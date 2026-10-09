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Rosalia Dominguez NXGN 1:1Getty/GOAL

Rosalia Dominguez: Remaja mirip Aitana Bonmati dari Barcelona yang musim panas emasnya mengantar Spanyol meraih kejayaan di Piala Eropa & Piala Dunia

Dua kali dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen saat membela negaranya pada 2026, gelandang serang itu kini mencari lebih banyak waktu bermain di level klub untuk membantunya mewujudkan potensi luar biasanya

Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

  • Keterbatasan finansial Barcelona telah terdokumentasi dengan baik sejak beberapa waktu lalu. Ini telah menjadi masalah yang rutin disorot di tim putra selama bertahun-tahun, dan kini mulai berdampak pada tim putri juga, dengan pemain-pemain kunci hengkang sementara aktivitas transfer yang terbatas membuat pengganti dari luar belum kunjung datang. Beruntung, Blaugrana memiliki La Masia untuk diandalkan.

    Bagi Barca Femeni, akademi itu telah membantu melahirkan talenta-talenta top seperti Aitana Bonmati dan Claudia Pina, yang menjadi pilar kesuksesan Barcelona dalam beberapa waktu terakhir. Gemma Font, Laia Aleixandri, Clara Serrajordi, Aicha Camara, dan Martina Fernandez adalah anggota lain dari tim utama saat ini yang menembus skuad dari jenjang akademi.

    Klub ini juga sangat sukses dalam merekrut pemain muda yang sudah lebih dulu menembus level senior di tempat lain, lalu mengembangkannya menjadi bagian dari tim yang kini mendominasi segalanya. Itu terjadi pada sosok-sosok seperti Alexia Putellas, Patri Guijarro, dan Mariona Caldentey, serta belakangan pada Vicky Lopez dan Sydney Schertenleib, yang sempat singgah di tim B sebelum memberi dampak di tim utama.

    Kini, seiring La Masia terus berkembang di sektor putri, semakin banyak talenta top yang datang dari seluruh Eropa dan dunia pada usia lebih muda, lalu tertanam dalam cara bermain Barca. Tambahan terbaru mencakup pemain tim muda Belanda Liv Pennock, pencetak gol asal Italia Giulia Galli, dan Mayssa Baha dari Maroko, pemain 15 tahun pemecah rekor yang mencetak gol di Liga F bulan lalu.

    Namun, fokus internasional itu tidak berarti Barca mengabaikan area yang lebih dekat dengan rumah. Enam anggota skuad Spanyol yang berjaya di Euro U-19 pada Juni mewakili Blaugrana, begitu juga lima pemain dalam skuad Spanyol di Piala Dunia Wanita U-20 bulan lalu yang mengalahkan Korea Utara di final untuk menjadi juara.

    Dan di dua turnamen tersebut, pemain yang bersinar paling terang adalah permata yang telah memicu antusiasme besar di dalam dinding La Masia: Rosalia Dominguez.

  • Tempat semuanya bermula

    Rosalia Dominguez Spain U17 2025
    Getty Images

    Penampilan Dominguez bersama Spanyol menarik perhatian pihak-pihak di Barcelona, membuka jalan bagi kepindahannya dari Seville ke Catalunya

    Lahir di kota kecil Camas di pinggiran Seville, tempat kelahiran yang sama dengan Sergio Ramos, Dominguez memulai perjalanan sepak bolanya bersama tim lokal sebelum mengikuti jejak ikon Real Madrid itu dengan menandatangani kontrak dengan Sevilla.

    Pada saat yang sama, penyerang muda itu juga mencuri perhatian bersama tim nasional junior Spanyol dengan cara yang menarik perhatian pihak-pihak di Barcelona. Pada musim panas 2024, saat masih berusia 15 tahun, Dominguez resmi bergabung dengan Barcelona, dengan rencana awal masuk ke tim C terlebih dahulu, meski tak butuh waktu lama baginya untuk naik ke tim B.

    Pada musim 2025-26, remaja itu kemudian semakin terlibat dengan tim utama. Desember lalu, pada usia 17 tahun, ia masuk dalam skuad yang menjamu Benfica pada fase liga Liga Champions Wanita dan pada April, ia menjalani debut seniornya dalam kemenangan 4-1 atas Espanyol.

    Beberapa hari kemudian, perpanjangan kontrak Dominguez hingga 2029 diumumkan. "Ini adalah kebanggaan bagi saya dan keluarga saya untuk terus berada di klub terbaik di dunia," katanya. "Saya sangat senang bisa terus berkembang di sini dan saya berharap bisa membalas kepercayaan yang diberikan kepada saya."

  • Terobosan besar

    Rosalia Dominguez Spain 2026
    Getty Images

    Dominguez menikmati musim panas emas pada 2026, memenangi dua trofi sekaligus dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen di kedua ajang tersebut

    Sejauh ini dalam karier mudanya, Dominguez paling banyak mencuri perhatian bersama tim nasional kelompok umur Spanyol, terutama dalam beberapa bulan terakhir.

