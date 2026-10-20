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AA Rondo 1-1GOAL

Rondo Pemain Amerika di Luar Negeri: Seberapa mengkhawatirkan awal buruk Folarin Balogun? Apakah Gio Reyna kembali ke performa terbaiknya? Dan haruskah Cavan Sullivan berada di Eropa pada Januari?

Banyaknya pemain MLS dalam skuad terbaru timnas Amerika Serikat pilihan Mauricio Pochettino mengisyaratkan bahwa musim ini krusial bagi para pemain Amerika yang berkarier di Eropa.

Thomas Hindle dan Ryan Tolmich
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  •  Jika ada satu hal yang ditegaskan oleh pemusatan latihan terbaru timnas Amerika Serikat, itu adalah Mauricio Pochettino tidak ragu memercayai talenta MLS. Dan itu jelas hal yang baik. Liga tersebut mungkin bukan tujuan akhir bagi para pemain terbaik Amerika Serikat, tetapi semakin membuktikan perannya sebagai batu loncatan penting bagi mereka.

    Tentu saja, itu tidak mengubah fakta bahwa banyak bintang terbesar timnas Amerika Serikat masih berkarier di Eropa. Christian Pulisic, pemain terbaik tim tersebut, terus menunjukkan kemampuannya bersama Milan. Weston McKennie dan Tim Weah tetap menjadi pemain penting bagi Juventus dan OM. Folarin Balogun mungkin kesulitan pada awal musim, tetapi ia masih bersaing di level tinggi bersama Monaco.

    Jadi, dengan munculnya talenta muda seperti Cavan Sullivan dan Julian Hall, apa artinya semua ini bagi para pemain yang berkarier di Eropa? Selama ini, posisi mereka terasa aman. Kini tidak lagi. Singkatnya, mereka semua punya sesuatu untuk dibuktikan. Situasinya menarik, dan para penulis GOAL mengupas semuanya dalam edisi lain dari... The Rondo.

  • Pemain Amerika mana di Eropa yang mencatat awal musim terbaik kali ini?

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    NurPhoto

    Berhalter mengejutkan banyak pihak dengan awal kiprah yang impresif di Middlesborough.

    Tom Hindle: Gio Reyna. Gelandang serang itu telah kembali bugar, menemukan performanya, dan yang terpenting, mendapatkan kembali sebagian kepercayaan diri yang dulu menjadi ciri khasnya. Golnya ke gawang PSG akhir pekan lalu menjadi bukti bahwa pemain dengan talenta luar biasa ini mungkin siap kembali memberikan dampak besar bagi USMNT.

    Ryan Tolmich: Sejumlah pemain mengawali periode ini dengan baik, tetapi Alex Freeman punya alasan kuat untuk disebut yang terbaik. Performanya sudah bagus menjelang jeda internasional, lalu ia melanjutkannya dengan penampilan solid selama 90 menit melawan Real Madrid dan Elche, termasuk sebuah tekel luar biasa terhadap Yan Diomande. Fakta bahwa penampilannya tidak terlalu mencolok juga patut dipuji, karena Freeman terus mengembangkan permainannya menjadi bek yang komplet. Jika ia bisa melakukannya saat menghadapi Real Madrid, ia bisa melakukannya melawan siapa pun.

    Alex Labidou: Jawaban yang paling mudah adalah Gio Reyna, yang, semoga saja terus begitu, telah bermain secara konsisten dan tanpa banyak sorotan berkembang menjadi pengatur serangan yang solid di Ligue 1. Namun, pilihan saya kali ini Sebastian Berhalter. Siapa yang tiga tahun lalu menyangka gelandang ini akan menjadi pemain kunci di Championship dan membantu Middlesbrough berjuang untuk promosi? Lima tahun lalu, ia hampir berhenti bermain sepakbola sepenuhnya. Kini, ia menjadi salah satu pemain terbaik di divisi kedua Inggris sekaligus pemain yang memberi kontribusi besar bagi USMNT asuhan Mauricio Pochettino.

  • Siapa yang gagal memenuhi ekspektasi?

