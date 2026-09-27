ORLANDO -- Pada malam sebelum momen besarnya Justin Ellis, Gio Reyna merangkul penyerang berusia 19 tahun itu dan berjanji kepadanya bahwa hal itu akan terjadi. Keduanya duduk di hotel tim nasional pria Amerika Serikat, terus menjalin hubungan yang dimulai dari pengakuan Ellis bahwa Reyna sejak lama adalah pemain favoritnya. Dan, pada malam sebelum debutnya bersama USMNT, idola Ellis mengatakan kepadanya bahwa ia akan mencetak gol pada debutnya, dan Reyna sendiri yang akan memberi assist.

Prediksi Nostra-Reyna itu terbukti benar hanya dalam empat menit. Baru beberapa saat laga berjalan dalam kemenangan 4-1 USMNT atas Peru, umpan silang Reyna menemui kepala Ellis di dalam kotak penalti, memicu penonton Orlando City bersorak untuk momen impian salah satu pemain kebanggaan mereka sendiri.

"Saya dan dia menghabiskan banyak waktu bersama," kata Ellis tentang Reyna, "dan tadi malam sebelum pertandingan dia bilang kepada saya bahwa dia akan memberi assist untuk saya. Pada akhirnya itu terjadi, dan saya sangat bersyukur untuk itu."

Reyna senang bisa menepati janji itu.

"Saya bilang kepadanya, saya hanya ingin memberinya assist," kata Reyna. "Dia bekerja sangat keras dalam latihan dan jelas tampil sangat baik di MLS, jadi dia pantas mendapatkannya."

Tak lama kemudian ada assist kedua dari Reyna. Sesaat setelah gol Ellis, para pemain USMNT mengerubungi bintang remaja itu ketika para suporter meledak dalam sorak-sorai. Bintang muda Orlando City itu kemudian didorong keluar dari kerumunan dan kembali ke hadapan penonton yang memujanya. Orang yang punya inisiatif untuk mendorong Ellis kembali ke sana? Reyna, yang ingin memastikan Ellis memaksimalkan momen itu.

"Saya rasa Gio memahami momen itu, bahwa saya pulang ke rumah, dan juga berada di depan The Wall," kata Ellis. "Itu sangat spesial."

Sepanjang hari itu menjadi hari yang spesial bagi salah satu bintang MLS yang sedang naik paling cepat, yang memberikan kesan pertama sempurna dalam debutnya bersama USMNT.