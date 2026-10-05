"Bagian terburuk dari menyimpan kenangan bukanlah rasa sakit. Melainkan kesepian di dalamnya. Kenangan perlu dibagikan."

Kutipan di atas adalah salah satu yang paling ikonik dari karya Lois Lowry, The Giver. Itu adalah kisah yang membentuk banyak orang. Ini adalah cerita tentang kenangan, komunitas, keseragaman dan, pada akhirnya, warna-warna cerah. Kebetulan, itu juga buku favorit Diego Kochen. Ia membacanya beberapa tahun lalu.

"Sampai sekarang pun buku itu tidak bisa hilang dari kepala saya," katanya kepada GOAL. "Saya tidak bisa berhenti membacanya. Saya menamatkannya dalam dua hari. Itu adalah cerita yang benar-benar tidak bisa saya lepaskan."

Sementara The Giver sebagian besar didefinisikan oleh masyarakat yang tanpa perbedaan, ada sesuatu yang berbeda dari Kochen. Ia tidak seperti kebanyakan orang berusia 20 tahun. Ia tidak pernah memiliki konsol video game. Ia suka membaca, menghabiskan waktu bersama keluarga, dan pastry. Yang terakhir itu merupakan tambahan baru dalam daftar, tetapi kini menjadi hal besar setelah ia tinggal sendiri di Denmark.

Dan, meski baru berusia 20 tahun, Kochen sudah memiliki begitu banyak kenangan yang menentukan kariernya. Ia pernah berada di atas bus atap terbuka melintasi kota Barcelona, dikelilingi legenda masa kini dan masa depan seperti Robert Lewandowski, Lamine Yamal, dan Raphinha sebagai pemain FC Barcelona. Ia pernah berada di kamp Piala Dunia dan merasakan gairah yang dibawanya ke negara itu. Dan sekarang, ia telah mencetak sejarah, menjadi kiper termuda yang menjadi starter untuk Tim Nasional Putra Amerika Serikat melawan Meksiko.

Meski begitu, ini baru momen-momen awal dan, pada dasarnya, semuanya dibagikan bersama. Kochen baru mulai menulis kisahnya sendiri dan, saat ia memulai babak baru dalam karier profesionalnya ini, terasa seperti ada dunia terbentang di hadapannya, terlepas dari semua kegembiraan yang sudah tertinggal di belakang.

"Saya hanya sedang menciptakan kenangan," ujarnya. "Ini adalah beberapa hal yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Ini adalah kesempatan dan pengalaman yang saya syukuri dan saya sangat berterima kasih bisa menjadi bagiannya. Sekarang saya kembali ke sini, yang merupakan impian setiap anak."

Impian-impian baru sedang menjadi kenyataan seiring kisah Kochen terus berkembang dengan cara yang tidak seperti kiper Amerika mana pun yang datang sebelum dirinya.