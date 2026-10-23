Ada pula perasaan luas bahwa keputusan tersebut terbukti tepat. Sejumlah sumber dari klub-klub memuji ambisi liga untuk meluncurkannya secara penuh. Yang jelas, ini langkah berani.

"Dengan perkembangan ini dan penerapan promosi serta degradasi secara tepat, ditambah keterlibatan pasar-pasar besar, potensi pertumbuhannya luar biasa," kata Brad Stith, CEO AC Boise, kepada GOAL.

Beberapa pihak juga berpendapat bahwa gambaran yang lebih jelas mengenai bentuk tiga divisi teratas sepak bola akan menjadi pedoman penting untuk mencegah masalah keuangan yang telah membuat sejumlah klub USL bubar. North Carolina FC, klub Championship, menghentikan operasinya pada akhir musim 2025 dengan pemberitahuan hanya dua bulan sebelumnya. Dua tim League One, Westchester SC dan Corpus Christi, juga dilaporkan akan berhenti beroperasi pada akhir tahun. Pihak liga sendiri mengatakan bahwa mereka memperketat standar internal untuk memastikan pemilik yang layak dan klub yang berkelanjutan bergabung dalam sistem tersebut.

Adanya pilihan penting mengenai di divisi mana tepatnya sebuah tim mampu bermain dalam sistem tiga tingkat dapat mencegah kasus serupa pada masa mendatang. Para pemilik klub berpendapat bahwa sebagian besar tim akan menemukan tempat yang sesuai.

"Ketika Anda membangun infrastruktur semacam itu di AS, hal itu justru mengurangi masalah-masalah lainnya, bukan sebaliknya," kata Stith. "Itulah yang pantas didapatkan semua suporter. Anda ingin memastikan bahwa setiap kali mereka mendukung klub komunitasnya, di level mana pun klub itu bermain, mereka tahu bahwa setiap pertandingan berarti."

Sejauh ini, beberapa tim telah menaikkan divisi mereka sendiri agar dapat bermain di divisi pilihan mereka. Boise, setelah menjalani musim debut yang luar biasa dari segi jumlah penonton dan performa, akan pindah dari League One ke Championship tahun depan.

"Dari sudut pandang sepak bola, kami adalah tim pertama dalam sejarah AS yang naik divisi berkat dukungan komunitas. Ini merupakan kerja sama yang sangat baik. Tentu saja, League One sangat baik bagi kami, dan kami bekerja sama dengan Paul di USL serta jajaran pimpinan USL Championship untuk melakukan perpindahan ini. Ketika komunitas Anda hadir di setiap pertandingan dengan dukungan sebesar yang kami terima, dan di setiap pertandingan hanya tersedia tempat berdiri, itu menjadi lingkungan yang sungguh luar biasa untuk bermain sepak bola profesional," tambah Stith.



