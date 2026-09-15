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GFX Cruyff Barcelona Capello AC Milan 1-1GOAL

Saat Johan Cruyff akhirnya menanggung akibat kesombongannya: Bagaimana AC Milan mengakhiri era tim impian Barcelona lewat penampilan gemilang di final Liga Champions di bawah arahan Fabio Capello

Juara Serie A itu ingin membuktikan diri saat menghadapi Barcelona, klub raksasa asal Catalunya, menyusul komentar pelatih asal Belanda tersebut.

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • Momen penentu final Liga Champions 1994 tidak terjadi selama 90 menit pertandingan antara Barcelona dan AC Milan di Athena. Momen itu bahkan tidak terjadi pada hari pertandingan. Menurut banyak pihak, laga tersebut ditentukan ketika Johan Cruyff praktis menyatakan timnya sebagai pemenang melalui media.

    “Barcelona adalah favorit,” kata sang pelatih kepada wartawan beberapa hari sebelum menghadapi tim asuhan Fabio Capello. “Milan bukan tim yang luar biasa. Permainan mereka bertumpu pada pertahanan, sedangkan permainan kami bertumpu pada serangan.”

    Ia bahkan menyoroti Marcel Desailly, juara Eropa bertahan bersama Marseille, sebagai gambaran perbedaan kualitas kedua tim. Milan baru membeli gelandang bertahan itu pada musim tersebut, sementara Barcelona memiliki Romario, yang dua kali menjadi pencetak gol terbanyak Liga Champions bersama PSV dan baru saja mencetak 30 gol di La Liga. “Itu sudah cukup menjelaskan,” ujar Cruyff.

    Pernyataan pedas itu membakar semangat lawan. Alih-alih memberikan pidato penyemangat kepada para pemainnya di hotel tim, Capello membiarkan kata-kata Cruyff yang berbicara. Ketika Desailly, Paolo Maldini, Roberto Donadoni, Dejan Savicevic, dan para pemain lain memasuki ruang ganti, mereka mendapati dindingnya dipenuhi artikel surat kabar yang memuat perkataan pelopor Total Football tersebut.

    “Saya pikir Fabio Capello sangat cerdik dalam mengusik ego kami,” kata Desailly tahun ini saat mengenang final tersebut. “Asistennya telah mendapatkan fotokopi surat kabar yang memuat persis apa yang dikatakan Johan Cruyff: bahwa Milan tidak berada pada level yang sepadan, kami buruk, kami hanya tim yang bertahan, dan gelar Liga Champions akan menjadi milik mereka.

    “Capello tahu kami adalah para pemimpin dan hal itu akan memacu serta memotivasi kami. Cruyff memiliki keahlian dan menjamin Barcelona akan mengalahkan AC Milan.”

    Alessandro Costacurta mengatakan: “Kata-kata Cruyff tidak pantas dan benar-benar mengusik tim. Seandainya kata-katanya tidak demikian, hasilnya mungkin berbeda.”

    Sementara Capello membakar semangat timnya dengan membicarakan sikap meremehkan Cruyff dan Barcelona, para pemain lawan justru diminta untuk turun ke lapangan dan mengambil trofi. “Kalian lebih baik daripada mereka,” kata Cruyff. “Kalian akan menang.”

    AC Milan melumat Barcelona 4-0. Desailly menjadi pemain terbaik dalam pertandingan itu dan mencetak gol keempat yang paling memalukan bagi Barcelona.

    Sang juru taktik asal Belanda terpaksa menelan kata-katanya sendiri.

    “Momen paling indah dalam karier saya adalah mengalahkan Barcelona 4-0 di Athena,” kata Capello pada 2024. “Semua wartawan mengira kami sudah tamat, dan kami ‘hanya’ menang 4-0.”

  • Benturan ideologi

    Johan Cruyff 1996

    Barcelona telah menjadi salah satu tim paling mengesankan di Eropa ketika final di Athena tiba.

    Pada 1994, Cruyff telah mengubah Barcelona menjadi mesin kemenangan yang luar biasa. Sosok yang dijuluki El Salvador itu membawa klub tersebut meraih gelar European Cup pertama mereka dua tahun sebelumnya.

