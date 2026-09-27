ORLANDO -- Pada malam sebelum momen besar Justin Ellis, Gio Reyna merangkul penyerang 19 tahun itu dan menjanjikannya bahwa hal itu akan terjadi. Keduanya duduk di hotel tim nasional pria AS, terus membangun hubungan yang bermula dari pengakuan Ellis bahwa Reyna sudah lama menjadi pemain favoritnya. Dan, pada malam sebelum debutnya bersama USMNT, idola Ellis itu mengatakan kepadanya bahwa ia akan mencetak gol pada debutnya, dan Reyna sendiri yang akan memberi assist.

Hanya butuh empat menit bagi prediksi Nostra-Reyna untuk terbukti benar. Baru beberapa saat laga USMNT melawan Peru dimulai dalam kemenangan 4-1, umpan silang Reyna menemukan kepala Ellis di dalam kotak penalti, memicu suporter Orlando City di stadion bersorak untuk momen impian salah satu pemain mereka sendiri.

"Saya dan dia menghabiskan banyak waktu bersama," kata Ellis tentang Reyna, "dan tadi malam sebelum pertandingan dia bilang kepada saya bahwa dia akan memberi saya assist. Ternyata itu benar-benar terjadi, dan saya sangat bersyukur untuk itu."

Reyna senang bisa menepati janji itu.

"Saya bilang kepadanya saya hanya ingin memberinya assist," kata Reyna. "Dia bekerja sangat keras dalam latihan dan tentu saja tampil sangat baik di MLS, jadi dia pantas mendapatkannya."

Tak lama kemudian ada assist kedua dari Reyna. Sesaat setelah gol Ellis, para pemain USMNT langsung mengerubungi bintang remaja itu ketika para penggemar bergemuruh. Bintang muda Orlando City itu lalu didorong keluar dari kerumunan dan kembali ke depan para suporter yang memujanya. Orang yang punya inisiatif untuk mendorong Ellis kembali ke sana? Reyna, yang ingin memastikan Ellis memaksimalkan momen itu.

"Saya rasa Gio memahami momen itu, bahwa saya kembali ke rumah, dan juga berada di depan The Wall," kata Ellis. "Itu sangat spesial."

Sepanjang hari itu menjadi sesuatu yang spesial bagi salah satu bintang MLS yang sedang naik paling cepat, yang memberikan kesan pertama sempurna dalam debutnya bersama USMNT.