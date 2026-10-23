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USL Pro Rel 1-1GOAL

“Saya belum pernah seoptimistis ini”: Perubahan identitas USL mencerminkan keyakinan para pemilik terhadap promosi dan degradasi, tetapi stadion dan ekspansi masih menjadi kendala

USL secara resmi mengumumkan identitas merek liganya seiring rencana untuk menerapkan sistem promosi-degradasi, mengubah sesuatu yang sebelumnya hanya sebatas skenario hipotetis menjadi kenyataan.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Pada Selasa, 20 Oktober, tepat pukul 12.00, video itu muncul di media sosial.

    Video berdurasi tepat satu menit 33 detik itu menggambarkan seperti apa USL ke depannya. Semua hal yang sebelumnya menjadi rumor, dilaporkan, atau dikonfirmasi disatukan di sana. Ya, kompetisi ini akan dibagi menjadi tiga divisi. Ya, USL akan menerapkan promosi dan degradasi, sistem yang sejauh ini sangat dihindari liga-liga sepakbola Amerika. Ya, divisi teratas akan bernama "USL Premier".

    Logonya juga ditampilkan, dengan sudut-sudut tajam dan skema warna biru-putih. Menurut liga tersebut, motif anak tangga pada logo itu dimaksudkan untuk menegaskan sistem promosi dan degradasi. Sistem itu akan hadir pada 2028.

    Singkatnya, pada titik inilah semua itu terasa nyata. Ini juga menjadi semacam titik tanpa jalan kembali. USL benar-benar akan melakukannya. Identitas barunya menjadi buktinya.

    "Saya seoptimistis yang pernah saya rasakan soal ini," kata Dan Rutstein, Presiden Orange County SC, kepada GOAL. "Ini terasa sangat nyata. Dengan adanya Ted Lasso dan Wrexham, begitu banyak orang di negara ini kini memahami konsep promosi dan degradasi. Ketika Anda berbicara dengan sponsor, mereka antusias terhadap promosi dan degradasi. Dan, Anda tahu, pertandingan yang penuh risiko dan pertandingan yang menentukan bisa terus berlangsung hingga jauh lebih lama sepanjang musim."

  • Gambaran yang lebih jelas

    USL Division One
    United Soccer League

    Pengumuman pada 2025 itu mengejutkan para pemilik.

    Namun, jika hampir dua tahun lalu langkah ini terasa agak dirancang terburu-buru, strateginya kini jauh lebih jelas. Rencana USL meluncurkan liga sepakbola putra Divisi 1 pertama kali diumumkan pada 13 Februari 2025. Saat itu, para pemilik dan pemangku kepentingan nyaris tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya. Sebuah pertemuan mendadak digelar pada Rabu malam. Para pemilik, CSO, dan pemangku kepentingan praktis belum mengetahui rencana tersebut. Dengan pemberitahuan kurang dari 24 jam, USL secara resmi memberi tahu mereka bahwa organisasi itu akan berupaya merombak sepenuhnya wajah sepakbola level tertinggi di Amerika Serikat.

    Saat itu, ada keraguan, bahkan ketidakpercayaan, seperti disampaikan sejumlah sumber di liga kepada GOAL. Sebagian pemilik merasa dikhianati. Yang lain hanya terkejut. Ada pula yang secara pribadi merasa bahwa, sekalipun niatnya baik, pelaksanaannya terlalu rumit untuk diwujudkan. Banyak hal yang harus mereka cerna, dan mereka hanya punya waktu sehari.

    Namun, kini semuanya jauh lebih jelas. Jika pengumuman pada 2025 terkesan mendadak dan berani, peluncuran merek ini dilakukan dengan lebih terukur dan transparan. Sejumlah sumber mengonfirmasi bahwa klub-klub telah diberi gambaran mengenai tampilan merek itu beberapa pekan sebelumnya. Seorang juru bicara mengonfirmasi bahwa pihak liga juga berdiskusi panjang dengan para pemilik dan penggemar untuk merumuskan sesuatu yang mereka yakini paling mampu mewakili masa depan USL. SPARK, sebuah firma hubungan masyarakat, membantu menentukan posisi merek tersebut.