    Empat hari sebelum final, Barcelona memastikan gelar La Liga ketiga secara beruntun pada pertandingan terakhir musim itu. Mereka juga tengah menjalani rekor 20 pertandingan tanpa kalah. Dengan pemain seperti Pep Guardiola, Ronald Koeman, Hristo Stoichkov, dan Michael Laudrup yang menunjukkan kemampuan terbaiknya, ‘Tim Impian’ Cruyff memainkan sepakbola indah dan sederhana.

    Barcelona bermain dengan filosofi yang dipopulerkan pria Belanda itu semasa menjadi pemain Ajax, tempat ia menjuarai European Cup tiga kali berturut-turut, dan Barcelona. Sebaliknya, AC Milan mewakili pendekatan yang bertolak belakang.

    Meski mencapai final pada tahun sebelumnya, ketika kalah dari Desailly dan Marseille, serta menjuarai kompetisi itu pada 1989 dan 1990 di bawah Arrigo Sacchi, Cruyff menganggap AC Milan terlalu defensif. Dengan gaya bermain konservatif itu, mereka meraih gelar Serie A ketiga secara beruntun pada 1994 dengan hanya mencetak 36 gol dan kebobolan 15 gol dalam 34 pertandingan.

    Meski begitu, Capello punya masalah yang harus diatasi. Dua bintang Belanda, Frank Rijkaard dan Ruud Gullit, hengkang pada musim panas 1993, sementara Marco van Basten harus absen selama setahun karena cedera. Saat final tiba, dua bek penting, Franco Baresi dan Costacurta, terkena skorsing.

    Jika gaya bermain AC Milan saja dianggap tidak memadai oleh Cruyff, absennya para bintang itu tentu membuat tim Italia tersebut tampak tak punya harapan menghadapi Barcelona yang sedang tampil gemilang. Pada hari pertandingan, keangkuhan Cruyff kebablasan dan semakin memancing emosi lawan.

    “Suasana sebelum pertandingan terasa ganjil,” kata Capello. “Barcelona begitu yakin sudah menang sampai-sampai mereka berpose untuk foto sambil memegang trofi palsu sebelum pertandingan dimulai.

    “Lalu Cruyff masuk ke lapangan saat berkeliling, berbaring di rumput, dan meletakkan kepalanya tepat di atas bola pertandingan seolah-olah bola itu bantal.

    “Saya memandang tim saya dan berkata: ‘Lihat mereka. Pastikan malam ini kita menendang bola itu begitu keras hingga kepala mereka membentur tanah.’

    “Dan itulah yang terjadi.”

  • Pertandingan

    AC Milan

    Tim Italia itu menjalankan rencananya dengan sempurna, sementara Barcelona gagal membendung mereka.

    Capello tidak gentar menghadapi tim Cruyff. Hanya satu pemain dalam skuad itu yang menurutnya benar-benar berbahaya, yakni Laudrup. Namun, pelatih asal Belanda itu tidak memainkannya dalam laga di Athena. "Itulah kesalahannya," kata Capello, yang kemudian menambahkan: "Ketika saya melihat Laudrup tidak bermain, saya merasa tenang."

    AC Milan mendominasi sejak pertandingan dimulai. Mereka menekan lini tengah Barcelona, tidak memberi Guardiola kesempatan untuk mengatur permainan, dan mencegah Koeman membangun serangan dari belakang. Romario dan Stoichkov nyaris tidak mendapat bola. Ketika berhasil menguasainya, mereka segera dihentikan.

    Desailly mengendalikan permainan, sementara Savicevic mengobrak-abrik pertahanan.

    Tim Capello juga berbahaya. Pada pertengahan babak pertama, mereka membuka keunggulan ketika Savicevic mengangkat bola ke arah Daniele Massaro di tiang jauh, yang menuntaskannya dengan baik. Sesaat sebelum turun minum, Donadoni membawa bola menyusuri sisi kiri dan berhasil mengirim umpan tarik untuk gol kedua Massaro. Baru dua menit babak kedua berjalan, Savicevic merebut bola dari Miguel Angel Nadal di sisi kanan kotak penalti Barcelona, lalu menaklukkan kiper Andoni Zubizarreta dengan sepakan lob sempurna untuk mengubah skor menjadi 3-0.

