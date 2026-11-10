Perempat-final National Women's Soccer League menyuguhkan banyak momen menarik, mulai dari Trinity Rodman yang mencetak dua gol dan menyumbang satu assist, Utah Royals yang mengejutkan San Diego Wave, hingga penalti pada menit-menit akhir yang menggagalkan peluang Angel City melaju ke semifinal.
Ada pula drama seputar Gotham FC, kali ini terkait kualitas lapangan sang juara bertahan NWSL. Gotham FC menjamu Seattle Reign pada laga perempat-final hari Minggu di kandang mereka yang biasa, Sports Illustrated Stadium. Kondisi lapangan jauh dari layak untuk pertandingan dan menimbulkan banyak kekhawatiran dari kedua tim. Pelatih kepala Gotham FC Juan Carlos Amorós mengakui tanggung jawab atas kondisi lapangan tersebut. Pada hari Senin, pertandingan semifinal yang semula dijadwalkan berlangsung di SI Stadium dipindahkan ke lokasi yang lebih kecil, Icahn Stadium di Randall's Island, New York City.
Stadion ini berkapasitas 5.000 penonton dan digunakan untuk ajang amatir serta beberapa pertandingan tim kedua NYCFC.
Keharusan memindahkan pertandingan semifinal playoff NWSL dari stadion kandang mereka yang berkapasitas 25.000 penonton ke lokasi yang jauh lebih kecil merupakan kemunduran bagi liga. Namun, sementara masalah muncul di New York, Washington terus melaju dengan menemukan cara agar laga semifinal mereka bisa digelar di Audi Field.
Washington Spirit bekerja sama dengan klub MLS DC United untuk menjadwalkan ulang pertandingan sepak bola yang sedianya digelar hari Sabtu di Audi, sehingga mereka dapat menggunakan stadion kandang sendiri untuk laga melawan Utah Royals. Meski ini merupakan solusi untuk persoalan jadwal, bukan kondisi lapangan, drama di saat-saat terakhir tersebut menjadi gangguan ketika fokus seharusnya tertuju pada pertandingan playoff.
Berikutnya, babak semifinal akan dimulai dengan hanya empat tim tersisa yang memperebutkan tiket ke pertandingan perebutan gelar. Gotham FC akan menjamu Kansas City Current, sementara Washington Spirit akan menjamu Utah Royals.
Ada banyak hal yang perlu dibahas dan dinantikan setelah perempat-final, dan GOAL menyajikan pandangan para penulisnya dalam edisi... The Rondo.