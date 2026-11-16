Gambarannya kini sedikit lebih jelas.

Mauricio Pochettino masih menjabat sebagai pelatih USMNT, meski secara praktis tidak lagi demikian. Kini mulai terlihat seperti apa program tim nasional itu setelah ia pergi. Salah satunya, ada laporan bahwa Pep Guardiola, yang kabarnya menjadi target utama pengganti Poch, tidak tersedia karena ingin beristirahat dari dunia kepelatihan selama setahun.

Dan itu wajar saja, Pep. Ia berhak melakukannya. Lalu, bagaimana sekarang? Masih ada beberapa nama lain dalam pertimbangan (B.J. Callaghan, mungkin?). Di luar itu, Poch masih punya satu pertandingan lagi untuk dipikirkan. Memang, AS menang mudah atas Haiti pada leg pertama perempat-final Nations League. Namun, masih ada satu laga lagi.

Karena ini hari-hari terakhir era Poch, bagaimana kita menilainya? Bagaimana dengan masa jabatannya secara keseluruhan? Dan jika Guardiola benar-benar tidak tersedia, ke mana AS akan berpaling? Para penulis GOAL membahas semuanya dalam edisi lain dari... Rondo.