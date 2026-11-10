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NWSL GFX 1-1GOAL

Rondo Playoff NWSL: Apakah kisruh lapangan Gotham FC mempermalukan liga? Bisakah siapa pun menghentikan Trinity Rodman? Mampukah Utah Royals kembali membuat kejutan?

Kepindahan Gotham ke arena berkapasitas 5.000 tempat duduk menimbulkan pertanyaan bagi NWSL, sementara Utah mengincar kejutan lain dan Angel City menyesali tersingkirnya mereka secara kontroversial.

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  • Perempat-final National Women's Soccer League menyuguhkan banyak momen menarik, mulai dari Trinity Rodman yang mencetak dua gol dan menyumbang satu assist, Utah Royals yang mengejutkan San Diego Wave, hingga penalti pada menit-menit akhir yang menggagalkan peluang Angel City melaju ke semifinal.

    Ada pula drama seputar Gotham FC, kali ini terkait kualitas lapangan sang juara bertahan NWSL. Gotham FC menjamu Seattle Reign pada laga perempat-final hari Minggu di kandang mereka yang biasa, Sports Illustrated Stadium. Kondisi lapangan jauh dari layak untuk pertandingan dan menimbulkan banyak kekhawatiran dari kedua tim. Pelatih kepala Gotham FC Juan Carlos Amorós mengakui tanggung jawab atas kondisi lapangan tersebut. Pada hari Senin, pertandingan semifinal yang semula dijadwalkan berlangsung di SI Stadium dipindahkan ke lokasi yang lebih kecil, Icahn Stadium di Randall's Island, New York City.

    Stadion ini berkapasitas 5.000 penonton dan digunakan untuk ajang amatir serta beberapa pertandingan tim kedua NYCFC.

    Keharusan memindahkan pertandingan semifinal playoff NWSL dari stadion kandang mereka yang berkapasitas 25.000 penonton ke lokasi yang jauh lebih kecil merupakan kemunduran bagi liga. Namun, sementara masalah muncul di New York, Washington terus melaju dengan menemukan cara agar laga semifinal mereka bisa digelar di Audi Field.

    Washington Spirit bekerja sama dengan klub MLS DC United untuk menjadwalkan ulang pertandingan sepak bola yang sedianya digelar hari Sabtu di Audi, sehingga mereka dapat menggunakan stadion kandang sendiri untuk laga melawan Utah Royals. Meski ini merupakan solusi untuk persoalan jadwal, bukan kondisi lapangan, drama di saat-saat terakhir tersebut menjadi gangguan ketika fokus seharusnya tertuju pada pertandingan playoff.

    Berikutnya, babak semifinal akan dimulai dengan hanya empat tim tersisa yang memperebutkan tiket ke pertandingan perebutan gelar. Gotham FC akan menjamu Kansas City Current, sementara Washington Spirit akan menjamu Utah Royals.

    Ada banyak hal yang perlu dibahas dan dinantikan setelah perempat-final, dan GOAL menyajikan pandangan para penulisnya dalam edisi... The Rondo.

  • Seberapa mengkhawatirkan fakta bahwa Gotham harus memindahkan lokasi pertandingannya?

    Gotham FC
    Scoreplay

    Gotham akan memainkan pertandingan semifinalnya di Icahn Stadium yang berkapasitas 5.000 tempat duduk menyusul masalah di Sports Illustrated Stadium (SIS).

    Celia Balf: Sangat mengkhawatirkan. Kondisi lapangan atau jadwal yang buruk seharusnya tidak berdampak pada pertandingan kandang di babak playoff bagi salah satu tim terbaik, jika bukan yang terbaik, di NWSL. Situasi ini kacau dan mengecewakan. Gotham patut diapresiasi karena mengakui kondisi lapangan yang tidak layak dan mengambil tanggung jawab atas hal itu, tetapi bukan hanya mereka yang bertanggung jawab, bukan? Saya juga kecewa dengan cara Red Bulls menangani semuanya. Mereka tetap akan menggelar pertandingan persahabatan internasional di lapangan itu, sementara Gotham harus pindah ke Randall's Island untuk laga semifinal mereka.

