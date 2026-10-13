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GFX Jose Mourinho Inter 2010 1-1

Saat Inter meraih treble: Bagaimana Jose Mourinho mengubah raksasa Italia itu menjadi penguasa Eropa dan mengungguli Pep Guardiola serta Louis van Gaal

Inter dominan di Serie A tetapi kesulitan di Eropa. Kedatangan Mourinho membantu membawa klub itu ke level baru, hingga meraih kesuksesan yang belum pernah dicapai sebelumnya.

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • Ini adalah pertarungan memperebutkan treble. 

    Inter dan Bayern Munich melaju ke final Liga Champions 2010 setelah menyingkirkan semua pesaing di Italia dan Jerman untuk meraih gelar liga serta piala domestik. Di lapangan Santiago Bernabeu yang sakral, mereka akan bertarung demi kejayaan Eropa dan tempat abadi dalam sejarah olahraga. 

    Ini juga benturan dua filosofi. Jose Mourinho telah membentuk Inter menjadi tim yang nyaris mustahil ditembus di lini pertahanan dan sangat efisien, hingga mengungguli rival domestik mereka, Roma, untuk merebut gelar Serie A dan Coppa Italia. Di kubu seberang ada mantan mentornya, Louis van Gaal, yang membawa Bayern menyingkirkan para pesaing dengan gaya menyerang terbuka yang memikat.

    Van Gaal turut memanaskan suasana menjelang pertandingan dengan menyindir gaya permainan pilihan Mourinho. Namun, Mourinho-lah yang akhirnya tertawa paling akhir. 

    Setelah mengalahkan dua mantan klubnya, Chelsea dan Barcelona, dalam perjalanan menuju Madrid, pelatih asal Portugal itu mengungguli mantan mentornya lewat rencana permainan yang bertumpu pada disiplin dan pragmatisme, yang dijalankan timnya nyaris sempurna.


  • Mesin kemenangan Italia kembali tersandung

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    AFP

    Roberto Mancini telah membangun tim yang dominan di kompetisi domestik, tetapi tim itu kesulitan di Eropa.

    Dalam beberapa bulan setelah Mourinho meninggalkan Chelsea pada awal musim 2007-08, banyak spekulasi bermunculan mengenai langkah berikutnya.

    Roberto Mancini telah menjadikan Inter kekuatan dominan di kompetisi domestik dengan meraih tiga gelar Serie A berturut-turut. Namun, di balik dominasi itu, performa Inter di Liga Champions justru menurun, dan muncul laporan bahwa Mourinho disiapkan untuk menggantikannya.

    Titik baliknya tiba pada Maret, ketika Inter tersingkir di babak 16 besar untuk tahun kedua berturut-turut. Setelah kalah agregat 3-0 dari Liverpool, Mancini yang terpukul mengatakan kepada wartawan bahwa ia akan mundur pada akhir musim.

    Meski kemudian berusaha menarik kembali keputusannya, pernyataan itu telanjur terucap. Beberapa hari setelah Inter kalah dari Roma di final Coppa Italia, pemilik klub Massimo Moratti memecat Mancini, dan penunjukan Mourinho dikonfirmasi pada pekan berikutnya. Pria yang menjuluki dirinya ‘Special One’ setelah keberhasilannya yang luar biasa menjuarai Liga Champions bersama Porto itu diberi tugas mengubah tim terbaik Italia menjadi penguasa Eropa.

    Dalam konferensi pers pertamanya, Mourinho ditanya apakah ia menargetkan trigelar bersama Inter. "Dan Piala Super Italia," jawabnya. "Semua orang bermimpi memenangkan Liga Champions… Ini adalah kompetisi yang ditentukan oleh detail-detail kecil karena detail itulah yang membuat perbedaan."

    Selain Piala Super Italia, musim perdana Mourinho menghasilkan satu gelar Scudetto lagi. Inter finis dengan keunggulan 10 poin atas Juventus, tetapi kesulitan mereka di Eropa berlanjut. Kekalahan agregat 2-0 dari Manchester United membuat mereka kembali tersingkir di babak 16 besar.


  • Mourinho kalahkan mantan klubnya

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    AFP

    Inter menaklukkan Chelsea dan Barcelona dalam perjalanan menuju final di Madrid.