    KKS Lech Poznan v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Malik Tillman belum mampu menunjukkan performanya di level internasional saat bermain untuk klub.

    TH: Malik Tillman. Ia selalu tampil sangat mengesankan bersama tim nasional AS, tetapi kesulitan mendapat kesempatan bermain di Bayer Leverkusen, setidaknya secara konsisten. Kepindahannya ke sana pada musim panas lalu tampak seperti sebuah kesalahan.

    RT: Ia mencetak gol melawan Lech Poznan pekan lalu, dan itu akan membantunya. Namun, situasinya masih sulit bagi Tillman. Ia kesulitan memberikan dampak di Bayer Leverkusen, sehingga ia pun tidak banyak dimainkan sebagai pemain yang diharapkan mengubah jalannya pertandingan. Ia harus berjuang untuk mendapat menit bermain secara reguler, sesuatu yang sulit dipahami mengingat betapa bagus penampilannya bersama tim nasional.

    AL: Christian Pulisic. Ya, ia pulih dari cedera serius lebih cepat daripada yang dibayangkan siapa pun, mengingat pemberitaan mengenai tingkat keparahannya selama Piala Dunia. Namun, ini pertama kalinya setelah sekian lama ia tidak diperkirakan menjadi pemain inti reguler di klubnya. Sebagian orang mungkin akan menunjuk pengalamannya di Chelsea, tetapi cedera dan pergantian pelatih yang terus-menerus merupakan penyebab utama ketidakpastian di London. Di AC Milan, persoalannya lebih berkaitan dengan kecocokannya terhadap pendekatan taktik khas Ruben Amorim. Ia telah menegaskan keinginannya untuk bertahan di Milan dalam jangka panjang, tetapi fakta bahwa baik ia maupun klubnya belum menandatangani kontrak baru patut menimbulkan kekhawatiran.

  • Adakah pemain inti di Piala Dunia yang perlu khawatir kehilangan tempatnya?

    New York City FC v Nashville SC
    Getty Images Sport

    Matt Freese menjadi starter bagi timnas putra Amerika Serikat di Piala Dunia, tetapi posisinya di bawah mistar gawang ke depan sama sekali belum terjamin.

    TH: Siapa pun yang tadinya akan bermain sebagai sayap kanan, karena sekarang Cavan Sullivan akan menjadi starter di posisi itu.

    RT: Matt Freese adalah pilihan yang paling jelas, terutama setelah pemusatan latihan terakhir ini. Kiper NYCFC itu tidak banyak bermain, sementara dua pendatang baru, Diego Kochen dan Brian Schwake, ikut bersaing. Ditambah sejumlah penampilan kurang meyakinkan belakangan ini di MLS, Freese setidaknya kini harus berjuang mempertahankan posisi starternya.

    AL: Saya pilih dua nama: Antonee Robinson dan Weston McKennie. Jedi merupakan pilihan yang mudah karena usia dan riwayat cederanya, meski ia masih mampu berkontribusi di level tinggi saat berada dalam performa terbaik. Untuk McKennie, persoalannya lebih pada kecocokan. Ia tampil bagus dalam beberapa pertandingan di bawah Pochettino, tetapi kita belum melihat penampilan dominan seperti yang ia tunjukkan saat mulai menonjol di bawah Gregg Berhalter. Dengan Sebastian Berhalter yang menjadi sosok tak tergantikan dan Brooklyn Raines yang mulai berkembang pesat, di antara pemain lainnya, tidak akan mengejutkan jika McKennie menjadi pemain rotasi alih-alih starter tetap.

  • Seberapa mengkhawatirkan awal musim Folarin Balogun yang buruk?

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    Pro Sports Images

    Balogun kesulitan mendapatkan menit bermain sejauh ini pada musim ini.

    TH: Ini BURUK. Balogun jelas berusaha memaksakan kepindahan pada hari terakhir bursa transfer, dan ia patut diapresiasi untuk itu. Ia berhak memikirkan kariernya sendiri. Namun, performa Paris Brunner membuat absennya Balogun tidak terlalu terasa. Mengapa harus menyingkirkan pemain muda yang begitu mudah mencetak gol? Kegagalan Balogun untuk pindah kini menjadi masalah besar.

