mendapatkan pengalaman kuliah, tetapi ia mendapat sesuatu yang menyerupai program belajar di luar negeri. Jika Anda mengenal seseorang yang pernah belajar di luar negeri, mereka sering pulang dengan membawa cerita. Pierre pun tidak berbeda. Ada cerita tentang makanan, budaya, dan sepak bola. Ada juga cerita tentang menjadi dewasa.

    "Saya mengambil keputusan untuk pergi ke luar negeri karena saya butuh bermain, dan sepertinya saya memang tidak akan bermain pada musim berikutnya," katanya. "Jadi kesempatan itu datang, dan itu adalah keputusan yang sangat bagus. Awalnya sangat sulit, tetapi begitu semuanya mulai berjalan dan saya mulai lebih sering bermain, saya menjadi sangat nyaman dengan kelompok ini, lalu juga dengan negaranya.

    "Saya merasa berkembang banyak secara pribadi, lalu juga sebagai pesepak bola. Saya rasa itulah yang kemudian membawa saya kembali ke Union, dan setelah itu semuanya berjalan mulus."

    Lyngby adalah klub yang sama yang kini diperkuat pemain menonjol USMNT Diego Kochen, yang baru-baru ini memuji kepada GOAL pastri di Kopenhagen. Pierre setuju.

    "Permennya sangat enak," kata Pierre. "Terutama kalau Anda pergi ke Swedia, mereka punya permen yang paling manis."

    Salah satu pelajaran tersulit yang dialami Pierre adalah apa yang terjadi ketika ia tidak bisa makan permen. Pada titik tertentu, terutama sebagai atlet profesional, Anda membutuhkan makanan sungguhan. Salah satu hal tersulit yang dialami Pierre di Denmark adalah belajar bagaimana menyiapkannya.

    "Ibu saya memberi saya instruksi yang bagus, tetapi memasak itu sulit," katanya. "Ibu saya terlalu sering memasak, jadi memasak adalah sebuah perjuangan. Saya hanya melakukan FaceTime dengannya berjam-jam, mencoba mencari tahu caranya."

    Pada akhirnya, waktunya bersama Lyngby sangat mengubah hidup. Ia memainkan 10 pertandingan dan mencetak empat gol untuk klub tersebut. Ia kemudian kembali ke Union pada musim panas ini dan langsung merebut tempat di tim utama, menempatkan dirinya sebagai salah satu pemain muda terbaik di MLS. Dan pada akhirnya, ia mendapatkan tempat di USMNT serta tiga caps pertamanya.

    Namun, selama masanya di Denmark, Pierre belajar tentang bagian-bagian dari dirinya yang tidak terhubung dengan sepak bola. Yang terbesar adalah musik, katanya, dan hubungan dengan musik itu pada akhirnya juga membantunya di lapangan sepak bola.

  • Pengaruh musik

    Red Bull New York v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Musik telah menjadi bagian yang lebih besar dari perjalanan Pierre, di dalam maupun di luar lapangan.

    Pierre mulai menjadi DJ menjelang akhir masanya di Denmark. Itu adalah hal besar di bagian dunia tersebut dan Pierre merasa itu menyenangkan. Jadi dia mulai mencobanya, dan dia belum berhenti sejak saat itu.

    "Itu benar-benar menenangkan saya, memompa semangat saya, apa pun itu," katanya. "Saya mulai bermain-main dengan itu, mixing and matching. Itu benar-benar segalanya: house, Afrobeats, neo soul, R&B. Saya lebih suka R&B dan neo soul."

    Proses kreatif itu, katanya, menenangkan dan membawanya ke berbagai arah.

    "Saya duduk dan saya hanya berpikir," katanya. "Saya benar-benar memikirkan lagu-lagu yang saya putar sebelumnya dan lagu-lagu baru, lalu saya mencoba menggabungkannya sehingga kedua lagu diputar di bagian yang berbeda. Mungkin beat yang berbeda dari lagu ini, beat yang berbeda dari lagu itu, dan lalu tentu saja transisinya ke lagu berikutnya seperti yang saya inginkan.