    Alex Labidou: Sangat mengkhawatirkan. Menurut saya, ini mencerminkan masalah yang lebih luas dalam olahraga perempuan, dan hal itu harus berubah. Di tengah pembicaraan tentang valuasi yang meningkat, gaji yang lebih besar, dan jumlah penonton yang terus bertambah, masih ada saat-saat ketika kompetisinya sendiri terasa tidak diprioritaskan. Gotham harus memindahkan laga semifinal karena kondisi lapangan kandang mereka adalah contoh yang mencolok.

    Rincian perjanjian penggunaan stadion oleh Gotham penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab, tetapi kondisi lapangan akhir pekan lalu tidak dapat diterima. Respons awal Red Bulls, yang mendoakan Gotham beruntung sebelum mengalihkan perhatian ke pertandingan mereka sendiri, terkesan sangat menyepelekan situasi. Mereka kemudian mengatakan telah bekerja sama dengan Gotham dan NWSL untuk menangani kekhawatiran tersebut, tetapi tidak dapat menjamin pekerjaan yang diminta bisa selesai tepat waktu. Penjelasan itu patut diperhatikan. Namun, hal itu tidak mengubah kenyataan bahwa momen ini seharusnya ditangani dengan lebih saksama.

    Liga-liga olahraga perempuan juga punya tanggung jawab. Kita baru saja melihat Atlanta Dream memainkan laga Final WNBA pada Kamis pukul 12.30 karena benturan jadwal penggunaan arena. Ini adalah pertandingan-pertandingan terbesar musim ini. Kepastian tempat pertandingan, perlindungan jadwal playoff, dan penyusunan rencana cadangan yang bisa dijalankan harus dilakukan jauh-jauh hari. Keadaannya tidak sama persis, tetapi kemiripannya mengkhawatirkan. Para pemain dan penggemar seharusnya bisa menikmati momen-momen ini, bukan menghadapi akibat dari upaya mencari solusi lain di saat-saat terakhir.

    Ruby Naylor: Pertandingan persahabatan Red Bull yang akan berlangsung pada Sabtu menjadi awal dari rangkaian masalah ini, tetapi kondisi lapangan Sports Illustrated Stadium yang buruk saat pertandingan perempat-final Gotham Minggu lalu menjadi penentu akhirnya. Siapa pun yang bertanggung jawab menjaga lapangan rumput di SIS agar memenuhi standar profesional harus bertanggung jawab, begitu pula semua orang yang memimpin kelompok tersebut. Membiarkan kondisi lapangan memburuk hingga Gotham didenda $10.000 karena permukaannya jauh di bawah standar memalukan bagi semua pihak yang terlibat. Saya tahu Gotham akan meninggalkan stadion itu dalam satu musim, tetapi sampai saat itu, paling tidak mereka tidak boleh harus mengkhawatirkan risiko cedera setiap kali bermain di kandang. Mereka telah bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan bermain di kandang dalam babak playoff, dan situasi ini benar-benar mengurangi nilai ‘keuntungan’ tersebut.

  • Siapa yang difavoritkan setelah babak perempat final?

    Washington Spirit
    Scoreplay

    Washington Spirit berhasil mencapai final NWSL dalam dua musim berturut-turut.

    CB: Washington Spirit tampil paling baik di antara semua tim pada perempat final. Namun, ini bukan kali pertama mereka tampil impresif di playoff, lalu mencapai final tetapi gagal menjadi juara. Spirit kini mencapai final dalam dua tahun terakhir, tetapi belum berhasil mengangkat trofi juara. Trinity Rodman juga sudah lama tidak tampil sebagus ini. Jadi, mengingat Spirit punya sesuatu yang ingin dibuktikan setelah gagal meraih gelar juara yang didambakan dalam dua tahun terakhir, ditambah performa Rodman, saya memilih Spirit.