    Di Euro U19 pada musim panas, meski menjadi pemain termuda kedua dalam skuad Spanyol, ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen, masuk Best XI, dan menjadi pencetak gol terbanyak bersama saat Spanyol meraih gelar kelima secara beruntun. Lalu, di Piala Dunia Wanita U20 sebulan kemudian, ketika ia kembali menjadi pemain termuda kedua Spanyol, performa Dominguez terus berlanjut, memungkinkannya meraih Bola Emas saat Spanyol merebut gelar lainnya.

    “Dia adalah rekan setim yang hebat. Dia memberi begitu banyak untuk grup ini,” kata Silvia Cristobal, yang dinobatkan sebagai Player of the Match di final, sementara Pau Comendador, pemenang Sepatu Emas, hanya menggambarkan Dominguez sebagai "yang terbaik".

    Itu adalah musim panas yang gemilang bagi Spanyol, tetapi terutama bagi Dominguez, yang menegaskan dirinya sebagai talenta muda paling cemerlang di negaranya lewat penampilan luar biasa di panggung terbesar pada level tim nasional kelompok umur.

  • Bagaimana perkembangannya

    Rosalia Dominguez Barcelona 2026-27
    Getty/GOAL

    Sejak kembali dari Piala Dunia U20, Dominguez terlibat bersama tim utama Barcelona, menambah satu penampilannya dari musim lalu

    Kini, Dominguez membangun itu dengan lebih banyak peluang di tim utama Barcelona, yang ia bela sebagai pemain pengganti dalam dua pertandingan sejak kembali dari Piala Dunia.

    Keterlibatan ini sebenarnya sudah diperkirakan sejak lama, sebagaimana terlihat dari semakin seringnya ia mendapat kesempatan bersama tim senior sepanjang musim lalu, dan pelatih kepala Pere Romeu tidak ragu memberikan menit bermain kepada talenta-talenta muda terbaik di klub. Musim ini, 11 remaja sudah mendapat waktu bermain di tim utama.

    Namun, Dominguez termasuk yang paling menarik di antara semuanya. "Dia sangat bagus bermain di antara lini dan sangat cocok dengan gaya bermain kami," kata Romeu sebelumnya. "Dia memberi Anda kedalaman dan ketidakterdugaan, sesuatu yang terkadang tidak dimiliki para pemain di posisi dalam. Dia cukup komplet karena juga memiliki ketidakterdugaan itu."

  • Kekuatan terbesar

    Rosalia Dominguez Barcelona Women 2026-27
    Getty Images

    Digambarkan oleh pelatih Barcelona, Romeu, sebagai pemain yang "sangat cocok" dengan gaya klub, ada banyak hal yang bisa disukai dari permainan Dominguez

    Digambarkan oleh Romeu sebagai pemain yang "sangat cocok" dengan gaya Barca dan "komplet", padahal usianya masih 17 tahun, benar-benar menunjukkan betapa bertalenta Dominguez. Sejujurnya, sulit untuk tidak terbawa saat membahas kemampuan yang seolah meluap dari dirinya.

    Kualitas dribelnya langsung menonjol. Dominguez memiliki kontrol bola yang luar biasa dalam ruang sempit, skill hebat, dan kelincahan yang membuatnya sulit dihentikan para bek, terutama ketika dipadukan dengan kepercayaan dirinya saat menyerang lawan. Ia juga selalu mengangkat kepalanya sepanjang waktu, yang membantunya mengambil keputusan bagus ketika harus melepaskan bola.

    Hal lain yang juga patut dicatat, meski ia punya kemampuan untuk melakukan tusukan berliku dan melewati beberapa pemain, remaja ini juga memiliki kecerdasan untuk terlibat dengan baik dalam permainan umpan-umpan pendek dan, meski usianya masih sangat muda, tidak terlalu cenderung menahan bola lebih lama dari yang seharusnya. Itu sangat penting untuk cara bermain Spanyol dan Barcelona.

    Saat ia melepaskan bola, ia bisa berbahaya dengan berbagai cara. Dominguez mampu menemukan rekan setim dengan baik lewat umpan silang, memiliki visi yang terus berkembang untuk memberikan umpan terobosan, dan juga punya ancaman gol nyata, baik dari jarak dekat maupun jauh. Atau ia bisa memainkan umpan sederhana jika tidak ada opsi lain. Pengambilan keputusannya mengesankan untuk pemain seusianya dan masih akan terus berkembang.

    Lalu ada kerja Dominguez saat tim tidak menguasai bola. Terkadang ini bisa menjadi area yang benar-benar perlu ditingkatkan oleh para penyerang muda, tetapi tidak dalam kasus ini. Pemain asal Spanyol itu melakukan pressing dengan baik, bekerja keras, dan rajin turun membantu pertahanan dengan semangat besar, yang semuanya menunjukkan kerendahan hati yang ia miliki, sesuatu yang menjadi semakin jelas ketika ia berbicara.

  • Masih ada ruang untuk perbaikan

    Rosalia Dominguez Spain U17 2025
    Getty Images

    Meski masih baru berusia 17 tahun, tidak banyak kelemahan mencolok dalam permainan Dominguez, meski tetap ada area yang masih bisa ditingkatkan

    Di usia 17 tahun dan dengan pengalaman senior yang masih terbatas, Dominguez masih bisa berkembang jauh lebih besar dan semakin menyempurnakan kualitas dalam permainannya yang saat ini sudah menjadi keunggulan.

