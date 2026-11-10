Celia Balf: Sangat mengkhawatirkan. Kondisi lapangan atau jadwal yang buruk seharusnya tidak berdampak pada pertandingan kandang di babak playoff bagi salah satu tim terbaik, jika bukan yang terbaik, di NWSL. Situasi ini kacau dan mengecewakan. Gotham patut diapresiasi karena mengakui kondisi lapangan yang tidak layak dan mengambil tanggung jawab atas hal itu, tetapi bukan hanya mereka yang bertanggung jawab, bukan? Saya juga kecewa dengan cara Red Bulls menangani semuanya. Mereka tetap akan menggelar pertandingan persahabatan internasional di lapangan itu, sementara Gotham harus pindah ke Randall's Island untuk laga semifinal mereka.

Alex Labidou: Sangat mengkhawatirkan. Menurut saya, ini mencerminkan masalah yang lebih luas dalam olahraga perempuan, dan hal itu harus berubah. Di tengah pembicaraan tentang valuasi yang meningkat, gaji yang lebih besar, dan jumlah penonton yang terus bertambah, masih ada saat-saat ketika kompetisinya sendiri terasa tidak diprioritaskan. Gotham harus memindahkan laga semifinal karena kondisi lapangan kandang mereka adalah contoh yang mencolok.

Rincian perjanjian penggunaan stadion oleh Gotham penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab, tetapi kondisi lapangan akhir pekan lalu tidak dapat diterima. Respons awal Red Bulls, yang mendoakan Gotham beruntung sebelum mengalihkan perhatian ke pertandingan mereka sendiri, terkesan sangat menyepelekan situasi. Mereka kemudian mengatakan telah bekerja sama dengan Gotham dan NWSL untuk menangani kekhawatiran tersebut, tetapi tidak dapat menjamin pekerjaan yang diminta bisa selesai tepat waktu. Penjelasan itu patut diperhatikan. Namun, hal itu tidak mengubah kenyataan bahwa momen ini seharusnya ditangani dengan lebih saksama.

Liga-liga olahraga perempuan juga punya tanggung jawab. Kita baru saja melihat Atlanta Dream memainkan laga Final WNBA pada Kamis pukul 12.30 karena benturan jadwal penggunaan arena. Ini adalah pertandingan-pertandingan terbesar musim ini. Kepastian tempat pertandingan, perlindungan jadwal playoff, dan penyusunan rencana cadangan yang bisa dijalankan harus dilakukan jauh-jauh hari. Keadaannya tidak sama persis, tetapi kemiripannya mengkhawatirkan. Para pemain dan penggemar seharusnya bisa menikmati momen-momen ini, bukan menghadapi akibat dari upaya mencari solusi lain di saat-saat terakhir.

Ruby Naylor: Pertandingan persahabatan Red Bull yang akan berlangsung pada Sabtu menjadi awal dari rangkaian masalah ini, tetapi kondisi lapangan Sports Illustrated Stadium yang buruk saat pertandingan perempat-final Gotham Minggu lalu menjadi penentu akhirnya. Siapa pun yang bertanggung jawab menjaga lapangan rumput di SIS agar memenuhi standar profesional harus bertanggung jawab, begitu pula semua orang yang memimpin kelompok tersebut. Membiarkan kondisi lapangan memburuk hingga Gotham didenda $10.000 karena permukaannya jauh di bawah standar memalukan bagi semua pihak yang terlibat. Saya tahu Gotham akan meninggalkan stadion itu dalam satu musim, tetapi sampai saat itu, paling tidak mereka tidak boleh harus mengkhawatirkan risiko cedera setiap kali bermain di kandang. Mereka telah bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan bermain di kandang dalam babak playoff, dan situasi ini benar-benar mengurangi nilai ‘keuntungan’ tersebut.