    Pada musim panas 2009, klub Italia itu membuat langkah transfer jitu. Zlatan Ibrahimovic, yang baru saja menuntaskan musim dengan 29 gol, menjadi target transfer utama presiden Barcelona Joan Laporta, dan Inter melihat peluang untuk mengajukan kesepakatan berani. Sebagai imbalan untuk Ibrahimovic, Inter meyakinkan Barcelona agar menyerahkan €46 juta ditambah penyerang Samuel Eto’o, yang telah dua kali menjuarai Liga Champions.  

    Inter kemudian membeli penyerang berusia 30 tahun Diego Milito dan gelandang Thiago Motta dari Genoa. Pengatur serangan Wesley Sneijder didatangkan dari Real Madrid, sementara bek tengah berpengalaman Lucio bergabung dari Bayern. 

    Mourinho sempat mencoba formasi 4-3-3 sepanjang sebagian besar musim pertamanya, tetapi kemudian meninggalkannya sepenuhnya agar Sneijder, sosok kreatif di timnya, dapat mengatur permainan di belakang duet penyerang Milito dan Eto’o. 

    Sejak awal, Inter tampak akan kembali menjadi juara dengan keunggulan besar. Mereka menunjukkan kekuatan dengan membantai rivalnya, AC Milan, pada pertandingan kedua mereka di Serie A. Namun, kiprah mereka di Liga Champions dimulai dengan tersendat setelah meraih tiga hasil imbang beruntun di fase grup. 

    Salah satunya terjadi saat menghadapi Barcelona. Meski juga kalah pada laga tandang melawan tim asuhan Guardiola, ketika Ibrahimovic hanya duduk di bangku cadangan, Inter lolos sebagai runner-up dan bertemu klub lain yang pernah ditangani Mourinho di fase gugur.

    Saat laga babak 16 besar melawan Chelsea tiba, Mourinho berada di bawah tekanan. Keunggulan Inter di Serie A menipis setelah mereka bermain imbang dalam tiga pertandingan beruntun. Empat hari sebelum menghadapi Chelsea, dua pemain Inter mendapat kartu merah saat melawan Sampdoria. Ketika berjalan menuju lorong stadion, Mourinho menyilangkan kedua pergelangan tangannya, sebuah isyarat yang kemudian ia jelaskan melalui juru bicara berarti: "Kalian bisa membawa saya pergi, menangkap saya, tetapi tim saya kuat dan akan tetap menang, bahkan jika kami hanya bermain dengan sembilan orang." 

    Akibat tindakan itu dan karena menghina wasit serta para hakim garis di lorong stadion, ia dijatuhi larangan mendampingi tim selama tiga pertandingan dan denda €40.000. "Bagus, bagus, ingat keluargamu sedang menontonmu di televisi," kata Mourinho kepada wasit, menurut La Repubblica.

    Ia saling melontarkan sindiran dengan pelatih Chelsea Carlo Ancelotti sebelum leg pertama di San Siro. Ancelotti bisa dibilang memulainya setahun sebelumnya, ketika masih menangani AC Milan, dengan menyatakan: "Jika Mourinho adalah Yesus, saya jelas bukan salah satu rasulnya."

    Menjelang leg pertama di San Siro, Ancelotti mengatakan kepada Il Giornale: "Seluruh Italia, kecuali pendukung Inter, akan mendukung Chelsea… Ia pandai membangkitkan suasana dan semangat tim, tetapi itu wilayah yang tidak akan pernah saya masuki."

    Mourinho, yang selalu berupaya memperkuat mentalitas timnya dalam menghadapi tekanan dari luar, menanggapi klaim bahwa dirinya tidak disukai di Italia: "Jika [Ancelotti] mengatakan itu, berarti ia tahu karena seseorang memberitahunya, atau karena ia bagian dari kelompok itu. Saya melakukan pekerjaan saya seperti biasa."

    Inter mampu menahan tekanan Chelsea untuk mengamankan kemenangan 2-1 di San Siro. Kerja sama Eto’o, Sneijder, dan Milito membuka skor pada menit ketiga, sementara Lucio memimpin pertahanan Inter pada babak kedua.

