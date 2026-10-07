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Rondo 1-1GOAL

Rondo Timnas AS: Apakah ini kamp terbaik Mauricio Pochettino? Apakah Cavan Sullivan siap menjadi starter penuh waktu? Dan starter Piala Dunia mana yang posisinya terancam?

Pochettino memetik banyak pelajaran dari pemusatan latihan musim gugur yang penuh dinamika dan memberi dirinya banyak masalah menyenangkan untuk dihadapi ke depannya.

Thomas Hindle dan Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Empat laga, empat kemenangan, tugas selesai, kan? Betuuul? Sulit menemukan banyak hal untuk dikritik dari kamp USMNT yang diperluas pada September/Oktober ini. Pelatih Mauricio Pochettino mengambil beberapa risiko di sini, memanggil sejumlah pemain muda, mencoret beberapa nama besar, dan memilih skuad yang tampak lebih diarahkan untuk pengembangan pemain ketimbang meraih kemenangan.

    Ternyata, sejak awal ia memang mengambil keputusan yang tepat. Para pemain muda tampil sangat mengesankan. Julian Hall mencetak gol dalam tiga laga pertamanya bersama USMNT. Cavan Sullivan menunjukkan bahwa ia siap langsung bermain. Dan nama-nama andalan seperti Chris Richards, Tyler Adams, Antonee Robinson, semuanya menjalankan perannya. Ya, ini laga persahabatan. Tidak, ini memang tidak benar-benar berarti apa pun. Namun Pochettino mempelajari beberapa hal di sini, dan dengan masih ada empat tahun panjang hingga Piala Dunia berikutnya, itu terdengar sangat mirip dengan sebuah kesuksesan.

    Tetapi apakah ada yang berubah? Akankah AS terlihat berbeda pada November? Dan jika ada pertandingan sepak bola yang benar-benar penting besok, seperti apa susunan tim terbaik Pochettino? Penulis GOAL mengulasnya dalam edisi lain dari... The Rondo.

  • Pelajaran terbesar dari pertandingan melawan Kanada?

    imago-sport-1084171345.jpg
    Icon Sportswire

    Pochettino membawa USMNT meraih kemenangan keempat beruntun pada Selasa malam.

    Tom Hindle: Sepakbola bisa sangat berantakan, dan itu kadang tidak masalah! Ini sedikit menjadi laga yang menyedihkan bagi mereka yang suka melihat sepakbola yang benar-benar hidup, dengan kedua tim hanya membukukan total empat tembakan tepat sasaran. Namun, USMNT tetap menang meski tidak benar-benar memainkan sepakbola yang terlalu meyakinkan, dan itu sama sekali bukan hal yang buruk.

    Ryan Tolmich: Laga internasional bisa sangat sulit, dan itu akan menjadi hal yang normal. Dua pertandingan pertama berlangsung menarik. Yang ketiga timpang. Yang ini ketat, fisik dan, pada momen tertentu, benar-benar jelek. USMNT tetap meraih kemenangan. Bagi para pemain senior, ini menjadi pencapaian tersendiri. Bagi para pendatang baru, ini adalah pelajaran, dan pelajaran yang sempurna mengingat betapa tingginya level sepanjang pemusatan latihan ini.

    Alex Labidou: Jika Anda mengatakan kepada saya bahwa skuad USMNT semuda ini akan menyapu bersih empat laga melawan Peru, Chile, Meksiko, dan Kanada, serta memainkan sepakbola yang secara umum mengesankan dalam prosesnya, saya akan terkejut.

    Pemusatan latihan pertama setelah Piala Dunia sering terasa seperti sebuah reset, dengan pelatih memperkenalkan talenta baru atau pelatih baru mulai menerapkan ide-idenya. Itulah mengapa mempertahankan Pochettino sangat penting: ia kini punya kesempatan penuh untuk benar-benar menanamkan pendekatannya sejak awal satu siklus Piala Dunia. Dalam dua pekan terakhir, kita melihat semuanya mulai klik, meski penutup yang penuh kehati-hatian melawan Kanada membutuhkan daya juang lebih besar.

  • Pemain muda mana yang paling membuat Anda terkesan?

    Cavan Sullivan, USMNT
    Getty

    Dengan beberapa penampilan yang menggembirakan, Sullivan membuktikan dirinya siap untuk peran yang lebih besar bersama timnas AS.

    TH: Sullivan, dengan selisih yang cukup jauh. Hall tampil sangat hidup dan menunjukkan fleksibilitas nyata dengan bermain baik di sisi sayap maupun di tengah. Tetapi Sullivan benar-benar jauh di atas yang lain. Dia sudah siap.

    RT: Sepanjang pemusatan latihan? Hall jelas layak mendapat pujian, tetapi begitu juga Sullivan. Bukan hanya soal bagaimana dia bermain, tetapi juga bagaimana dia menangani semuanya. Dengan sorotan tertuju kepadanya dengan cara yang berbeda dibanding para pendatang baru lainnya, dia tampaknya menjalaninya dengan tenang dan pada akhirnya menaikkan level permainannya untuk menjawab tantangan. Kualitasnya terlihat jelas, tetapi kami belajar lebih banyak tentang mentalitasnya di pemusatan latihan ini.

