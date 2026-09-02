Saga transfer Folarin Balogun: Bagaimana putar balik di detik-detik terakhir bintang USMNT itu ke Everton membuat Chelsea murka dan Monaco terkatung-katung
Tepat ketika musim panas Folarin Balogun tampak tak mungkin bertambah dramatis, itu justru terjadi.
Piala Dunia yang menjadi panggung terobosannya dan dipenuhi gol ternyata belum cukup. Kartu merah yang memicu kontroversi olahraga, insiden internasional, dan perdebatan soal FIFA juga belum cukup. Tidak.
Musim panas Balogun masih menyimpan satu tikungan lagi, menutup saga yang ditandai talenta luar biasanya, nilai yang dilekatkan klub-klub padanya, serta segudang kontroversi yang mendorong bintang USMNT itu ke sorotan nasional.
Saat Agustus berganti menjadi September, Balogun tetap berstatus pemain Monaco meski menghabiskan sebagian besar musim panas dengan kesan bahwa ia akan hengkang. Itu terasa semakin tidak mungkin saat ia terus mencetak gol di Piala Dunia, mendongkrak profilnya sekaligus menaikkan harga yang dipatok Monaco. Namun, yang lebih sulit dipercaya adalah bagaimana kepulangannya akhirnya terjadi.
Klub-klub besar seperti Barcelona dan Tottenham dilaporkan tertarik, tetapi Everton pada akhirnya muncul sebagai favorit. Lalu terjadilah tes medis yang gagal, beberapa putaran negosiasi ulang, dan keputusan Balogun untuk pergi, sebuah efek domino yang menjalar hingga ke puncak sepak bola Eropa.
Mungkin ini adalah pujian untuk Balogun karena keputusannya kini membawa bobot sebesar itu. Bagaimanapun juga, dampaknya pada musim panas ini tidak akan segera dilupakan.
Tanda-tanda kepindahan
Potensi Balogun memang selalu mustahil untuk diabaikan.
Mereka yang mengikutinya di Arsenal tahu itu. Masa peminjamannya di Reims menegaskannya. Tak lama kemudian, timnas Amerika Serikat dan Monaco datang memanggil, dan Balogun dengan cepat menjadi sosok vital bagi klub maupun negara.
Kepercayaan itu terbayar dalam tujuh bulan pertama 2026. Setelah mengatasi kesulitan awalnya di Monaco, Balogun kembali bugar dan mulai mencetak gol, menutup musim dengan 19 gol, termasuk tiga gol dalam tiga pertandingan melawan raksasa PSG.
Lalu datanglah Piala Dunia. Balogun mencetak dua gol melawan Paraguay, menciptakan satu gol lainnya saat menghadapi Australia dan mencetak gol penentu kemenangan kontra Bosnia dan Herzegovina. Banyak dari itu tertutupi oleh kontroversi kartu merah yang menyusul, dengan keputusan untuk menangguhkan dulu hukumannya menjadi salah satu bahan pembicaraan terbesar pada musim panas itu. Bahkan para pengkritiknya yang paling keras pun tidak bisa menyangkal dua hal: Balogun tidak benar-benar bersalah, dan ia adalah pemain yang luar biasa hebat.
Lewat gol-gol dan sorotan utama, Balogun menjadi salah satu wajah sepakbola Amerika. Rumor transfer pun langsung bermunculan. Barcelona? PSG? Premier League? Piala Dunia telah berakhir, tetapi kisah musim panas Balogun, dan masa depannya, berlanjut hingga hari terakhir bursa transfer.
Transfer itu batal
Tampaknya semua berjalan sesuai rencana.
Balogun menuju Merseyside untuk menjalani tes medis bersama Everton. Monaco puas dengan nilai transfernya. Sang penyerang akan kembali ke Premier League, liga yang ia tumbuh sambil menontonnya, untuk bermain bagi tim yang membutuhkannya.
Lalu semuanya berantakan, bukan dengan cepat melainkan dalam beberapa tahap.
Menurut eksekutif Monaco Thiago Scuro, kegagalan itu terjadi sekitar pukul 19.00 waktu setempat.
Pada saat itulah Monaco dihubungi oleh Everton, yang memiliki kekhawatiran atas hasil tes medis Balogun. Di pihak mereka, Monaco bersikeras tidak ada masalah, dan Scuro tetap pada posisi itu. Setelah diskusi antara departemen medis dan putaran baru negosiasi, kedua klub cukup puas untuk melanjutkan kesepakatan tersebut.
Namun, ternyata Balogun tidak demikian. Pada saat-saat terakhir untuk melakukannya, sang penyerang mundur dari kesepakatan itu karena merasa tidak dihormati oleh Everton dan staf medis mereka.
“Premier League memiliki mekanisme di mana Anda bisa meminta tambahan satu jam untuk menyelesaikan dokumen. Itu dilakukan,” kata Scuro. “Saya menandatangani kontrak, Everton menandatangani kontrak. Pada saat terakhir, pemain memutuskan untuk tidak menandatangani. Dan pada dasarnya, tuduhan dari Balogun adalah bahwa, ‘Saya tidak merasa nyaman dengan cara klub memperlakukan saya, saya tidak merasa nyaman dengan cara departemen medis Everton memunculkan keraguan tentang masa depan atau kesehatan saya, dan saya tidak nyaman menandatangani kontrak jangka panjang di sini’.”
