Saat Johan Cruyff akhirnya membayar mahal kesombongannya: Bagaimana AC Milan mengakhiri 'Dream Team' Barcelona dengan kelas master di final Liga Champions di bawah Fabio Capello
Momen penentu final Liga Champions 1994 tidak terjadi selama 90 menit di Athena antara Barcelona dan AC Milan. Bahkan itu tidak terjadi pada hari pertandingan. Menurut banyak pihak, laga itu sudah ditentukan ketika Johan Cruyff praktis menyatakan timnya sebagai pemenang di media.
"Barcelona adalah favorit," kata sang pelatih kepada para wartawan pada hari-hari menjelang duel melawan tim asuhan Fabio Capello. "Milan tidak luar biasa. Mereka mendasarkan permainan pada pertahanan, kami mendasarkan permainan kami pada serangan."
Ia bahkan menyoroti Marcel Desailly, juara Eropa bertahan bersama Marseille, sebagai tanda perbedaan kualitas. Milan baru saja membeli gelandang bertahan itu di tengah musim, sementara Barcelona memiliki Romario, dua kali top skor Liga Champions bersama PSV yang baru saja mencetak 30 gol di La Liga. "Itu menjelaskan segalanya," ujar Cruyff.
Omongan itu membakar semangat lawan mereka. Alih-alih memberikan pidato motivasi kepada para bintangnya di hotel tim, Capello membiarkan Cruyff yang berbicara. Ketika pemain seperti Desailly, Paolo Maldini, Roberto Donadoni, dan Dejan Savicevic masuk ke ruang ganti, mereka mendapati dinding-dinding dipenuhi artikel koran yang memuat kata-kata pelopor Total Football itu.
"Saya pikir Fabio Capello sangat cerdas untuk memancing ego kami," kata Desailly tahun ini saat mengenang final tersebut. "Asistennya telah mendapatkan fotokopi koran dengan persis apa yang dikatakan Johan Cruyff: bahwa Milan tidak berada di level yang sama, kami buruk, kami hanyalah tim bertahan, dan gelar Liga Champions adalah milik mereka.
"Capello tahu kami adalah para pemimpin dan ini akan mendorong serta memotivasi kami. Cruyff punya keyakinan itu, menjamin bahwa Barcelona akan menang atas AC Milan."
Alessandro Costacurta mengatakannya seperti ini: "Kata-kata Cruyff tidak pantas dan benar-benar menghantam tim. Jika tidak demikian, segalanya mungkin akan berbeda."
Sementara Capello membakar semangat timnya dengan membicarakan Cruyff dan sikap meremehkan Barcelona, lawan mereka justru diberi tahu untuk tinggal pergi dan mengambil trofi. "Kalian lebih baik daripada mereka," kata Cruyff. "Kalian akan menang."
AC Milan menghancurkan mereka 4-0. Desailly menjadi pemain terbaik pertandingan, mencetak gol keempat dan yang paling mempermalukan.
Dalang asal Belanda itu dipaksa menelan ucapannya sendiri.
"Momen paling luar biasa dalam karier saya adalah mengalahkan Barcelona 4-0 di Athena," kata Capello pada 2024. "Semua jurnalis mengira kami sudah habis, dan kami 'hanya' menang 4-0."
Benturan ideologi
Pada 1994, Cruyff telah mengubah Barcelona menjadi mesin pemenang yang luar biasa. Pria yang dijuluki El Salvador itu membawa klub tersebut meraih Piala Eropa pertama mereka dua tahun sebelumnya.
Empat hari sebelum final, mereka memastikan gelar La Liga ketiga secara beruntun pada laga terakhir musim dan sedang mencatatkan 20 pertandingan tanpa kekalahan. Dengan pemain-pemain seperti Pep Guardiola, Ronald Koeman, Hristo Stoichkov, dan Michael Laudrup unjuk kualitas, 'Dream Team' milik Cruyff memainkan sepakbola yang indah dan sederhana.
Sementara Barcelona bermain sesuai filosofi yang dipopulerkan pria Belanda itu saat menjadi pemain di Ajax, tempat ia memenangkan tiga Piala Eropa secara beruntun, dan Barcelona, AC Milan mewakili antitesisnya.
Meski mereka mencapai final pada tahun sebelumnya, kalah dari Desailly dan Marseille, dan memenangkannya pada 1989 dan 1990 di bawah Arrigo Sacchi, Cruyff memandang mereka terlalu defensif. Berkat gaya konservatif mereka, mereka menjuarai Serie A untuk ketiga kalinya secara beruntun pada '94 dengan hanya mencetak 36 gol dan kebobolan 15 gol dalam 34 pertandingan.
Meski begitu, Capello punya masalah yang harus diatasi. Para pahlawan Belanda, Frank Rijkaard dan Ruud Gullit, pergi pada musim panas 1993, sementara Marco van Basten absen selama setahun karena cedera. Saat final tiba, bek-bek kunci Franco Baresi dan Costacurta terkena skorsing.