    AL: Saya cenderung memilih Washington. Di atas kertas, Gotham masih terlihat sebagai tim terkuat, tetapi kepercayaan diri dan dominasi Spirit dalam pertandingan pertama mereka menjadi alasan kuat untuk memilih Washington. Dengan Trinity Rodman yang bugar dan tampil maksimal, Washington memiliki pemain yang mampu menentukan hasil pertandingan mana pun yang tersisa di turnamen ini. Mungkinkah tahun ini akhirnya menjadi milik mereka? Setelah penampilan itu, ada banyak alasan untuk meyakininya.

    RN: Sepakbola turnamen ditentukan oleh pertahanan dan momentum. Satu-satunya tim yang tengah memiliki momentum kuat adalah Washington Spirit. Gotham dan Kansas City sama-sama lolos dengan susah payah, jadi aspek mental menjadi hal yang paling perlu mereka benahi. Spirit baru saja mencetak empat gol ke gawang tim dengan gelar juara NWSL terbanyak. Jika mereka bisa memanfaatkan momentum itu dan tetap efektif dalam menuntaskan peluang, gelar juara menjadi milik mereka kecuali mereka sendiri yang menyia-nyiakannya. Utah memang layak mendapatkan tempat mereka dan harus dianggap sebagai lawan yang sangat serius, tetapi saya TIDAK ingin menghadapi Washington Spirit di Audi Field yang riuh setelah kemenangan itu.

  • Apakah Portland mengecewakan?

    Portland Thorns

    Portland Thorns tersingkir dari babak play-off setelah kalah 4-1 dari Spirit.

    CB: Ya. Washington melumat mereka. Kebobolan empat gol setelah tampil begitu solid dalam bertahan sepanjang musim jelas mengkhawatirkan. Saya berharap Sophia Wilson bersinar dalam pertandingan ini, tetapi ia nyaris tak terlihat.

    AL: Kekalahan dari Washington bukanlah hal yang mengejutkan. Yang mengejutkan adalah cara mereka kalah. Kebobolan empat gol dalam pertandingan playoff memperlihatkan kesenjangan kualitas yang signifikan antara kedua tim pada hari itu. Dan meski Sophia Wilson tampil sangat baik musim ini, ia terlalu pasif di perempat-final. Portland perlu mencari cara agar ia bisa memberi kontribusi lebih besar dalam pertandingan seperti ini. Kali ini, rekannya di Triple Espresso yang mencuri perhatian.

    RN: Ya, kebobolan empat gol dari tim yang seharusnya punya kekuatan relatif setara tentu mengecewakan. Ketika Anda kebobolan sangat cepat, lalu kembali kebobolan lewat gol yang sebenarnya bisa dihindari, para penyerang akan SANGAT sulit untuk bangkit secara mental. Akibatnya, permainan tim lesu selama 35 menit.

    Pergantian pemain menjelang akhir babak pertama jelas berdampak dan merupakan keputusan tepat karena pada awal babak kedua, Portland tampak sebagai tim yang lebih baik. Sebelum gol keempat Spirit, Portland Thorns mendapat peluang BESAR untuk mencetak gol dan mengubah skor menjadi 3-2. Jika peluang itu berbuah gol, pertandingan akan kembali terbuka. Namun, mereka gagal memanfaatkannya dan hampir seketika kembali kebobolan. Gol tersebut pun memastikan kekalahan mereka. Setelah itu datang kartu merah, dan tak ada lagi yang yakin mereka bisa bangkit. Jalannya permainan berbeda di kedua babak, dan satu peluang itu mengubah arah pertandingan secara keseluruhan.

  • Apakah Trinity sedang membuktikan dirinya layak menjadi MVP?

    Trinity Rodman

    Trinity Rodman mencetak dua gol dan menyumbang satu assist dalam kemenangan 4-1 Spirit di perempat final.

