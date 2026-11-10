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NWSL GFX 1-1GOAL

Rondo Playoff NWSL: Apakah kisruh lapangan Gotham FC memalukan bagi liga? Bisakah siapa pun menghentikan Trinity Rodman? Bisakah Utah Royals kembali membuat kejutan?

Kepindahan Gotham ke arena berkapasitas 5.000 penonton menimbulkan pertanyaan bagi NWSL, sementara Utah mengincar kejutan lagi dan Angel City menyesali tersingkirnya mereka secara kontroversial.

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  • Babak perempat final National Women's Soccer League menyajikan banyak kejutan, mulai dari dua gol dan satu assist Trinity Rodman, Utah Royals yang secara mengejutkan mengalahkan San Diego Wave, hingga penalti pada menit-menit akhir yang menggagalkan peluang Angel City melaju ke semifinal.

    Ada pula persoalan yang membayangi Gotham FC terkait kualitas lapangan juara bertahan NWSL itu. Gotham FC menjamu Seattle Reign pada Minggu dalam laga perempat final di kandang mereka yang biasa, Sports Illustrated Stadium. Kondisi lapangan jauh dari layak untuk pertandingan dan menimbulkan banyak kekhawatiran dari kedua tim. Pelatih kepala Gotham FC Juan Carlos Amorós bertanggung jawab atas kondisi lapangan tersebut. Pada Senin, laga semifinal yang semula dijadwalkan berlangsung di SI Stadium dipindahkan ke tempat yang lebih kecil, Icahn Stadium di Randall's Island, New York City.

    Stadion ini berkapasitas 5.000 penonton dan digunakan untuk ajang amatir serta beberapa pertandingan tim kedua NYCFC.

    Keharusan pindah dari stadion kandang berkapasitas 25.000 penonton ke tempat yang jauh lebih kecil untuk semifinal play-off NWSL menjadi kemunduran bagi liga. Namun, ketika persoalan muncul di New York, Washington terus melangkah dan menemukan cara agar laga semifinal mereka dapat digelar di Audi Field.

    Washington Spirit bekerja sama dengan klub MLS DC United untuk menjadwal ulang pertandingan sepak bola yang sedianya digelar pada Sabtu di Audi Field, sehingga mereka dapat menggunakan stadion kandang itu untuk menghadapi Utah Royals. Meski ini merupakan solusi atas persoalan jadwal, bukan kondisi lapangan, kegaduhan pada saat-saat terakhir seperti ini mengalihkan perhatian dari pertandingan sepak bola di babak play-off.

    Berikutnya, babak semifinal akan dimulai dengan hanya empat tim tersisa yang memperebutkan tiket ke laga perebutan gelar juara. Gotham FC akan menjamu Kansas City Current, sedangkan Washington Spirit akan menjamu Utah Royals.

    Ada banyak hal dari babak perempat final yang perlu dibahas dan dinantikan kelanjutannya, dan para penulis GOAL pun menyampaikan pandangan mereka dalam edisi... The Rondo.

  • Seberapa mengkhawatirkan kenyataan bahwa Gotham harus memindahkan lokasi pertandingannya?

    Gotham FC
    Scoreplay

    Gotham akan memainkan laga semifinalnya di Icahn Stadium yang berkapasitas 5.000 penonton menyusul masalah di Sports Illustrated Stadium (SIS).

    Celia Balf: Sangat mengkhawatirkan. Kondisi lapangan atau jadwal yang buruk sama sekali tidak seharusnya berdampak pada laga kandang playoff bagi salah satu tim terbaik, jika bukan yang terbaik, di NWSL. Situasi ini kacau dan mengecewakan. Gotham patut diapresiasi karena mengakui kondisi lapangan yang tidak layak dan bertanggung jawab atas hal itu, tetapi tanggung jawabnya bukan hanya pada mereka, bukan? Saya juga kecewa dengan cara Red Bulls menangani semuanya. Mereka tetap menggelar pertandingan persahabatan internasional di lapangan itu, sementara Gotham harus pindah ke Randall's Island untuk laga semifinal mereka.

