'Saya ingin terus menjadi pemimpin di sini' - bintang USMNT Chris Richards menyambut peran yang lebih besar di Crystal Palace setelah mewujudkan impian Piala Dunia
Soal Piala Dunia, yang pasti turnamen itu berakhir, bahkan yang digelar di kandang sendiri.
Seorang pemain bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun jalan menuju satu musim panas, mendorong pikiran dan tubuhnya sampai batas maksimal, lalu musim panas itu pun berakhir. Hidup terus berjalan. Segalanya tampak berubah, tetapi beberapa hal rupanya tidak berubah sama sekali.
Itulah yang sedang dipikirkan pemain tim nasional Amerika Serikat Chris Richards dalam beberapa pekan sejak Piala Dunia berakhir.
“Sejak turnamen berakhir, ada semacam jeda waktu yang aneh,” katanya kepada GOAL,“di mana rasanya, jelas Anda tersingkir, tidak menang, dan kecewa karena itu, tetapi di sisi lain ada sedikit rasa bahagia di benak Anda karena Anda baru saja mewujudkan mimpi masa kecil.”
Hidupnya berubah drastis setelah mewujudkan mimpi itu. Namun ketika ia kembali ke London, ada bagian dari dirinya yang merasa seolah tidak ada yang berubah. Ia langsung kembali ke kehidupannya sebagai pemain Crystal Palace dan, yang tak kalah penting, sebagai seorang ayah.
“Lalu tim Anda sudah menjalani pramusim, jadi Anda benar-benar tidak bisa mengambil waktu libur untuk menikmati jeda antarmusim seperti yang Anda inginkan. Anda langsung dilempar ke tengah pramusim, dan beberapa pemain sudah lebih bugar daripada Anda, jadi ada dinamika aneh yang sulit dijalani.”
Maka, musim gugur ini menjadi kelanjutan sekaligus awal yang baru bagi Richards: pemain dan pribadi yang sama, tetapi dibentuk oleh semua yang ia alami selama musim panas.
“Pada akhirnya, rasanya sedikit keduanya [kelanjutan dan awal baru]. Saya akan bilang ini adalah kelanjutan dari dua siklus terakhir yang saya jalani, hanya karena saya tahu memang begitulah cara kerjanya. Bukan berarti Anda benar-benar membuang tim yang ada di Piala Dunia begitu saja lalu beranjak dari sana.”
Namun, Richards tetap melangkah maju. Ada wajah-wajah baru di Palace, termasuk sosok seperti adik laki-laki dalam diri pemain Amerika Serikat berusia 19 tahun, Zavier Gozo, yang sepenuhnya mengubah sudut pandangnya tentang tim nasional.
Dalam beberapa musim terakhir juga ada para pemain yang pergi, dari Michael Olise hingga Marc Guehi hingga Maxence Lacroix, yang membuat Richards menjadi salah satu pemimpin senior kunci di klub yang telah mengubah budaya dengan cara yang sulit dibayangkan dalam dua tahun terakhir.
Kesuksesan terbaru Richards turut membantu mengantar perubahan-perubahan itu. Kini, sebagai salah satu figur kunci di tim Palace yang memasuki era baru mereka sendiri, bek tengah berusia 26 tahun itu menjadi semakin penting di bagian London tempat ia berkiprah. Itu adalah tantangan menarik untuk memulai siklus Piala Dunia ini, sekaligus siklus kehidupan ini juga.
“Anda melihat orang-orang berbicara tentang bagaimana tim juara Piala FA itu akan selamanya menjadi legenda Palace,” katanya. “Saya adalah satu-satunya pemain yang tampil selama 90 menit penuh dalam perjalanan di piala itu. Conference League, memenangi trofi Eropa itu luar biasa.
“Sungguh luar biasa memikirkan bahwa kami sedang meninggalkan warisan untuk klub ini, dan semoga itu menjadi sesuatu yang terus kami bangun.”
Pembangunan itu, tentu saja, sudah dimulai.
Membuka lembaran baru
Saat ditanya soal Piala Dunia, Richards langsung mulai membicarakan sederet momen. Tentu ada momen di lapangan: atraksi pesawat terbang, gol, selebrasi. Namun, momen yang belakangan ini lebih sering ia pikirkan justru yang terjadi di luar lapangan. Itulah momen-momen yang membeku dalam waktu.
