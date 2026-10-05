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Diego Kochen GFX 1-1GOAL

'Saya hanya menciptakan kenangan' - Diego Kochen tentang kecintaannya pada novel 'The Giver', belajar dari para bintang Barcelona, dan menemukan jalannya bersama tim nasional Amerika Serikat

Dari belajar bersama bintang-bintang Barcelona hingga tinggal sendiri di Denmark, kiper 20 tahun itu menceritakan kepada GOAL tentang pengalaman-pengalaman yang membentuk hidupnya di dalam dan luar lapangan.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • "Bagian terburuk dari menyimpan kenangan bukanlah rasa sakit. Melainkan kesepian di dalamnya. Kenangan perlu dibagikan."

    Kutipan di atas adalah salah satu yang paling ikonik dari karya Lois Lowry, The Giver. Itu adalah kisah yang membentuk banyak orang. Ini adalah cerita tentang kenangan, komunitas, keseragaman dan, pada akhirnya, warna-warna cerah. Kebetulan, itu juga buku favorit Diego Kochen. Ia membacanya beberapa tahun lalu.

    "Sampai sekarang pun buku itu tidak bisa hilang dari kepala saya," katanya kepada GOAL. "Saya tidak bisa berhenti membacanya. Saya menamatkannya dalam dua hari. Itu adalah cerita yang benar-benar tidak bisa saya lepaskan."

    Sementara The Giver sebagian besar didefinisikan oleh masyarakat yang tanpa perbedaan, ada sesuatu yang berbeda dari Kochen. Ia tidak seperti kebanyakan orang berusia 20 tahun. Ia tidak pernah memiliki konsol video game. Ia suka membaca, menghabiskan waktu bersama keluarga, dan pastry. Yang terakhir itu merupakan tambahan baru dalam daftar, tetapi kini menjadi hal besar setelah ia tinggal sendiri di Denmark.

    Dan, meski baru berusia 20 tahun, Kochen sudah memiliki begitu banyak kenangan yang menentukan kariernya. Ia pernah berada di atas bus atap terbuka melintasi kota Barcelona, dikelilingi legenda masa kini dan masa depan seperti Robert Lewandowski, Lamine Yamal, dan Raphinha sebagai pemain FC Barcelona. Ia pernah berada di kamp Piala Dunia dan merasakan gairah yang dibawanya ke negara itu. Dan sekarang, ia telah mencetak sejarah, menjadi kiper termuda yang menjadi starter untuk Tim Nasional Putra Amerika Serikat melawan Meksiko.

    Meski begitu, ini baru momen-momen awal dan, pada dasarnya, semuanya dibagikan bersama. Kochen baru mulai menulis kisahnya sendiri dan, saat ia memulai babak baru dalam karier profesionalnya ini, terasa seperti ada dunia terbentang di hadapannya, terlepas dari semua kegembiraan yang sudah tertinggal di belakang.

    "Saya hanya sedang menciptakan kenangan," ujarnya. "Ini adalah beberapa hal yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Ini adalah kesempatan dan pengalaman yang saya syukuri dan saya sangat berterima kasih bisa menjadi bagiannya. Sekarang saya kembali ke sini, yang merupakan impian setiap anak."

    Impian-impian baru sedang menjadi kenyataan seiring kisah Kochen terus berkembang dengan cara yang tidak seperti kiper Amerika mana pun yang datang sebelum dirinya.

  • Awal mula tim nasional pria Amerika Serikat

    United States v Peru - International Friendly
    Getty Images Sport

    Kochen telah beberapa kali berada di dalam dan sekitar USMNT, tetapi kesempatan besarnya datang pada hari Sabtu.

    Plot The Giver berpusat pada pengetahuan dan pembelajaran. Begitu pula musim panas Kochen. Dalam buku itu, tokoh utamanya, Jonas, diberi kepercayaan untuk mewarisi ingatan masyarakat dari seorang pria yang dikenal sebagai 'The Giver'. Itu adalah sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab. Itu juga memunculkan pertanyaan filosofis tentang apa artinya menjadi manusia.

    Musim panas Kochen tidak sedalam itu, tetapi semuanya tentang mengejar pengetahuan.

    Sang kiper masih ingat saat mendapat panggilan Piala Dunia. Itu, menurut ucapannya, adalah "salah satu hari terbaik dalam hidup saya". USMNT tidak membutuhkannya untuk Piala Dunia, tetapi mereka membutuhkannya di pemusatan latihan. Ia adalah satu dari dua kiper yang dipanggil untuk membantu tim berlatih menjelang turnamen.

