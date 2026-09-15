Momen penentu final Liga Champions 1994 tidak terjadi selama 90 menit pertandingan antara Barcelona dan AC Milan di Athena. Momen itu bahkan tidak terjadi pada hari pertandingan. Menurut banyak pihak, laga tersebut ditentukan ketika Johan Cruyff praktis menyatakan timnya sebagai pemenang melalui media.

“Barcelona adalah favorit,” kata sang pelatih kepada wartawan beberapa hari sebelum menghadapi tim asuhan Fabio Capello. “Milan bukan tim yang luar biasa. Permainan mereka bertumpu pada pertahanan, sedangkan permainan kami bertumpu pada serangan.”

Ia bahkan menyoroti Marcel Desailly, juara Eropa bertahan bersama Marseille, sebagai gambaran perbedaan kualitas kedua tim. Milan baru membeli gelandang bertahan itu pada musim tersebut, sementara Barcelona memiliki Romario, yang dua kali menjadi pencetak gol terbanyak Liga Champions bersama PSV dan baru saja mencetak 30 gol di La Liga. “Itu sudah cukup menjelaskan,” ujar Cruyff.

Pernyataan pedas itu membakar semangat lawan. Alih-alih memberikan pidato penyemangat kepada para pemainnya di hotel tim, Capello membiarkan kata-kata Cruyff yang berbicara. Ketika Desailly, Paolo Maldini, Roberto Donadoni, Dejan Savicevic, dan para pemain lain memasuki ruang ganti, mereka mendapati dindingnya dipenuhi artikel surat kabar yang memuat perkataan pelopor Total Football tersebut.

“Saya pikir Fabio Capello sangat cerdik dalam mengusik ego kami,” kata Desailly tahun ini saat mengenang final tersebut. “Asistennya telah mendapatkan fotokopi surat kabar yang memuat persis apa yang dikatakan Johan Cruyff: bahwa Milan tidak berada pada level yang sepadan, kami buruk, kami hanya tim yang bertahan, dan gelar Liga Champions akan menjadi milik mereka.

“Capello tahu kami adalah para pemimpin dan hal itu akan memacu serta memotivasi kami. Cruyff memiliki keahlian dan menjamin Barcelona akan mengalahkan AC Milan.”

Alessandro Costacurta mengatakan: “Kata-kata Cruyff tidak pantas dan benar-benar mengusik tim. Seandainya kata-katanya tidak demikian, hasilnya mungkin berbeda.”

Sementara Capello membakar semangat timnya dengan membicarakan sikap meremehkan Cruyff dan Barcelona, para pemain lawan justru diminta untuk turun ke lapangan dan mengambil trofi. “Kalian lebih baik daripada mereka,” kata Cruyff. “Kalian akan menang.”

AC Milan melumat Barcelona 4-0. Desailly menjadi pemain terbaik dalam pertandingan itu dan mencetak gol keempat yang paling memalukan bagi Barcelona.

Sang juru taktik asal Belanda terpaksa menelan kata-katanya sendiri.

“Momen paling indah dalam karier saya adalah mengalahkan Barcelona 4-0 di Athena,” kata Capello pada 2024. “Semua wartawan mengira kami sudah tamat, dan kami ‘hanya’ menang 4-0.”