Celia Balf: Sangat mengkhawatirkan. Kondisi lapangan atau jadwal yang buruk sama sekali tidak seharusnya berdampak pada laga kandang playoff bagi salah satu tim terbaik, jika bukan yang terbaik, di NWSL. Situasi ini kacau dan mengecewakan. Gotham patut diapresiasi karena mengakui kondisi lapangan yang tidak layak dan bertanggung jawab atas hal itu, tetapi tanggung jawabnya bukan hanya pada mereka, bukan? Saya juga kecewa dengan cara Red Bulls menangani semuanya. Mereka tetap menggelar pertandingan persahabatan internasional di lapangan itu, sementara Gotham harus pindah ke Randall's Island untuk laga semifinal mereka.

Alex Labidou: Sangat. Menurut saya, ini mencerminkan masalah yang lebih luas dalam olahraga putri, dan hal itu harus berubah. Di tengah banyaknya pembicaraan tentang valuasi yang meningkat, gaji yang lebih besar, dan jumlah penonton yang terus bertambah, masih ada saat-saat ketika kompetisi itu sendiri seolah bukan prioritas. Keharusan Gotham memindahkan laga semifinal karena kondisi lapangan kandang mereka adalah contoh yang mencolok.

Rincian kesepakatan Gotham terkait stadion itu penting dalam menentukan tanggung jawab, tetapi kondisi lapangan akhir pekan lalu tidak dapat diterima. Respons awal Red Bulls, yang mendoakan Gotham beruntung sebelum mengalihkan perhatian ke pertandingan mereka sendiri, terasa meremehkan dan memalukan. Mereka kemudian mengatakan telah bekerja sama dengan Gotham dan NWSL untuk menangani kekhawatiran tersebut, tetapi tidak dapat menjamin pekerjaan yang diminta bisa selesai tepat waktu. Penjelasan itu patut diperhatikan. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa situasi ini semestinya ditangani dengan lebih serius.

Liga-liga olahraga putri juga memikul tanggung jawab. Kita baru saja melihat Atlanta Dream memainkan laga Final WNBA pada Kamis pukul 12.30 karena benturan jadwal penggunaan arena. Ini adalah pertandingan-pertandingan terbesar musim ini, sehingga kepastian tempat pertandingan, perlindungan jadwal playoff, dan rencana cadangan yang bisa dijalankan harus disiapkan jauh-jauh hari. Situasinya memang tidak sama, tetapi kemiripannya mengkhawatirkan. Para pemain dan penggemar seharusnya bisa menikmati momen-momen ini, bukan menanggung akibat dari upaya mencari solusi pada menit-menit terakhir.

Ruby Naylor: Pertandingan persahabatan Red Bull yang akan berlangsung pada Sabtu menjadi awal dari masalah ini, tetapi kondisi lapangan Sports Illustrated Stadium yang buruk saat laga perempat-final Gotham Minggu lalu menjadi pukulan terakhir. Siapa pun yang bertanggung jawab menjaga lapangan rumput di SIS agar memenuhi standar profesional patut disalahkan, begitu pula semua orang yang membawahi kelompok tersebut. Membiarkan kondisi lapangan memburuk hingga Gotham didenda $10.000 karena permukaannya jauh di bawah standar sungguh memalukan bagi semua pihak yang terlibat. Saya tahu Gotham akan meninggalkan stadion itu dalam satu musim lagi, tetapi sampai saat itu, setidaknya Gotham tidak boleh harus khawatir akan cedera setiap kali bermain di kandang. Mereka telah bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan bermain di kandang pada playoff, dan situasi ini benar-benar mengurangi besarnya 'keuntungan' tersebut.