    "Saya suka membuat beat dan melodi atau hanya melodi ke lagu berikutnya, lalu mengulanginya dan menambahkan beberapa beat tambahan. Jika saya ingin mendengarkan musik house, saya ingin menambahkan sesuatu yang berbeda ke dalamnya. Itu cukup rapi. Anda bisa duduk di sana dan mencampur serta memadukan apa pun yang Anda inginkan."

    Hobi barunya juga memperluas playlist prapertandingan Pierre. Dia menyadari bahwa dia lebih menyukai sesuatu yang santai. Dia langsung menyebut beberapa nama: Lauren Hill, Erykah Badu, Frank Ocean, Drake. Tujuannya adalah menenangkan pikiran dan mempersiapkannya untuk tugas yang ada di depan mata.

    Namun, karena berbagai alasan, Pierre belum dipercaya memegang aux untuk klub maupun negara. Setelah baru beberapa pekan bersama USMNT, dia telah belajar bahwa akan sulit merebutnya dari kelompok yang sudah mapan.

    "Orang-orang yang mengurus playlist di sini, saya tidak bisa bohong, mereka pegang itu," katanya. "Chris Richards untuk playlist adalah yang terbaik. Frankie [Westfield] dan Mark [McKenzie] harus memikirkannya di Philly. Saya akan memutar musik saya sendiri."

    Apa pun yang belakangan ini dilakukan Pierre tetap berhasil, terutama di Philadelphia, tempat kemampuannya untuk mencampur dan memadukan juga menjadikannya salah satu senjata paling berbahaya di MLS.

  • Mentalitas bola mati

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    ZUMA Press Wire

    Gol-gol bola mati Neil Pierre telah menarik perhatian, tetapi pendatang baru USMNT itu bertekad menunjukkan bahwa permainannya tidak hanya soal tinggi badan dan mencetak gol.

    Richards sudah mendengar cerita tentang Pierre selama berbulan-bulan. Adik laki-lakinya berada di akademi Union, jadi, meski berada di London, bek Crystal Palace itu sangat familiar. Bagi mereka yang belum, mereka dengan cepat melihatnya di media sosial.

    Tak lama setelah ia kembali ke Union, Pierre mulai viral. Ia mencetak dua gol dalam tiga pertandingan pertamanya dan empat gol dalam tujuh laga pertamanya. Ternyata, memiliki bek setinggi Pierre sangat berguna dalam situasi bola mati. Union menyadari itu dengan cepat.

    "Saat saya mendapatkan kesempatan, saya memaksimalkannya," katanya, "dan sejauh ini saya terus menjalaninya."

    Kemampuan Pierre mencetak gol dari bola mati bukan hanya soal tinggi badannya. Ada keterampilan yang tidak disadari banyak orang: keyakinan. Pierre tidak membiarkan bola datang kepadanya. Sebaliknya, ia yang menjemputnya. Itulah mengapa ia sangat berbahaya.

    "Setiap kali ada bola mati, saya seperti, 'Saya bisa mencetak gol, saya akan mencetak gol, dan saya ingin merayakannya'. Saya ingin melakukan selebrasi yang sudah saya latih, dan saya ingin mencetak gol. Itulah yang ada di kepala saya. Ada tekad untuk mencoba mencetak gol. Saya melatih selebrasi karena saya tahu saya akan mencetak gol. Saya sudah merencanakannya, jadi saat saya mencetak gol, rasanya seperti saya mewujudkannya."

    Bola mati mudah, dalam arti itu. Membuktikan bahwa ia bisa melakukan hal-hal lain adalah bagian yang lebih sulit. Mudah untuk memberi label pada permainan Pierre, tetapi untuk berhasil di level tertinggi, ia harus melepaskan label itu. Ada alasan mengapa tim-tim papan atas tidak sekadar menaruh pemain tinggi di lapangan. Untuk bisa berhasil di level tertentu, Anda juga harus bisa bermain sepak bola, dan Pierre sangat ingin menunjukkan bahwa ia bisa melakukan hal itu.

    "Jelas saya bukan hanya tinggi, dan saya tidak hanya mencetak gol," katanya. "Saya seorang bek, dan saya bisa sangat bagus dalam bertahan."

