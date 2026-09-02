Tepat ketika musim panas Folarin Balogun tampak tak mungkin bertambah dramatis, itu justru terjadi.

Piala Dunia yang menjadi panggung terobosannya dan dipenuhi gol ternyata belum cukup. Kartu merah yang memicu kontroversi olahraga, insiden internasional, dan perdebatan soal FIFA juga belum cukup. Tidak.

Musim panas Balogun masih menyimpan satu tikungan lagi, menutup saga yang ditandai talenta luar biasanya, nilai yang dilekatkan klub-klub padanya, serta segudang kontroversi yang mendorong bintang USMNT itu ke sorotan nasional.

Saat Agustus berganti menjadi September, Balogun tetap berstatus pemain Monaco meski menghabiskan sebagian besar musim panas dengan kesan bahwa ia akan hengkang. Itu terasa semakin tidak mungkin saat ia terus mencetak gol di Piala Dunia, mendongkrak profilnya sekaligus menaikkan harga yang dipatok Monaco. Namun, yang lebih sulit dipercaya adalah bagaimana kepulangannya akhirnya terjadi.

Klub-klub besar seperti Barcelona dan Tottenham dilaporkan tertarik, tetapi Everton pada akhirnya muncul sebagai favorit. Lalu terjadilah tes medis yang gagal, beberapa putaran negosiasi ulang, dan keputusan Balogun untuk pergi, sebuah efek domino yang menjalar hingga ke puncak sepak bola Eropa.

Mungkin ini adalah pujian untuk Balogun karena keputusannya kini membawa bobot sebesar itu. Bagaimanapun juga, dampaknya pada musim panas ini tidak akan segera dilupakan.