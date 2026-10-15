TH: Berapa lama waktu yang saya punya? Ya, sejujurnya ini terasa agak konyol. Di satu sisi, bisa dimengerti jika pemain besar ingin menyampaikan pernyataan yang diharapkan bisa mendorong petinggi klub untuk bertindak. Namun, ada beberapa masalah di sini.

Pertama, Man United belum tentu punya uang. Mereka masih mencicil biaya transfer dari beberapa tahun lalu. Kedua, pada musim panas ini tidak ada pemain baru yang benar-benar cocok untuk mereka (ya, saya memang mengatakan bahwa Man U melakukan pekerjaan yang cukup baik di bursa transfer). Ketiga, dan yang PALING PENTING: apa sebenarnya makna pernyataan itu bagi rekan-rekan setim Anda saat ini? Martinez pada dasarnya mengatakan, “Para pemain ini tidak cukup bagus.” Waduh.

RT: Bahwa situasinya memang sekacau yang dibayangkan orang. Orang-orang sering terlalu larut dalam sisi drama layaknya acara realitas dari semua ini, dan mereka juga kerap berandai-andai menjadi manajer tim. Wawancara Martinez memberi gambaran tentang seperti apa sebenarnya situasi di tim itu, dan kenyataannya memang segila yang diperkirakan orang. Ada drama. Ada keinginan untuk membelanjakan lebih banyak uang yang nyaris tidak masuk akal. Ada masalah nyata. Klub itu kacau, dan mungkin itulah sebabnya mereka sudah sangat lama tidak tampil bagus.

AL: Berani? Ya. Mengejutkan? Tidak.

Sepak bola adalah olahraga yang menarik. Bahkan ketika ada megabintang sekaliber Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Kylian Mbappe, klub biasanya memegang kendali lebih besar. Itulah sebabnya kita tidak melihat sebanyak manuver licik melalui media seperti yang biasa kita saksikan di NBA, NFL, atau MLB. Momen seperti ini jarang terjadi.

Namun, persoalannya di sini adalah siapa yang menyampaikan pesan itu. Martinez bukan salah satu pemain sekaliber mereka. Di skuadnya sendiri, pengaruhnya bahkan tidak sebesar Bruno Fernandes atau Matheus Cunha. Jadi, meski kritiknya beralasan, saya menduga konsekuensinya akan lebih berat bagi dirinya ketimbang bagi orang-orang yang ia kritik. Alih-alih memaksa perubahan di tingkat direksi, ia bisa saja didenda atau didepak.

Dan semua itu hanya akan menyoroti kekacauan yang terus berlangsung sejak Sir Alex Ferguson pergi lebih dari satu dekade lalu.