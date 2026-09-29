Satu sudah, tiga lagi menanti. Timnas AS, sejujurnya, membuat semuanya terlihat cukup mudah saat menghadapi Peru. Ini adalah tim muda yang bermain dengan energi dan semangat. Dua remaja mencetak gol. Dan para pemain senior juga menunjukkan alasan kuat untuk tetap dipertahankan. Tyler Adams sekali lagi membuktikan bahwa ia mungkin adalah pemain terbaik dalam skuad ini. Sebastian Berhalter juga terus membuktikan nilainya. Tugas selesai.

Dan kini perhatian beralih ke Chile, yang pasti akan memberi ancaman lebih besar. Mereka sudah satu dekade berlalu dari tim yang menjuarai Copa America secara beruntun. Namun ini tetap tim yang solid dan akan menawarkan banyak kualitas dalam menyerang. Dan jika ada satu kekhawatiran tentang Timnas AS, itu adalah pertahanan mereka yang tidak konsisten. Kita mungkin akan mendapat pertandingan yang lebih sengit kali ini.

Tapi bagaimana situasinya saat ini? Apakah kemenangan atas Peru memulihkan harapan untuk program yang membutuhkan kemenangan meyakinkan? Dan seperti apa hasil bagus melawan Chile nantinya? Penulis GOAL membahas semuanya dalam edisi lain dari... The Rondo.