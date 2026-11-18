Mauricio Pochettino menutup kiprahnya sebagai pelatih tim nasional putra Amerika Serikat dengan kemenangan 2-0 atas Haiti. Ia menaiki jet pribadi di Cincinnati, masih mengenakan perlengkapan Nike berlambang U.S. Soccer. Kurang dari 12 jam setelah peluit akhir, ia turun dari mobil di pusat latihan Manchester United di Carrington pada Rabu. Kali ini ia mengenakan pakaian olahraga adidas dengan lambang setan merah di dadanya.

Dengan begitu, perpindahan itu akhirnya tuntas. Pochettino akhirnya tiba di Manchester.

Harus diakui, ia datang pada saat yang sulit. Ketika klub menghadapi Liverpool pada Minggu, United bisa saja sudah berada di dasar klasemen Premier League. Sementara itu, Anfield telah menanti. Tantangannya kini justru semakin berat.

Namun, pada akhirnya, inilah yang diinginkan Pochettino. Ia mengatakan hal itu kepada rival lamanya, Pep Guardiola, beberapa pekan lalu. Secara kebetulan, keduanya hadir di Yankee Stadium untuk menyaksikan pertandingan antara New York City FC dan New York Red Bulls. Guardiola, yang baru saja menganggur setelah meninggalkan Manchester City karena merasa kelelahan, mengajukan pertanyaan penting kepada Pochettino: Apakah ia merindukannya?

“Dia berkata, ‘Kamu tidak ingin kembali ke Premier League?’” kata Pochettino kepada para wartawan di hotel USMNT di Cincinnati sehari sebelum penerbangannya. “Saya menjawab, ‘Tidak, saya bahagia di sini.’ ‘Ya, tapi kamu tidak merindukan kesehariannya?’ dan saya menjawab, ‘Sedikit.’”

Ia menambahkan: “Itu bagian dari hal yang sedikit saya rindukan. Saya rindu melakukan sesuatu di sini setiap hari.”

Itulah sebabnya Pochettino menukar posisi yang nyaman bersama USMNT dengan salah satu pekerjaan paling berat dalam sepakbola di Manchester United: ia merindukannya. Rutinitas harian, suka dan duka, serta tujuan yang dirasakan ketika bekerja di bawah sorotan. Ia bahagia bersama USMNT, tetapi pada tahap kariernya saat ini, Pochettino tidak membutuhkan kenyamanan; ia membutuhkan tantangan.

Manchester United mungkin merupakan tantangan terbesar di dunia, dan bahkan sebelum tiba, Pochettino sudah mulai menanganinya. Menurutnya, ia lebih siap menghadapinya daripada sebelumnya dan siap bekerja.

Namun, pekerjaan ini akan mengujinya dengan cara yang tidak ia alami di Tottenham, Chelsea, PSG, maupun USMNT. Sejak Sir Alex Ferguson pensiun, Old Trafford telah menyingkirkan setiap orang yang datang untuk menangani tim. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik Ten Hag, Ruben Amorim, Michael Carrick: profil mereka berbeda-beda, tetapi semuanya mengalami akhir yang sama, yakni pemecatan.

Namun, Pochettino merasa kali ini hasilnya bisa berbeda. Karena itulah ia dengan sengaja mengambil kesempatan yang belum mampu dimanfaatkan pelatih lain.

“Memang benar, ketika kesempatan seperti United datang, Anda berkata, ‘Ya, saya menginginkannya,’” katanya. “Saya ingin membuktikan diri lagi.”