    Rancangan merek itu kemudian dipresentasikan secara lengkap kepada para pemilik, yang diberi kesempatan membahas rinciannya sebelum diluncurkan. Langkah-langkah ini mungkin tampak sebagai hal mendasar, tetapi jelas menunjukkan perubahan pendekatan. Pihak liga menekankan bahwa perancangan merek yang dilakukan secara cermat ini merupakan bagian dari perubahan yang lebih luas di dalam organisasi.

    Klub-klub pun sepakat.

    "Ada sejumlah orang yang benar-benar meluangkan waktu untuk mengkaji cara mengembangkan merek, menyusun konsep perencanaan, lalu mengubahnya menjadi rencana yang bisa diterapkan. Bagi saya, hasilnya kini menciptakan sistem piramida seperti yang sudah dikenal di seluruh dunia," kata James O'Connor, Presiden Louisville City.

  • “Sekarang semuanya mulai tertata.”

    Pittsburgh Riverhounds
    USL

    Perjanjian kerja bersama yang baru telah menetapkan jalur yang jelas bagi para pemain USL Premier untuk mendapatkan kompensasi.

    Sejumlah pekerjaan penting di balik layar juga membantu meletakkan dasar bagi berfungsinya piramida sepakbola di Amerika Serikat. Perjanjian Kerja Bersama USL yang baru disahkan, perjanjian kedua dalam sejarah liga, memuat ketentuan untuk USL Premier. Negosiasi perjanjian itu berlangsung hampir dua tahun, dan sumber-sumber yang terlibat dalam pembicaraan menyebut ketidakpastian mengenai kompetisi kasta tertinggi sebagai salah satu ganjalan.

    Namun, angka-angkanya sudah jelas. USL Premier kini memiliki infrastruktur dasar. Standar kompensasi minimum akan dimulai dari $67.500 pada 2028, dibandingkan dengan $42.000 di Championship pada 2026. Kedua angka tersebut mencakup nilai tempat tinggal atau tunjangan perumahan, dengan kenaikan yang telah diatur dalam perjanjian. Klub juga diwajibkan menyediakan asuransi kesehatan, yang biayanya tidak dihitung sebagai bagian dari kompensasi minimum. Hadiah uang untuk pemain pun telah disepakati, dengan dana hadiah tahunan bagi pemenang Players’ Shield di Championship dan Premier. Namun, yang mungkin paling penting adalah kesepakatan antara liga dan Asosiasi Pemain mengenai struktur lisensi kolektif dan hak komersial di keempat liga profesional USL. Sederhananya, pemain akan mendapat bagian dari pendapatan tertentu yang dihasilkan melalui penggunaan nama, gambar, dan citra diri mereka secara komersial, termasuk dalam gim video dan merchandise yang dijual oleh liga.

    "Sekarang semuanya mulai tertata. Perjanjian kerja bersama sudah ditandatangani, jadi itu lebih merupakan penyelesaian masalah yang sebelumnya menghambat," jelas Rutstein.

    Komponen penting lainnya adalah pembagian pendapatan, yang akan membuat pendapatan tingkat nasional dibagikan kepada klub-klub di seluruh piramida. Persentase pastinya tidak diumumkan, tetapi klub akan mendapat bagian dari penjualan waralaba, perjanjian taruhan, dan hak media.

    Langkah itu mungkin tampak tidak perlu bagi liga yang secara keseluruhan belum menghasilkan banyak uang pada 2026. Namun, jika semuanya berkembang sesuai harapan, kerangka ini bisa menjadi sangat penting.

    "Ini tanda bahwa segala sesuatunya sedang dipersiapkan sebelum ada pendapatan yang benar-benar bisa dibagikan. Sebab, jelas ada argumen saat ini bahwa pembagian pendapatan tanpa pendapatan untuk dibagikan sebenarnya bukanlah pembagian pendapatan yang berarti. Ini adalah langkah untuk menyiapkan fondasinya," kata Rutstein.