    "Ini soal mengetahui bahwa saya akan bisa menjadi bagian dari perjalanan ini dan belajar dari para pemain terbaik di negara ini," kata Kochen. "Staf yang kami miliki, mereka luar biasa. Ini soal mengetahui bahwa saya akan memiliki satu musim panas penuh yang didedikasikan untuk belajar dari para pemain terbaik di negara ini. Saya sangat bersyukur atas kesempatan itu."

    Dalam beberapa pekan terakhir, proses belajar itu terus berlanjut. Kochen kembali bersama USMNT untuk yang secara teknis merupakan kamp ketiganya, setelah sebelumnya juga bergabung dengan grup itu pada musim gugur 2024. Pada pertandingan pertama di jeda ini, yang berlangsung melawan Peru, ia mencatatkan penampilan perdananya. Lalu, saat menghadapi Meksiko, ia menjadi kiper termuda yang menjadi starter untuk USMNT melawan El Tri. Ia tidak terlihat canggung.

    Pada babak pertama yang diwarnai periode dominasi Meksiko yang berkelanjutan, Kochen tidak pernah gentar. Ia tenang saat membangun serangan dari belakang dan membuat satu penyelamatan besar yang dibutuhkan. Pada akhirnya, laga berakhir telak, kemenangan 3-0 untuk USMNT, tetapi Kochen memainkan perannya saat tampil penuh 90 menit dalam laga terbesar dalam kariernya sejauh ini.

    "Ini bahkan bukan hanya soal kamp ini," katanya, "tetapi setiap kali Anda melangkah ke lapangan itu, usia seolah hilang. Anda tidak memikirkan usia. Anda tidak memikirkan bahwa Anda lebih muda daripada siapa pun, tetapi memang benar bahwa saya tahu saya adalah kiper termuda di sini dan saya memang masih punya banyak hal untuk dipelajari dari para pemain yang bersama saya, dari para pelatih, dari orang-orang yang sudah lama berada di sini, dari kapten, dari semua orang.

    "Saya rasa, saya suka melihatnya dengan cara ini, saya berada dalam posisi yang sangat baik. Fakta bahwa saya mendapatkan itu? Itu juga membantu."

    Namun, Kochen bukan sosok asing dalam hal belajar dari yang terbaik. Ia sudah melakukannya sejak berusia 13 tahun.

  • Pendidikan tingkat tinggi

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    AFLOSPORT

    Kochen telah menghabiskan seluruh kariernya dikelilingi oleh beberapa pemain dan pelatih terbaik dalam olahraga ini.

    Saat Kochen mengenang memorinya di Barcelona, dia selalu tersenyum. Namun, ada satu yang paling menonjol.

    "Parade bersama tim utama Barca," katanya. "Luar biasa melihat seluruh kota berada di luar."

    Kochen sudah menjadi bagian dari Barcelona sejak 2019 dan, sebagai hasilnya, Barcelona pun menjadi bagian dari dirinya. Setelah tumbuh besar di Florida, dia berkembang di La Masia, membuat namanya masuk radar USMNT hanya karena keterkaitannya dengan klub tersebut. Dan, dalam beberapa tahun terakhir, dia menapaki jenjang bersama Barcelona, meraih tempat di tim utama sebagai kiper pelapis.

    Namun dia tak pernah mendapat kesempatan memainkan pertandingan kompetitif untuk tim senior. Fakta itu menggambarkan seperti apa kehidupan meniti karier di salah satu klub terbesar di dunia.

    "Persaingannya sangat ketat bahkan sejak usia dini," ujarnya. "Anda harus berjuang untuk satu posisi sejak sangat awal dan mempelajari nilai-nilai kompetisi sejak dini. Menurut saya, itu adalah hal yang paling mengejutkan dari semuanya.

    "Lalu ketika Anda mulai naik jenjang dan terus melangkah, melihat kualitas individu para pemain seperti Lamine, misalnya, atau Raphinha atau semua pemain ini, ya, itu yang kembali mengejutkan Anda. Hal itu tak pernah membosankan. Dikelilingi oleh sosok-sosok seperti itu benar-benar luar biasa. Tidak ada lingkungan belajar yang lebih baik. Saya mencoba mengambil sesuatu dari semua orang. Anda bisa belajar dari siapa pun."