    Untuk semakin meningkatkan aspek itu dalam permainannya, Pierre mengandalkan beberapa bek senior di pemusatan latihan. Ketika ia melakukan kesalahan, mereka ada untuk mengkritiknya. Ketika ia bermain baik, mereka juga ada untuk membangun kepercayaan dirinya.

    "Neil sangat mengesankan di sana," kata Richards, "dan itu memang tidak sempurna, tetapi saya juga tidak memainkan pertandingan yang sempurna. Saya sangat, sangat senang untuknya. Saya pikir dia tampil sangat baik dalam starter pertamanya, dan semoga dia masih punya banyak kesempatan lagi. Dia turun dengan penuh percaya diri melawan tim yang sangat profesional."



  • Menjadi sesuatu yang lebih

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    Marty Jean Louis

    Bek itu sedang dalam misi untuk membuktikan dirinya, tetapi juga untuk menambahkan beberapa kenang-kenangan ke ruang bawah tanah keluarga.


    Saat orang-orang mengetahui Pierre adalah seorang pesepakbola, biasanya ada pertanyaan lanjutan: kenapa Anda tidak bermain basket? Jawabannya sederhana: keluarganya.

    Gairah Pierre terhadap sepak bola berawal dari rumah. Bahkan, gairahnya terhadap segalanya juga dimulai dari sana. Keluarga intinya punya peran. Begitu pula komunitas di sekelilingnya. Bagian sepak bolanya datang dari ayah dan kakaknya. Sementara etos kerja itu datang dari akar Haiti-Amerika yang ia miliki.

    "Siapa saya sebagai pemain dan pribadi berasal dari orang tua saya," katanya, "dan bagaimana mereka menanamkan tradisi mereka. Mereka lahir di Haiti, dan keluarga kami, saya bahkan tidak tahu berapa banyak anggota keluarga yang kami punya. Kami punya begitu banyak anggota keluarga yang selalu berkumpul dan kami menerima siapa pun ke dalam keluarga kami. Kami menanamkan itu, dan itu sangat besar. Saya pikir itu bahkan terasa seperti lingkungan tim.

    "Semua orang menyayangi semua orang. Semua orang sangat menerima siapa pun orangnya, apa pun keadaannya. Begitu Anda berada di keluarga kami, Anda diterima."

    Keluarga tentu saja menjadi motivator utama. Itulah sebabnya Pierre berencana memberikan jersey debutnya kepada kedua orang tuanya. Ia sudah tahu ke mana jersey itu akan ditempatkan, dan ia juga tahu bahwa itu akan memberinya sedikit hak untuk menyombongkan diri.

    "Kami punya ruang bawah tanah, dan semuanya berisi barang-barang saya, pencapaian saya, pencapaian saudara perempuan saya, dan pencapaian saudara laki-laki saya juga," katanya. "Semoga itu sekarang ditempatkan tepat di tengah, jadi semua orang melihatnya di rumah. Ibu dan ayah saya seperti, 'Jangan pernah berpikir untuk memberikannya, ini akan dibawa ke bawah, ini milik kami'. Saat kami berada di rumah, kami bisa melihat kembali ini dan merasa bahagia."

    Saat Pierre menyelesaikan jawabannya, Pochettino melintas dan memberi sedikit komentar.

    "Saya sudah bilang kepadanya, 'Kalau bukan sepak bola, dia bisa jadi America's Next Top Model'."

    Pierre pun tertawa terbahak-bahak.

    "Ya ampun," katanya. "Saya akan percaya kata-katanya. Saya terima itu."

    Situasi bola mati, menjadi DJ, bertahan dan, tampaknya, menjadi model, tambahkan itu ke daftar hal yang bisa dilakukan Pierre. Memasak mungkin akan masuk ke sana suatu hari nanti, meski itu akan lebih sulit. Semuanya masih dalam proses, jika adil dikatakan demikian, begitu pula Pierre, yang terus bekerja untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih besar daripada tinggi badannya.

    "Jelas itu bukan satu-satunya hal tentang diri saya," katanya. "Memang sedikit begitu, tapi saya tidak keberatan."