    AL: Sullivan, dengan mudah. Tetapi Brooklyn Raines dan Mathis Albert juga layak mendapat pujian, meski Albert menjalani laga yang tenang melawan Kanada.

    Peran terbaik Raines masih menjadi pertanyaan terbuka: apakah dia gelandang box-to-box atau lebih merupakan gelandang penghancur dalam gaya Tyler Adams? Apa pun itu, nilainya jelas. Dan potensi maksimal Albert setinggi siapa pun di kumpulan pemain Amerika Serikat.

  • Starter Piala Dunia mana yang seharusnya khawatir dengan posisinya?

    Sergino Dest, USMNT
    GOAL

    Sergino Dest tampil impresif di Piala Dunia, tetapi kemunculan Alex Freeman di bek kanan akan membuat posisinya terancam

    TH: Semua orang yang bukan Chris Richards, Tyler Adams, Antonee Robinson, atau Folarin Balogun. YA, kami memasukkan Christian Pulisic ke dalam daftar itu. Ini sekarang benar-benar kelompok yang sangat bagus, dan meskipun USMNT tidak punya banyak kedalaman skuad, Pochettino memiliki 16-20 pemain yang bisa ia andalkan ketika pertandingan mulai benar-benar berarti. Itu bukan pencapaian kecil.

    RT: Posisi starter Sergino Dest berada dalam masalah besar. Alex Freeman kini sudah terkunci di bek kanan, dan Anda bisa berargumen bahwa dia sekarang adalah salah satu pemain terbaik tim ini. Sementara itu, generasi baru memiliki beberapa winger menarik yang bisa mengambil tempat yang ditempati Dest di XI Piala Dunia. Dest tidak akan ke mana-mana karena permainannya tak tergantikan, tetapi kini dia kemungkinan dipandang sebagai opsi bangku cadangan, bukan starter.

    AL: Pada tahap ini, penjaga gawang terasa seperti satu-satunya posisi starter yang masih terbuka untuk diperdebatkan. Matt Freese hanya bermain satu babak selama pemusatan latihan ini, sementara beberapa pelapisnya tampil mengesankan, terutama Diego Kochen.

    Di luar itu, pertanyaan yang lebih besar menyangkut urutan kedalaman skuad. Apakah Ricardo Pepi masih pasti mengamankan posisi striker No. 2 setelah kamp Julian Hall yang menonjol? Itu seharusnya membuat pemusatan latihan November menjadi sangat menarik.

  • Apakah ini kamp terbaik Mauricio Pochettino?

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    Icon Sportswire

    Pochettino memperluas pilihan pemainnya selama pemusatan latihan Oktober dan kini memiliki jauh lebih banyak opsi.

    TH: Jauh sekali. Piala Dunia seperti berada di semestanya sendiri. Ya, ada rencana. Ya, ada nuansa positif. Ya, AS tampil bagus. Tetapi itu hanya kilasan sesaat dalam sebuah kamp. Itu tidak benar-benar berarti lagi. Yang ini, sebaliknya, benar-benar berarti. Perluas kumpulan pemain dengan benar dan menangkan empat pertandingan? Sip.

    RT: Dalam banyak hal, ya. Hasil tetaplah hasil, dan itu jelas penting. Yang lebih penting adalah perkembangannya. Tidak ada periode adaptasi dan hanya sedikit kendala awal bagi para pemain baru, yang berarti Pochettino melakukan semuanya dengan tepat. Ia memiliki ide yang tepat untuk pemain yang tepat pada waktu yang tepat, itulah sebabnya hasilnya terlihat seperti itu.

    AL: Saya tidak akan menyebut ini sebagai kamp terbaiknya, tetapi ini jelas yang paling menyenangkan. Itu bisa terasa bahkan dari kejauhan, lewat konferensi pers dan wawancara pascalaga yang ia jalani.

    Pochettino membangun reputasinya lewat pengembangan talenta muda, dari masa-masanya di Southampton hingga pekerjaannya bersama Cole Palmer di Chelsea. Dengan 13 pemain muda Amerika paling menjanjikan yang ada dalam genggamannya, ia punya banyak bahan untuk digarap. Antusiasmenya terlihat dari kesediaannya mengubah taktik demi melibatkan para pemain.

    Kamp pertama setelah Piala Dunia sering kali hanya menjadi catatan kaki. Yang satu ini terasa seperti fondasi berarti bagi sosok asal Argentina itu.

  • Jika USMNT memiliki pertandingan wajib menang besok dan semua pemain dalam kondisi bugar, siapa starting XI pilihan Anda?

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    STEINSIEK.CH

    Sejumlah pemain kunci bisa mendapati posisi mereka terancam

    TH: Ini dia... Matt Freese (nyaris), Antonee Robinson, Auston Trusty, Chris Richards, Alex Freeman; Tyler Adams, Weston McKennie, Gio Reyna; Christian Pulisic, Folarin Balogun, Cavan Sullivan. Berat untuk mencoret Malik Tillman dan Julian Hall.

    RT: Freese, Robinson, Trusty, Richards, Freeman; Adams, Tillman, McKennie; Pulisic, Balogun, Sullivan.

    AL: Ini pilihan yang sulit, tapi ini dia: Freese, Robinson, Trusty, Richards, Freeman; Adams, Berhalter, Tillman; Pulisic, Balogun, Dest.