    Alex Labidou: Sangat. Menurut saya, ini mencerminkan masalah yang lebih luas dalam olahraga putri, dan hal itu harus berubah. Di tengah banyaknya pembicaraan tentang valuasi yang meningkat, gaji yang lebih besar, dan jumlah penonton yang terus bertambah, masih ada saat-saat ketika kompetisi itu sendiri seolah bukan prioritas. Keharusan Gotham memindahkan laga semifinal karena kondisi lapangan kandang mereka adalah contoh yang mencolok.

    Rincian kesepakatan Gotham terkait stadion itu penting dalam menentukan tanggung jawab, tetapi kondisi lapangan akhir pekan lalu tidak dapat diterima. Respons awal Red Bulls, yang mendoakan Gotham beruntung sebelum mengalihkan perhatian ke pertandingan mereka sendiri, terasa meremehkan dan memalukan. Mereka kemudian mengatakan telah bekerja sama dengan Gotham dan NWSL untuk menangani kekhawatiran tersebut, tetapi tidak dapat menjamin pekerjaan yang diminta bisa selesai tepat waktu. Penjelasan itu patut diperhatikan. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa situasi ini semestinya ditangani dengan lebih serius.

    Liga-liga olahraga putri juga memikul tanggung jawab. Kita baru saja melihat Atlanta Dream memainkan laga Final WNBA pada Kamis pukul 12.30 karena benturan jadwal penggunaan arena. Ini adalah pertandingan-pertandingan terbesar musim ini, sehingga kepastian tempat pertandingan, perlindungan jadwal playoff, dan rencana cadangan yang bisa dijalankan harus disiapkan jauh-jauh hari. Situasinya memang tidak sama, tetapi kemiripannya mengkhawatirkan. Para pemain dan penggemar seharusnya bisa menikmati momen-momen ini, bukan menanggung akibat dari upaya mencari solusi pada menit-menit terakhir.

    Ruby Naylor: Pertandingan persahabatan Red Bull yang akan berlangsung pada Sabtu menjadi awal dari masalah ini, tetapi kondisi lapangan Sports Illustrated Stadium yang buruk saat laga perempat-final Gotham Minggu lalu menjadi pukulan terakhir. Siapa pun yang bertanggung jawab menjaga lapangan rumput di SIS agar memenuhi standar profesional patut disalahkan, begitu pula semua orang yang membawahi kelompok tersebut. Membiarkan kondisi lapangan memburuk hingga Gotham didenda $10.000 karena permukaannya jauh di bawah standar sungguh memalukan bagi semua pihak yang terlibat. Saya tahu Gotham akan meninggalkan stadion itu dalam satu musim lagi, tetapi sampai saat itu, setidaknya Gotham tidak boleh harus khawatir akan cedera setiap kali bermain di kandang. Mereka telah bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan bermain di kandang pada playoff, dan situasi ini benar-benar mengurangi besarnya 'keuntungan' tersebut.

  • Siapa yang jadi favorit setelah babak perempat final?

    Washington Spirit
    Scoreplay

    Washington Spirit berhasil mencapai final NWSL dalam dua musim terakhir secara beruntun.

    CB: Washington Spirit tampil paling baik di antara seluruh tim pada perempat final. Namun, ini bukan kali pertama mereka tampil gemilang di babak play-off, lalu gagal menuntaskan perjuangan setelah mencapai final. Spirit kini mencapai final dalam dua tahun terakhir, tetapi belum mampu meraih trofi juara. Penampilan Trinity Rodman juga sedang sebagus yang sudah lama tidak terlihat. Jadi, mengingat Spirit ingin membuktikan diri setelah gagal meraih gelar juara yang didambakan dalam dua tahun terakhir, ditambah performa Rodman, saya memilih Spirit.

