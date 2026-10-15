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UCL Rondo 1-1GOAL

Rondo Liga Champions: Apakah PSG kembali menjadi favorit? Apakah Real Madrid sudah berubah? Dan apa yang dipikirkan Lisandro Martinez saat melontarkan kritik pedas terhadap Manchester United?

Sejumlah hasil pada fase awal Liga Champions memberi gambaran tentang siapa yang mungkin menjadi penantang dan siapa yang akan kesulitan.

Thomas Hindle dan Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Gambaran persaingan di Liga Champions mulai terbentuk dengan jelas. Setelah dua pertandingan fase grup dan sejumlah laga besar berlalu, beberapa tim unggulan mulai menonjol. Yang paling jelas adalah PSG, juara bertahan dua kali beruntun. Kemenangan telak 4-2 atas Man City pada Rabu malam menunjukkan bahwa mereka kembali berada di barisan terdepan.

    Namun, bukan hanya PSG. Bayern Munich juga bangkit dari ketertinggalan untuk membawa pulang satu poin dari laga tandang yang sulit. Bagaimana dengan Barcelona, Liverpool, dan Arsenal, yang masing-masing memenangi dua laga pertama mereka? Lalu, tentu saja, ada kisah Real Madrid. Pelatih baru (lama) Jose Mourinho memang belum membuat Real Madrid bermain dengan penuh percaya diri, tetapi mereka berada dalam posisi bagus untuk lolos ke babak 16 besar tanpa harus menjalani laga play-in yang sulit.

    Tim lain mengalami kesulitan. Kekalahan tandang Man United dari Atletico Madrid belum tentu menjadi masalah besar, tetapi komentar pedas Lisandro Martinez selepas pertandingan, ketika ia mengkritik para petinggi klub, hanya menambah hiruk-pikuk seputar Michael Carrick dan kolega. Sekalian membahasnya, adakah yang tahu apa yang sedang terjadi dengan sepak bola di Italia? Situasinya kacau, membingungkan, sekaligus sangat menghibur. Para penulis GOAL mengulas semuanya dalam edisi lain dari... The Rondo.

  • Siapa yang paling membuat Anda terkesan di Liga Champions sejauh ini?

    psg

    PSG menghajar Manchester City pada Rabu malam dan mengukuhkan diri sebagai favorit dalam kompetisi ini.

    Tom Hindle: PSG tampaknya pilihan yang paling jelas. Rasanya hampir tidak adil bahwa mereka cukup kuat untuk mencadangkan para pemainnya di Ligue 1 sebelum memberi mereka kesempatan bermain di Eropa. Namun, bagaimana dengan Aston Villa? Sembilan gol dicetak, dua kebobolan, dan dua kemenangan diraih. Mereka akan menghadapi musim yang berat di Premier League tahun ini setelah kehilangan dua pemain kunci di lini pertahanan. Namun, mereka punya banyak opsi di lini serang dan bisa mencuri perhatian di Eropa.

    Ryan Tolmich: PSG yang benar-benar melibas Manchester CIty jelas menjadi jawabannya. Untuk musim ketiga berturut-turut, PSG tampak dibangun khusus untuk kompetisi ini, dan mereka memanfaatkannya untuk menghancurkan para pesaing. Mereka akan kembali menjuarai Ligue 1 dengan mudah, yang berarti mereka akan tetap bugar untuk laga-laga seperti ini. Jika sejarah bisa dijadikan petunjuk, hal itu menjadikan mereka favorit.

    Alex Labidou: Stuttgart dan Aston Villa punya kisah menarik setelah memenangi dua laga pertama mereka, tetapi jangan salah: jawabannya harus PSG, terutama setelah Rabu. Bukan hal yang aneh jika juara bertahan sedikit mengendur. PSG baru saja menghajar Manchester City 4-2, tim yang tampil begitu mengesankan saat menghadapi Liverpool pada akhir pekan.

