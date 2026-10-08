Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
USMNT Stock and Up 1-1GOAL

Saham USMNT naik, saham turun: Gio Reyna dan Alex Freeman bersinar, Yunus Musah menyia-nyiakan kesempatannya di kamp empat kemenangan sempurna Mauricio Pochettino

Empat kemenangan dan 13 debutan memberi Pochettino banyak hal untuk dirayakan, tetapi persaingan baru membuat sejumlah nama mapan di USMNT punya lebih banyak hal untuk dibuktikan.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Bahkan sebelum pemusatan latihan dimulai, pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino sudah memaparkan tantangannya. Ini akan sangat menguras tenaga, katanya, dan ia tidak benar-benar senang dengan situasi itu. Empat pertandingan dalam rentang sesingkat itu akan berat. Ini akan menjadi jalan yang sulit bagi para pemainnya. 

    Pada akhirnya, tim nasional pria Amerika Serikat melewati jalan itu dengan lebih baik daripada yang bisa dibayangkan siapa pun. Empat pertandingan, empat kemenangan, dan kemajuan signifikan: Pochettino tidak mungkin bisa membayangkannya dengan lebih baik lagi. 

    Hal yang sama juga bisa dikatakan untuk beberapa pemain. Tiga belas pemain meraih caps pertama mereka bersama tim nasional pria Amerika Serikat, membuat beberapa pekan ini terasa seperti mimpi sejak awal. Beberapa di antaranya melanjutkannya dengan momen-momen besar, memperkuat alasan mereka untuk mendapat lebih banyak caps ke depannya. 

    Sementara itu, yang lain melewatkan kesempatan mereka. Jika pemusatan latihan ini menunjukkan sesuatu kepada kita, itu adalah bahwa kumpulan pemain ini terus berkembang. Sejumlah pemain kini tahu bahwa mereka juga harus berkembang mengikutinya. 

    Dengan itu dalam pikiran, GOAL melihat siapa yang nilai jualnya naik dan siapa yang masih harus bekerja lebih keras ke depannya. 

  • Nilai naik: Tyler Adams

    imago-sport-1084113585.jpg
    Icon Sportswire

    Penunjukan Tyler Adams sebagai kapten menegaskan kepercayaan Pochettino kepadanya untuk menetapkan standar di dalam dan di luar lapangan.

    Pochettino sebenarnya tidak perlu menunjuk kapten sekarang. Tidak ada alasan yang benar-benar kuat untuk melakukannya. Di saat pesannya adalah "tak ada yang aman", menunjuk seseorang sebagai kapten akan menunjukkan bahwa ada seseorang yang aman. 

    Namun, Pochettino tetap melakukannya, tentu saja. Itu menjadi bukti kepemimpinan Adams, tetapi juga nilai pentingnya bagi Pochettino. 

    Sang pelatih tidak perlu khawatir soal Adams. Mentalitasnya selalu ada, dan kemampuannya untuk mengatakan serta melakukan hal yang tepat tidak pernah dipertanyakan. Itulah sebabnya, bahkan sedini ini dalam siklusnya, Pochettino ingin mengangkatnya. Adams bukan sekadar salah satu dari mereka, dia adalah teladannya. 

    Sekarang Adams harus terus menjadi sosok seperti itu saat dia resmi menjadi penentu nada Pochettino, baik di dalam maupun di luar lapangan. 

  • Nilai turun: Yunus Musah

    imago-sport-1083855086.jpg
    Marty Jean Louis

    Kembalinya Yunus Musah yang telah lama dinantikan memunculkan pertanyaan soal di mana ia cocok dalam lini tengah Mauricio Pochettino yang terus berkembang.

    Pemusatan latihan ini menjadi penantian panjang bagi Musah untuk kembali, setelah ia dipanggil untuk pertama kalinya sejak Nations League pada Maret 2025. Ini adalah kesempatan baginya untuk benar-benar merebut kembali tempatnya, tetapi karena situasi yang berada di dalam dan di luar kendalinya, hal itu tidak benar-benar terjadi. 

    Saat ini ia bermain baik sebagai gelandang tengah bersama AC Milan, tetapi Musah digunakan dalam peran yang berbeda pada pemusatan latihan kali ini. Ia bermain lebih dalam saat melawan Peru, lalu bermain sebagai gelandang sayap saat menghadapi Kanada. Ia sempat menunjukkan momen-momen bagus di kedua peran itu, tetapi tak satu pun yang benar-benar cocok untuknya. 

