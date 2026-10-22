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UCL Rondo 1-1GOAL

Rondo Liga Champions: Apakah PSG dalam masalah setelah krisis cedera? Sudah waktunya Michael Carrick meninggalkan Manchester United? Dan apakah Real Madrid kandidat juara?

Pekan penting di Liga Champions mungkin telah mengubah peta kekuatan kompetisi secara drastis.

Thomas Hindle dan Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Gambaran mulai terlihat. Kelebihan fase liga Liga Champions bisa, dan pasti akan, diperdebatkan hingga akhir zaman sepak bola. Pertandingannya terlalu banyak. Laga besar antara raksasa-raksasa Eropa terasa dipaksakan dan sebenarnya tidak terlalu berarti. Format baru ini tidak lebih baik daripada format lama.

    Semua pendapat itu benar, meski dengan kadar yang berbeda-beda. Namun, setelah tiga pertandingan, kita mulai tahu siapa yang tampil bagus dan siapa yang tidak. PSG semula tampak sebagai unggulan utama untuk menjuarai kompetisi ini. Namun, peluang mereka kini patut dipertanyakan setelah dua pemain penting di lini serang mengalami cedera. Real Madrid terus meraih kemenangan, tetapi jarang tampil benar-benar meyakinkan. Lalu bagaimana dengan Man City, yang tampil begitu dominan, tetapi mungkin bahkan tidak diizinkan mengikuti kompetisi ini dalam beberapa bulan lagi?

    Semuanya menarik untuk diikuti, dan kabar baiknya, masih banyak pertandingan yang akan datang. Para penulis GOAL mengulas apa yang sudah terjadi, apa yang sedang berlangsung, dan apa yang akan terjadi berikutnya dalam edisi terbaru... The Rondo.

  • Apakah sudah saatnya Michael Carrick pergi?

    Michael Carrick
    (C)Getty Images

    Muncul desakan agar Carrick mundur setelah kekalahan dari Como

    Tom Hindle: Tidak. Salah satu alasannya, siapa yang akan ditunjuk Man United berikutnya? Ada satu jawaban yang jelas, yaitu Antonio Conte. Entah seberapa banyak Anda tahu tentang Conte, tetapi ia cenderung datang, memenangkan sesuatu, berselisih dengan banyak pihak, lalu meninggalkan klub dalam kekacauan parah. Ingin membuat United lebih buruk dalam jangka panjang? Itulah caranya. Tidak, masalah di sini lebih mendalam. United perlu melakukan perombakan menyeluruh. Skuadnya (sebagian besar) terlalu tua. Struktur klub berantakan. Semua orang suka mengkritik pemilik karena dianggap buruk, tetapi bagaimana dengan orang-orang yang mengambil keputusan dan membelanjakan dana besar yang diberikan oleh para pemilik yang (konon) buruk itu?

    Ryan Tolmich: Mungkin, tetapi itu tidak berarti keadaan akan membaik. Sulit membayangkan mengapa pelatih papan atas mana pun mau mengambil pekerjaan ini, mengingat situasinya sudah begitu toksik. Pelatih seperti Ruben Amorim tidak mendapat cukup waktu untuk menuntaskan pekerjaannya. Pelatih seperti Carrick pun dengan cepat mendapat kecaman meski baru musim lalu melampaui ekspektasi. Semuanya kacau, tetapi Carrick juga tampaknya bukan pelatih yang bisa membawa Manchester United keluar dari situasi ini. Artinya, ia kemungkinan menjadi pelatih terbaru yang menjadi korban kekacauan tersebut.

    Alex Labidou: Pendapat ini mungkin tidak populer, tetapi jawabannya tidak. Ya, Carrick dihadapkan pada situasi sulit dan, terkadang, tampak kewalahan. Namun, bukankah ini terdengar tidak asing? Seorang pelatih lain mengambil alih United, kesulitan, lalu menjadi sosok yang disalahkan atas masalah yang jauh lebih mendalam.

    Mulai dari David Moyes, Jose Mourinho, hingga Ruben Amorim, tak ada pelatih yang luput dari lingkungan toksik di United. Kebobrokan klub ini jauh melampaui kemerosotan di Old Trafford.