  • Bagaimana memaknai komentar Lisandro Martinez tentang jajaran direksi Manchester United?

    lisandro martinez
    (C)Getty Images

    Lisandro Martinez kritik jajaran petinggi Manchester United usai kalah dari Atletico Madrid

    TH: Berapa lama waktu yang saya punya? Ya, sejujurnya ini terasa agak konyol. Di satu sisi, bisa dimengerti jika pemain besar ingin menyampaikan pernyataan yang diharapkan bisa mendorong petinggi klub untuk bertindak. Namun, ada beberapa masalah di sini.

    Pertama, Man United belum tentu punya uang. Mereka masih mencicil biaya transfer dari beberapa tahun lalu. Kedua, pada musim panas ini tidak ada pemain baru yang benar-benar cocok untuk mereka (ya, saya memang mengatakan bahwa Man U melakukan pekerjaan yang cukup baik di bursa transfer). Ketiga, dan yang PALING PENTING: apa sebenarnya makna pernyataan itu bagi rekan-rekan setim Anda saat ini? Martinez pada dasarnya mengatakan, “Para pemain ini tidak cukup bagus.” Waduh.

    RT: Bahwa situasinya memang sekacau yang dibayangkan orang. Orang-orang sering terlalu larut dalam sisi drama layaknya acara realitas dari semua ini, dan mereka juga kerap berandai-andai menjadi manajer tim. Wawancara Martinez memberi gambaran tentang seperti apa sebenarnya situasi di tim itu, dan kenyataannya memang segila yang diperkirakan orang. Ada drama. Ada keinginan untuk membelanjakan lebih banyak uang yang nyaris tidak masuk akal. Ada masalah nyata. Klub itu kacau, dan mungkin itulah sebabnya mereka sudah sangat lama tidak tampil bagus.

    AL: Berani? Ya. Mengejutkan? Tidak.

    Sepak bola adalah olahraga yang menarik. Bahkan ketika ada megabintang sekaliber Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Kylian Mbappe, klub biasanya memegang kendali lebih besar. Itulah sebabnya kita tidak melihat sebanyak manuver licik melalui media seperti yang biasa kita saksikan di NBA, NFL, atau MLB. Momen seperti ini jarang terjadi.

    Namun, persoalannya di sini adalah siapa yang menyampaikan pesan itu. Martinez bukan salah satu pemain sekaliber mereka. Di skuadnya sendiri, pengaruhnya bahkan tidak sebesar Bruno Fernandes atau Matheus Cunha. Jadi, meski kritiknya beralasan, saya menduga konsekuensinya akan lebih berat bagi dirinya ketimbang bagi orang-orang yang ia kritik. Alih-alih memaksa perubahan di tingkat direksi, ia bisa saja didenda atau didepak.

    Dan semua itu hanya akan menyoroti kekacauan yang terus berlangsung sejak Sir Alex Ferguson pergi lebih dari satu dekade lalu.

  • Apakah Real Madrid terlihat lebih baik di bawah asuhan Jose Mourinho?

    Vinicius Real Madrid
    Getty

    Real Madrid bangkit dari ketertinggalan 1-3 untuk mengalahkan Roma, tetapi tampil kurang meyakinkan dalam kemenangan tersebut.

    TH: Tidak. Masih ada masalah besar soal keseimbangan tim. Dari sudut pandang mana pun, Madrid punya dua masalah besar. Pertama, penyerang tengah mereka, Kylian Mbappe, ingin bermain sebagai sayap kiri. Kedua, baik dia maupun Vinicius Jr tidak menunjukkan upaya berarti saat tidak menguasai bola. Ditambah rapuhnya pertahanan di posisi bek kanan, penurunan performa lini tengah, dan drama dengan Vini Jr., situasinya tampak siap berujung kacau. Namun, mencetak tiga gol dalam delapan menit untuk membalikkan ketertinggalan 3-1 setelah dibuat tak berkutik oleh lawan adalah hal yang sangat khas Madrid. Voodoo itu nyata.