    CB: Ia kandidat MVP musim reguler, tetapi untuk babak play-off, dua gol dan satu assist sudah menempatkannya di jalur menuju gelar MVP play-off. Gelar MVP musim reguler mungkin tetap harus jatuh kepada Ashley Sanchez karena ia mencetak 20 gol!

    AL: Saya masih memilih Ashley Sanchez, meski North Carolina hanya terpaut sedikit dari tempat di babak play-off. Perkembangannya sejak musim lalu sangat pesat. Tanpa kontribusinya, North Carolina Courage kemungkinan jauh lebih dekat ke dasar klasemen ketimbang ke zona play-off. Meski begitu, Trinity Rodman layak menjadi pilihan kedua. Penampilannya dengan dua gol saat menghadapi Wilson dan Thorns kembali menunjukkan betapa berbahayanya ia.

    RN: Ia mencetak dua gol di perempat final, tetapi MVP seharusnya merupakan pemain terbaik pada musim reguler, lalu ada penghargaan MVP khusus babak play-off. Menurut saya, ia bukan MVP musim reguler, tetapi sejauh ini penampilannya di babak play-off tak bisa diabaikan.

  • Apakah Gotham menang susah payah atas Seattle?

    Rose Lavelle, Gotham FC
    Getty

    Gotham FC mengalahkan Seattle 1-0 setelah bek Reign FC, Jordyn Bugg, mencetak gol bunuh diri.

    CB: Menurut saya, penampilan Gotham cukup baik. Mereka punya beberapa momen bagus, tetapi Seattle juga dibiarkan tetap punya peluang terlalu lama. Ini babak play-off, jadi tak ada tim yang bisa dianggap remeh. Namun, kemenangan Gotham berkat gol bunuh diri Seattle mungkin bukan cara yang mereka inginkan untuk mengawali play-off. Meski memiliki lini tengah dan lini depan yang bertabur pemain berkualitas, tim tuan rumah benar-benar kesulitan memanfaatkan peluang.

    AL: Tidak. Ini kemenangan Gotham berkat kecerdikan taktik. Ya, gol penentunya datang dari gol bunuh diri Jordyn Bugg, tetapi Gotham unggul lebih awal dan menunjukkan disiplin bertahan untuk mempertahankan keunggulan itu. Apakah Anda ingin melihat lebih banyak dari Sam Kerr, Jaedyn Shaw, dan Midge Purce saat menyerang? Tentu. Namun, jangan lupa bahwa Seattle adalah tim yang sangat bagus. Kemenangan dalam pertandingan play-off seperti ini tetap berharga, bahkan ketika lini serang tidak tampil padu.

    RN: Benar sekali. Mereka tidak mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran dan tetap menang. Pernahkah ada tim yang melakukan itu?? Tierna Davidson dan Ann-Katrin Berger tampil luar biasa, tetapi para penyerang terlihat kurang bernafsu. Sam Kerr nyaris tak terlihat selama 90 menit, sementara para pemain sayap tampak kesulitan menemukan ritme. Guro Reiten mendapat peluang lumayan dari tepi kotak penalti, tetapi tembakannya melambung jauh. Kemudian, Reiten dan Midge Purce mendapati gawang terbuka setelah merebut bola dari Claudia Dickey di garis tengah, tetapi mereka tidak langsung menembak dan peluang itu pun hilang. Dalam sekitar 20 menit terakhir, Seattle tampak lebih berpeluang mencetak gol. Mereka mendapat peluang bagus yang berakhir tipis di samping tiang, dan sebuah gol mereka dianulir karena offside setelah Davidson sangat baik dalam menahan laju larinya. Tim yang lebih baik menang, tetapi faktor keberuntungan juga berperan.

  • Apakah Utah patut ditakuti?

    Utah Royals

    Utah Royals membuat kejutan dengan mengalahkan San Diego Wave, unggulan kedua, 1-0 di perempat final.