“Christian [Pulisic] membelikan kami semua jam tangan, dan kami melakukannya di luar," kenang Richards. “Kami melakukan sedikit drum roll, lalu semua orang maju ke sana dan melakukan sesuatu yang konyol sebelum menerimanya. Semua orang mengingat momen itu karena rasanya seperti semua orang kembali menjadi anak-anak dan sekadar menikmati kebersamaan. Ada energi gugup sebelum pertandingan pertama itu, tetapi memang begitulah adanya. "
Richards menghabiskan banyak waktu luangnya bersama Timothy Weah dan Mark McKenzie, menonton Pop the Balloon atau Find Love, memanggang marshmallow di sekitar perapian di luar kamar mereka, dan mendengarkan musik. Momen-momen biasa itu membuat mereka bisa melupakan sepakbola, menjadi diri sendiri, dan membangun persaudaraan yang diyakini Richards akan bertahan jauh setelah turnamen berakhir.
“Hal utama adalah kami membangun persaudaraan itu, dan itu tidak akan pernah bisa diambil dari kami,” kata Richards.
Piala Dunia nyaris diambil dari Richards. Setelah gagal tampil pada 2022, bek itu mengalami kekhawatiran sebelum turnamen karena cedera pergelangan kaki yang, selama beberapa pekan, membuat banyak orang harap-harap cemas. Untuk sementara waktu, ada keraguan soal Piala Dunia. Apakah Richards, pada titik mana pun, juga merasakan keraguan itu?
“Saya akan bilang ya dan tidak,” akunya sekarang sambil tersenyum. “‘Saya pernah mengalami cedera pergelangan kaki sebelumnya, jadi saya paham apa yang dibutuhkan untuk mencapai level siap bermain, dan, jika yang terburuk terjadi, saya harus minum obat penghilang rasa sakit yang cukup kuat. Bagian baiknya adalah saya pada akhirnya benar-benar tidak perlu mengonsumsinya.
“Bagi saya, maksud saya, tidak peduli apa pun yang harus dilakukan. Saya akan bermain di Piala Dunia ini, terutama setelah melewatkan yang terakhir. Tidak mungkin saya melewatkan turnamen ini.”
Richards kini lebih dari sebelumnya memikirkan cara menjaga dirinya dan tubuhnya, terutama setelah nyaris absen di Piala Dunia kedua secara beruntun karena cedera.
“Saya mengakuinya sendiri, tetapi saya rasa ketika pertama kali bergabung dengan Palace, saya belum tentu melakukan hal-hal yang paling profesional dalam hal pemulihan, nutrisi, dan hal-hal seperti itu,” ujarnya. “Terkadang cedera memang tak terhindarkan, tetapi saya mencoba menerapkan hal-hal di luar lapangan yang akan membantu saya di lapangan.
“Saya sebenarnya memakai biosensor glukosa Stelo, dan itu sangat bagus untuk, tentu saja, hal-hal di lapangan, tetapi saya rasa perbedaan terbesar yang saya lihat justru di luar lapangan karena keduanya saling berkaitan, jadi soal nutrisi. Saya rasa saya sudah sedikit bertambah dewasa. Metabolisme itu mulai sedikit melambat, saya bukan anak yang sama seperti dulu!”
Begitu musim panas ini secara efektif berakhir dengan kekalahan USMNT dari Belgia, Richards tidak berlama-lama. Ia tidak terlalu lama berada di Amerika Serikat sebelum kembali ke London. Itu jeda yang singkat, katanya, sebagian besar karena ia tahu dampak yang bisa ditimbulkan jika jedanya lebih lama.
“Pulang ke rumah, makan makanan Amerika,” katanya sambil tertawa, “itu bisa berpengaruh pada dirimu.”
Saat Richards kembali ke Palace, ia masuk ke tim yang sudah berada dalam pramusim. Ia juga masuk ke tim yang tidak kekurangan cerita Piala Dunia untuk dibagikan. Palace memiliki 13 pemain di turnamen musim panas ini. Hanya lima tim di dunia yang punya lebih banyak.
Karena fakta itu, ada jenis sambutan yang berbeda untuk para veteran Piala Dunia musim panas ini, tetapi juga ada rasa normal bagi klub yang sudah terbiasa mengharapkan pencapaian seperti ini.
“Saya merasa, yah, saya rasa saya merasakan semacam kepercayaan baru dari tim,” katanya. “Saya menjalani Piala Dunia yang bagus, tetapi saya rasa semua orang memperhatikan semua orang di Piala Dunia. Anda menyaksikan rekan setim Anda bermain, lalu kembali, dan semua orang seperti punya rasa hormat baru kepada orang di sebelah mereka yang tampil baik, atau sekadar tampil, di Piala Dunia.”