    Kochen mempelajari para pemain hebat. Dia menjadi pelapis Wojciech Szczesny, seorang pemain dengan pengalaman luar biasa di level klub dan tim nasional. Marc-Andre ter Stegen, dalam banyak hal, adalah idolanya, terutama setelah Kochen bisa menyaksikan bintang Jerman itu dari dekat dalam waktu yang begitu lama. Setiap kiper modern mengidolakan sosok Jerman lainnya, Manuel Neuer, untuk mempelajari cara bermain dengan bola di kaki. Sementara itu, David de Gea adalah tolok ukur untuk kemampuan melakukan penyelamatan, kata Kochen. Mantan kiper Spanyol itu adalah "monster sejati", tetapi begitu juga Tim Howard, yang penampilannya di Piala Dunia 2014 melawan Belgia membantu menyalakan kecintaan Kochen pada posisi penjaga gawang.

    Tentu saja ada yang lain juga. Berhadapan dengan Lewandowski, Raphinha, dan Yamal memberi tingkat kepercayaan diri tertentu kepada seorang kiper, karena mereka tahu tidak akan menghadapi banyak penendang bola yang lebih baik di tempat lain. Belajar dari Mauricio Pochettino dan stafnya juga telah mengangkat Kochen ke posisi di mana dia bisa berkembang saat menghadapi Meksiko.

    "Saya senang dengan penampilannya," kata Pochettino, "tetapi sangat senang dengan empat penjaga gawang itu. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dan menciptakan suasana yang sangat bagus, tetapi ini juga kredit besar untuk pelatih kiper Toni [Jimenez] dan Jack [Robinson]. Mereka mengelolanya dengan sangat baik."

    Meski begitu, terlepas dari semua pengalaman belajar dalam latihan, setiap penjaga gawang membutuhkan pertandingan, itulah sebabnya Kochen meninggalkan Barcelona pada musim panas ini. Dia juga meninggalkan kamp Piala Dunia USMNT lebih awal untuk memuluskan kepindahan ke Lyngby, tempat dia kini mendapat tantangan di dalam dan luar lapangan.

  • Awal yang baru

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    Gonzales Photo

    Kochen memuji pastry di sana. Menurutnya, itu luar biasa. Bahkan, bisa jadi itu bagian favoritnya dari kehidupan barunya bersama Lyngby.

    Kehidupan itu merupakan perubahan besar. Setelah menghabiskan masa mudanya antara Miami dan Barcelona, kini dia bermain di tempat yang sedikit lebih dingin. Dia juga jauh lebih sendiri. Di luar lapangan, Kochen memprioritaskan waktu bersama keluarga, tetapi keluarganya tetap tinggal di Barcelona.

    Namun, ada beberapa kenyamanan kecil. Orang tuanya datang untuk membantunya pindah ke tempat barunya, yang berjarak sekitar 15 menit dari Kopenhagen. Mereka juga sudah datang lagi untuk berkunjung sejak itu. Begitu pula teman-temannya. Lagi pula, penerbangannya hanya tiga jam.

    Bahkan ketika mereka tidak ada di sana, Kochen tetap menjelajahi kota barunya, sebuah tempat yang berbeda dari mana pun yang pernah dia tinggali sejauh ini.

    "Saya benar-benar sering berada di sana," katanya sambil tertawa. "Saya sudah terbiasa dengan budayanya. Saya sangat bersyukur pernah tinggal pertama di Miami, lalu Barcelona, sekarang Kopenhagen. Itu tiga kota yang benar-benar indah, dan ini merupakan transisi yang luar biasa.

    "Budaya dan negaranya benar-benar indah. Orang-orangnya sangat sopan, sangat baik, sangat ramah, dan pastry-nya? Pastry-nya yang terbaik. Menyenangkan bisa merasakan langkah ini di luar negeri."

    Namun, langkah itu pada akhirnya dirancang untuk membantunya berkembang di lapangan. Pastry memang enak, tetapi menit bermain sebagai starter lebih baik. Sejak tiba di Lyngby, klub yang baru promosi ke divisi pertama Denmark, Kochen sudah menjadi starter dalam sembilan pertandingan. Klub itu diperkirakan akan berjuang menghindari degradasi musim ini. Setidaknya, Kochen akan menghadapi banyak tembakan.

