Babak perempat final National Women's Soccer League menyajikan banyak kejutan, mulai dari dua gol dan satu assist Trinity Rodman, Utah Royals yang secara mengejutkan mengalahkan San Diego Wave, hingga penalti pada menit-menit akhir yang menggagalkan peluang Angel City melaju ke semifinal.
Ada pula persoalan yang membayangi Gotham FC terkait kualitas lapangan juara bertahan NWSL itu. Gotham FC menjamu Seattle Reign pada Minggu dalam laga perempat final di kandang mereka yang biasa, Sports Illustrated Stadium. Kondisi lapangan jauh dari layak untuk pertandingan dan menimbulkan banyak kekhawatiran dari kedua tim. Pelatih kepala Gotham FC Juan Carlos Amorós bertanggung jawab atas kondisi lapangan tersebut. Pada Senin, laga semifinal yang semula dijadwalkan berlangsung di SI Stadium dipindahkan ke tempat yang lebih kecil, Icahn Stadium di Randall's Island, New York City.
Stadion ini berkapasitas 5.000 penonton dan digunakan untuk ajang amatir serta beberapa pertandingan tim kedua NYCFC.
Keharusan pindah dari stadion kandang berkapasitas 25.000 penonton ke tempat yang jauh lebih kecil untuk semifinal play-off NWSL menjadi kemunduran bagi liga. Namun, ketika persoalan muncul di New York, Washington terus melangkah dan menemukan cara agar laga semifinal mereka dapat digelar di Audi Field.
Washington Spirit bekerja sama dengan klub MLS DC United untuk menjadwal ulang pertandingan sepak bola yang sedianya digelar pada Sabtu di Audi Field, sehingga mereka dapat menggunakan stadion kandang itu untuk menghadapi Utah Royals. Meski ini merupakan solusi atas persoalan jadwal, bukan kondisi lapangan, kegaduhan pada saat-saat terakhir seperti ini mengalihkan perhatian dari pertandingan sepak bola di babak play-off.
Berikutnya, babak semifinal akan dimulai dengan hanya empat tim tersisa yang memperebutkan tiket ke laga perebutan gelar juara. Gotham FC akan menjamu Kansas City Current, sedangkan Washington Spirit akan menjamu Utah Royals.
Ada banyak hal dari babak perempat final yang perlu dibahas dan dinantikan kelanjutannya, dan para penulis GOAL pun menyampaikan pandangan mereka dalam edisi... The Rondo.