    AL: Saya cenderung memilih Washington. Gotham masih terlihat sebagai tim terkuat di atas kertas, tetapi kepercayaan diri dan dominasi Spirit pada laga pembuka mereka menjadi alasan yang meyakinkan. Dengan Trinity Rodman yang bugar dan tampil maksimal, Washington memiliki pemain yang mampu menentukan hasil pertandingan mana pun yang tersisa di turnamen ini. Mungkinkah tahun ini akhirnya menjadi milik mereka? Setelah penampilan itu, ada banyak alasan untuk percaya bahwa itu mungkin terjadi.

    RN: Sepakbola turnamen bergantung pada pertahanan dan momentum. Satu-satunya tim yang sedang memiliki momentum kuat adalah Washington Spirit. Gotham dan Kansas City sama-sama lolos dengan susah payah, jadi aspek mentalitas harus menjadi perhatian utama mereka. Spirit baru saja mencetak empat gol ke gawang tim yang paling sering menjuarai NWSL Championship. Jika mereka mempertahankan momentum itu dan tetap tajam dalam penyelesaian akhir, gelar itu bisa menjadi milik mereka selama mereka tidak terpeleset. Utah memang pantas mendapatkan tempat mereka dan harus dipandang sangat serius, tetapi saya TIDAK ingin menghadapi Washington Spirit di Audi Field yang (riuh) setelah kemenangan itu.

  • Apakah Portland mengecewakan?

    Portland Thorns

    Portland Thorns tersingkir dari babak play-off setelah kalah 4-1 dari Spirit.

    CB: Ya. Washington melumat mereka. Kebobolan empat gol setelah tampil cukup solid dalam bertahan sepanjang musim jelas mengkhawatirkan. Saya berharap Sophia Wilson bersinar dalam pertandingan ini, tetapi ia nyaris tak terlihat.

    AL: Kekalahan dari Washington bukanlah kejutan. Yang mengejutkan adalah cara mereka kalah. Kebobolan empat gol dalam pertandingan play-off memperlihatkan kesenjangan kualitas yang signifikan antara kedua tim pada hari itu. Meski Sophia Wilson tampil begitu bagus musim ini, ia terlalu pasif di perempat-final. Portland perlu mencari cara agar ia bisa memberi kontribusi lebih besar dalam pertandingan seperti ini. Kali ini, rekan Wilson di Triple Espresso yang mencuri perhatian.

    RN: Ya, kebobolan empat gol dari tim yang semestinya punya kekuatan cukup seimbang dengan Anda jelas mengecewakan. Ketika Anda kebobolan sangat cepat, lalu kebobolan lagi lewat gol yang sebenarnya bisa dihindari, SANGAT sulit bagi para penyerang untuk bangkit secara mental. Akibatnya, tim tampil lesu selama 35 menit.

    Pergantian pemain menjelang akhir babak pertama jelas berdampak dan merupakan keputusan cerdas karena pada awal babak kedua, Portland tampak sebagai tim yang lebih baik. Sebelum gol keempat Spirit, Thorns mendapat peluang BESAR untuk mencetak gol dan mengubah skor menjadi 3-2. Jika peluang itu berbuah gol, pertandingan akan kembali terbuka. Namun, mereka gagal memanfaatkannya, lalu kebobolan lagi hampir seketika. Gol terakhir itu memastikan kekalahan mereka. Setelah itu muncul kartu merah, dan tak ada lagi yang percaya mereka bisa bangkit. Penampilan kedua tim sangat berbeda di tiap babak, dan satu peluang itu mengubah jalannya seluruh pertandingan.

  • Apakah Trinity sedang membuktikan dirinya layak menjadi MVP?

    Trinity Rodman

    Trinity Rodman mencetak dua gol dan menyumbang satu assist dalam kemenangan 4-1 Spirit di perempat final.

