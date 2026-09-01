'Saya ingin terus menjadi pemimpin di sini' - bintang USMNT Chris Richards menyambut peran yang lebih besar di Crystal Palace setelah mewujudkan impian Piala Dunia

Saat ditanya soal Piala Dunia, Richards langsung mulai membicarakan sederet momen. Tentu ada momen di lapangan: atraksi pesawat terbang, gol, selebrasi. Namun, momen yang belakangan ini lebih sering ia pikirkan justru yang terjadi di luar lapangan. Itulah momen-momen yang membeku dalam waktu.

“Christian [Pulisic] membelikan kami semua jam tangan, dan kami melakukannya di luar," kenang Richards. “Kami melakukan sedikit drum roll, lalu semua orang maju ke sana dan melakukan sesuatu yang konyol sebelum menerimanya. Semua orang mengingat momen itu karena rasanya seperti semua orang kembali menjadi anak-anak dan sekadar menikmati kebersamaan. Ada energi gugup sebelum pertandingan pertama itu, tetapi memang begitulah adanya. "

Richards menghabiskan banyak waktu luangnya bersama Timothy Weah dan Mark McKenzie, menonton Pop the Balloon atau Find Love, memanggang marshmallow di sekitar perapian di luar kamar mereka, dan mendengarkan musik. Momen-momen biasa itu membuat mereka bisa melupakan sepakbola, menjadi diri sendiri, dan membangun persaudaraan yang diyakini Richards akan bertahan jauh setelah turnamen berakhir.

“Hal utama adalah kami membangun persaudaraan itu, dan itu tidak akan pernah bisa diambil dari kami,” kata Richards.

Piala Dunia nyaris diambil dari Richards. Setelah gagal tampil pada 2022, bek itu mengalami kekhawatiran sebelum turnamen karena cedera pergelangan kaki yang, selama beberapa pekan, membuat banyak orang harap-harap cemas. Untuk sementara waktu, ada keraguan soal Piala Dunia. Apakah Richards, pada titik mana pun, juga merasakan keraguan itu?

“Saya akan bilang ya dan tidak,” akunya sekarang sambil tersenyum. “‘Saya pernah mengalami cedera pergelangan kaki sebelumnya, jadi saya paham apa yang dibutuhkan untuk mencapai level siap bermain, dan, jika yang terburuk terjadi, saya harus minum obat penghilang rasa sakit yang cukup kuat. Bagian baiknya adalah saya pada akhirnya benar-benar tidak perlu mengonsumsinya.

“Bagi saya, maksud saya, tidak peduli apa pun yang harus dilakukan. Saya akan bermain di Piala Dunia ini, terutama setelah melewatkan yang terakhir. Tidak mungkin saya melewatkan turnamen ini.”

Richards kini lebih dari sebelumnya memikirkan cara menjaga dirinya dan tubuhnya, terutama setelah nyaris absen di Piala Dunia kedua secara beruntun karena cedera.

“Saya mengakuinya sendiri, tetapi saya rasa ketika pertama kali bergabung dengan Palace, saya belum tentu melakukan hal-hal yang paling profesional dalam hal pemulihan, nutrisi, dan hal-hal seperti itu,” ujarnya. “Terkadang cedera memang tak terhindarkan, tetapi saya mencoba menerapkan hal-hal di luar lapangan yang akan membantu saya di lapangan.

“Saya sebenarnya memakai biosensor glukosa Stelo, dan itu sangat bagus untuk, tentu saja, hal-hal di lapangan, tetapi saya rasa perbedaan terbesar yang saya lihat justru di luar lapangan karena keduanya saling berkaitan, jadi soal nutrisi. Saya rasa saya sudah sedikit bertambah dewasa. Metabolisme itu mulai sedikit melambat, saya bukan anak yang sama seperti dulu!”

Begitu musim panas ini secara efektif berakhir dengan kekalahan USMNT dari Belgia, Richards tidak berlama-lama. Ia tidak terlalu lama berada di Amerika Serikat sebelum kembali ke London. Itu jeda yang singkat, katanya, sebagian besar karena ia tahu dampak yang bisa ditimbulkan jika jedanya lebih lama.

“Pulang ke rumah, makan makanan Amerika,” katanya sambil tertawa, “itu bisa berpengaruh pada dirimu.”

Saat Richards kembali ke Palace, ia masuk ke tim yang sudah berada dalam pramusim. Ia juga masuk ke tim yang tidak kekurangan cerita Piala Dunia untuk dibagikan. Palace memiliki 13 pemain di turnamen musim panas ini. Hanya lima tim di dunia yang punya lebih banyak.

Karena fakta itu, ada jenis sambutan yang berbeda untuk para veteran Piala Dunia musim panas ini, tetapi juga ada rasa normal bagi klub yang sudah terbiasa mengharapkan pencapaian seperti ini.

“Saya merasa, yah, saya rasa saya merasakan semacam kepercayaan baru dari tim,” katanya. “Saya menjalani Piala Dunia yang bagus, tetapi saya rasa semua orang memperhatikan semua orang di Piala Dunia. Anda menyaksikan rekan setim Anda bermain, lalu kembali, dan semua orang seperti punya rasa hormat baru kepada orang di sebelah mereka yang tampil baik, atau sekadar tampil, di Piala Dunia.”

Namun, secara umum ini memang menjadi musim panas yang penuh perubahan bagi Palace. Klub itu kehilangan beberapa pemain kunci. Para pemain itu sedang berupaya menyatu pada pekan-pekan awal musim ini. Namun sebelum disadari, jeda internasional berikutnya akan tiba, yang akan membawa Richards kembali ke mode USMNT.

Saat itu terjadi, tombol itu akan beralih dengan jenis pola pikir yang berbeda, sebagian besar berkat rekan setim baru di Palace.

“Saya rasa alasan mengapa rasanya sedikit lebih baru,” katanya, “adalah karena saya punya orang seperti Zavier di sini bersama saya di Palace sekarang.”