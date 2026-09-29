Rondo USMNT: Seberapa besar kemenangan atas Peru? Apa yang bisa kami harapkan saat melawan Chile? Dan apakah Mathis Albert punya potensi menjadi bintang?
Satu sudah, tiga lagi menanti. Timnas AS, sejujurnya, membuat semuanya terlihat cukup mudah saat menghadapi Peru. Ini adalah tim muda yang bermain dengan energi dan semangat. Dua remaja mencetak gol. Dan para pemain senior juga menunjukkan alasan kuat untuk tetap dipertahankan. Tyler Adams sekali lagi membuktikan bahwa ia mungkin adalah pemain terbaik dalam skuad ini. Sebastian Berhalter juga terus membuktikan nilainya. Tugas selesai.
Dan kini perhatian beralih ke Chile, yang pasti akan memberi ancaman lebih besar. Mereka sudah satu dekade berlalu dari tim yang menjuarai Copa America secara beruntun. Namun ini tetap tim yang solid dan akan menawarkan banyak kualitas dalam menyerang. Dan jika ada satu kekhawatiran tentang Timnas AS, itu adalah pertahanan mereka yang tidak konsisten. Kita mungkin akan mendapat pertandingan yang lebih sengit kali ini.
Tapi bagaimana situasinya saat ini? Apakah kemenangan atas Peru memulihkan harapan untuk program yang membutuhkan kemenangan meyakinkan? Dan seperti apa hasil bagus melawan Chile nantinya? Penulis GOAL membahas semuanya dalam edisi lain dari... The Rondo.
Apa pelajaran terbesar yang Anda petik dari kemenangan Peru?
Tom Hindle: Penampilan yang mengesankan, meski tidak sedominan yang tergambar dari skor akhir. USMNT menurunkan para pemain muda, mendapat gol dari penyerang-penyerang muda, dan juga dukungan dari para pemain senior. Namun, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah tim yang lebih baik akan menghukum sejumlah kesalahan bertahan yang sangat buruk. Meski begitu, ini tetap kemenangan yang solid.
Alex Labidou: AS datang sebagai sedikit unggulan, tetapi mengesankan melihat betapa meyakinkannya mereka dalam kemenangan 4-1 di Orlando. Setelah menyaksikan tim ini selama puluhan tahun, di luar dua pertandingan pembuka Piala Dunia 2026, sulit untuk mengingat tim Amerika yang bermain sebebas ini. Semua itu menggembirakan karena Mauricio Pochettino sebagian besar memilih pemain muda. Dan sang pelatih mengatakannya sendiri; ini menunjukkan kerja positif para pelatih MLS yang memberi kepercayaan kepada para remaja binaan lokal untuk menjadi bagian penting dari skuad mereka.
Ryan Tolmich: Mungkin para pemain muda ini lebih siap daripada yang kita kira. Memang ada beberapa kesalahan, tetapi juga ada banyak tanda yang sangat menjanjikan dari semua wajah baru di USMNT. Bermain melawan tim Peru yang cukup bagus, itu menggembirakan, karena tak ada yang benar-benar terlihat kewalahan dalam ujian pertama mereka.
Haruskah Cavan Sullivan kembali jadi starter?
TH: Ya. Jika anak ini memang benar-benar harapan besar berikutnya, beri dia sebanyak mungkin kesempatan untuk membuktikannya. Dia sedikit tak terarah saat melawan Chile, penuh pergerakan dan energi tetapi kurang kualitas. Singkatnya, dia terlihat sangat seperti remaja yang berusaha sedikit terlalu keras. Wasit yang kurang toleran juga mungkin sudah mengusirnya karena tekel konyol itu.
AL: Ini pertanyaan yang sulit, tetapi Pochettino harus memainkan Sullivan sejak awal, bahkan jika dia merotasi sisa tim. Pemain 16 tahun itu menunjukkan beberapa hal yang menjanjikan, tetapi secara keseluruhan sangat terlihat seperti remaja yang sedang menyesuaikan diri dengan sepak bola internasional, yang lebih taktis dan bernuansa dibandingkan laga MLS pada umumnya. Itu akan mengirimkan pesan yang salah jika Sullivan dicadangkan dan tidak mendapat banyak menit bermain, terutama jika Pochettino menurunkan tim muda dalam pertandingan hari Selasa.
RT: Saat melawan Chile? Mungkin tidak, semata-mata karena jadwal dan waktu pemulihan yang singkat. Saat melawan Mexico? Kenapa tidak? Intensitasnya memang akan meningkat drastis, tetapi pada titik ini, apa ruginya? Paling buruk, ini jadi pelajaran yang bagus. Paling baik, ini menjadi indikasi bahwa Sullivan siap untuk mendapat peran yang lebih besar ke depannya.
