Rondo Pemain Amerika di Luar Negeri: Seberapa mengkhawatirkan awal buruk Folarin Balogun? Apakah Gio Reyna kembali ke performa terbaiknya? Dan haruskah Cavan Sullivan berada di Eropa pada Januari?

Jika ada satu hal yang ditegaskan oleh pemusatan latihan terbaru timnas Amerika Serikat, itu adalah Mauricio Pochettino tidak ragu memercayai talenta MLS. Dan itu jelas hal yang baik. Liga tersebut mungkin bukan tujuan akhir bagi para pemain terbaik Amerika Serikat, tetapi semakin membuktikan perannya sebagai batu loncatan penting bagi mereka.

Tentu saja, itu tidak mengubah fakta bahwa banyak bintang terbesar timnas Amerika Serikat masih berkarier di Eropa. Christian Pulisic, pemain terbaik tim tersebut, terus menunjukkan kemampuannya bersama Milan. Weston McKennie dan Tim Weah tetap menjadi pemain penting bagi Juventus dan OM. Folarin Balogun mungkin kesulitan pada awal musim, tetapi ia masih bersaing di level tinggi bersama Monaco.

Jadi, dengan munculnya talenta muda seperti Cavan Sullivan dan Julian Hall, apa artinya semua ini bagi para pemain yang berkarier di Eropa? Selama ini, posisi mereka terasa aman. Kini tidak lagi. Singkatnya, mereka semua punya sesuatu untuk dibuktikan. Situasinya menarik, dan para penulis GOAL mengupas semuanya dalam edisi lain dari... The Rondo.