    Itu akan bagus untuk perkembangannya dan, meski Lyngby memiliki opsi pembelian pada akhir masa peminjamannya, Barcelona tetap mempertahankan persentase dari penjualan di masa depan. Jadi, demi kepentingan semua pihak, skenario ini harus berjalan baik dan Kochen berkembang menjadi kiper dengan kualitas starter.

    "Jelas saya punya tujuan jangka panjang," kata Kochen. "Saya sedang dipinjamkan ke Lyngby sekarang, jadi salah satu tujuan saya adalah bersaing semaksimal mungkin dan memberikan semua yang saya miliki untuk klub itu. Pada saat yang sama, saya berasal dari Barcelona, jadi untuk bisa kembali? Itu akan menjadi mimpi anak mana pun untuk kembali ke klub sebesar itu dan memiliki kesempatan di sana. Itu tujuan saya yang lain.

    "Tapi saya lebih seperti orang yang menjalani semuanya satu demi satu. Saat ini, saya berada di pemusatan latihan bersama tim nasional, jadi untuk saat ini, tujuan saya hanyalah memberikan segalanya dan memberikan segalanya untuk negara."

  • Perburuan lebih banyak

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Banyak orang yang mendukung Kochen melihatnya sebagai prototipe penjaga gawang modern. Ia tenang dengan bola di kakinya, tetapi juga mampu melakukan penyelamatan. Hal terakhirlah yang akan membantu menentukan langkah berikutnya. Saat begitu banyak aspek permainan saat ini berfokus pada bagaimana seorang penjaga gawang bisa mengoper bola, sering kali terlupakan bahwa mereka punya tugas utama yang lebih penting.

    "Kami harus sangat cepat, dan keunggulan kami adalah menjadi sangat cerdas," kata Jimenez kepada GOAL pada 2025. "Penjaga gawang harus cerdas, dan kami sering mengatakan bahwa seorang penjaga gawang harus bermain baik dengan kakinya, tetapi pertama-tama mereka harus bisa melakukan penyelamatan. Tolong ingat itu!"

    Kochen telah menyerap pelajaran itu. Kata yang sering ia ulang adalah "keseimbangan".

    "Itulah tujuan utama bagi kami semua," katanya. "Itulah yang benar-benar saya upayakan: bisa menghentikan semua yang saya bisa dan memenangkan pertandingan."

    Konon, penjaga gawang harus punya ingatan yang pendek. Soal posisi ini, setidaknya para penggemar juga cenderung begitu. Di level tim nasional, Anda hanya dinilai dari pertandingan terakhir. Itu adalah tekanan besar bagi penjaga gawang berusia 20 tahun yang, sejauh ini, baru memiliki sembilan pertandingan senior di level klub, ditambah dua pertandingan senior untuk negaranya.

    Namun, Kochen sudah terbiasa dengan tekanan. Bagaimanapun, ia tumbuh di La Masia.

    "Satu-satunya fokus saya adalah memberikan segalanya untuk tim, memberikan segalanya untuk negara, untuk federasi, untuk U.S. Soccer," katanya. "Jadi begitulah cara saya menghadapi ekspektasi."

    Bacaan terbaru Kochen adalah The Shining. Menurutnya, buku itu gelap. Menonton filmnya menginspirasinya untuk kemudian membaca bukunya, dan ia tidak butuh waktu lama untuk menyadari betapa berbedanya keduanya. Meski begitu, ia sudah sangat terlibat.

    "Aneh, tapi sangat bagus," katanya. "Saya tidak bisa meletakkannya. Bahkan mungkin lebih bagus daripada filmnya. Saya memang suka cerita yang bikin ketagihan."

    Mungkin Kochen pada akhirnya akan menyukainya sebesar saat ia menyukai The Giver. Itu pertanyaan untuk hari lain. Yang paling penting adalah apakah buku itu akan membekas padanya seperti buku itu dulu.

    Ada satu bagian dalam cerita itu ketika kenangan dibahas. “Mengapa kamu dan aku harus menyimpan kenangan-kenangan ini?" tanya Jonas.

    The Giver menjawab: "Itu memberi kita kebijaksanaan.”

    Dan begitu, upaya Kochen untuk mendapatkan lebih banyak terus berlanjut: lebih banyak kebijaksanaan, lebih banyak pelajaran, lebih banyak kenangan dan, pada akhirnya, lebih banyak cerita yang mengubahnya menjadi lebih baik.