    Keputusan Pochettino untuk mencobanya di posisi-posisi tersebut bisa menunjukkan dua hal: bahwa ia khawatir dengan kedalaman skuad di sana, atau bahwa ia khawatir dengan kemampuan Musah untuk bersaing dengan kedalaman di posisi pilihannya. Apa pun itu, ini tidak membantu kasus Musah. 

  • Saham Naik: Alex Freeman

    imago-sport-1084222903.jpg
    Icon Sportswire

    Penampilan penuh percaya diri Alex Freeman menegaskan pengaruhnya yang terus berkembang dan potensi besarnya bagi USMNT.

    Semua orang tahu bahwa Alex Freeman adalah pemain bagus. Kini kita tahu bahwa ia bisa menjadi pemain hebat. 

    Tidak ada pemain yang lebih impresif daripada Freeman dalam pemusatan latihan ini. Meski usianya lebih dekat dengan para pendatang baru daripada para pemain senior, ia menguasai lapangan layaknya seorang veteran. Ia terus meminta bola, sering merebutnya kembali, dan menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang baru. Waktunya di Villarreal dan Piala Dunia jelas telah mengangkat permainannya ke level baru. 

    Itulah mengapa Freeman mungkin memiliki potensi tertinggi dari siapa pun di pemusatan latihan ini. Ia sudah menjadi salah satu pemain terbaik USMNT, dan masih punya banyak ruang untuk berkembang.

  • Stok menurun: penyerang pelapis veteran

    imago-sport-1078265050.jpg
    Newscom World

    Julian Hall dan Justin Ellis telah meningkatkan persaingan bagi Ricardo Pepi, Haji Wright, dan para penyerang mapan lainnya di USMNT.

    Ricardo Pepi dan Haji Wright telah membuktikan nilai mereka. Itulah sebabnya mereka masuk skuad Piala Dunia bersama Folarin Balogun.

    Kini, Julian Hall dan Justin Ellis juga telah menunjukkan kapasitas mereka. Tiba-tiba, posisi yang sejak awal sudah kompetitif menjadi semakin padat.

    Semuanya menawarkan hal yang berbeda, tetapi posisi penyerang pada akhirnya ditentukan oleh produktivitas. Hall dan Ellis kini masuk dalam persaingan bersama para veteran Piala Dunia, sehingga menambah tekanan bagi semua pemain untuk terus mencetak gol. Dan masih ada Patrick Agyemang yang juga patut diperhitungkan setelah ia pulih dari cedera.

    Maka, perburuan gol pun dimulai. Pochettino punya lebih banyak opsi, dan nama-nama yang sudah mapan kini menghadapi persaingan yang lebih ketat.

  • Nilai naik: Gio Reyna

    imago-sport-1083914906.jpg
    ZUMA Press Wire

    Gio Reyna tampil sebagai starter dalam keempat pertandingan dan muncul sebagai mentor tepercaya bagi para pendatang baru di USMNT.

    Para pengkritik selalu punya banyak hal untuk dikatakan tentang Reyna. Benar atau salah, kedewasaannya sudah dipertanyakan selama bertahun-tahun. Dan tidak membantu juga bahwa ia mengalami masalah cedera selama bertahun-tahun. Terlepas dari semua bakatnya, masih banyak tanda tanya yang mengelilingi Reyna hingga Piala Dunia 2026. 

    Dalam pemusatan latihan USMNT pertamanya sejak turnamen itu, Reyna mulai menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Ia menjadi starter dalam keempat pertandingan, memperpanjang rangkaiannya menjadi tujuh kali starter beruntun untuk klub dan tim nasional, yang merupakan rentetan terpanjang dalam kariernya. Setelah bertahun-tahun mengalami kemunduran akibat cedera, konsistensi itu memberi alasan untuk optimistis.

    Yang lebih mengesankan lagi adalah kepemimpinannya. Dalam pemusatan latihan dengan begitu banyak pemain muda, Reyna menjadi jembatan. Ia kerap disebut sebagai mentor bagi para pemain yang lebih muda, yang mengatakan bahwa ia sering menjadi orang pertama yang turun tangan dan membantu mereka dalam proses adaptasi. 

    Hasilnya, Reyna terlihat lebih berharga daripada sebelumnya, bukan hanya karena janji atau potensinya, tetapi karena apa yang benar-benar ia bawa ke dalam grup USMNT ini