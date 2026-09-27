'Salah satu momen terbaik dalam hidup saya' - Bagaimana debut Justin Ellis bersama timnas AS menjadi mimpi yang jadi kenyataan dengan bantuan prediksi berani mentor Gio Reyna
ORLANDO -- Pada malam sebelum momen besar Justin Ellis, Gio Reyna merangkul penyerang 19 tahun itu dan menjanjikannya bahwa hal itu akan terjadi. Keduanya duduk di hotel tim nasional pria AS, terus membangun hubungan yang bermula dari pengakuan Ellis bahwa Reyna sudah lama menjadi pemain favoritnya. Dan, pada malam sebelum debutnya bersama USMNT, idola Ellis itu mengatakan kepadanya bahwa ia akan mencetak gol pada debutnya, dan Reyna sendiri yang akan memberi assist.
Hanya butuh empat menit bagi prediksi Nostra-Reyna untuk terbukti benar. Baru beberapa saat laga USMNT melawan Peru dimulai dalam kemenangan 4-1, umpan silang Reyna menemukan kepala Ellis di dalam kotak penalti, memicu suporter Orlando City di stadion bersorak untuk momen impian salah satu pemain mereka sendiri.
"Saya dan dia menghabiskan banyak waktu bersama," kata Ellis tentang Reyna, "dan tadi malam sebelum pertandingan dia bilang kepada saya bahwa dia akan memberi saya assist. Ternyata itu benar-benar terjadi, dan saya sangat bersyukur untuk itu."
Reyna senang bisa menepati janji itu.
"Saya bilang kepadanya saya hanya ingin memberinya assist," kata Reyna. "Dia bekerja sangat keras dalam latihan dan tentu saja tampil sangat baik di MLS, jadi dia pantas mendapatkannya."
Tak lama kemudian ada assist kedua dari Reyna. Sesaat setelah gol Ellis, para pemain USMNT langsung mengerubungi bintang remaja itu ketika para penggemar bergemuruh. Bintang muda Orlando City itu lalu didorong keluar dari kerumunan dan kembali ke depan para suporter yang memujanya. Orang yang punya inisiatif untuk mendorong Ellis kembali ke sana? Reyna, yang ingin memastikan Ellis memaksimalkan momen itu.
"Saya rasa Gio memahami momen itu, bahwa saya kembali ke rumah, dan juga berada di depan The Wall," kata Ellis. "Itu sangat spesial."
Sepanjang hari itu menjadi sesuatu yang spesial bagi salah satu bintang MLS yang sedang naik paling cepat, yang memberikan kesan pertama sempurna dalam debutnya bersama USMNT.
Gol impian
Saat susunan pemain USMNT dibacakan dengan lantang, terdengar sorakan jelas untuk nama Ellis. Ia adalah putra daerah yang mewakili Orlando di stadion kandangnya sendiri. Sungguh tempat yang luar biasa untuk menjalani debut bersama USMNT.
Itu berarti debut tersebut akan selalu menjadi momen yang layak dikenang, tetapi Ellis memastikan kesempatan itu ditandai oleh lebih dari sekadar sorakan sebelum laga. Sundulannya lahir hanya empat menit setelah kick-off. Reyna mengakui setelah pertandingan bahwa ia bahkan tidak tahu Ellis telah mencetak gol.
"Ada sesuatu yang aneh dengan matahari, sampai saya tidak benar-benar bisa melihat apakah bolanya masuk," kata Reyna. "Entah kenapa saya justru mengira bolanya melebar, lalu saya melihat dia berlari menjauh. Saya cuma ingin memeluknya erat, dan saya sangat senang untuknya."
Menurut penuturan Ellis, yang bisa ia dengar saat itu hanyalah Reyna berteriak menyebut namanya. Segala hal lainnya, katanya, terasa agak kabur. Ia butuh sesaat untuk benar-benar mencerna semuanya, baik karena akrab maupun asingnya momen tersebut.