Namun, secara umum ini memang menjadi musim panas yang penuh perubahan bagi Palace. Klub itu kehilangan beberapa pemain kunci. Para pemain itu sedang berupaya menyatu pada pekan-pekan awal musim ini. Namun sebelum disadari, jeda internasional berikutnya akan tiba, yang akan membawa Richards kembali ke mode USMNT.
Saat itu terjadi, tombol itu akan beralih dengan jenis pola pikir yang berbeda, sebagian besar berkat rekan setim baru di Palace.
“Saya rasa alasan mengapa rasanya sedikit lebih baru,” katanya, “adalah karena saya punya orang seperti Zavier di sini bersama saya di Palace sekarang.”
Efek Gozo
Richards mengakui bahwa ia tidak benar-benar tahu apa yang harus diharapkan saat Palace merekrut Gozo dari Real Salt Lake pada musim panas ini. Karena kewarganegaraan mereka sama, ada anggapan bahwa keduanya akan memiliki kedekatan. Namun, seperti apa bentuknya tidak pernah bisa diketahui. Apakah kepribadian mereka akan cocok? Apakah gaya kepemimpinan Richards akan bekerja dengan Gozo? Mengingat posisi mereka di lapangan, apa yang bisa mereka pelajari satu sama lain?
“Saya rasa setiap kali seorang pemain muda masuk ke tim seperti ini, Anda sedikit ragu, terutama ketika dia berasal dari negara yang sama dengan Anda,” katanya. “Selalu ada anggapan seperti, ‘Oh, kamu harus menjaganya’, tetapi satu hal yang benar-benar luar biasa dari dirinya adalah dia tidak takut kepada siapa pun.
“Saya pikir sering kali pemain muda bermain seperti pemain muda. Dia justru bermain dengan sangat matang, dan saya rasa itu membantunya.”
Disadari atau tidak, Gozo juga telah membantu Richards. Kini berusia 26 tahun dengan 40 caps atas namanya, Richards adalah veteran USMNT. Ia kini sudah memiliki pengalaman tampil di Piala Dunia dan termasuk di antara kandidat untuk menjadi kapten tim dalam siklus 2030. Jika Anda menguraikan kumpulan pemain USMNT, Richards akan termasuk di antara nama-nama yang berada tepat di level teratas.
Sementara itu, Gozo adalah pemain yang sedang berjuang untuk meraih status tersebut. Kenaikannya di MLS datang hanya beberapa bulan terlambat untuk membuatnya masuk skuad Piala Dunia, tetapi debutnya bersama USMNT pasti akan datang dalam waktu yang sangat dekat. Jalan menuju debut itu ditentukan oleh rasa lapar. Richards mengingat betul jalannya sendiri, dan menyegarkan baginya bisa membicarakan rasa lapar itu dengan seseorang yang baru memulai perjalanannya sendiri.
“Anda bisa melihat bagaimana dia memandang tim nasional sebagai tujuan tertinggi,” katanya. “Bagi saya, memiliki perspektif dari seseorang yang sedang berusaha meraih caps pertamanya, itulah yang membuatnya menyegarkan bagi saya. Ini adalah pemahaman bahwa sekarang pada akhirnya akan menjadi siklus yang baru. Anda memiliki kualifikasi Piala Dunia, Anda memiliki hal-hal seperti itu yang tidak perlu kami hadapi pada siklus terakhir.”
Namun, Gozo bukan satu-satunya sosok di Palace yang memandang Richards untuk kepemimpinan. Melihat kondisi klub saat ini, Richards kini menjadi salah satu pemain terpenting Palace.
Mentalitas baru di Crystal Palace
Guehi pergi pada musim dingin. Lacroix menyusul musim panas ini. Dengan dua pertiga dari lini pertahanan tengah andalan Palace kini bermain di tempat lain, Richards menjadi sosok terakhir yang tersisa dari tim yang memenangi trofi bersejarah dalam dua musim beruntun.
Itu adalah peran yang terus dituju Richards, dan peran yang senang ia ambil saat klub mendatangkan wajah-wajah baru untuk menggantikan mereka yang telah pergi.
“Dengan memahami bahwa kami kehilangan beberapa pemain dan berpotensi mendapatkan beberapa pemain baru, rasanya bagus bisa masuk ke peran kepemimpinan itu yang menurut saya juga sudah saya lakukan bersama tim nasional,” katanya. “Itu mempersiapkan saya untuk peran ini di Palace. Saya pikir ini soal menjadi lebih vokal... Para pemain melihat saya untuk mendapatkan arahan, bukan hanya dari apa yang saya katakan, tetapi juga dari apa yang saya lakukan.
