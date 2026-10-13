Pada musim panas 2009, klub Italia itu membuat langkah transfer jitu. Zlatan Ibrahimovic, yang baru saja menuntaskan musim dengan 29 gol, menjadi target transfer utama presiden Barcelona Joan Laporta, dan Inter melihat peluang untuk mengajukan kesepakatan berani. Sebagai imbalan untuk Ibrahimovic, Inter meyakinkan Barcelona agar menyerahkan €46 juta ditambah penyerang Samuel Eto’o, yang telah dua kali menjuarai Liga Champions.

Inter kemudian membeli penyerang berusia 30 tahun Diego Milito dan gelandang Thiago Motta dari Genoa. Pengatur serangan Wesley Sneijder didatangkan dari Real Madrid, sementara bek tengah berpengalaman Lucio bergabung dari Bayern.

Mourinho sempat mencoba formasi 4-3-3 sepanjang sebagian besar musim pertamanya, tetapi kemudian meninggalkannya sepenuhnya agar Sneijder, sosok kreatif di timnya, dapat mengatur permainan di belakang duet penyerang Milito dan Eto’o.

Sejak awal, Inter tampak akan kembali menjadi juara dengan keunggulan besar. Mereka menunjukkan kekuatan dengan membantai rivalnya, AC Milan, pada pertandingan kedua mereka di Serie A. Namun, kiprah mereka di Liga Champions dimulai dengan tersendat setelah meraih tiga hasil imbang beruntun di fase grup.

Salah satunya terjadi saat menghadapi Barcelona. Meski juga kalah pada laga tandang melawan tim asuhan Guardiola, ketika Ibrahimovic hanya duduk di bangku cadangan, Inter lolos sebagai runner-up dan bertemu klub lain yang pernah ditangani Mourinho di fase gugur.

Saat laga babak 16 besar melawan Chelsea tiba, Mourinho berada di bawah tekanan. Keunggulan Inter di Serie A menipis setelah mereka bermain imbang dalam tiga pertandingan beruntun. Empat hari sebelum menghadapi Chelsea, dua pemain Inter mendapat kartu merah saat melawan Sampdoria. Ketika berjalan menuju lorong stadion, Mourinho menyilangkan kedua pergelangan tangannya, sebuah isyarat yang kemudian ia jelaskan melalui juru bicara berarti: "Kalian bisa membawa saya pergi, menangkap saya, tetapi tim saya kuat dan akan tetap menang, bahkan jika kami hanya bermain dengan sembilan orang."

Akibat tindakan itu dan karena menghina wasit serta para hakim garis di lorong stadion, ia dijatuhi larangan mendampingi tim selama tiga pertandingan dan denda €40.000. "Bagus, bagus, ingat keluargamu sedang menontonmu di televisi," kata Mourinho kepada wasit, menurut La Repubblica.

Ia saling melontarkan sindiran dengan pelatih Chelsea Carlo Ancelotti sebelum leg pertama di San Siro. Ancelotti bisa dibilang memulainya setahun sebelumnya, ketika masih menangani AC Milan, dengan menyatakan: "Jika Mourinho adalah Yesus, saya jelas bukan salah satu rasulnya."

Menjelang leg pertama di San Siro, Ancelotti mengatakan kepada Il Giornale: "Seluruh Italia, kecuali pendukung Inter, akan mendukung Chelsea… Ia pandai membangkitkan suasana dan semangat tim, tetapi itu wilayah yang tidak akan pernah saya masuki."

Mourinho, yang selalu berupaya memperkuat mentalitas timnya dalam menghadapi tekanan dari luar, menanggapi klaim bahwa dirinya tidak disukai di Italia: "Jika [Ancelotti] mengatakan itu, berarti ia tahu karena seseorang memberitahunya, atau karena ia bagian dari kelompok itu. Saya melakukan pekerjaan saya seperti biasa."

Inter mampu menahan tekanan Chelsea untuk mengamankan kemenangan 2-1 di San Siro. Kerja sama Eto’o, Sneijder, dan Milito membuka skor pada menit ketiga, sementara Lucio memimpin pertahanan Inter pada babak kedua.

