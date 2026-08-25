Saat Thierry Henry membungkam Bernabeu: bagaimana kemenangan mengejutkan Arsenal atas Real Madrid mengawali laju pasukan Arsene Wenger ke final Liga Champions 2006
Santiago Bernabeu dibangun untuk malam-malam kejayaan Eropa, tetapi pada 21 Februari 2006, stadion itu menjadi panggung bagi salah satu penampilan Arsenal yang paling terkenal di Liga Champions.
Tim asuhan Arsene Wenger datang untuk leg pertama babak 16 besar dengan menghadapi skuad Real Madrid yang menakutkan, serta peluang yang tampak sangat kecil.
Dua tahun setelah kejayaan terkenal mereka menjuarai Premier League tanpa terkalahkan, manajer asal Prancis itu melewati periode transisi yang sulit seiring kepergian sejumlah anggota skuad Invincibles. Yang lebih buruk, mereka menjalani laga itu di tengah krisis cedera di lini belakang dan performa domestik yang tidak konsisten.
Namun, dengan Thierry Henry memimpin penampilan berani yang berorientasi menyerang, Arsenal menentang keadaan tersebut untuk membungkam penonton Bernabeu dan meraih kemenangan terkenal 1-0. Menjadi tim Inggris pertama yang menang di stadion legendaris itu, hasil tersebut memicu laju tak terduga menuju final. Tim London itu kemudian hanya berjarak 15 menit dari mempertahankan mahkota Eropa, sebelum mimpi mereka dihancurkan Barcelona asuhan Frank Rijkaard.
Inilah kisah kemenangan terkenal itu di ibu kota Spanyol dan dampaknya setelahnya.
Latar belakang
Pada saat itu, Arsenal belum banyak memberi dampak di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa. Setelah jarang tampil di Piala Eropa sepanjang 1980-an dan 1990-an, mereka meraih kesuksesan yang lebih besar di Cup Winners’ Cup dan Piala UEFA, dengan finis sebagai runner-up di belakang Galatasaray pada 2000. Sebelum melaju ke final 2006, performa terbaik mereka di Liga Champions berakhir di perempat final, melawan Valencia pada 2001 dan Chelsea asuhan Claudio Ranieri pada 2004.
Sementara itu, Madrid adalah raja tak terbantahkan di kompetisi tersebut dengan koleksi sembilan Piala Eropa. Skuad yang dipenuhi talenta kelas dunia itu sedang mencatat enam kemenangan beruntun dengan torehan 18 gol. Di sisi lain, Arsenal justru tersendat. Selain kemenangan telak 7-0 atas Middlesbrough dan kemenangan 2-0 di markas Birmingham, mereka bermain imbang melawan Bolton dan menelan kekalahan dari Everton, West Ham, dan Liverpool pada pekan-pekan menjelang lawatan ke Spanyol.
Kedua tim belum pernah berhadapan dalam laga kompetitif sebelumnya. Kini, Arsenal dituntut berhasil melakukan hal yang gagal dilakukan sesama tim Inggris, Manchester United (empat kali), Derby County, Tottenham, dan Leeds, saat mereka menghadapi Real Madrid di ibu kota Spanyol.
Namun, Madrid tersingkir dari kompetisi ini pada tahap yang sama pada musim sebelumnya oleh Juventus. Itu ternyata menjadi yang pertama dari enam kali tersingkir beruntun di babak 16 besar bagi raksasa Spanyol tersebut.
Bagaimana penampilan tim-tim tersebut?
Era Galactico Madrid yang terkenal tampak mulai meredup saat itu, tetapi mereka tetap memiliki skuad yang membuat iri. Dengan Iker Casillas di bawah mistar, didukung pemain seperti Roberto Carlos, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo, dan Raul, hanya sedikit yang memberi Arsenal peluang. Sergio Ramos, 19, berduet dengan pemain internasional Inggris Jonathan Woodgate di jantung pertahanan, sementara Robinho, 22, dan Thomas Gravesen juga masuk starting XI.
Arsenal, yang sudah meraih tiga gelar Premier League di bawah Wenger, tentu bukan tim kecil, tetapi menaklukkan Real Madrid di stadion mereka sendiri adalah tantangan berat bagi tim mana pun. Namun, peluang Arsenal tampak semakin tipis mengingat lini belakang darurat yang mereka miliki.
