'Salah satu momen terbaik dalam hidup saya' - Bagaimana debut Justin Ellis bersama tim nasional Amerika Serikat menjadi mimpi yang jadi kenyataan dengan bantuan prediksi berani mentor Gio Reyna
ORLANDO -- Pada malam sebelum momen besarnya Justin Ellis, Gio Reyna merangkul penyerang berusia 19 tahun itu dan berjanji kepadanya bahwa hal itu akan terjadi. Keduanya duduk di hotel tim nasional pria Amerika Serikat, terus menjalin hubungan yang dimulai dari pengakuan Ellis bahwa Reyna sejak lama adalah pemain favoritnya. Dan, pada malam sebelum debutnya bersama USMNT, idola Ellis mengatakan kepadanya bahwa ia akan mencetak gol pada debutnya, dan Reyna sendiri yang akan memberi assist.
Prediksi Nostra-Reyna itu terbukti benar hanya dalam empat menit. Baru beberapa saat laga berjalan dalam kemenangan 4-1 USMNT atas Peru, umpan silang Reyna menemui kepala Ellis di dalam kotak penalti, memicu penonton Orlando City bersorak untuk momen impian salah satu pemain kebanggaan mereka sendiri.
"Saya dan dia menghabiskan banyak waktu bersama," kata Ellis tentang Reyna, "dan tadi malam sebelum pertandingan dia bilang kepada saya bahwa dia akan memberi assist untuk saya. Pada akhirnya itu terjadi, dan saya sangat bersyukur untuk itu."
Reyna senang bisa menepati janji itu.
"Saya bilang kepadanya, saya hanya ingin memberinya assist," kata Reyna. "Dia bekerja sangat keras dalam latihan dan jelas tampil sangat baik di MLS, jadi dia pantas mendapatkannya."
Tak lama kemudian ada assist kedua dari Reyna. Sesaat setelah gol Ellis, para pemain USMNT mengerubungi bintang remaja itu ketika para suporter meledak dalam sorak-sorai. Bintang muda Orlando City itu kemudian didorong keluar dari kerumunan dan kembali ke hadapan penonton yang memujanya. Orang yang punya inisiatif untuk mendorong Ellis kembali ke sana? Reyna, yang ingin memastikan Ellis memaksimalkan momen itu.
"Saya rasa Gio memahami momen itu, bahwa saya pulang ke rumah, dan juga berada di depan The Wall," kata Ellis. "Itu sangat spesial."
Sepanjang hari itu menjadi hari yang spesial bagi salah satu bintang MLS yang sedang naik paling cepat, yang memberikan kesan pertama sempurna dalam debutnya bersama USMNT.
Gol impian
Saat susunan pemain tim nasional putra Amerika Serikat dibacakan dengan lantang, terdengar sorakan jelas untuk nama Ellis. Ia adalah putra daerah yang mewakili Orlando di stadion kandangnya sendiri. Sungguh tempat yang istimewa untuk menjalani debut bersama tim nasional putra Amerika Serikat.
Itu berarti debut tersebut akan selalu menjadi momen yang layak dikenang, tetapi Ellis memastikan kesempatan itu dikenang bukan hanya karena sorakan sebelum pertandingan. Sundulannya lahir hanya empat menit setelah kick-off. Reyna mengakui setelah pertandingan bahwa ia bahkan tidak tahu Ellis telah mencetak gol.
"Ada sesuatu yang aneh dengan matahari, jadi saya benar-benar tidak bisa melihat apakah bolanya masuk," kata Reyna. "Entah kenapa saya justru mengira bolanya melebar, lalu saya melihat dia berlari menjauh. Saya hanya ingin memberinya pelukan erat, dan saya sangat bahagia untuknya."
Menurut penuturan Ellis, yang bisa ia dengar saat itu hanyalah Reyna meneriakkan namanya. Segala hal lainnya, katanya, terasa agak kabur. Ia butuh sesaat untuk benar-benar mencerna semuanya, baik karena akrab maupun asingnya momen tersebut.