    Kemenangan 1-0 di Stamford Bridge pada pertengahan Maret menjadi langkah besar bagi Inter. Gol kemenangan Eto’o pada menit ke-79 membuat Mourinho menaklukkan mantan timnya, termasuk Drogba, John Terry, dan Frank Lampard, di stadion mereka sendiri saat berhadapan dengan salah satu pelatih terkemuka Italia. Hasil itu juga mengakhiri rentetan tersingkirnya Inter secara prematur di kompetisi Eropa.

    Sementara kesulitan Inter di kompetisi domestik semakin parah, kemenangan agregat 2-0 atas CSKA Moscow di perempat-final membawa mereka ke duel sengit melawan Barcelona di semi-final. 

    Mourinho pernah bekerja di Camp Nou pada 1990-an sebagai penerjemah bagi pelatih asal Inggris Bobby Robson. Ia kemudian menjadi asisten Robson dan setelah itu asisten Van Gaal, sebelum pergi untuk membangun karier kepelatihannya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, ia sempat menjadi kandidat pelatih Barca, tetapi klub itu memilih Guardiola. Kini, pendukung Barcelona kembali menyebutnya "si penerjemah", meski ia memiliki rekam jejak yang luar biasa di sepakbola.

    Barca merupakan juara bertahan Eropa dan tampak mampu menjadi tim pertama yang meraih gelar dua kali berturut-turut pada era Liga Champions.

    Meski tim asuhan Guardiola unggul lewat gol Pedro dalam 20 menit pertama di Italia, Inter melakukan kebangkitan luar biasa. Diego Milito memberikan umpan untuk gol Sneijder dan Maicon sebelum mencetak gol sendiri untuk memastikan kemenangan 3-1. Inter, yang dikenal karena kekokohan pertahanannya, mengalahkan Barca dengan cara yang mungkin akan membuat Guardiola bangga.

    Inter sama sekali tidak tampil sedominan atau seberani itu pada leg kedua di Camp Nou. Mereka justru kembali ke pendekatan defensif yang turut membuat Mourinho terkenal. Untuk menghentikan Lionel Messi, pelatih asal Portugal itu menempatkan bek kanan berpengalaman asal Argentina Javier Zanetti di sisi kiri pertahanan. 

    "Saya mengenal Messi dari tim Argentina dan ia adalah pemain terbaik di dunia. Saya terus mengikuti Messi, dan ke area mana pun ia bergerak, dua rekan setim saya datang menekannya agar ia tidak punya ruang untuk membuat perbedaan," kata Zanetti kemudian. 

    Messi sedang tampil luar biasa pada musim itu dan tim asuhan Guardiola dipandang revolusioner. Namun, mereka seperti terus menghantam tembok yang tak tertembus. Inter nyaris tidak berusaha menyerang dan hanya menghalau setiap bola yang datang. 

    Pada menit ke-28, Inter mendapat pukulan berat ketika Thiago Motta diusir setelah menerima kartu kuning kedua. Kiper Julio Cesar kemudian mendapat kartu kuning karena mengulur waktu, padahal pertandingan baru memasuki menit ke-34.

    Ketika Gerard Pique akhirnya membawa Barcelona unggul pada menit ke-84, para pendukung tuan rumah bersorak riuh dan para pemain Mourinho mulai gugup. Tak lama kemudian, Barca mengira mereka berhasil lolos ketika Bojan Krkic memasukkan bola ke gawang. Namun, gol itu dianulir dan waktu pertandingan habis.

    Juara bertahan tersingkir, sementara Inter mencapai final Piala Champions pertama mereka dalam 38 tahun.

    Mourinho berlari melintasi lapangan dengan penuh kegembiraan, memberi hormat kepada pendukung Inter yang berada di tribune paling atas. Kiper Barcelona Víctor Valdes berusaha menahannya secara fisik, tetapi pelatih asal Portugal yang ekspresif itu tak terbendung.

    Bahkan ketika petugas Camp Nou menyalakan penyiram lapangan saat Inter merayakan kelolosan, Mourinho membiarkan dirinya basah oleh air dan menikmati kemarahan orang-orang yang pernah meremehkan "Sang Penerjemah". Ia telah memperagakan pertahanan yang luar biasa, menyingkirkan Guardiola, dan membawa Inter ke Santiago Bernabeu.