"Itu adalah momen yang sempurna," ujarnya. "Saya bermimpi untuk bermain, dan saya tahu saya sering bermain di stadion ini, tetapi bermain di stadion ini untuk tim nasional saya sungguh luar biasa. Saya hanya berterima kasih kepada Tuhan. Ini mungkin salah satu momen terbaik dalam hidup saya."
Fakta bahwa itu terjadi bersama Reyna membuatnya terasa lebih spesial lagi.
Bermain dengan pemain favorit Anda
Menjelang pemusatan latihan USMNT, Ellis ditanya siapa pemain yang paling membuatnya antusias untuk bermain bersama. Jawabannya adalah Reyna, pemain yang sudah lama ia kagumi. Sehari sebelum debutnya bersama USMNT, Ellis ditanya tentang bagaimana rasanya mengenal lebih dekat seorang pemain yang selama ini ia jadikan panutan.
"Dia pasti akan membahas pertanyaan yang baru saja Anda ajukan ini kepada saya," kata Ellis dengan malu-malu. "Dia bakal mengolok-olok, tetapi dia benar-benar sangat baik kepada saya di pemusatan latihan ini. Dia mungkin adalah pemain senior yang paling banyak berbicara dengan saya."
Beberapa saat kemudian, keduanya berada di lapangan latihan dan melakukan pemanasan bersama. Mereka saling mendorong dan mencoba mengolongi satu sama lain. Beberapa jam kemudian, Reyna menjanjikan kepada Ellis bahwa keduanya akan bekerja sama untuk gol yang pada akhirnya menjadi gol debutnya.
Ellis tentu sudah tidak asing bermain bersama para pemain yang ia kagumi. Di level klub, ia beruntung bisa satu tim di Orlando City dengan ikon Prancis dan Atletico Madrid, Antoine Griezmann, yang memberinya sosok panutan sempurna untuk dijadikan rekan bekerja. Di sisi lain, Ellis juga telah memberi kesan kepada Griezmann.
"Dia punya bakat yang luar biasa," kata Griezmann pada musim panas ini, "dan jika dia terus menambah kemampuannya seperti yang sudah dia lakukan dalam dua pertandingan sebelumnya, suatu hari nanti dia akan menjadi pemain untuk tim papan atas Eropa."
Ellis kini bisa menyebut dirinya sebagai pencetak gol USMNT, bukti lain dari bakatnya dan tambahan bahan bakar untuk laju perkembangannya. Namun, ia hanyalah satu bintang muda di pemusatan latihan, dan satu dari sekian banyak pemain yang dibimbing oleh para pemain senior yang sudah lama mereka kagumi. Itu, tentu saja, memang dirancang demikian. Semua itu merupakan bagian dari rencana pelatih Mauricio Pochettino.
Generasi baru, dibimbing wajah-wajah yang sudah dikenal
Ketika Pochettino memilih skuad USMNT-nya, ia memilih skuad yang terbelah tepat di tengah. Dari 28 pemain di kamp, 13 di antaranya belum pernah bermain untuk USMNT. Satu pemain lainnya, George Campbell, baru memiliki satu caps atas namanya.
Saat menyusun daftar pemain, Pochettino ingin melihat bagaimana para pemain mudanya akan masuk ke dalam grup USMNT. Ia juga ingin melihat bagaimana grup USMNT-nya akan menyambut para pemain muda tersebut dan bagaimana ia akan memimpin mereka melalui hari-hari awal kedatangan mereka.
"Inti utamanya adalah para pemain senior layak mendapat kredit besar," kata Pochettino, "dalam cara mereka memperlakukan, dalam cara mereka membimbing, dalam cara mereka mendukung, dalam cara mereka menyambut, dalam cara mereka menciptakan lingkungan yang sangat nyaman agar mereka merasa seperti di rumah. Itu nilai yang sangat, sangat besar bagi kami: memiliki pemain senior ini membantu dengan cara seperti itu."