    Namun, mungkin area terbesar untuk berkembang adalah peningkatan kaki kiri yang lebih lemah. Hal ini terutama terlihat ketika ia dimainkan di area sayap, di mana para bek bisa berusaha memaksanya tetap berada di sisi yang lebih lemah itu. Dengan pergerakan kaki yang cepat dan kemampuan untuk berbalik menjauh dari lawan, ia masih bisa mengatasi hambatan tersebut, tetapi hal itu akan lebih sulit dilakukan di level senior melawan lawan yang lebih baik dan lebih berpengalaman.

    Ini tidak terlalu menjadi masalah ketika Dominguez dimainkan dalam peran gelandang serang, tetapi jika ia bisa berusaha untuk menjadi lebih percaya diri dan lebih kuat dengan kaki kirinya, itu akan membantunya mempertahankan unsur sulit ditebak tersebut bahkan saat ia berkembang ke sepak bola tim utama, terlepas dari posisinya.

  • Berikutnya... Aitana Bonmati?

    Aitana Bonmati Barcelona Women 2025-26
    Getty Images

    Ada unsur dalam permainan Dominguez yang mengingatkan pada Bonmati muda, dan perkembangan posisinya mungkin menambah kemiripan lain.

    Dalam banyak hal, menyaksikan Dominguez saat ini mengingatkan pada saat melihat Bonmati remaja, dan justru posisi yang lebih sentral, yang kini dimainkan oleh pemenang Ballon d'Or tiga kali itu, diyakini banyak pihak akan menjadi posisi akhir Dominguez, alih-alih di sisi sayap.

    Tentu saja, terlalu besar membebani seorang remaja sebagai sosok yang punya potensi mencapai level pemain sekelas Bonmati, tetapi dinamisme yang ditunjukkan Dominguez dalam dribel serta kemampuannya menghindari penjagaan lawan di area sentral memang membuatnya terlihat cocok untuk peran seperti yang saat ini sangat dikuasai Bonmati.

    Dalam jangka pendek, kemungkinan peluang Dominguez di Barca akan datang dari sisi sayap, terutama seiring ia berkembang secara fisik dan membiasakan diri dengan sisi permainan level senior tersebut, dengan kehilangan bola darinya juga lebih kecil kemungkinannya berujung pada serangan lawan jika itu terjadi di area-area tersebut. Di sana, ia bisa menawarkan dimensi berbeda sebagai pendribel yang direct dan penuh determinasi, yang membuka ruang bagi tim berbasis penguasaan bola, seperti yang sudah dilakukan Caroline Graham Hansen dengan sangat piawai untuk Barca.

    Mungkin Dominguez akan tetap menjadi pemain yang bisa dimainkan baik di area sentral maupun di sisi sayap, seperti Caroline Weir, pemain internasional Skotlandia yang sebelumnya bermain untuk Real Madrid dan kini membela Lyon, yang juga memiliki kemiripan dengan sang remaja. Namun, sulit untuk tidak melihat kualitas-kualitas yang mirip dengan Bonmati saat menyaksikannya sekarang.

  • Apa yang terjadi selanjutnya?

    Rosalia Dominguez Spain U20 2026
    Getty Images

    Sementara hype di sekitar Dominguez terus meningkat, fokusnya tetap berada tepat pada tempatnya saat ia membidik menit bermain lebih banyak di tim utama Barcelona

    Untuk saat ini, langkah berikutnya bagi Dominguez, seperti yang ia katakan sendiri kepada Marca pada musim panas, adalah "mendapatkan menit bermain bersama tim utama". Itu perlahan tapi pasti mulai terjadi. Ia mulai lebih sering merasakan lingkungan tim utama dan level permainan senior, yang akan sangat membantu perkembangannya.

    Setelah itu, targetnya adalah memberi dampak dalam pertandingan-pertandingan tersebut, menghadirkan momen-momen besar, mencetak gol, dan menyumbang assist. Romeu juga telah menunjukkan bahwa panggung untuk melakukan itu akan tersedia baginya.

    Sulit untuk melihat lebih jauh dari itu saat ini, dan hal baiknya adalah, meski menjalani beberapa bulan yang luar biasa, Dominguez juga tidak melakukannya. Ketika ditanya dalam wawancara untuk situs FIFA selama Piala Dunia U20 apakah turnamen senior, yang akan digelar di Brasil pada musim panas tahun depan, kini mungkin ada dalam pikirannya, ia menjawab: "Ya, itu adalah Piala Dunia senior. Bagi saya, itu masih jauh, tetapi saya tidak terlalu tahu."

    Meski bakat dan potensinya mungkin luar biasa, kaki Dominguez tetap menapak kuat di bumi. "Jika ia terus melangkah dengan kerendahan hati dan etos kerja seperti itu, ia akan melangkah sejauh yang ia inginkan," kata Irune Dorado, kapten Spanyol di Euro U19, tentang rekan setimnya itu. Sulit untuk tidak setuju.