Sejumlah sumber juga menyoroti tantangan dalam memenuhi persyaratan U.S. Soccer untuk liga putra Divisi 1. Berdasarkan ketentuan saat ini, sebuah liga harus memiliki sedikitnya 12 tim untuk mengajukan permohonan, dengan klub-klub yang berbasis di AS tersebar di zona waktu Timur, Tengah, dan Pasifik. Setidaknya 75 persen timnya harus bermain di pasar wilayah metropolitan yang berpenduduk sedikitnya satu juta orang.
Seluruh stadion liga harus tertutup dan memiliki kapasitas tempat duduk minimal 15.000. Pemilik utama tim harus memiliki kekayaan bersih sebesar $40 juta, sementara kelompok pemilik secara keseluruhan harus menunjukkan kekayaan gabungan sebesar $70 juta. Sejauh ini, belum cukup banyak tim yang mengumumkan niat untuk mengajukan permohonan bergabung dengan divisi tersebut, meskipun The Athletic melaporkan tahun lalu bahwa USL mengklaim memiliki 20 pemohon.
Beberapa klub telah mengajukan permohonan meski saat ini belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Pittsburgh Riverhounds, misalnya, harus meningkatkan kapasitasnya hingga tiga kali lipat untuk memenuhi persyaratan, tetapi untuk itu mereka perlu meningkatkan kapasitas stadionnya hingga tiga kali lipat. Mereka mengumumkan rencana untuk memperluas kapasitas menjadi 15.000 pada 19 Agustus. Saat ini, mereka berharap renovasi akan dimulai pada awal 2027.
"Seperti dalam setiap proyek konstruksi besar, kami harus memastikan pendanaan dan perizinan, pada dasarnya memastikan semua detailnya beres... saat ini ada banyak urusan administratif yang berlangsung di balik layar, tetapi kami antusias dan berharap tahap pertama pekerjaan akan dimulai tahun depan," kata Matt Grubba, Direktur Komunikasi Riverhounds.
Beberapa klub masih belum mengambil keputusan. Meski klub-klub USL Championship, Sacramento Republic dan Detroit City, sedang membangun stadion yang memenuhi persyaratan minimum, keduanya belum berkomitmen untuk bergabung dengan Divisi 1. Sejumlah sumber berspekulasi bahwa liga itu sendiri berharap sudah mendapat gambaran yang lebih jelas pada tahap ini.
Namun, liga sebelumnya menegaskan bahwa penambahan klub-klub ekspansi menjelang 2028 akan membantu memenuhi jumlah tim yang disyaratkan. Pembicaraan dengan U.S. Soccer tentang bagaimana liga baru itu dapat memenuhi ketentuan saat ini juga masih berlangsung.
"Kami bekerja sama erat dengan U.S. Soccer dan para pemangku kepentingan lainnya dalam persiapan meluncurkan USL Premier dan menerapkan promosi serta degradasi pada 2028. Pembicaraan kami tetap konstruktif, dan kami menghargai kerja sama mereka seiring perkembangan sepakbola Amerika dan upaya kami menatap masa depan sepakbola profesional. Kami mengambil pendekatan yang cermat dalam membangun Premier, dengan fokus pada kelompok pemilik yang kuat serta keberhasilan jangka panjang klub-klub kami dan liga," kata seorang juru bicara USL.