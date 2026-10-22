Rondo Liga Champions: Apakah PSG dalam masalah setelah krisis cedera? Sudah waktunya Michael Carrick meninggalkan Manchester United? Dan apakah Real Madrid kandidat juara?

Tom Hindle: Tidak. Salah satu alasannya, siapa yang akan ditunjuk Man United berikutnya? Ada satu jawaban yang jelas, yaitu Antonio Conte. Entah seberapa banyak Anda tahu tentang Conte, tetapi ia cenderung datang, memenangkan sesuatu, berselisih dengan banyak pihak, lalu meninggalkan klub dalam kekacauan parah. Ingin membuat United lebih buruk dalam jangka panjang? Itulah caranya. Tidak, masalah di sini lebih mendalam. United perlu melakukan perombakan menyeluruh. Skuadnya (sebagian besar) terlalu tua. Struktur klub berantakan. Semua orang suka mengkritik pemilik karena dianggap buruk, tetapi bagaimana dengan orang-orang yang mengambil keputusan dan membelanjakan dana besar yang diberikan oleh para pemilik yang (konon) buruk itu?

Ryan Tolmich: Mungkin, tetapi itu tidak berarti keadaan akan membaik. Sulit membayangkan mengapa pelatih papan atas mana pun mau mengambil pekerjaan ini, mengingat situasinya sudah begitu toksik. Pelatih seperti Ruben Amorim tidak mendapat cukup waktu untuk menuntaskan pekerjaannya. Pelatih seperti Carrick pun dengan cepat mendapat kecaman meski baru musim lalu melampaui ekspektasi. Semuanya kacau, tetapi Carrick juga tampaknya bukan pelatih yang bisa membawa Manchester United keluar dari situasi ini. Artinya, ia kemungkinan menjadi pelatih terbaru yang menjadi korban kekacauan tersebut.

Alex Labidou: Pendapat ini mungkin tidak populer, tetapi jawabannya tidak. Ya, Carrick dihadapkan pada situasi sulit dan, terkadang, tampak kewalahan. Namun, bukankah ini terdengar tidak asing? Seorang pelatih lain mengambil alih United, kesulitan, lalu menjadi sosok yang disalahkan atas masalah yang jauh lebih mendalam.

Mulai dari David Moyes, Jose Mourinho, hingga Ruben Amorim, tak ada pelatih yang luput dari lingkungan toksik di United. Kebobrokan klub ini jauh melampaui kemerosotan di Old Trafford.

Ada pula satu faktor yang kerap luput dari perhatian. Premier League mungkin tidak ingin mendengarnya, terutama dengan kasus finansial Manchester City yang masih membayangi liga, tetapi United, merek terbesar liga tersebut, tampaknya tidak pernah pulih secara psikologis sejak kebangkitan tetangganya. Kedekatan geografis, kesuksesan tanpa henti, dan perbandingan terus-menerus telah menciptakan tekanan yang tidak mampu diatasi United.

United telah membuat banyak kesalahan sendiri, tetapi City terus menghantui pikiran mereka. Mungkin diperlukan pengurangan poin besar-besaran untuk melonggarkan cengkeraman psikologis itu. Saya tidak yakin pemecatan satu pelatih lagi akan berhasil.