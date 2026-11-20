Peta playoff kini sudah terbentuk.

Setelah RSL dan FC Cincinnati lolos dari pertandingan wild card pada Kamis malam , delapan laga putaran pertama playoff kini telah diketahui. Pertandingannya pun tampak menarik. Tidak ada jalan mudah bagi siapa pun. Wilayah Timur tampaknya lebih kuat secara keseluruhan dibanding Wilayah Barat, dengan tim unggulan pertama hingga keenam sama-sama berpeluang mencapai final MLS Cup. Namun, Wilayah Barat juga patut diperhitungkan karena kekuatannya jelas tidak hanya terletak pada Vancouver Whitecaps (para pendukung setia St. Louis CITY, angkat tangan).

Artinya, kini saatnya membuat prediksi. Setelah mencetak rekor poin dalam satu musim, Nashville SC tentu berada dalam posisi bagus untuk menjadi juara. Namun, klub terakhir yang melakukannya, Inter Miami, tersingkir pada putaran pertama. Intinya, musim reguler tidak menjamin apa pun. Bertaruh melawan Lionel Messi, yang membawa Miami finis kedua di Wilayah Timur, juga bukan langkah bijak.

Selain itu, ada banyak pemain berbakat. Cavan Sullivan tampil luar biasa untuk Philadelphia Union belakangan ini, dan ini bisa menjadi kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa ia mampu mengangkat performa tim. Bagaimana dengan LAFC, yang memiliki sejumlah pemain terbaik di liga dan sangat ingin semuanya berjalan sesuai harapan? Jika mulai menemukan performa terbaik, mereka akan berbahaya.

Semuanya menarik untuk dibahas, dan para penulis GOAL mengupasnya dalam edisi lain The Rondo.