"Itu adalah momen yang sempurna," katanya. "Saya bermimpi untuk bermain, dan saya tahu saya sering bermain di stadion ini, tetapi bermain di stadion ini untuk tim nasional saya sungguh luar biasa. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Ini mungkin salah satu momen terbaik dalam hidup saya."
Fakta bahwa momen itu terjadi bersama Reyna membuatnya terasa semakin spesial.
Bermain dengan pemain favorit Anda
Menjelang pemusatan latihan USMNT, Ellis ditanya siapa pemain yang paling membuatnya antusias untuk bermain bersama. Jawabannya adalah Reyna, pemain yang sudah lama ia kagumi. Sehari sebelum debutnya bersama USMNT, Ellis ditanya seperti apa rasanya bisa mengenal pemain yang selama ini ia jadikan panutan.
"Dia pasti akan menyinggung saya soal pertanyaan yang baru saja Anda ajukan ini," kata Ellis dengan malu-malu. "Dia akan mengolok-olok saya, tetapi dia sebenarnya sangat baik kepada saya di pemusatan latihan ini. Dia mungkin adalah pemain senior yang paling banyak berbicara kepada saya."
Beberapa saat kemudian, keduanya berada di lapangan latihan dan melakukan pemanasan bersama. Mereka saling dorong dan mencoba mengolongi satu sama lain. Beberapa jam kemudian, Reyna menjanjikan kepada Ellis bahwa mereka berdua akan terhubung untuk apa yang akhirnya menjadi gol debutnya.
Tentu saja, Ellis bukan orang asing dalam bermain bersama sosok-sosok yang ia kagumi. Di level klub, ia cukup beruntung bisa menyebut ikon Prancis dan Atletico Madrid, Antoine Griezmann, sebagai rekan setimnya di Orlando City, memberinya panutan yang sempurna untuk bekerja bersama. Di sisi lain, Ellis juga telah memberi kesan kepada Griezmann.
“Dia punya talenta yang luar biasa,” kata Griezmann pada musim panas ini, “dan jika dia terus menambah kemampuannya seperti yang sudah dia lakukan dalam dua pertandingan sebelumnya, suatu hari nanti dia akan menjadi pemain untuk tim top Eropa.”
Ellis kini bisa menyebut dirinya sebagai pencetak gol USMNT, bukti lebih lanjut atas talentanya dan tambahan dorongan bagi kebangkitannya. Namun, ia hanyalah satu bintang muda di pemusatan latihan, dan satu dari banyak pemain yang dibimbing oleh para pemain senior yang sudah lama mereka kagumi. Tentu saja, itu memang dirancang demikian. Semua itu merupakan bagian dari rencana pelatih Mauricio Pochettino.
Generasi baru, dibimbing wajah-wajah yang sudah dikenal
Ketika Pochettino memilih skuad USMNT-nya, ia memilih skuad yang benar-benar terbagi dua. Dari 28 pemain di pemusatan latihan, 13 belum pernah bermain untuk USMNT. Satu nama lain, George Campbell, baru memiliki satu caps.
Saat menyusun skuad, Pochettino ingin melihat bagaimana para pemain mudanya akan masuk ke kelompok USMNT. Ia juga ingin melihat bagaimana kelompok USMNT-nya akan menyambut para pemain muda itu dan bagaimana ia akan memimpin mereka melalui hari-hari awal kedatangan mereka.
"Inti utamanya adalah para pemain senior layak mendapat pujian besar," kata Pochettino, "dalam cara mereka memperlakukan, dalam cara mereka membimbing, dalam cara mereka mendukung, dalam cara mereka menyambut, dalam cara mereka menciptakan lingkungan yang sangat nyaman agar mereka merasa seperti di rumah. Itu adalah nilai yang sangat, sangat besar bagi kami: memiliki pemain senior yang membantu dengan cara seperti ini."