  • “Sangat serius dan berkomitmen”

    Premier League Season 2024/25 Kick-Off
    Getty Images Sport

    Keterlibatan Tony Scholes di USL telah menghadirkan rasa tenang di kalangan pemilik tim.

    Lalu, ada struktur kepemimpinan. Sejumlah sumber menunjuk jajaran eksekutif yang lebih kuat sebagai alasan untuk optimistis seiring upaya liga untuk berkembang. Secara khusus, kehadiran Tony Scholes sebagai presiden baru USL Premier, setelah sebelumnya menjabat Chief Football Officer di Liga Primer Inggris, telah membawa ketenangan.

    "Pengalaman dan relasinya, setelah bekerja di level setinggi itu, hanya akan memperkuat apa yang sedang dilakukan USL. Itulah hal terpenting ketika Anda memiliki seseorang dengan pengalaman seperti Tony, sementara liga akan memulai perjalanan seperti yang mereka rencanakan. Saya rasa dia sangat cocok," kata O'Connor.

    Sejumlah sumber mengatakan anggapan bahwa Scholes datang ke Amerika hanya untuk menerima gaji setelah 30 tahun bekerja keras di sepak bola Inggris sama sekali tidak tepat.

    "Perlu diketahui, dia orang yang sangat baik, paham betul bidangnya, serta benar-benar serius dan berkomitmen terhadap semua ini," kata Rutstein.

    Paul McDonough memimpin USL sebagai presiden dan CEO, sementara Scholes menjabat presiden USL Premier. Sejumlah sumber menilai pengalaman Scholes di klub-klub EFL dan pemahamannya tentang piramida sepak bola yang berjalan efektif sebagai bekal berharga dalam membentuk model promosi dan degradasi USL sendiri.

    "Kami pernah mengikuti rapat ketika mereka memaparkan strukturnya. Ada 10 cara berbeda untuk menerapkannya, mulai dari berapa banyak tim yang promosi dan degradasi hingga bagaimana semuanya berjalan. Semua itu telah dipikirkan dengan sangat matang. Ada beberapa gagasan bagus di sana," kata seorang sumber.

  • Memungkinkan tim-tim menemukan tempat mereka

    Portland Hearts of Pine Fans
    Chris Linscott

    Liga tersebut menegaskan bahwa sistem baru dengan tiga tingkatan akan memungkinkan klub-klub menemukan tempat yang sesuai bagi mereka di USL.

    Ada pula perasaan luas bahwa keputusan tersebut terbukti tepat. Sejumlah sumber dari klub-klub memuji ambisi liga untuk meluncurkannya secara penuh. Yang jelas, ini langkah berani.

    "Dengan perkembangan ini dan penerapan promosi serta degradasi secara tepat, ditambah keterlibatan pasar-pasar besar, potensi pertumbuhannya luar biasa," kata Brad Stith, CEO AC Boise, kepada GOAL.

    Beberapa pihak juga berpendapat bahwa gambaran yang lebih jelas mengenai bentuk tiga divisi teratas sepak bola akan menjadi pedoman penting untuk mencegah masalah keuangan yang telah membuat sejumlah klub USL bubar. North Carolina FC, klub Championship, menghentikan operasinya pada akhir musim 2025 dengan pemberitahuan hanya dua bulan sebelumnya. Dua tim League One, Westchester SC dan Corpus Christi, juga dilaporkan akan berhenti beroperasi pada akhir tahun. Pihak liga sendiri mengatakan bahwa mereka memperketat standar internal untuk memastikan pemilik yang layak dan klub yang berkelanjutan bergabung dalam sistem tersebut.

    Adanya pilihan penting mengenai di divisi mana tepatnya sebuah tim mampu bermain dalam sistem tiga tingkat dapat mencegah kasus serupa pada masa mendatang. Para pemilik klub berpendapat bahwa sebagian besar tim akan menemukan tempat yang sesuai.

    "Ketika Anda membangun infrastruktur semacam itu di AS, hal itu justru mengurangi masalah-masalah lainnya, bukan sebaliknya," kata Stith. "Itulah yang pantas didapatkan semua suporter. Anda ingin memastikan bahwa setiap kali mereka mendukung klub komunitasnya, di level mana pun klub itu bermain, mereka tahu bahwa setiap pertandingan berarti."