"Saya pikir ini menunjukkan bahwa kami sedang bersiap, dan dalam cara kami bekerja dengan federasi, kami benar," tambah Pochettino.
Reyna adalah salah satu dari banyak pemain yang menerima tantangan itu, tetapi dia tidak sendirian. Tyler Adams telah merangkul dua sesama produk New York Red Bulls, Adri Mehmeti dan Julian Hall. Chris Richards melanjutkan bimbingannya terhadap rekan setimnya di Crystal Palace, Zavier Gozo. Miles Robinson dan Auston Trusty telah bekerja dengan bek tengah baru Neil Pierre, sementara Diego Kochen dan Brian Schwake telah bekerja bersama para veteran Piala Dunia Matt Freese dan Chris Brady.
"Kami tahu kami akan bermain kemarin, dan kami punya beberapa teman yang sama jadi itu membuat kami cepat akrab," kata Reyna tentang persahabatan barunya dengan Ellis. "Hubungan kami sangat baik. Dia seperti adik laki-laki saya di kamp ini, jadi dia luar biasa."
Sementara itu, evolusi Reyna menjadi sosok seperti kakak laki-laki merupakan sesuatu yang luar biasa. Masih berusia 23 tahun, Reyna kini dianggap sebagai figur senior. Dia cukup berpengalaman sampai-sampai rekan setim seperti Ellis mengatakan mereka tumbuh dengan menyaksikannya.
"Gio berada di tengah-tengah antara para pemain muda ini dan saya," kata kapten Adams, yang pada usia 27 tahun merupakan pemain kelima tertua dari 28 pemain di kamp. "Melihat seseorang dengan pengalaman seperti itu yang berkata, 'Inilah yang saya lakukan empat tahun lalu', atau melakukan percakapan dan berbaur, ada penyangga, yang menurut saya penting bagi banyak pemain muda ini agar mereka merasa nyaman dengan lingkungan mereka.
"Saya pikir kami punya keseimbangan yang sangat baik saat ini."
Tetap lapar
Keseimbangan yang dibicarakan Adams itu, tentu saja, baru permulaan. Kemenangan atas Peru adalah laga pertama dari rangkaian empat pertandingan, yang membuat kelompok USMNT ini terbang ke berbagai penjuru negeri untuk menghadapi tim-tim kompetitif sungguhan. Berikutnya adalah Cile dan, setelah itu, menyusul rival regional Meksiko dan Kanada. Dari titik ini, segalanya tidak akan menjadi lebih mudah.
Namun untuk malam itu, Ellis hanya ingin benar-benar menikmati semuanya. Setelah pertandingan, ia mencari keluarganya. Ia harus meyakinkan petugas keamanan untuk mengizinkan mereka masuk ke lapangan agar bisa merayakannya bersama dirinya. Ia ingin berbagi momen itu dengan orang-orang yang membantunya sampai ke sana. Ia juga ingin memperpanjang momen itu sedikit lebih lama.
Realitanya, ini tidak akan segera berakhir. Saat Ellis bersiap meninggalkan stadion kandangnya sebagai pemain USMNT, ia mengakui bahwa momen besarnya akan terus terngiang di kepalanya untuk waktu yang cukup lama.
"Banyak pesan dan WhatsApp, hanya membalas semua orang," katanya. "Sekarang saya lebih santai tetapi, ya, saya tidak tahu apakah saya akan bisa tidur terlalu banyak malam ini."
Masih akan ada malam-malam lain, dimulai pada Selasa melawan Cile di St. Louis, tetapi aman untuk mengatakan bahwa malam pertama ini bahkan lebih baik daripada yang bisa Ellis harapkan. Mencetak gol pertama Anda dari assist pemain yang Anda idolakan di depan penonton yang terbiasa meneriakkan nama Anda? Tidak ada yang bisa melihat itu akan terjadi... kecuali Reyna, tampaknya.