  • Persaingan dengan Bayern

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    AFP

    Milito terlalu tajam bagi Bayern asuhan Van Gaal saat Mourinho berpamitan dengan gelar juara

    Di sisi lain dari momen bersejarah itu, mentor lama Mourinho telah menanti. Seperti Inter, Bayern tiba di ibu kota Spanyol setelah menaklukkan para rival domestiknya dan meraih dua gelar. Perjalanan mereka menuju Bernabeu penuh pasang surut, ditopang gol-gol spektakuler Arjen Robben saat menghadapi Fiorentina dan Manchester United. Mereka kemudian menghancurkan Lyon tanpa ampun dengan skor 4-0 di semifinal.

    Meski harus bermain tanpa Franck Ribery yang terkena skorsing, Bayern tampil penuh percaya diri. Robben tampak sangat berbahaya, lulusan akademi Thomas Muller tampil gemilang, sementara Mario Gomez dan Ivica Olic produktif di lini depan. 

    Van Gaal tidak menutupi sikapnya yang merasa filosofi permainannya lebih unggul. Menjelang pertandingan, ia berkata: "Kami bermain untuk para penggemar dan publik, jadi kami harus menyajikan permainan yang sangat menarik." 

    Dalam perayaan setelah mereka memastikan dua gelar, ia berkata kepada kerumunan besar penggemar Bayern: "Kami bukan hanya juara Munich, tetapi juga Gelsenkirchen, Bremen, dan Hamburg. Kami yang terbaik di Jerman dan mungkin sebentar lagi di Eropa!"

    Begitu peluit pertama berbunyi di Bernabeu, Bayern langsung mendominasi. Olic dan Robben merepotkan lini belakang Inter dengan pergerakan dan tusukan mereka, tetapi anak asuh Mourinho yang membuka skor pada menit ke-35. Bola panjang Julio Cesar disundul Milito ke arah Sneijder, yang kemudian mengembalikannya kepada Pemain Terbaik Serie A musim itu. Milito berlari melewati para bek Bayern, lalu mencungkil bola melewati kiper Hans-Jorg Butt dan masuk ke gawang.

    Bayern langsung menyerang pada babak kedua. Tembakan Hamit Altintop meleset setelah upayanya yang lain ditepis Julio Cesar. Sang kiper juga menepis tembakan berbahaya Robben dengan kuat.

    Pada menit ke-70, Milito kembali mencetak gol. Ia menerima umpan Eto’o, mengecoh Daniel Van Buyten, lalu menceploskan bola ke gawang. 

    Milito, pencetak gol penentu gelar Coppa Italia dan gol yang memastikan gelar Serie A pada hari terakhir musim, baru saja memastikan treble pertama dalam sejarah Inter.

    Setelah peluit akhir berbunyi, tim Italia itu meluapkan kegembiraan dalam perayaan. 

    Mourinho tampak bangga dan menjelaskan bagaimana permainan Bayern justru menguntungkan timnya. Ia berkata: "Ketika [Van Gaal] mengatakan sebelum pertandingan bahwa Inter adalah tim defensif, itu merupakan provokasi dalam konteks sepakbola. Namun, saya tahu apa yang ia inginkan dan saya pun menginginkan hal yang sama, yaitu menang. 

    "Kami tidak kehilangan karakter kami. Kami tim yang sangat solid dan berhasil bermain serta menang lewat serangan balik. Setelah gol kedua, pertandingan sudah selesai. Karena Bayern menyerang dengan begitu banyak pemain, kami lebih mudah menguasai bagian tengah lapangan dan menyerang dari sana. 

    "Penting untuk mengendalikan emosi. Kami memainkan laga final yang indah dan pantas menang, bukan hanya karena pertandingan ini, tetapi juga karena seluruh perjalanan kami menuju final."