Kemenangan 1-0 di Stamford Bridge pada pertengahan Maret menjadi langkah besar bagi Inter. Gol kemenangan Eto’o pada menit ke-79 membuat Mourinho menaklukkan mantan timnya, termasuk Drogba, John Terry, dan Frank Lampard, di stadion mereka sendiri saat berhadapan dengan salah satu pelatih terkemuka Italia. Hasil itu juga mengakhiri rentetan tersingkirnya Inter secara prematur di kompetisi Eropa.

Sementara kesulitan Inter di kompetisi domestik semakin parah, kemenangan agregat 2-0 atas CSKA Moscow di perempat-final membawa mereka ke duel sengit melawan Barcelona di semi-final.

Mourinho pernah bekerja di Camp Nou pada 1990-an sebagai penerjemah bagi pelatih asal Inggris Bobby Robson. Ia kemudian menjadi asisten Robson dan setelah itu asisten Van Gaal, sebelum pergi untuk membangun karier kepelatihannya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, ia sempat menjadi kandidat pelatih Barca, tetapi klub itu memilih Guardiola. Kini, pendukung Barcelona kembali menyebutnya "si penerjemah", meski ia memiliki rekam jejak yang luar biasa di sepakbola.

Barca merupakan juara bertahan Eropa dan tampak mampu menjadi tim pertama yang meraih gelar dua kali berturut-turut pada era Liga Champions.

Meski tim asuhan Guardiola unggul lewat gol Pedro dalam 20 menit pertama di Italia, Inter melakukan kebangkitan luar biasa. Diego Milito memberikan umpan untuk gol Sneijder dan Maicon sebelum mencetak gol sendiri untuk memastikan kemenangan 3-1. Inter, yang dikenal karena kekokohan pertahanannya, mengalahkan Barca dengan cara yang mungkin akan membuat Guardiola bangga.

Inter sama sekali tidak tampil sedominan atau seberani itu pada leg kedua di Camp Nou. Mereka justru kembali ke pendekatan defensif yang turut membuat Mourinho terkenal. Untuk menghentikan Lionel Messi, pelatih asal Portugal itu menempatkan bek kanan berpengalaman asal Argentina Javier Zanetti di sisi kiri pertahanan.

"Saya mengenal Messi dari tim Argentina dan ia adalah pemain terbaik di dunia. Saya terus mengikuti Messi, dan ke area mana pun ia bergerak, dua rekan setim saya datang menekannya agar ia tidak punya ruang untuk membuat perbedaan," kata Zanetti kemudian.

Messi sedang tampil luar biasa pada musim itu dan tim asuhan Guardiola dipandang revolusioner. Namun, mereka seperti terus menghantam tembok yang tak tertembus. Inter nyaris tidak berusaha menyerang dan hanya menghalau setiap bola yang datang.

Pada menit ke-28, Inter mendapat pukulan berat ketika Thiago Motta diusir setelah menerima kartu kuning kedua. Kiper Julio Cesar kemudian mendapat kartu kuning karena mengulur waktu, padahal pertandingan baru memasuki menit ke-34.

Ketika Gerard Pique akhirnya membawa Barcelona unggul pada menit ke-84, para pendukung tuan rumah bersorak riuh dan para pemain Mourinho mulai gugup. Tak lama kemudian, Barca mengira mereka berhasil lolos ketika Bojan Krkic memasukkan bola ke gawang. Namun, gol itu dianulir dan waktu pertandingan habis.

Juara bertahan tersingkir, sementara Inter mencapai final Piala Champions pertama mereka dalam 38 tahun.

Mourinho berlari melintasi lapangan dengan penuh kegembiraan, memberi hormat kepada pendukung Inter yang berada di tribune paling atas. Kiper Barcelona Víctor Valdes berusaha menahannya secara fisik, tetapi pelatih asal Portugal yang ekspresif itu tak terbendung.

Bahkan ketika petugas Camp Nou menyalakan penyiram lapangan saat Inter merayakan kelolosan, Mourinho membiarkan dirinya basah oleh air dan menikmati kemarahan orang-orang yang pernah meremehkan "Sang Penerjemah". Ia telah memperagakan pertahanan yang luar biasa, menyingkirkan Guardiola, dan membawa Inter ke Santiago Bernabeu.