    Desailly melengkapi kemenangan itu dengan gol yang memperlihatkan buruknya permainan menyerang dan bertahan Barcelona, sekaligus keunggulan Milan dalam kedua aspek tersebut. Bola hasil sapuan yang melenceng jatuh ke arah pemain asal Prancis itu di tengah lapangan. Rekan setimnya, Demetrio Albertini, mengambil bola darinya, tetapi tersandung dan berhasil mengarahkannya kembali ke jalur Desailly, yang menyelinap ke belakang pertahanan. Saat mendekati Zubizarreta dan tak mungkin lagi dikejar para bek Barcelona, ia melambungkan bola ke sudut gawang.

    Pertandingan masih menyisakan 32 menit.

    Barcelona telah dihancurkan sepenuhnya. Meski sebelumnya begitu percaya diri, Cruyff tidak punya pembelaan. "Bukan karena kami bermain buruk," katanya. "Kami sama sekali tidak bermain."

    Itu adalah peragaan taktik yang brilian dari Capello. "Kami melakukan semua yang telah kami persiapkan," kata sang pelatih. "Mereka hanya punya satu peluang sepanjang pertandingan. Para pemain tampil hebat. Saya jarang melihat sebuah tim bermain seperti itu."

  • Mentalitas dan momentum

    Marcel Desailly

    Desailly termasuk di antara mereka yang diremehkan Cruyff, tetapi ia berhasil meraih gelar juara Eropa keduanya.

    Penampilan spektakuler Milan dan ketidakberdayaan Barcelona membuat Eropa terkejut. Bukan sekadar karena wakil Spanyol itu sedang tampil buruk. Cara mereka mempersiapkan diri untuk pertandingan tersebut menunjukkan bahwa mereka meremehkan tim Capello, yang akan tampil di final kompetisi Eropa untuk keempat kalinya dalam enam tahun.

    Capello kemudian mengungkapkan: “Saya bertemu Stoichkov beberapa waktu lalu dan dia mengatakan kepada saya bahwa Cruyff melakukan segalanya dengan keliru malam itu. ‘Kami tidak mempersiapkan apa pun; kami yakin akan menang dengan mudah.’”

    “Kami tidak mempersiapkan diri; kami kurang berkonsentrasi,” kata asisten pelatih Charly Rexach. Gelandang Eusebio menjelaskan: “Kami langsung merasakan perbedaannya sejak awal. Kami tidak punya rasa lapar seperti mereka. Kami menghadapi lawan yang lebih termotivasi dan juga sangat baik secara taktik. Desailly, Maldini, Savicevic, Massaro, mereka bermain sempurna, begitu pula seluruh tim.”

    Para pemain Barcelona juga kelelahan. Persaingan memperebutkan gelar liga bahkan lebih sengit dibandingkan dua musim sebelumnya: mereka finis dengan poin yang sama dengan Deportivo La Coruna dan hanya mampu mempertahankan gelar berkat rekor pertemuan langsung.

    “Kami sangat gembira karena baru saja kembali menjuarai liga. Kami percaya diri. Namun, perasaan kami sama sekali berbeda dibandingkan dengan [final 1992 di] Wembley. Saya tidak bisa menjelaskan alasannya. Mungkin konsentrasi kami sudah terkuras untuk menjuarai liga,” tambah Eusebio.

    “Seluruh perhatian kami tertuju ke sana, lalu tiga hari kemudian kami harus menjalani final Piala Champions. Musim Milan berakhir dua pekan lebih awal daripada musim kami dan mereka punya waktu untuk mempersiapkan diri, baik secara mental maupun fisik.”

    Desailly mengakui bahwa perbedaan momentum itu menjadi faktor penting, tetapi cara Capello memanfaatkan ucapan Cruyff membuat para pemain Milan sangat bersemangat.

    “Kami sudah menjuarai Serie A tahun itu, lebih awal daripada Barcelona, karena mereka baru menjuarai liga pada pertandingan terakhir sepekan sebelumnya,” katanya. “Adrenalin mereka menurun, dan karena mereka yakin Milan akan menjadi lawan yang mudah, mereka tidak mampu mengimbangi energi dan motivasi kami.

    “Kami siap mati di lapangan.”