"Saya pikir ini menunjukkan bahwa kami sudah bersiap, dan, dalam cara kami bekerja dengan federasi, kami berada di jalur yang benar," tambah Pochettino.
Reyna adalah salah satu dari banyak pemain yang mengambil tantangan itu, tetapi ia tidak sendirian. Tyler Adams merangkul dua sesama produk New York Red Bulls, Adri Mehmeti dan Julian Hall. Chris Richards melanjutkan perannya membimbing rekan setimnya di Crystal Palace, Zavier Gozo. Miles Robinson dan Auston Trusty bekerja dengan bek tengah baru Neil Pierre, sementara Diego Kochen dan Brian Schwake bekerja bersama para veteran Piala Dunia Matt Freese dan Chris Brady.
"Kami tahu kami akan bermain kemarin, dan kami punya beberapa teman bersama jadi itu membuat kami cepat akrab," kata Reyna tentang persahabatan barunya dengan Ellis. "Hubungan kami sangat bagus. Dia seperti adik laki-laki saya di pemusatan latihan ini, jadi dia luar biasa."
Sementara itu, perkembangan Reyna menjadi sosok kakak bagi para pemain lain merupakan sesuatu yang luar biasa. Di usia yang masih 23 tahun, Reyna kini dianggap sebagai sosok senior. Ia sudah cukup berpengalaman hingga rekan setim seperti Ellis mengatakan bahwa mereka tumbuh dengan menyaksikannya bermain.
"Gio ada di tengah-tengah antara para pemain muda ini dan saya," kata kapten Adams, yang pada usia 27 tahun menjadi pemain kelima tertua dari 28 pemain di pemusatan latihan. "Melihat pemain dengan pengalaman seperti itu yang berkata, 'Inilah yang saya lakukan empat tahun lalu', atau terlibat dalam percakapan dan menyatu, ada semacam penyangga, yang menurut saya penting bagi banyak pemain muda ini agar mereka merasa nyaman dengan lingkungan sekitarnya.
"Saya pikir kami punya keseimbangan yang sangat bagus saat ini."
Tetap lapar
Keseimbangan yang dibicarakan Adams itu, tentu saja, baru permulaan. Kemenangan atas Peru merupakan pertandingan pertama dari rangkaian empat laga, yang membuat skuad USMNT ini terbang ke berbagai penjuru negeri untuk menghadapi tim-tim kompetitif sungguhan. Berikutnya adalah Chile dan, setelah itu, menyusul rival regional Meksiko dan Kanada. Tantangannya tidak akan menjadi lebih mudah mulai dari sini.
Namun, untuk malam itu, Ellis hanya ingin benar-benar menikmati semuanya. Setelah pertandingan, ia mencari keluarganya. Ia harus meyakinkan petugas keamanan agar mengizinkan mereka masuk ke lapangan untuk merayakannya bersama dirinya. Ia ingin berbagi momen itu dengan orang-orang yang membantunya sampai ke titik tersebut. Ia juga ingin memperpanjang momen itu sedikit lebih lama.
Faktanya, itu tidak akan segera berakhir. Saat Ellis bersiap meninggalkan stadion kandangnya sebagai pemain USMNT, ia mengakui bahwa momen besarnya akan terus terngiang di kepalanya untuk waktu yang cukup lama.
"Banyak pesan dan WhatsApp, saya cuma membalas semua orang," ujarnya. "Saya sekarang lebih santai, tapi, ya, saya tidak tahu apakah saya bakal bisa tidur terlalu banyak malam ini."
Akan ada lebih banyak malam seperti itu, dimulai pada Selasa melawan Chile di St. Louis, tetapi aman untuk mengatakan bahwa yang pertama ini bahkan lebih baik daripada yang Ellis bisa harapkan. Mencetak gol pertama Anda dari assist pemain yang Anda idolakan di depan penonton yang terbiasa meneriakkan nama Anda? Tidak ada yang bisa melihat itu akan terjadi... kecuali Reyna, tampaknya.