    RT: Cukup mengkhawatirkan. Balogun adalah salah satu pemain di kelompok pemain timnas AS yang benar-benar mampu mengubah jalannya pertandingan dan, pada usia 25 tahun, ia memasuki masa puncak kariernya. Namun, tampaknya ia menghabiskan waktu yang cukup panjang dalam masa puncak itu dalam situasi serba tidak pasti di Monaco. Kegagalan transfernya sudah menimbulkan dampak. Harapannya, dampak itu tidak akan berlangsung terlalu lama.

    AL: Menyebut awal musim Balogun buruk setelah baru tiga pertandingan terasa terlalu dini, tetapi kesulitannya tidak mengejutkan. Olahraga separuh soal bakat, separuh soal mental, dan baik Balogun maupun Monaco telah menegaskan bahwa penjualan adalah pilihan terbaik bagi kedua pihak. Setelah kepindahannya ke Everton gagal secara dramatis, keduanya harus menghadapi akibatnya. Monaco tidak bisa membiarkan aset berharga hanya duduk di bangku cadangan selama berbulan-bulan, sekalipun mereka sudah mengubah pendekatan taktis. Sementara itu, Balogun harus tetap bersikap profesional sampai peluang pindah lainnya terwujud. Kekhawatiran yang lebih besar adalah siapa yang akan merekrutnya tanpa sorotan Piala Dunia yang ia dapat beberapa bulan lalu. Ini situasi sulit bagi semua pihak yang terlibat.

  • Prediksi yang terlalu dini soal transfer pada Januari?

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    ANP

    Pepi berpeluang pindah pada Januari setelah berulang kali dikaitkan dengan liga-liga top Eropa.

    TH: Ricardo Pepi, dengan asumsi ia tetap bugar. Ia sempat menjajaki kemungkinan bergabung dengan Fulham dan sebelumnya dikaitkan dengan banyak klub lain. Jangan berharap ia pindah ke Premier League, tetapi ia perlu naik level dari Eredivisie.

    RT: Mari ambil pilihan berani dan menyebut Cavan Sullivan. Jika ia terus bermain di level ini, akan muncul pertanyaan serius tentang apakah masih ada yang perlu ia pelajari di MLS. Meski begitu, ia mungkin masih perlu lebih banyak belajar sebagai pribadi sebelum pergi ke Eropa. Namun, jika hanya menilai permainannya, ia tampak siap untuk mendapat kesempatan di negara yang mengizinkannya bermain.

    AL: Sedikit curang, tetapi mari pilih dua nama lagi. Balogun tidak akan mendapat transfer permanen, tetapi ia akan dipinjamkan ke klub di Portugal, Turki, atau Jerman, tempat ia bisa membangun kembali kepercayaan dirinya. Lalu, terlepas dari apa yang dikatakan Pulisic dan Milan, Christian Pulisic akan menjadi pemain MLS bersama NYCFC atau Inter Miami, bergantung pada perkembangan masa depan Lionel Messi.

  • Siapa yang punya peluang terbesar meraih trofi musim ini?

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    Focus Images

    Celtic yang diperkuat Auston Trusty mengawali musim 2026 dengan baik.

    TH: Kalau terus begini, Auston Trusty sudah akan mengangkat trofi SPL pada pekan kedua Februari. PSV yang diperkuat Ricardo Pepi juga hampir pasti menjuarai Eredivisie. Namun, karena Pepi belum tentu masih berada di sana hingga akhir musim, pilihan saya adalah Trusty.

    RT: Pilihan aman? Auston Trusty dan Celtic. Pilihan berani? Johnny Cardoso dan Atletico Madrid. Mereka tampak sebagai tim yang paling siap untuk menjadi pesaing kuat Barcelona. Meski itu mungkin tidak terjadi, Atletico Madrid setidaknya akan berusaha menyulitkan Barcelona semaksimal mungkin sepanjang musim La Liga.

    AL: Mari ambil pilihan berani dan jagokan Middlesbrough menjuarai Championship.