Jika gaya permainan mereka tidak cukup bagus di mata Cruyff, absennya bintang-bintang tersebut jelas membuat tim Italia itu tampak tanpa harapan menghadapi Barcelona yang begitu dahsyat. Pada hari pertandingan, kesombongannya melampaui batas ketika ia semakin memanaskan lawan.
"Atmosfer sebelum pertandingan terasa aneh," kata Capello. "Barcelona begitu yakin mereka sudah menang sehingga mereka berpose untuk foto sambil memegang trofi palsu bahkan sebelum laga dimulai.
"Lalu Cruyff keluar ke lapangan saat berjalan-jalan meninjau lapangan, berbaring di rumput, dan meletakkan kepalanya tepat di atas bola pertandingan seperti bantal.
"Saya melihat tim saya dan berkata: 'Lihat mereka. Mari pastikan malam ini kita menendang bola itu begitu keras hingga kepala mereka membentur tanah.'
"Dan itulah yang benar-benar terjadi."
Pertandingan itu
Capello sama sekali tidak takut pada tim Cruyff. Hanya ada satu pemain dalam skuad yang dianggapnya sebagai ancaman nyata, Laudrup, tetapi pria Belanda itu tidak memainkannya untuk laga tandang ke Athena. "Itu adalah kesalahannya," kata Capello, lalu menambahkan: "Ketika saya melihat Laudrup tidak bermain, saya menjadi tenang."
AC Milan langsung mendominasi begitu pertandingan dimulai. Mereka mencekik lini tengah Barcelona, tidak memberi Guardiola kesempatan untuk mengatur permainan, dan mencegah Koeman membangun serangan dari lini belakang. Romario dan Stoichkov nyaris tidak bisa menyentuh bola dan langsung dimatikan ketika mereka melakukannya.
Desailly mengendalikan permainan sementara Savicevic merobek-robek pertahanan.
Tim Capello juga berbahaya. Di pertengahan babak pertama, mereka melancarkan pukulan pertama ketika Savicevic mencungkil bola kepada Daniele Massaro di tiang jauh untuk sebuah penyelesaian apik. Tepat menjelang turun minum, Donadoni membawa bola dari sisi kiri dan berhasil mengirim umpan tarik untuk gol kedua Massaro. Baru dua menit babak kedua berjalan, Savicevic merebut penguasaan bola dari Miguel Angel Nadal tepat di sisi kanan kotak penalti Barcelona dan menaklukkan kiper Andoni Zubizarreta dengan lob sempurna untuk mengubah skor menjadi 3-0.
Desailly menyempurnakannya, mengekspos buruknya serangan dan pertahanan Barcelona sekaligus memperlihatkan keunggulan Milan dalam keduanya. Sebuah sapuan yang buruk jatuh ke jalur pemain Prancis itu di tengah lapangan. Rekan setimnya, Demetrio Albertini, mengambil bola darinya tetapi tergelincir dan berhasil mengembalikannya ke jalur lari Desailly saat pemain Prancis itu menyelinap di belakang pertahanan. Berhadapan langsung dengan Zubizarreta dan membuat para bek Barcelona tak punya peluang untuk mengejarnya, ia melepaskan bola melambung ke sudut gawang.
Masih ada 32 menit tersisa untuk dimainkan.
Barcelona benar-benar dihancurkan. Dengan segala arogansi Cruyff, ia tidak punya pembelaan untuk diberikan. "Bukan karena kami bermain buruk," katanya. "Melainkan karena kami sama sekali tidak bermain."
Itu adalah kelas master taktik dari Capello. "Kami melakukan semua yang telah kami persiapkan," kata sang pelatih. "Mereka hanya punya satu peluang sepanjang pertandingan. Anak-anak bermain luar biasa, saya jarang melihat tim bermain seperti itu."
Mentalitas dan momentum
Kombinasi penampilan spektakuler Milan dan begitu tumpulnya Barca membuat Eropa terkejut. Bukan sekadar tim Spanyol itu sedang menjalani hari yang buruk. Cara mereka mempersiapkan laga tersebut menunjukkan betapa mereka meremehkan tim asuhan Capello, yang ketika itu memainkan final Eropa keempat dalam enam tahun.
Capello kemudian mengungkapkan: “Saya bertemu Stoichkov beberapa waktu lalu dan dia mengatakan kepada saya bahwa Cruyff salah total malam itu. 'Kami tidak menyiapkan apa pun; kami yakin akan menang dengan mudah.'”
“Kami tidak melakukan persiapan; kami kurang konsentrasi,” kata asisten pelatih Charly Rexach. Gelandang Eusebio menjelaskan: “Kami melihat perbedaannya sejak awal. Kami tidak punya rasa lapar seperti yang mereka miliki. Kami menghadapi lawan yang lebih termotivasi, dan juga sangat bagus secara taktik. Desailly, Maldini, Savicevic, Massaro, mereka memainkan pertandingan yang sempurna, begitu juga seluruh tim.”
Para pemain Barcelona juga kelelahan. Perebutan gelar liga bahkan lebih intens dibandingkan dua musim sebelumnya: mereka finis dengan poin yang sama dengan Deportivo La Coruna, dan hanya mempertahankan gelar berkat rekor pertemuan langsung.
