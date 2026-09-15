Saat Johan Cruyff akhirnya membayar mahal kesombongannya: Bagaimana AC Milan mengakhiri 'Dream Team' Barcelona dengan kelas master di final Liga Champions di bawah Fabio Capello

Momen penentu final Liga Champions 1994 tidak terjadi selama 90 menit di Athena antara Barcelona dan AC Milan. Bahkan itu tidak terjadi pada hari pertandingan. Menurut banyak pihak, laga itu sudah ditentukan ketika Johan Cruyff praktis menyatakan timnya sebagai pemenang di media.

"Barcelona adalah favorit," kata sang pelatih kepada para wartawan pada hari-hari menjelang duel melawan tim asuhan Fabio Capello. "Milan tidak luar biasa. Mereka mendasarkan permainan pada pertahanan, kami mendasarkan permainan kami pada serangan."

Ia bahkan menyoroti Marcel Desailly, juara Eropa bertahan bersama Marseille, sebagai tanda perbedaan kualitas. Milan baru saja membeli gelandang bertahan itu di tengah musim, sementara Barcelona memiliki Romario, dua kali top skor Liga Champions bersama PSV yang baru saja mencetak 30 gol di La Liga. "Itu menjelaskan segalanya," ujar Cruyff.

Omongan itu membakar semangat lawan mereka. Alih-alih memberikan pidato motivasi kepada para bintangnya di hotel tim, Capello membiarkan Cruyff yang berbicara. Ketika pemain seperti Desailly, Paolo Maldini, Roberto Donadoni, dan Dejan Savicevic masuk ke ruang ganti, mereka mendapati dinding-dinding dipenuhi artikel koran yang memuat kata-kata pelopor Total Football itu.

"Saya pikir Fabio Capello sangat cerdas untuk memancing ego kami," kata Desailly tahun ini saat mengenang final tersebut. "Asistennya telah mendapatkan fotokopi koran dengan persis apa yang dikatakan Johan Cruyff: bahwa Milan tidak berada di level yang sama, kami buruk, kami hanyalah tim bertahan, dan gelar Liga Champions adalah milik mereka.

"Capello tahu kami adalah para pemimpin dan ini akan mendorong serta memotivasi kami. Cruyff punya keyakinan itu, menjamin bahwa Barcelona akan menang atas AC Milan."

Alessandro Costacurta mengatakannya seperti ini: "Kata-kata Cruyff tidak pantas dan benar-benar menghantam tim. Jika tidak demikian, segalanya mungkin akan berbeda."

Sementara Capello membakar semangat timnya dengan membicarakan Cruyff dan sikap meremehkan Barcelona, lawan mereka justru diberi tahu untuk tinggal pergi dan mengambil trofi. "Kalian lebih baik daripada mereka," kata Cruyff. "Kalian akan menang."

AC Milan menghancurkan mereka 4-0. Desailly menjadi pemain terbaik pertandingan, mencetak gol keempat dan yang paling mempermalukan.

Dalang asal Belanda itu dipaksa menelan ucapannya sendiri.

"Momen paling luar biasa dalam karier saya adalah mengalahkan Barcelona 4-0 di Athena," kata Capello pada 2024. "Semua jurnalis mengira kami sudah habis, dan kami 'hanya' menang 4-0."