Debutan muda mana yang membuat Anda terkesan?
TH: Mathis Albert. Sullivan memang mencuri perhatian, tetapi Albert jauh lebih hidup. Dan, kalau boleh dibilang begitu, dia berani mencoba banyak hal. Satu catatan juga untuk Julian Hall, yang harus tampil oke agar bisa masuk dalam perhitungan ketika laga-laga yang lebih besar datang.
AL: Justin Ellis dan Julian Hall layak mendapat banyak kredit dan pujian; keduanya jelas masuk dalam perhitungan di sini, tetapi ada satu catatan untuk Albert. Belum banyak rekaman level senior tentang dirinya, dan setelah melihat 30 menit penampilannya melawan Peru, jadi sangat jelas mengapa Dortmund melihat potensi besar dalam dirinya. Dia bermain direct, punya kecepatan yang sangat bagus, dan terlibat dalam hampir semua hal positif yang dilakukan AS saat menyerang selama berada di lapangan. Dia memancarkan potensi bintang, dan semoga para penggemar AS bisa melihat lebih banyak lagi darinya pada Selasa.
RT: Albert hanya butuh beberapa menit untuk langsung memberi dampak. Jika melihat ke belakang, itu mungkin bukan penalti karena pelanggaran terjadi di luar kotak penalti, tetapi aksinya itulah yang paling menggembirakan. Bahkan di usia 17 tahun, Albert adalah pemain yang bisa melewati lawan dan membuat mereka tidak nyaman. Itu bisa menjadi aset besar bagi kelompok USMNT ini seiring dia terus berkembang.
Nama besar mana yang harus tampil besar melawan Chile?
TH: Sudah pasti harus Yunus Musah. Jelas dia tidak terlalu masuk dalam rencana Pochettino menjelang Piala Dunia, dan dia memang tidak cukup sering bermain dalam 12 bulan terakhir atau lebih. Penampilan yang layak di lini tengah akan sangat bermanfaat baginya.
AL: Saya memilih dua nama di sini: Musah dan Auston Trusty. Musah melakukan banyak hal bagus, tetapi sayangnya karena situasinya dengan USMNT dalam dua tahun terakhir agak tidak pasti, dia benar-benar butuh pertandingan yang hebat untuk mengamankan tempat di posisi yang tampaknya makin dalam setiap hari. Trusty tidak memiliki kontroversi seperti Musah, tetapi dia juga berada dalam persaingan yang sangat ketat untuk tempat di bek tengah. Dia tampil biasa saja pada Sabtu, dan dia perlu menunjukkan dirinya jika ingin mengunci peran di sebelah Chris Richards di posisi bek tengah.
RT: Kita masih perlu melihat lebih banyak lagi tentang dan dari Musah, yang sedang menebus waktu yang hilang. Ada beberapa momen positif saat melawan Peru, tetapi belum cukup untuk benar-benar menegaskan bahwa Musah memang sudah kembali. Ini adalah pemusatan latihan yang besar bagi gelandang AC Milan itu, dan akan menarik untuk melihat bagaimana Pochettino menggunakannya ke depan setelah memainkannya di posisi yang lebih defensif pada laga sebelumnya.
Apa yang ingin Anda lihat saat melawan Chile?
TH: Sedikit lebih terkontrol. Amerika Serikat tampil meyakinkan melawan Peru, tetapi cukup tidak konsisten pada beberapa momen dan rentan terhadap serangan balik. Chile adalah tim yang lebih baik, dan Amerika Serikat harus sedikit lebih tenang saat menguasai bola serta lebih rapi di lini belakang jika ingin pulang dengan kemenangan.
AL: Lebih dari yang sama, kepercayaan diri dalam menyerang dan permainan yang meyakinkan. Chile adalah tim yang lebih kuat daripada Peru dan memiliki pemain yang lebih berpengalaman dibandingkan Amerika Serikat. Jika tim asuhan Pochettino tampil langsung menekan, terutama dengan kelompok pemain yang lebih muda, itu bisa menjadi sinyal bahwa pergantian generasi benar-benar sudah terjadi dan posisi di seluruh lini benar-benar sedang diperebutkan.
RT: Lebih dari yang sama. Biarkan anak-anak ini bermain, membuat kesalahan, dan berkembang. Tidak terlalu banyak kesalahan saat melawan Peru, tetapi itu akan datang karena memang begitulah cara pesepakbola remaja beroperasi secara alami. Lebih baik belajar dari kesalahan-kesalahan itu sekarang daripada di Gold Cup atau Olimpiade, jadi biarkan beberapa dari mereka kembali bermain cukup banyak menit penting dalam laga ini dan lihat apa yang terjadi.