    CB: Saya sangat mendukung tim Utah ini. Ada begitu banyak momen bersejarah musim ini, ditambah kerendahan hati dan permainan sepak bola yang bagus di semua lini. Pertahanan bisa membawa tim meraih gelar juara. Dengan Mandy McGlynn dalam performa terbaik dan menghasilkan penyelamatan-penyelamatan menakjubkan, penampilannya bisa membawa mereka melaju jauh. Kekompakan tim ini juga menggembirakan, mulai dari lini belakang, lini tengah, hingga lini depan.

    AL: Apakah kemenangan Utah mengesankan? Tentu saja. Apakah itu menjadikan mereka favorit? Tidak. Penampilan San Diego masih naik turun, dan satu kemenangan tidak serta-merta menjadikan Royals tim yang harus dikalahkan. Namun, perkembangan klub yang sudah begitu lama berada di dekat dasar klasemen ini patut disambut positif. Utah berhak diperhitungkan, meski saya belum siap menjagokan mereka untuk menjadi juara.

    RN: Ya, setiap tim di babak play-off harus diwaspadai. Begitu meremehkan lawan, Anda bisa langsung tersingkir, dan itulah yang terjadi pada San Diego Wave. Mereka kurang mewaspadai Utah, dan harus menanggung akibatnya. Mereka semestinya belajar dari kekalahan KC Current dari Gotham tahun lalu. Dengan Mandy McGlynn yang sulit ditembus di bawah mistar serta pertahanan kuat bersama Del Fava, lawan harus sangat efektif dalam menyelesaikan peluang jika ingin mencetak gol. Washington Spirit harus memanfaatkan peluang mencetak gol yang mereka dapatkan karena San Diego gagal melakukannya dan harus membayar mahal. Spirit berhasil melakukan hal itu saat menghadapi Portland, jadi ini pasti akan menjadi pertandingan yang menarik.

  • Apakah keputusan memberikan penalti terhadap Angel City sudah tepat?

    Michelle Cooper

    Michelle Cooper mencetak gol lewat tendangan penalti melawan Angel City untuk mengantarkan Kansas City Current ke semifinal.

    CB: Itu keputusan yang tepat, tetapi cara yang berat bagi Angel City untuk kalah, terutama karena mereka memasuki pertandingan dengan catatan tak terkalahkan dalam sepuluh laga. Michelle Cooper mengeksekusi penalti dengan sangat baik. Pada akhirnya, jika ada dorongan dan pemain benar-benar jatuh di kotak penalti, kebanyakan wasit akan menyatakan itu sebagai pelanggaran.

    AL: Ya. Kita bisa memperdebatkan seberapa keras keputusan itu, tetapi bagi saya, dorongan Angelina Anderson terhadap Kayla Sharples sudah cukup untuk membenarkan hadiah penalti. Itu lebih dari sekadar kontak yang tidak disengaja: dorongan tersebut membuat Sharples terjatuh. Apakah Anderson berniat menyebabkan penalti bukanlah persoalannya. Ia memberi wasit alasan untuk menghadiahkan penalti.

    RN: Pelanggaran itu, atau mungkin bukan pelanggaran, termasuk insiden yang keputusannya akan dibiarkan berlaku oleh VAR jika wasit menyatakan pelanggaran di lapangan. Namun, jika wasit tidak menyatakannya, insiden itu tidak cukup untuk membuat VAR meminta wasit memeriksa monitor. Semuanya bergantung pada karakter wasit utama yang memimpin pertandingan, dan itu menunjukkan banyak hal tentang apa yang salah dengan sepakbola saat ini. Kita membutuhkan konsistensi yang jauh lebih baik dari para wasit secara keseluruhan. Itu cara yang sangat menyakitkan untuk tersingkir, terutama ketika pertandingan tersebut berlangsung begitu berimbang. Hasilnya terasa tidak adil; pertandingan itu semestinya berlanjut ke perpanjangan waktu, lalu adu penalti. Namun, sepakbola memang tidak pernah adil. Kita tahu itu.