Dengan Sol Campbell kesulitan menemukan performa dan kebugaran sepanjang musim, termasuk penampilan yang sangat buruk melawan West Ham beberapa pekan sebelum duel kontra Madrid, Wenger memilih memainkan Philippe Senderos, yang baru berusia 21 tahun, di bek tengah bersama Kolo Toure. Sebulan sebelumnya, bek kanan Lauren harus menepi karena cedera lutut serius, sehingga Emmanuel Eboue diturunkan untuk menjalani start keempatnya musim itu dan penampilan ke-10 secara keseluruhan pada musim tersebut. Ashley Cole juga absen untuk sebagian besar musim, yang membuat gelandang tengah Mathieu Flamini diplot sebagai bek kiri, salah satu dari delapan pemain yang dicoba Wenger di posisi itu sepanjang musim.
Lini tengah menjadi perpaduan ideal antara pengalaman dan usia muda, dengan Freddie Ljungberg dan Gilberto Silva tampil bersama Cesc Fabregas yang berusia 18 tahun, Alexander Hleb yang berusia 24 tahun, yang dipilih ketimbang Robert Pires, serta Jose Antonio Reyes, 22, di sayap. Di bangku cadangan, Theo Walcott yang berusia 16 tahun menanti debutnya.
Di ujung semua itu ada Henry. Pada musim ketujuhnya bersama klub London tersebut, penyerang Prancis itu sedang dalam performa luar biasa di kompetisi domestik, mencetak 15 gol dalam 20 pertandingan hingga saat itu. Di Liga Champions, ia mencetak tiga gol dalam dua pertandingan melawan Sparta Prague, tetapi gagal mencetak gol saat menghadapi Thun dan Ajax ketika Arsenal finis sebagai juara grup dengan lima kemenangan dan satu hasil imbang.
Pertandingan
Niat menyerang Arsenal sudah terlihat sejak awal. Dalam 10 menit pertama, mereka menciptakan tiga serangan berbahaya, semuanya melibatkan Henry.
Madrid kehilangan bola di area tengah lapangan dan bola itu mengarah kepada pemain Prancis tersebut, yang melaju ke depan sebelum memberikan umpan kepada Reyes untuk peluang tembakan pertama pada detik ke-90, tetapi upaya cungkil sang winger berhasil diamankan Casillas. Henry kemudian memberi Ljungberg peluang satu lawan satu, tetapi Casillas memaksanya melebar dan Carlos melakukan pemulihan dengan tekel yang bagus. Lalu, Henry menyambut umpan silang berbahaya dari Reyes, tetapi sundulannya melenceng dari sasaran.
Peluang terbaik Madrid di babak pertama datang ketika Beckham berhasil bergerak melewati Toure, tetapi Lehmann mampu menggagalkannya.
Gol penentu tercipta pada awal babak kedua. Fabregas mengalirkan bola kepada Henry di lingkaran tengah, dan No. 14 yang legendaris itu menuntaskannya dari sana. Ia melewati Gravesen, bertahan dari tantangan Alvaro Mejia dan membuat Guti terjatuh di area permainan Madrid, sehingga terbuka jalur bersih menuju gawang. Saat Ramos datang dengan tekel meluncur, kaki kiri Henry sudah lebih dulu mengirim bola melewati Casillas dan masuk ke sudut bawah gawang.
Arsenal telah mengguncang Madrid dan terus menekan untuk mencari gol lagi. Ljungberg nyaris mencetak gol, Pires yang veteran masuk dan memberi percikan lewat sebuah pergerakan menjanjikan, tetapi tidak bisa menaklukkan Casillas dari sudut sempit. Madrid juga sesekali mendapat peluang, dengan Lehmann memastikan Ramos dan Julio Baptista tidak bisa memasukkannya melewati garis gawang dalam situasi bola mati.
Setelah 95 menit, peluit panjang berbunyi dan para pendukung setia Arsenal berpesta liar di tribune Bernabeu.
Arsenal menuntaskan tugas di Highbury
Itu adalah kemenangan besar bagi tim Wenger, tetapi mereka baru setengah jalan.
"Kami brilian dalam bertahan, tetapi yang lebih penting, kami tidak takut untuk bermain," kata Henry setelah pertandingan. "Kami baru memenangi satu pertandingan. Kami belum sampai ke sana, jadi kami harus tetap tenang dan fokus. Kami sebenarnya menyia-nyiakan beberapa peluang di babak pertama. Dalam beberapa pertandingan belakangan ini kami menendang bola ke depan tanpa alasan, tetapi di sini kami bermain sepak bola. Kami luar biasa di lini belakang, menakjubkan."
Wenger sependapat, dengan mengatakan kepada para wartawan: "Kami bertahan dengan baik ketika memang dibutuhkan dan itu jauh lebih baik daripada yang saya perkirakan. Kami bukan favorit, dan kami punya peluang untuk mencetak lebih banyak gol. Para pemain muda bermain sangat baik. Salah satu kunci pertandingan adalah memulai dengan baik. Kami bermain dengan respek, tetapi Real akan tampil dalam kondisi terbaiknya di Highbury dan kami harus mencoba mencetak lebih banyak gol di sana."
