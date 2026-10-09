Keterbatasan finansial Barcelona telah terdokumentasi dengan baik sejak beberapa waktu lalu. Ini telah menjadi masalah yang rutin disorot di tim putra selama bertahun-tahun, dan kini mulai berdampak pada tim putri juga, dengan pemain-pemain kunci hengkang sementara aktivitas transfer yang terbatas membuat pengganti dari luar belum kunjung datang. Beruntung, Blaugrana memiliki La Masia untuk diandalkan.

Bagi Barca Femeni, akademi itu telah membantu melahirkan talenta-talenta top seperti Aitana Bonmati dan Claudia Pina, yang menjadi pilar kesuksesan Barcelona dalam beberapa waktu terakhir. Gemma Font, Laia Aleixandri, Clara Serrajordi, Aicha Camara, dan Martina Fernandez adalah anggota lain dari tim utama saat ini yang menembus skuad dari jenjang akademi.

Klub ini juga sangat sukses dalam merekrut pemain muda yang sudah lebih dulu menembus level senior di tempat lain, lalu mengembangkannya menjadi bagian dari tim yang kini mendominasi segalanya. Itu terjadi pada sosok-sosok seperti Alexia Putellas, Patri Guijarro, dan Mariona Caldentey, serta belakangan pada Vicky Lopez dan Sydney Schertenleib, yang sempat singgah di tim B sebelum memberi dampak di tim utama.

Kini, seiring La Masia terus berkembang di sektor putri, semakin banyak talenta top yang datang dari seluruh Eropa dan dunia pada usia lebih muda, lalu tertanam dalam cara bermain Barca. Tambahan terbaru mencakup pemain tim muda Belanda Liv Pennock, pencetak gol asal Italia Giulia Galli, dan Mayssa Baha dari Maroko, pemain 15 tahun pemecah rekor yang mencetak gol di Liga F bulan lalu.

Namun, fokus internasional itu tidak berarti Barca mengabaikan area yang lebih dekat dengan rumah. Enam anggota skuad Spanyol yang berjaya di Euro U-19 pada Juni mewakili Blaugrana, begitu juga lima pemain dalam skuad Spanyol di Piala Dunia Wanita U-20 bulan lalu yang mengalahkan Korea Utara di final untuk menjadi juara.

Dan di dua turnamen tersebut, pemain yang bersinar paling terang adalah permata yang telah memicu antusiasme besar di dalam dinding La Masia: Rosalia Dominguez.