    RT: Hah? Sepertinya tidak banyak yang berubah. Mereka memang menang, tetapi kesan bahwa selalu ada drama di Real Madrid masih belum hilang. Meski begitu, klub ini pernah mengatasi situasi semacam itu dan menjuarai Liga Champions berulang kali. Itulah yang membuat mereka menjadi salah satu tim paling sulit dinilai pada Oktober.

    AL: Tidak.

    Namun, kekhawatiran yang lebih besar di sini adalah Kylian Mbappe. Dari Carlo Ancelotti ke Xabi Alonso dan kini Mourinho, kita masih membicarakan persoalan yang sama: bagaimana dia cocok dengan Real Madrid. Kiprahnya di PSG di bawah Luis Enrique pun tidak sepenuhnya mulus.

    Ia dinobatkan sebagai penerus Ronaldo dan Messi pada usia 18 tahun dan tampil begitu luar biasa di Piala Dunia. Namun, kini di akhir usia 20-an, ia masih tampak cukup jauh dari ekspektasi tersebut di level klub.

    Statusnya di Prancis tak tergoyahkan. Namun, sebagai pemain yang diharapkan menentukan era Madrid berikutnya, ia masih menyisakan tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya bisa terjadi.

  • Tim mana yang diprediksi tersingkir lebih awal?

    FBL-EUR-C1-VILLARREAL-NAPOLI
    AFP

    Napoli asuhan Allegri sangat kesulitan sejauh ini di Liga Champions.

    TH: Manchester United. Segalanya mulai berantakan. Napoli juga sedang kesulitan dan tampak jauh dari performa terbaiknya. Max Allegri pun sebenarnya bukan pelatih yang begitu bagus, dan itu memperburuk keadaan.

    RT: Semua tim Italia kini patut diwaspadai. Memang masih terlalu dini, tetapi tiga dari empat tim tampil cukup buruk dan semuanya bisa tersingkir saat fase liga berakhir. Itu akan menjadi cerminan yang sangat buruk bagi sepakbola Italia, meski mungkin juga bisa menjadi peringatan yang dibutuhkan Serie A untuk akhirnya mulai berbenah.

    AL: Masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan, tetapi siapkan tisu untuk tiga klub terbesar Serie A: Roma, Inter, dan Napoli, yang sejauh ini hanya mengumpulkan satu poin jika digabungkan. Kemunduran sepakbola Italia terus berlanjut. Untuk liga yang mendominasi selama puluhan tahun, sulit dipercaya bahwa kita bahkan membicarakan kemungkinan Serie A merosot ke level liga Portugal.

  • Siapa yang akan memenangkannya?

    FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICH
    AFP

    Bayern Munich termasuk salah satu favorit juara Liga Champions musim ini.

    TH: Bayern Munich. Lini belakang mereka masih menyisakan tanda tanya, tetapi Michael Olise, Luis Diaz, dan Harry Kane sangat menakutkan di lini depan. Ingat, mereka memberikan perlawanan sengit kepada PSG di semifinal tahun lalu. Dengan sedikit keberuntungan, mereka mungkin bisa tampil di final. Tahun ini keberuntungan akan berpihak kepada mereka, dan Kane akan meraih trofi Eropa yang sudah lama dinantikannya.

    RT: PSG. Menjadi juara tiga kali berturut-turut nyaris mustahil. Namun, jika ada tim yang bisa melakukannya, caranya adalah seperti PSG: mendominasi liga domestik dan tetap bugar untuk laga-laga besar pada musim semi. Selain Bayern, tidak ada tim lain yang benar-benar bisa melakukannya. Jadi, sampai PSG tersingkir, atau jika mereka tersingkir, lebih tepatnya, merekalah favoritnya.

    AL: Masih terlalu dini, tetapi jika harus memilih sekarang, saya memilih PSG.