Seperti yang diperkirakan Wenger, Arsenal harus lebih disiplin pada leg kedua untuk membendung Raul dan Ronaldo. Madrid mengancam setelah dua menit ketika pemain Brasil itu menguji Lehmann, lalu ia hampir lolos ke depan gawang 15 menit kemudian sebelum Gilberto menghentikan pergerakan tersebut. Arsenal merespons ketika Reyes melepaskan tembakan yang membentur mistar pada akhir babak pertama, sementara Toure memotong aksi lari berani dari Zidane di ujung lapangan lainnya.
Babak kedua tetap berlangsung intens ketika kedua tim saling bertukar peluang. Sundulan Henry nyaris saja tidak masuk sebelum upaya Raul membentur tiang dan memantul kembali kepadanya, tetapi Lehmann memaksa percobaan keduanya melebar. Madrid segera meningkatkan tekanan dalam upaya putus asa untuk mendapatkan gol, tetapi tidak bisa mendekat, bahkan ketika Casillas maju untuk tendangan sudut pada menit-menit akhir. Tuan rumah bertahan untuk meraih hasil imbang tanpa gol dan melaju ke perempat-final.
"Ada luapan emosi yang besar pada akhir pertandingan," kata Lehmann. "Hasil ini sangat berarti bagi kami, dan akan butuh sedikit waktu untuk benar-benar meresap. Para pemain muda mengatasi tekanan dengan sangat baik dan memainkan dua pertandingan yang luar biasa."
Arsenal terus menembak
Arsenal mampu menahan banyak tekanan sepanjang 180 menit dan mengatasi tantangan yang terlihat terlalu besar bagi Henry dan rekan-rekannya. Leg pertama menjadi ilustrasi berkelas dari kekuatan gaya menyerang mereka. Leg kedua adalah pertunjukan ketangguhan dan determinasi.
"Sejak momen itu sesuatu terjadi," kenang Henry kemudian. "Cara kami menang di sana, menyingkirkan mereka, memberi kami semua dorongan besar."
Kemenangan 2-0 di kandang pada babak berikutnya melawan Juventus dan hasil imbang 0-0 lainnya pada leg kedua menyiapkan semifinal yang berat melawan Villarreal, ketika Toure memastikan kemenangan tipis di kandang. Kemudian, dengan bantuan penyelamatan penalti pada menit ke-90 oleh Lehmann, laga leg kedua tanpa gol ketiga secara beruntun menenggelamkan Kapal Selam Kuning dengan cara yang akan membuat pendahulu legendaris Wenger, George Graham, bangga.
"Meskipun pertandingan melawan Villarreal jauh lebih sulit," lanjut Henry, "mengalahkan Madrid, namanya, tempatnya, reputasinya, itu melakukan sesuatu di benak kami semua."
Untuk pertama kalinya, Arsenal mencapai final Liga Champions, yang mendorong Wenger menyatakan: “Ini menuntaskan pekerjaan sembilan tahun bagi saya dan staf saya, dan menjadi ganjaran atas kepercayaan yang Arsenal berikan kepada saya.
"Saya sangat senang bisa pergi ke Paris karena Arsenal tidak diharapkan berada di sana dan sekarang kami akhirnya mencapai final. Meski tidak bermain sebaik yang kami bisa, kami pantas berada di final karena kami telah menyingkirkan Juventus, Real Madrid, dan Villarreal.
"Sebelum penalti itu saya berkata kepada diri sendiri bahwa jika ini adalah tahun kami, Jens akan menyelamatkannya."
Menanti pasukan Wenger di Stade de France adalah Barcelona yang telah menyingkirkan Chelsea dan Benfica sebelum meraih kemenangan 1-0 mereka sendiri atas AC Milan, runner-up tahun sebelumnya.
Akhir bencana dari mimpi itu
Barcelona baru saja memastikan gelar La Liga kedua secara beruntun dan tampil tangguh di bawah asuhan Rijkaard. Dengan lini serang yang dipimpin Samuel Eto’o dan Ronaldinho, dikapteni Carles Puyol, serta diseimbangkan oleh kreativitas dan kekuatan Deco, Mark van Bommel, dan Edmilson di lini tengah, mereka memiliki kualitas untuk menghancurkan lawan mana pun.