    CB: Dia termasuk kandidat MVP musim reguler, tetapi untuk babak play-off, dua gol dan satu assist sudah menempatkannya di jalur untuk menjadi MVP play-off. Namun, MVP musim reguler mungkin tetap harus diberikan kepada Ashley Sanchez karena dia mencetak 20 gol!

    AL: Saya masih merasa Ashley Sanchez adalah pilihan yang tepat, meski North Carolina nyaris gagal lolos ke play-off. Perkembangannya dibandingkan musim lalu sangat besar, dan tanpa kontribusinya, Courage kemungkinan akan jauh lebih dekat ke dasar klasemen daripada ke zona play-off. Meski begitu, Trinity Rodman layak menjadi pilihan kedua. Dua golnya saat menghadapi Wilson dan Thorns kembali mengingatkan betapa berbahayanya dia.

    RN: Dia mencetak dua gol di perempat-final, tetapi MVP seharusnya merupakan pemain terbaik pada musim reguler, lalu ada penghargaan MVP khusus play-off. Saya tidak yakin dia adalah MVP musim reguler, tetapi sejauh ini penampilannya di play-off membuatnya sulit diabaikan.

  • Apakah Gotham hanya menang tipis atas Seattle?

    Rose Lavelle, Gotham FC
    Getty

    Gotham FC mengalahkan Seattle 1-0 setelah bek Reign FC, Jordyn Bugg, mencetak gol bunuh diri.

    CB: Menurut saya, penampilan Gotham cukup baik. Mereka punya beberapa momen bagus, tetapi Seattle juga dibiarkan bertahan dalam pertandingan terlalu lama. Ini babak playoff, jadi tidak ada tim yang bisa diremehkan. Namun, Seattle kalah karena gol bunuh diri, dan itu sepertinya bukan cara yang diinginkan Gotham untuk memenangi laga playoff pertama mereka. Meski memiliki lini tengah dan lini depan yang bertabur pemain berkualitas, tim tuan rumah kesulitan memaksimalkan peluang.

    AL: Tidak. Ini kemenangan Gotham berkat kecerdikan taktik. Memang, gol pembuka datang dari gol bunuh diri Jordyn Bugg, tetapi Gotham unggul sejak awal dan menunjukkan kedisiplinan bertahan untuk menjaga keunggulan itu. Apakah kita ingin melihat kontribusi lebih besar dari Sam Kerr, Jaedyn Shaw, dan Midge Purce dalam serangan? Tentu. Namun, jangan lupa bahwa Seattle adalah tim yang sangat bagus. Kemenangan dalam laga playoff seperti ini tetap berharga, bahkan ketika serangan tidak berjalan lancar.

    RN: Mereka benar-benar kesulitan. Mereka tidak melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran dan tetap menang. Pernahkah ada tim yang melakukan itu?? Tierna Davidson dan Ann-Katrin Berger tampil luar biasa, tetapi para penyerang tampak kurang bersemangat. Sam Kerr nyaris tak terlihat sepanjang 90 menit, sementara para pemain sayap tampak kesulitan menemukan ritme. Guro Reiten mendapat peluang cukup bagus dari tepi kotak penalti, tetapi tembakannya melambung tinggi. Kemudian, Reiten dan Midge Purce punya kesempatan mencetak gol ke gawang kosong setelah merebut bola dari Claudia Dickey di garis tengah, tetapi mereka tidak segera menembak sehingga peluang itu terbuang. Dalam sekitar 20 menit terakhir, Seattle tampak lebih mungkin mencetak gol. Mereka mendapat peluang emas yang meleset tipis di sisi tiang gawang, dan satu gol mereka dianulir karena offside setelah Davidson dengan sangat baik menahan laju larinya. Tim yang lebih baik menang, tetapi keberuntungan juga berperan.

  • Apakah Utah patut ditakuti?

    Utah Royals

    Utah Royals membuat kejutan dengan mengalahkan unggulan kedua San Diego Wave 1-0 di perempat final.

