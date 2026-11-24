Analis Apple TV Maurice Edu antusias. Pemain Terbaik Pendatang Baru MLS 2007 yang lama membela timnas AS sebagai gelandang itu tahu apa yang diperlukan untuk menang di liga ini, baik sepanjang musim reguler maupun ketika arti setiap pertandingan semakin besar. Ya, Supporters’ Shield, yang diberikan kepada tim dengan poin terbanyak pada musim reguler, penting baginya. Namun, pertandingan play-off terasa berbeda.

«Saya menghargai Supporters’ Shield. Dalam hal itu, saya seorang puris dan menganggapnya penting. Menurut saya, sekarang gelar itu berpengaruh terhadap keuntungan bermain di kandang pada beberapa putaran play-off. Jadi, gelar itu lebih penting. Namun, bagian musim inilah yang membuat saya antusias,» katanya kepada GOAL sebelum pertandingan wild card dimulai.

Putaran pertama pun sudah menyajikan banyak hal untuk dibicarakan. Nashville SC, yang baru saja mencetak rekor poin MLS, kalah di kandang dari FC Cincinnati pada laga pembuka play-off mereka. New England Revolution mengalahkan Cavan Sullivan dan Philadelphia Union. St. Louis mengalahkan Son Heung-Min dan LAFC 3-2 pada Senin malam. Sementara itu, Inter Miami tinggal selangkah dari eliminasi setelah kalah 3-0 dari Columbus Crew.

Edu bisa melihat bagaimana tim-tim lain dapat menyulitkan Miami. Ia juga tahu apa yang bisa dilakukan Lionel Messi untuk mengatasinya.

«Mereka akan menghadapi tim-tim yang bisa menyulitkan pertahanan mereka. Miami menjadi Miami karena, dalam menyerang, mereka punya sosok penentu. Jika dia berkata, ‘Saya ingin berbalik, saya ingin sedikit meningkatkan intensitas,’ dia bisa membuat lawan kewalahan. Tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk menghentikannya,» tambahnya.

Itulah daya tariknya. Edu membahas Miami, Nashville, LAFC, dan apa lagi yang mungkin tersaji di play-off MLS dalam edisi terbaru Mic’d Up, rubrik berkala tempat GOAL menggali pandangan analis, komentator, dan pengamat lain tentang sepakbola di AS dan luar negeri.

Wawancara ini sedikit disunting agar lebih ringkas dan jelas.