“Bagi saya, saya akan bilang ini sebuah tantangan, tetapi bukan tantangan yang saya hindari. Saya pikir ini hanya tantangan baru dan sesuatu yang benar-benar ingin terus saya pelajari dan berkembang darinya dalam karier saya.”
Meski begitu, ekspektasi di Palace juga berbeda. Klub itu mengakhiri penantian 119 tahun untuk meraih trofi besar dengan menjuarai Piala FA pada 2025. Mereka lalu melanjutkannya dengan menjuarai Conference League pada awal tahun ini, menambahkan trofi Eropa ke koleksi gelar domestik mereka.
Karena itu, mentalitas di klub telah berubah. Ini bukan lagi klub yang puas sekadar bertahan, dan Richards mengatakan mentalitas itu terasa setiap hari.
“Mungkin empat tahun lalu ketika saya pertama kali datang ke klub, ini bukan target-target yang kami pikir realistis atau bahkan bukan hal-hal yang kami pasang di papan target kami,” katanya. “Sekarang, kami sudah memenangi trofi dua tahun berturut-turut, dan sekarang kami sudah merasakan rasanya. Kami ingin terus melangkah, jadi bagi saya, ini sangat menarik.
"Ketika Anda mendengar tentang pemain-pemain baru yang meneken kontrak di sini atau sekadar membicarakan budaya klub, sekarang mereka menyebut kami sebagai tim yang memenangi trofi... Ini adalah sesuatu yang dua tahun lalu, tiga tahun lalu, empat tahun lalu, belum tentu ada dalam radar kami dan sekarang setelah kami melakukannya, kami ingin melanjutkan ini dan meninggalkan klub ini dalam kondisi yang lebih baik daripada saat kami bergabung.”
Richards adalah bagian penting dari hal itu, dan dia juga berharap tetap demikian ke depannya.
Langkah selanjutnya
Dalam sebagian besar hidup Richards, terutama empat tahun terakhir, tujuan akhirnya sudah jelas: Piala Dunia. Kotak itu sudah tercentang. Kini, perhatiannya kembali beralih ke tantangan sehari-hari di level klub. Di Crystal Palace, ketika para pemain kunci terus pergi dan tim terus berkembang, Richards ingin menjadi salah satu sosok yang tetap: seorang pemimpin yang mampu membimbing klub melewati perubahan dan menuju lebih banyak trofi.
“Saya ingin terus menjadi pemimpin di Palace,” katanya, “dan semoga menjadi bagian besar dari musim lain yang menghadirkan trofi untuk klub ini. Untuk tim nasional, saya akan sangat senang bisa menjadi kapten negara saya sepanjang siklus ini, dan pergi ke turnamen besar lainnya dalam empat tahun akan luar biasa.”
Lalu urusan di luar lapangan? Sebagian besar itu berfokus pada putri kecilnya. Bagaimanapun, menjadi orang tua adalah tujuan yang tidak pernah berakhir.
“Saya pikir secara pribadi, hanya terus melihat putri saya tumbuh,” katanya, “saya pikir itu menjadi salah satu hal terbaik dalam hidup: melihat seseorang yang setengah diri Anda dan setengah pasangan Anda tumbuh dan menjadi dirinya sendiri. Sungguh luar biasa melihat dia mulai memiliki frasa-frasa kecil, haptik kecil.
“Kami punya apartemen dengan pemandangan cakrawala London yang indah, dan setiap kali pesawat melintas, dia heboh. Dia akan menatap ke luar jendela selama 20-30 menit, dan dia tidak mengalihkan pandangan sedikit pun. Hal-hal kecil seperti itu, setelah hari-hari kerja yang berat, membuat saya mudah untuk pulang dan menikmatinya.”
Tentu saja ada banyak hal yang bisa dinikmati, tetapi Richards sebenarnya tidak sibuk menoleh ke belakang. Tidak ada waktu untuk memikirkan warisan, meski tempatnya dalam sejarah Palace sudah aman. Ia memang ingin membuat putrinya bangga, meski arti sebenarnya dari itu masih luas dan belum terdefinisi. Pada akhirnya, ia akan tahu apakah dirinya berhasil.
“Bagi saya, saya ingin melakukan sesuatu yang saya banggakan, yang membuat keluarga saya bangga, yang suatu hari bisa saya tunjukkan kepada putri saya seperti, ‘Ayahmu melakukan ini’,” katanya. “Pada akhirnya, jika kami kembali ke Palace dalam 20 tahun, dan ada lukisan Chris Richards berambut afro di suatu tempat, saya rasa itu akan menjadi hal yang cukup keren.”