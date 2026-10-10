Setiap pembahasan tentang Neil Pierre berawal dari satu kata: tinggi. Mustahil menghindarinya. Di situlah laporan pemandu bakat tentang dirinya dimulai, dan itu pula pertanyaan pertama dari hampir semua orang yang ditemuinya: "Tinggi badanmu berapa?" Apakah pertanyaan itu sedikit mengganggunya? Ya. Apakah dia juga memahaminya? Pada titik ini, dia memang harus memahaminya.

"Saat Anda bertemu seseorang, tentu itu hal pertama yang mereka lihat," katanya kepada GOAL. "Saya paham, saya mengerti, tapi ya, pada satu titik rasanya seperti, 'Baiklah, saya memang sangat tinggi, Anda sudah tahu itu'."

Pada hari itu, duduk di lobi hotel Tim Nasional Pria Amerika Serikat di Minneapolis, bintang muda yang sedang naik daun dengan tinggi 1,96 m itu antusias membahas hal lain selain tinggi badannya. Dia ingin membicarakan bagian-bagian dari hidupnya yang belum Anda ketahui dan tidak mudah terlihat.

Ada gairahnya terhadap dunia DJ yang baru-baru ini ia tekuni dan sedang ia pelajari dengan serius. Ada refleksi tentang malam-malam saat belajar memasak di Denmark yang entah bagaimana mempersiapkannya untuk penampilan terobosannya di Philadelphia. Ada akar Haiti-Amerika yang membentuk dirinya dan sebuah mancave yang mulai dipenuhi memorabilia. Bahkan ada penampilan singkat dari Mauricio Pochettino, yang muncul untuk mengatakan bahwa jika urusan sepak bola tidak berjalan, Pierre selalu bisa menjadi model.

Yang satu itu, jujur saja, sedikit lebih membuat Pierre tidak nyaman, tetapi intinya tetap sama: dia bukan sekadar prospek tertinggi dalam sepak bola Amerika; dia juga sosok dengan banyak talenta, dan hanya sebagian di antaranya yang ditentukan oleh posturnya yang menjulang.

Talenta-talenta itu kini membuatnya masuk radar Pochettino bersama USMNT. Pierre adalah satu dari 13 nama baru di pemusatan latihan terbaru tim tersebut. Dia juga menjadi satu dari delapan remaja yang mencatatkan penampilan perdana untuk USMNT. Pada akhir periode tersebut, Pierre sudah mengoleksi tiga caps, setelah mendapatkan pengalaman nyata pertamanya di sepak bola internasional level senior.

Itu adalah sesuatu yang, tentu saja, ingin ia dapatkan lebih banyak lagi.

"Debut itu luar biasa," katanya. "Rasanya seperti, 'Wow, bro'. Itu adalah momen yang akan selalu ada dalam ingatan saya."

Semuanya terasa mungkin sekarang. Beberapa bulan lalu, perasaannya tidak seperti itu. Meski kisah Pierre bermula di Philadelphia, jalannya menuju USMNT dipercepat oleh masa peminjaman di divisi kedua Denmark yang pada akhirnya membantu Pierre menyadari talentanya sendiri, baik di dalam maupun di luar lapangan.