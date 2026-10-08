Bahkan sebelum pemusatan latihan dimulai, pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino sudah memaparkan tantangannya. Ini akan sangat menguras tenaga, katanya, dan ia tidak benar-benar senang dengan situasi itu. Empat pertandingan dalam rentang sesingkat itu akan berat. Ini akan menjadi jalan yang sulit bagi para pemainnya.

Pada akhirnya, tim nasional pria Amerika Serikat melewati jalan itu dengan lebih baik daripada yang bisa dibayangkan siapa pun. Empat pertandingan, empat kemenangan, dan kemajuan signifikan: Pochettino tidak mungkin bisa membayangkannya dengan lebih baik lagi.

Hal yang sama juga bisa dikatakan untuk beberapa pemain. Tiga belas pemain meraih caps pertama mereka bersama tim nasional pria Amerika Serikat, membuat beberapa pekan ini terasa seperti mimpi sejak awal. Beberapa di antaranya melanjutkannya dengan momen-momen besar, memperkuat alasan mereka untuk mendapat lebih banyak caps ke depannya.

Sementara itu, yang lain melewatkan kesempatan mereka. Jika pemusatan latihan ini menunjukkan sesuatu kepada kita, itu adalah bahwa kumpulan pemain ini terus berkembang. Sejumlah pemain kini tahu bahwa mereka juga harus berkembang mengikutinya.

Dengan itu dalam pikiran, GOAL melihat siapa yang nilai jualnya naik dan siapa yang masih harus bekerja lebih keras ke depannya.