    Van Gaal tak bisa menahan diri untuk menyindir pelatih lawannya saat berbicara kepada media. "Saya tidak terkejut dengan jalannya pertandingan. Yang mengejutkan adalah kami kalah. Kami tahu mereka akan bermain seperti itu. Kami tahu pertahanan mereka akan sangat terorganisasi," katanya. "Mourinho memberi saya selamat. Mungkin dia benar, tetapi perasaan saya berbeda. 

    "Saya yakin Inter menang dengan layak dan memang berhak meraihnya, tetapi mungkin lebih mudah baginya untuk menang dengan gaya bermain seperti ini."


  • Perpisahan yang gemilang dan penuh air mata

    TOPSHOT-FBL-EUR-C1-GER-ITA-BAYERN-INTER
    AFP

    Mourinho melakukan putaran penghormatan dan berpamitan dengan penuh haru kepada salah satu bek yang jarang ia mainkan.

    Ketika kemeriahan perayaan mulai mereda, Mourinho berkeliling lapangan Santiago Bernabeu untuk menerima penghormatan, menikmati kejayaan itu sembari menyadari bahwa stadion yang dianggap sakral tersebut akan menjadi rumah barunya. Malam itu, ia mengumumkan bahwa dirinya akan pergi, sementara sejumlah laporan telah menyebut Real Madrid sebagai tujuan berikutnya.

    “Saya tidak meninggalkan Inter, saya meninggalkan Italia,” katanya. “Liga Champions yang saya menangi bersama Porto adalah pertandingan terakhir saya di sana dan kali ini hampir pasti akan menjadi pertandingan terakhir saya bersama Inter.”

    Mourinho telah menghabiskan dua tahun di Milan dan meninggalkan jejak di sepakbola Italia. Ikatan yang ia bangun dengan para pemain Inter barangkali paling jelas terlihat di luar Bernabeu, ketika sang pelatih hendak kembali ke hotel. 

    Saat masuk ke sedan hitam milik klub untuk meninggalkan area bongkar muat stadion, ia melihat bek veteran Marco Materazzi bersandar sendirian di bus tim. Bek veteran itu hanya memainkan peran kecil pada musim tersebut, dengan 19 penampilan di semua kompetisi, 11 kali sebagai starter, dan empat kali di Liga Champions. Meski demikian, sang juara Piala Dunia tetap menjadi sosok penting di ruang ganti.

    Mourinho meminta sopir berhenti, lalu turun dan menghampiri Materazzi. Kedua sosok berwibawa itu saling berpelukan dan menangis tersedu-sedu di bahu satu sama lain.

    Itu menjadi akhir babak yang dramatis sekaligus menyentuh, sebelum Mourinho bertolak ke Madrid untuk memulai rivalitas sengit dan penuh gejolak dengan Guardiola di Barcelona.

    Setelah menjadi orang ketiga yang membawa dua tim berbeda meraih kesuksesan di Eropa, ia berharap dapat menciptakan pencapaian tersendiri dengan mengulang keberhasilan itu di Madrid. Mourinho membawa raksasa Spanyol tersebut ke semi-final dalam tiga kesempatan beruntun, tetapi pergi tanpa berhasil mencapai tujuannya.

    Sementara itu, Inter menunjuk Rafael Benitez untuk menggantikan pelatih karismatik tersebut. Namun, ia hanya bertahan hingga Desember 2010 dan digantikan oleh Leonardo. Inter kehilangan gelar Serie A dan tersingkir di perempat-final Liga Champions setelah kalah agregat 7-3 dari Schalke. Setelah tersingkir di babak 16 besar pada 2011-12, posisi mereka merosot di kasta tertinggi sepakbola Italia dan mereka gagal lolos ke kompetisi klub utama Eropa selama tujuh tahun. 

    Setelah tiga kali tersingkir di fase grup dan sekali di babak 16 besar, nasib mereka berubah di bawah Simone Inzaghi, yang membawa Inter ke dua final dalam tiga tahun. Namun, Manchester City asuhan Guardiola menang tipis pada 2023, sebelum Paris Saint-Germain menghancurkan harapan mereka dengan kemenangan telak 5-0 pada 2025. Mereka mungkin kembali menjadi penguasa Italia, tetapi Inter mendapati bahwa mengulangi keajaiban abadi tim peraih treble asuhan Mourinho adalah tantangan yang sama sekali berbeda.