    Sejauh ini, beberapa tim telah menaikkan divisi mereka sendiri agar dapat bermain di divisi pilihan mereka. Boise, setelah menjalani musim debut yang luar biasa dari segi jumlah penonton dan performa, akan pindah dari League One ke Championship tahun depan.

    "Dari sudut pandang sepak bola, kami adalah tim pertama dalam sejarah AS yang naik divisi berkat dukungan komunitas. Ini merupakan kerja sama yang sangat baik. Tentu saja, League One sangat baik bagi kami, dan kami bekerja sama dengan Paul di USL serta jajaran pimpinan USL Championship untuk melakukan perpindahan ini. Ketika komunitas Anda hadir di setiap pertandingan dengan dukungan sebesar yang kami terima, dan di setiap pertandingan hanya tersedia tempat berdiri, itu menjadi lingkungan yang sungguh luar biasa untuk bermain sepak bola profesional," tambah Stith.


  • “Ini peluncuran terbatas.”

    USL Generic Ball pic
    Getty

    Identitas merek lama USL masih ditampilkan di situs webnya, meskipun identitas merek baru telah diumumkan.

    Namun, di balik seluruh antusiasme itu, sejumlah kekhawatiran masih ada. Beberapa sumber di liga mempertanyakan kekuatan merek tersebut. Yang lain menilai waktu peluncurannya membingungkan.

    “Saya tahu babak play-off akan segera dimulai, tetapi waktunya memang agak aneh,” kata seorang pemilik.

    Dampaknya juga dipertanyakan. Situs USL saat ini masih menampilkan logo lama, meski liga telah memperlihatkan tampilan barunya dalam video pengumuman.

    “Kalau melihat cara mereka melakukannya, ini peluncuran terbatas, bukan peluncuran penuh. Anda melihat video identitas merek baru itu, tetapi di pojok kiri atas unggahan media sosialnya masih ada identitas merek lama,” kata seorang sumber di liga.

    Liga menyatakan identitas merek baru itu akan diterapkan sepenuhnya di seluruh organisasinya pada Januari 2027, dan menyebut proses desain yang panjang sebagai alasan pemilihan waktu tersebut. Peluncuran ini perlu dilakukan agar berbagai komponen lain, termasuk tulisan pada jersei, papan skor, dan desain, dapat disiapkan.

    “Kami menghitung mundur dari awal musim 2027 untuk menentukan kapan klub, mitra, dan pemasok akan membutuhkan materi identitas merek baru tersebut. Jersei, emblem, papan penanda, dan perlengkapan fisik lainnya membutuhkan waktu produksi yang panjang. Karena itu, memperkenalkan identitas merek tersebut pada Oktober memberi semua pihak waktu yang mereka perlukan untuk bersiap menghadapi musim depan,” kata seorang juru bicara liga.

  • Stadion dan perluasan

    Sacramento Republic new stadium 3
    Republic FC / MANICA

    Stadion-stadion baru menunjukkan bahwa klub-klub berencana berlaga di kasta tertinggi yang baru.

    Sejumlah sumber juga menyoroti tantangan dalam memenuhi persyaratan U.S. Soccer untuk liga putra Divisi 1. Berdasarkan ketentuan saat ini, sebuah liga harus memiliki sedikitnya 12 tim untuk mengajukan permohonan, dengan klub-klub yang berbasis di AS tersebar di zona waktu Timur, Tengah, dan Pasifik. Setidaknya 75 persen timnya harus bermain di pasar wilayah metropolitan yang berpenduduk sedikitnya satu juta orang.

    Seluruh stadion liga harus tertutup dan memiliki kapasitas tempat duduk minimal 15.000. Pemilik utama tim harus memiliki kekayaan bersih sebesar $40 juta, sementara kelompok pemilik secara keseluruhan harus menunjukkan kekayaan gabungan sebesar $70 juta. Sejauh ini, belum cukup banyak tim yang mengumumkan niat untuk mengajukan permohonan bergabung dengan divisi tersebut, meskipun The Athletic melaporkan tahun lalu bahwa USL mengklaim memiliki 20 pemohon.

