Gambaran persaingan di Liga Champions mulai terbentuk dengan jelas. Setelah dua pertandingan fase grup dan sejumlah laga besar berlalu, beberapa tim unggulan mulai menonjol. Yang paling jelas adalah PSG, juara bertahan dua kali beruntun. Kemenangan telak 4-2 atas Man City pada Rabu malam menunjukkan bahwa mereka kembali berada di barisan terdepan.
Namun, bukan hanya PSG. Bayern Munich juga bangkit dari ketertinggalan untuk membawa pulang satu poin dari laga tandang yang sulit. Bagaimana dengan Barcelona, Liverpool, dan Arsenal, yang masing-masing memenangi dua laga pertama mereka? Lalu, tentu saja, ada kisah Real Madrid. Pelatih baru (lama) Jose Mourinho memang belum membuat Real Madrid bermain dengan penuh percaya diri, tetapi mereka berada dalam posisi bagus untuk lolos ke babak 16 besar tanpa harus menjalani laga play-in yang sulit.
Tim lain mengalami kesulitan. Kekalahan tandang Man United dari Atletico Madrid belum tentu menjadi masalah besar, tetapi komentar pedas Lisandro Martinez selepas pertandingan, ketika ia mengkritik para petinggi klub, hanya menambah hiruk-pikuk seputar Michael Carrick dan kolega. Sekalian membahasnya, adakah yang tahu apa yang sedang terjadi dengan sepak bola di Italia? Situasinya kacau, membingungkan, sekaligus sangat menghibur. Para penulis GOAL mengulas semuanya dalam edisi lain dari... The Rondo.