Namun, mereka tidak menundukkan Arsenal lewat permainan sepak bola yang memukau dan indah. Tim asal Inggris itu mengeluhkan pelanggaran-pelanggaran terus-menerus yang tidak dihukum sepanjang pertandingan, sementara mereka mengalami bencana lebih awal ketika Lehmann menjatuhkan Eto’o di luar kotak penalti. Kartu merah langsung untuk sang kiper, yang belum kebobolan dalam 10 pertandingan Liga Champions, memaksa Wenger mengganti Pires dengan Manuel Almunia.
Hebatnya, Arsenal justru mencetak gol lebih dulu ketika Campbell menanduk bola melewati Victor Valdes sebelum turun minum. Mereka sempat menikmati momen-momen bagus pada babak kedua, tetapi Barca perlahan meningkatkan tekanan. Pemain pengganti Henrik Larsson memberikan umpan untuk gol penyama kedudukan Eto’o pada menit ke-76, gol yang sejak itu diperdebatkan Wenger sebagai offside dan yang, jika VAR sudah digunakan, akan dianulir. Namun, gol itu tetap disahkan, dan beberapa menit kemudian Juliano Belletti menyodok bola melewati Almunia untuk menuntaskan comeback.
Perjalanan Arsenal yang kerap luar biasa dan sesekali penuh daya juang di Liga Champions berakhir dengan kegagalan yang terhormat.
Bagi Henry, itu adalah pil pahit yang harus ditelan. Ia meluapkan kemarahannya kepada wasit Terje Hauge, baik secara langsung di lapangan maupun dalam wawancara setelah pertandingan.
"Saya tidak ingin memulai perdebatan, tetapi saya tidak tahu apakah wasit memakai kostum Barcelona atau semacamnya," katanya. "Mereka menendang saya terus sepanjang babak pertama. Saya mendapat bola di sini dan dia memberi saya kartu kuning. Saya tidak tahu apakah mereka tidak terbiasa dengan kecepatan Premier League atau hasratnya, tetapi saya pikir itu terlalu keras, maaf. Mungkin cukup jelas untuk Jens [Lehmann], tetapi saya bilang kepada wasit: 'Maaf, kalau Anda tidak ingin kami memenanginya, katakan saja sejak awal'. Beberapa keputusan dalam pertandingan itu agak aneh."
Ia kemudian mengeluh: "Saya juga ingin melihat wasit yang benar-benar layak. Maaf, kalau Anda melihat lagi pertandingan itu, berkali-kali Puyol seharusnya mendapat kartu kuning. Berkali-kali [Rafael] Marquez datang dari belakang untuk menghantam pergelangan kaki saya, tidak mendapat kartu kuning."
Apa yang terjadi selanjutnya?
Perjalanan tak terduga Arsenal ke final menghadirkan keyakinan baru pada era pasca-Invincibles. Dengan suntikan para bintang muda ke dalam tim, muncul harapan bahwa Wenger akan kembali membawa mereka melesat ke level yang tinggi. Namun, kekhawatiran besar yang langsung muncul setelah kekalahan di Prancis adalah masa depan Henry, yang diminati Barcelona.
"Kami memiliki banyak pemain muda di tim kami. Kami punya masa depan besar sebagai tim besar, tetapi kami membutuhkan Thierry Henry untuk mewujudkannya," kata Wenger. "Ia punya pengaruh yang begitu besar terhadap tim kami dan bisa membantu kami menjadi kekuatan utama di dunia."
Janji itu tidak pernah terwujud. Arsenal tersingkir di babak 16 besar pada musim berikutnya, dan Henry bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2007. Mereka hanya sekali lagi mencapai semifinal Liga Champions selama era Wenger. Selain kekalahan di final Piala Liga pada 2007 dan 2011, mereka tidak benar-benar bersaing serius untuk trofi lain hingga menjuarai Piala FA pada 2013-14, kompetisi yang mereka angkat dua kali lagi di bawah Wenger.
Arsenal membutuhkan 20 tahun untuk kembali ke level itu. Perombakan Mikel Arteta di Emirates berpuncak pada gelar Premier League pertama klub sejak era Invincibles. Di Eropa, Arsenal menyingkirkan Bayer Leverkusen, Sporting CP, dan Atletico Madrid sebelum menelan kekalahan menyakitkan lewat adu penalti dari Paris Saint-Germain, yang mempertahankan trofi Liga Champions.
Dua dekade kemudian, laju Arsenal yang mendebarkan dan tak terduga melewati fase gugur Liga Champions 2006 tetap menjadi salah satu kenangan Eropa paling berharga bagi klub, terutama setelah begitu banyak tahun sulit yang mengikutinya. Setelah menyamai pencapaian itu tepat pada ulang tahun ke-20, Arsenal kini harus memastikan kebangkitan ini menghasilkan kesuksesan yang bertahan lama, bukan kemunduran panjang lainnya.