    CB: Saya sangat mendukung tim Utah ini. Mereka mencatat begitu banyak momen bersejarah musim ini, sambil tetap rendah hati dan memainkan sepakbola yang bagus di semua lini. Pertahanan bisa membawa tim menjadi juara. Dengan Mandy McGlynn yang tampil dalam performa terbaik dan melakukan penyelamatan-penyelamatan mencengangkan, penampilannya bisa membawa mereka melangkah jauh. Kekompakan tim ini juga menggembirakan untuk dilihat, mulai dari pertahanan, lini tengah, hingga lini depan.

    AL: Apakah kemenangan Utah mengesankan? Tentu saja. Apakah itu menjadikan mereka favorit? Tidak. Penampilan San Diego tidak selalu konsisten, dan satu kemenangan tidak serta-merta menjadikan Royals tim yang harus dikalahkan. Namun, perkembangan klub yang begitu lama berada di papan bawah klasemen ini patut disambut positif. Utah sudah membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan, meski saya belum siap menjagokan mereka untuk menjadi juara.

    RN: Ya, setiap tim di babak play-off patut diwaspadai. Begitu Anda meremehkan lawan, Anda bisa langsung tersingkir, dan itulah yang terjadi pada San Diego Wave. Mereka kurang mewaspadai Utah, dan harus membayar mahal karenanya. Mereka seharusnya belajar dari kekalahan KC Current dari Gotham tahun lalu. Dengan Mandy McGlynn yang begitu sulit ditembus di bawah mistar dan pertahanan kuat yang diperkuat Del Fava, lawan harus sangat efektif jika ingin mencetak gol. Washington Spirit harus memaksimalkan peluang gol yang mereka dapatkan karena San Diego gagal melakukannya dan harus membayar mahal. Spirit berhasil melakukannya saat menghadapi Portland, jadi pertandingan ini pasti akan menjadi duel yang menarik.

  • Apakah keputusan memberikan penalti kepada lawan Angel City sudah tepat?

    Michelle Cooper

    Michelle Cooper mencetak gol lewat tendangan penalti melawan Angel City untuk mengantar Kansas City Current ke semifinal.

    CB: Itu keputusan yang tepat, tetapi kekalahan dengan cara seperti ini berat bagi Angel City, terutama karena mereka datang ke pertandingan dengan catatan sepuluh laga tanpa kekalahan. Michelle Cooper mengeksekusi penalti dengan sangat baik. Pada akhirnya, jika ada dorongan dan pemain sampai terjatuh di kotak penalti, sebagian besar wasit akan memberikan penalti.

    AL: Ya. Kita bisa memperdebatkan apakah keputusan itu terlalu keras, tetapi bagi saya, dorongan Angelina Anderson terhadap Kayla Sharples sudah cukup untuk membenarkan penalti. Ini bukan sekadar kontak yang tidak disengaja: dorongan itu membuat Sharples terjatuh. Apakah Anderson bermaksud menyebabkan penalti bukanlah persoalannya. Tindakannya memberi wasit dasar untuk memberikan penalti.

    RN: Pelanggaran itu, atau apakah memang ada pelanggaran, termasuk situasi yang jika diputuskan sebagai pelanggaran oleh wasit di lapangan, VAR akan membiarkan keputusan itu berlaku. Namun, jika wasit di lapangan tidak meniup peluit, situasinya tidak cukup jelas bagi VAR untuk meminta wasit meninjau monitor. Semuanya bergantung pada tipe wasit utama yang memimpin pertandingan, dan itu menunjukkan banyak hal tentang apa yang salah dalam sepakbola saat ini. Kita membutuhkan konsistensi yang jauh lebih baik dari para wasit secara keseluruhan. Tersingkir dengan cara seperti ini terasa sangat berat, terutama ketika pertandingan berjalan begitu seimbang. Hasil ini tidak terasa adil; pertandingan seharusnya berlanjut ke perpanjangan waktu, lalu adu penalti. Namun, sepakbola tidak pernah adil. Kita tahu itu.