    Capello menambahkan: “Secara teknik, kami lebih baik daripada siapa pun, tetapi kami juga lebih kuat secara mental, dan itu penting. Semua orang mengira pertandingan dimenangi dengan kaki. Tidak, pertandingan dimenangi dengan kepala.”

  • Tim Impian hancur dari dalam

    Ronald Koeman

    Setelah itu, Barcelona tak pernah lagi seperti sebelumnya di bawah asuhan pria Belanda tersebut, yang hengkang dua tahun setelah kekalahan memalukan itu.

    Penghinaan di Yunani menjadi “awal dari akhir” bagi tim gemilang Cruyff, kata Rexach belakangan.

    Kiper Zubizarreta diberi tahu, kabarnya di bus dalam perjalanan kembali ke bandara, bahwa janji kontrak baru untuknya telah dibatalkan dan ia akan meninggalkan klub.

    Keputusan tidak memainkan Laudrup juga berdampak panjang. Karena aturan UEFA, Cruyff selalu harus mencoret satu dari empat pemain asingnya, yakni Laudrup, Romario, Koeman, dan Stoichkov. Laudrup kerap menjadi pemain yang dikorbankan. Pada musim panas itu, ia mengambil keputusan mengejutkan untuk bergabung dengan Real Madrid, tetapi membantah bahwa kepindahannya didorong oleh rasa sakit hati.

    Cruyff bertahan di Camp Nou selama dua tahun lagi, tetapi gagal meraih trofi lain selain Piala Super Spanyol 1994.

    Musim berikutnya menjadi bencana: mereka finis keempat, tertinggal sembilan poin dari Madrid di La Liga, dan disingkirkan Paris Saint-Germain dari kompetisi Eropa di perempat-final. Ketika mereka finis ketiga di belakang Atletico Madrid dan Valencia pada 1996, kesabaran terhadap Cruyff pun habis.

    Hubungannya dengan presiden klub, Josep Lluis Nunez, telah memburuk, dan klub berupaya mengganti pelatih ikonis itu. Sehari sebelum pertandingan terakhir musim tersebut, Cruyff membaca berita bahwa pihak klub telah bertemu Bobby Robson di Madrid dan pemecatannya sudah di depan mata.

    “Mengapa kau mencoba menjabat tanganku, Yudas?” tanya Cruyff kepada wakil presiden Joan Gaspart saat ia datang untuk memberi tahu Cruyff bahwa masa jabatannya telah berakhir.

  • Kebangkitan Milan terus berlanjut

    Dejan Savicevic

    Milan terus menunjukkan peningkatan dengan kembali mencapai final kompetisi Eropa pada musim berikutnya.

    Meski gagal di kompetisi domestik dengan finis di posisi keempat Serie A pada 1995, sentuhan magis Capello membawa Milan ke final Piala Champions Eropa lainnya. Kali itu, mereka kalah dari generasi emas asuhan maestro Belanda lainnya: Ajax besutan Louis van Gaal mengalahkan mereka berkat gol kemenangan penyerang remaja Patrick Kluivert.

    Capello merombak lini depan timnya pada musim panas itu dengan merekrut George Weah dan Roberto Baggio. Milan finis dengan keunggulan delapan poin atas Juventus di Serie A. Ketika tampaknya berada di puncak kemampuannya, sang pelatih bergabung dengan Real Madrid untuk satu tahun yang berakhir buruk. Ia kemudian kembali menggantikan Sacchi di Milan, tetapi timnya finis di posisi kesepuluh Serie A. Setelah satu musim, ia hijrah ke Roma.

    Itu menjadi akhir yang tidak gemilang bagi hubungan bersejarah Capello dengan AC Milan. Ia menjuarai Serie A bersama Roma, gelar liga terakhir klub tersebut hingga kini, serta meraih dua gelar lagi bersama Juventus yang kemudian dicabut setelah skandal Calciopoli.

    Setelah itu, ia sempat menangani Inggris dan kembali meraih gelar La Liga bersama Madrid. Namun, apa yang mungkin bisa melampaui keberhasilannya menaklukkan tim Barcelona yang hingga kini dikenang sebagai salah satu yang terhebat dalam sejarah sepakbola?

    “Ini,” kata Capello, “adalah kesempurnaan.”