“Kami sangat senang karena baru saja menjuarai liga lagi. Kami percaya diri. Tapi kami punya perasaan yang benar-benar berbeda dibandingkan [final 1992 di] Wembley. Saya tidak bisa menjelaskan alasannya. Mungkin kami telah menghabiskan konsentrasi kami untuk memenangkan liga,” tambah Eusebio.
“Semua fokus tertuju pada itu dan kemudian kami harus memainkan final Piala Eropa tiga hari setelahnya. Musim Milan telah berakhir dua pekan sebelum musim kami dan mereka punya waktu untuk mempersiapkan diri, baik secara mental maupun fisik.”
Desailly mengakui perbedaan momentum itu menjadi faktor kunci, tetapi penggunaan kata-kata Cruyff oleh Capello membuat Rossoneri makin lapar.
“Kami sudah memenangkan Serie A tahun itu, lebih awal daripada Barcelona, karena mereka menjuarai liga pada pekan sebelumnya di pertandingan terakhir,” ujarnya. “Adrenalin mereka menurun, dan dengan keyakinan bahwa Milan akan menjadi lawan yang mudah, mereka tidak bisa menyamai energi dan motivasi yang kami miliki.
“Kami siap mati di lapangan.”
Capello menambahkan: “Secara teknis, kami lebih baik daripada siapa pun, tetapi juga secara mental, dan itu penting. Semua orang berpikir Anda memenangkan pertandingan dengan kaki. Tidak, Anda memenangkan pertandingan dengan kepala.”
Dream Team hancur berkeping-keping
Penghinaan di Yunani itu adalah “awal dari akhir” bagi tim hebat milik Cruyff, kata Rexach kemudian.
Kiper Zubizarreta diberi tahu, kabarnya di bus dalam perjalanan kembali ke bandara, bahwa janji kontrak baru telah dibatalkan dan ia akan pergi.
Pencoretan Laudrup juga menimbulkan dampak jangka panjang. Karena aturan UEFA, Cruyff selalu harus mencoret satu anggota dari kontingen asing yang terdiri atas Laudrup, Romario, Koeman, dan Stoichkov, dan sering kali pemain Denmark itu yang dikorbankan. Pada musim panas itu, ia membuat keputusan mengejutkan untuk bergabung dengan Real Madrid, seraya membantah bahwa kepindahan itu didorong oleh kepahitan.
Pria Belanda itu melanjutkan kiprahnya di Camp Nou selama dua tahun lagi, tetapi gagal memenangkan trofi lain selain Piala Super Spanyol 1994.
Musim berikutnya menjadi bencana: mereka finis di peringkat keempat dan tertinggal sembilan poin dari Madrid di La Liga, serta tersingkir dari Eropa oleh Paris Saint-Germain di perempat final. Ketika mereka berakhir di posisi ketiga di belakang Atletico Madrid dan Valencia pada 1996, kesabaran terhadap Cruyff pun habis.
Hubungannya dengan presiden Josep Lluis Nunez telah memburuk, dan klub mulai mencari pengganti untuk manajer ikonik mereka. Sehari sebelum pertandingan terakhir musim itu, Cruyff membaca di berita bahwa mereka telah bertemu Bobby Robson di Madrid dan pemecatannya tinggal menunggu waktu.
“Mengapa Anda mencoba menyalami saya, Yudas?” tanya Cruyff kepada wakil presiden Joan Gaspart ketika ia datang untuk memberitahunya bahwa semuanya telah berakhir.
Kebangkitan Milan berlanjut
Meski gagal di level domestik dengan finis di posisi keempat Serie A pada 1995, keajaiban Capello membawa Milan ke final Piala Eropa lainnya. Kali itu mereka kalah dari generasi emas milik maestro Belanda lainnya, Ajax asuhan Louis van Gaal mengalahkan mereka lewat gol kemenangan striker remaja Patrick Kluivert.
Capello merombak lini depannya pada musim panas itu dengan merekrut George Weah dan Roberto Baggio. Mereka finis delapan poin di atas Juventus di Serie A. Seolah sedang berada di puncak kemampuannya, sang pelatih bergabung dengan Real Madrid untuk satu tahun yang berakhir buruk, lalu sekali lagi menggantikan Sacchi di Milan, tetapi mereka finis di posisi ke-10 Serie A. Setelah semusim, dia pindah ke Roma.
Itu menjadi akhir yang tidak gemilang bagi ikatan bersejarah Capello dengan AC Milan. Dia menjuarai Serie A bersama Roma, yang sampai saat ini masih menjadi gelar terbaru mereka, dan dua gelar lagi bersama Juventus yang dicabut setelah skandal Calciopoli.
Masa kerja di Inggris dan satu gelar La Liga lagi bersama Madrid menyusul, tetapi apa yang mungkin bisa melampaui penaklukan terhadap tim Barcelona yang hingga kini masih dikenang sebagai salah satu yang terhebat dalam sejarah sepakbola?
"Ini," kata Capello, "adalah kesempurnaan."