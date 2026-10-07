Empat laga, empat kemenangan, tugas selesai, kan? Betuuul? Sulit menemukan banyak hal untuk dikritik dari kamp USMNT yang diperluas pada September/Oktober ini. Pelatih Mauricio Pochettino mengambil beberapa risiko di sini, memanggil sejumlah pemain muda, mencoret beberapa nama besar, dan memilih skuad yang tampak lebih diarahkan untuk pengembangan pemain ketimbang meraih kemenangan.

Ternyata, sejak awal ia memang mengambil keputusan yang tepat. Para pemain muda tampil sangat mengesankan. Julian Hall mencetak gol dalam tiga laga pertamanya bersama USMNT. Cavan Sullivan menunjukkan bahwa ia siap langsung bermain. Dan nama-nama andalan seperti Chris Richards, Tyler Adams, Antonee Robinson, semuanya menjalankan perannya. Ya, ini laga persahabatan. Tidak, ini memang tidak benar-benar berarti apa pun. Namun Pochettino mempelajari beberapa hal di sini, dan dengan masih ada empat tahun panjang hingga Piala Dunia berikutnya, itu terdengar sangat mirip dengan sebuah kesuksesan.

Tetapi apakah ada yang berubah? Akankah AS terlihat berbeda pada November? Dan jika ada pertandingan sepak bola yang benar-benar penting besok, seperti apa susunan tim terbaik Pochettino? Penulis GOAL mengulasnya dalam edisi lain dari... The Rondo.