    Beberapa klub telah mengajukan permohonan meski saat ini belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Pittsburgh Riverhounds, misalnya, harus meningkatkan kapasitasnya hingga tiga kali lipat untuk memenuhi persyaratan, tetapi untuk itu mereka perlu meningkatkan kapasitas stadionnya hingga tiga kali lipat. Mereka mengumumkan rencana untuk memperluas kapasitas menjadi 15.000 pada 19 Agustus. Saat ini, mereka berharap renovasi akan dimulai pada awal 2027.

    "Seperti dalam setiap proyek konstruksi besar, kami harus memastikan pendanaan dan perizinan, pada dasarnya memastikan semua detailnya beres... saat ini ada banyak urusan administratif yang berlangsung di balik layar, tetapi kami antusias dan berharap tahap pertama pekerjaan akan dimulai tahun depan," kata Matt Grubba, Direktur Komunikasi Riverhounds.

    Beberapa klub masih belum mengambil keputusan. Meski klub-klub USL Championship, Sacramento Republic dan Detroit City, sedang membangun stadion yang memenuhi persyaratan minimum, keduanya belum berkomitmen untuk bergabung dengan Divisi 1. Sejumlah sumber berspekulasi bahwa liga itu sendiri berharap sudah mendapat gambaran yang lebih jelas pada tahap ini.

    Namun, liga sebelumnya menegaskan bahwa penambahan klub-klub ekspansi menjelang 2028 akan membantu memenuhi jumlah tim yang disyaratkan. Pembicaraan dengan U.S. Soccer tentang bagaimana liga baru itu dapat memenuhi ketentuan saat ini juga masih berlangsung.

    "Kami bekerja sama erat dengan U.S. Soccer dan para pemangku kepentingan lainnya dalam persiapan meluncurkan USL Premier dan menerapkan promosi serta degradasi pada 2028. Pembicaraan kami tetap konstruktif, dan kami menghargai kerja sama mereka seiring perkembangan sepakbola Amerika dan upaya kami menatap masa depan sepakbola profesional. Kami mengambil pendekatan yang cermat dalam membangun Premier, dengan fokus pada kelompok pemilik yang kuat serta keberhasilan jangka panjang klub-klub kami dan liga," kata seorang juru bicara USL.

  • Mengumumkan niat

    Indy Eleven USL Stadium

    Para penggemar USL sendiri telah menunjukkan antusiasme terhadap perluasan struktur liga sepak bola.

    Dengan demikian, kini ada sesuatu yang lebih nyata. Peluncuran ini, yang sekilas tampak terjadi tanpa rencana, diposisikan oleh liga sebagai langkah yang disengaja, dipikirkan matang-matang, dan lebih siap menghadapi dunia nyata.

    Bagaimanapun, inilah tulang punggung dari semuanya. Ada CBA, kesepakatan pembagian pendapatan, semakin banyak tim yang mulai mengumumkan niat untuk bergabung dengan liga, serta beberapa tim lain yang tengah menyiapkan segala sesuatunya untuk melakukan hal yang sama. Pada dasarnya, identitas merek tersebut memberi bentuk resmi bagi semua itu. Sejumlah pemilik klub menambahkan bahwa kini mereka memiliki sesuatu yang bisa dijadikan dasar untuk menawarkan kerja sama. Mereka dapat menyodorkan rencana konkret kepada calon sponsor. Dari sudut pandang finansial, memiliki sesuatu yang sudah diperkenalkan kepada publik mengubah spekulasi menjadi kenyataan.

    “Ada dua cara memandang perubahan identitas merek. Yang pertama, apakah logonya bagus? Yang kedua, apa yang ingin Anda sampaikan sebagai organisasi?” kata Rutstein.

    Masih ada pertanyaan lain yang harus dijawab. Namun, pesan USL melalui peluncuran ini sangat jelas:

    Kami siap.

    Kini saatnya membuktikannya.