Akibatnya, kesepakatan itu berantakan. Balogun kembali ke Monaco, dan Everton gagal mendapatkan target transfer besar mereka. Sebagian besar pihak yang terlibat merasa dirugikan, tetapi bahkan beberapa yang tidak terlibat pun melihat rencana mereka lenyap sebagai akibatnya.
Efek domino
Penjualan Balogun bukan satu-satunya langkah yang sedang diupayakan Monaco.
Ketika kesepakatan dengan Everton mulai berantakan, Monaco, yang ingin mendapatkan dana segar, menjalin komunikasi dengan Chelsea. Chelsea ingin membeli gelandang Lamine Camara untuk menggantikan Enzo Fernandez yang menuju Manchester City, dengan kedua pihak menegosiasikan banderol $60,5 juta (€55 juta / £47,1 juta).
Lalu, pada momen singkat ketika transfer Balogun kembali berjalan, Monaco menarik diri. Chelsea pun ditinggalkan dengan satu gelandang yang sedang dalam perjalanan keluar dan tanpa Camara yang datang. Chelsea sangat marah. Scuro mengatakan itu adalah bagian dari berbisnis.
“Niat saya di sini, seperti biasa, adalah bekerja untuk Monaco dan melindungi Monaco,” katanya. “Saya tidak ingin menciptakan perang dengan Chelsea. Saya tidak ingin menciptakan perang dengan Everton.”
Sementara itu, para pendukung Everton juga dibuat geram. Mereka telah melihat penyerang utama tim, Beto, dijual ke Fiorentina untuk memberi jalan bagi Balogun. Kini, satu-satunya penyerang murni dalam skuad adalah Thierno Barry, pemain yang baru memiliki satu musim pengalaman di Premier League.
“Untuk memperjelas, ini bukan ditujukan kepada pemain-pemain yang kami datangkan; kami menyambut mereka ke klub dan mendoakan yang terbaik untuk mereka di sini,” bunyi pernyataan dari organisasi suporter Everton, 1878 Group. “Namun, seperti basis suporter kami yang lain, kami benar-benar kecewa dan muak dengan bagaimana bursa transfer ini berjalan, terutama di penghujungnya.”
Everton Fans Forum menambahkan: “Para suporter berhak mendapatkan penjelasan yang jelas tentang apa yang salah selama bursa transfer ini, mengapa target-target utama tidak berhasil diamankan, dan langkah-langkah apa yang akan diterapkan untuk memastikan kegagalan-kegagalan ini tidak terulang.”
Sayangnya bagi Everton dan Chelsea, bursa transfer mereka telah berakhir. Bagi Balogun dan Monaco, ada langkah berikutnya: mencari tahu apa yang harus dilakukan.
Apa yang terjadi selanjutnya
Masih ada beberapa jendela transfer yang belum ditutup, yang berarti Balogun masih bisa saja meninggalkan Monaco dan klub masih bisa saja mendapatkan biaya transfernya. Liga di Turki dan Arab Saudi masing-masing masih bisa merekrut pemain hingga 4 September dan 12 Oktober.
Jika Balogun akhirnya berlabuh di Turki, situasinya akan mengingatkan pada Victor Osimhen saat ia meninggalkan Napoli. Sempat terlihat akan bergabung dengan klub besar pada musim panas 2024, transfer besar Osimhen tak pernah terwujud, yang kemudian berujung pada kepindahan sementara ke Galatasaray dan sejak itu menjadi permanen. Osimhen tampil gemilang di Super Lig, tetapi pada usia 27 tahun, peluangnya untuk mendapatkan kepindahan besar mungkin sudah lewat. Balogun, tentu saja, baru berusia 25 tahun, jadi mungkin masih ada waktu untuk bermain satu atau dua tahun di Turki dan Arab Saudi sebelum kembali pindah, tetapi tidak ada jaminan Premier League akan datang lagi memanggil, terutama jika ia memang meninggalkan Monaco pada musim panas ini.
Jika Balogun bertahan, persaingan akan sangat ketat. Karena sempat memperkirakan akan kehilangannya, klub sudah memiliki stok penyerang yang cukup dengan Paris Brunner dan Mika Biereth. Klub tentu bisa saja memilih untuk kembali mengintegrasikan Balogun sambil mengincar penjualan pada Januari, tetapi kembalinya dia memang membuat situasi menjadi lebih rumit, terutama dari sisi finansial.
Secara umum, situasi ini berantakan, dan kondisi itu membuat banyak klub kelabakan. Balogun tentu cukup bertalenta sehingga layak diperebutkan banyak klub, tetapi hari tenggat transfernya yang kacau bisa berdampak jangka panjang baik bagi dirinya maupun klub-klub yang ingin merekrutnya, atau berharap bisa melakukannya pada masa depan.