    Ada pula satu faktor yang kerap luput dari perhatian. Premier League mungkin tidak ingin mendengarnya, terutama dengan kasus finansial Manchester City yang masih membayangi liga, tetapi United, merek terbesar liga tersebut, tampaknya tidak pernah pulih secara psikologis sejak kebangkitan tetangganya. Kedekatan geografis, kesuksesan tanpa henti, dan perbandingan terus-menerus telah menciptakan tekanan yang tidak mampu diatasi United.

    United telah membuat banyak kesalahan sendiri, tetapi City terus menghantui pikiran mereka. Mungkin diperlukan pengurangan poin besar-besaran untuk melonggarkan cengkeraman psikologis itu. Saya tidak yakin pemecatan satu pelatih lagi akan berhasil.

  • Seberapa parah cedera lutut Kvicha Kvaratskhelia bagi peluang PSG di Liga Champions?

    흐비차 크바라츠헬리아 (Khvicha Kvaratskhelia)
    Getty Images

    PSG sudah beberapa tahun terhindar dari cedera, tetapi kini harus menyesuaikan diri setelah kehilangan salah satu pemain terbaiknya.

    TH: Apakah ini semacam keadilan kosmis? Kvaratskhelia adalah pesepakbola yang luar biasa, dan jika ia bermain di Piala Dunia, ada argumen yang sangat kuat untuk menjagokannya meraih Ballon d'Or. Cedera lutut sangat menyakitkan dan tak patut diharapkan menimpa siapa pun. Namun, rasanya PSG selama ini bisa mencadangkan para pemain terbaiknya di kompetisi domestik tanpa banyak konsekuensi, lalu bersiap menghadapi Liga Champions. Kini, Luis Enrique harus menghadapi kenyataan yang sama seperti setiap pelatih klub besar lainnya: para pemain bintang perlu dijaga dan juga bermain lebih dari 2.500 menit per musim. Ini akan menjadi ujian sesungguhnya.

    RT: Cukup buruk. Hanya sedikit pemain di dunia yang selevel dengannya. Meski PSG jelas punya banyak pemain berbakat, pemain seperti dia sulit digantikan. Kombinasi cedera Kvaratskhelia dan kepergian Bradley Barcola telah mengubah dinamika permainan di kedua sayap. Jadi, meski tim ini masih punya banyak daya serang, PSG kini akan terlihat berbeda. Bisakah trio Dembele-Doué-Torres menjuarai Liga Champions? Tentu saja, tetapi itu akan jauh lebih sulit dibandingkan sebelum Kvaratskhelia cedera.

    AL: Ini pukulan telak. Jika ada satu hal yang bisa menggagalkan PSG, itu adalah cedera. Kalau hanya Kvaratskhelia yang cedera, persoalannya lain. Namun, ada Ousmane Dembele dan Marquinhos juga. Seperti Dembele, Kvaratskhelia adalah pemain dengan kualitas calon peraih Ballon d'Or. Pemain seperti itu tidak bisa begitu saja digantikan, terutama ketika pemain-pemain penting lainnya juga harus menepi.

    Kedalaman skuad PSG dan, harus diakui, uang mereka seharusnya membantu klub itu meraih satu lagi gelar Ligue 1. Namun, meraih satu lagi gelar Liga Champions mungkin terlalu sulit.

  • Apakah Real Madrid mulai menemukan solusi setelah menang atas Leipzig?

    Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Madrid menghajar RB Leipzig pada Rabu malam, tetapi apakah itu menjadi pertanda kebangkitan?

    TH: Rasanya seperti harapan palsu yang sangat khas Madrid. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan kemenangan 4-1 atas lawan yang bagus. Madrid menampilkan permainan yang apik. Yan Diomande mencetak gol yang benar-benar luar biasa. Namun, setiap tahun Madrid meraih beberapa kemenangan ala Galactico seperti ini: para pemain kelas dunia menunjukkan kualitasnya, lalu Madrid pulang membawa tiga poin. Apakah mereka lebih baik dari segi struktur permainan? Tidak. Dan kebetulan, ada pertandingan akhir pekan ini yang akan menguji hal itu...

    RT: Ini sebuah awal, tetapi mereka harus mempertahankannya. Madrid membutuhkan beberapa pekan tanpa drama, tanpa kekacauan, dan yang terpenting, serangkaian kemenangan untuk benar-benar membuktikan bahwa mereka adalah kandidat juara. Meski begitu, hal semacam itu sering terjadi pada musim semi, bukan musim gugur, dan itulah sebabnya mereka begitu sering menjuarai kompetisi ini. Karena itu, Anda belum bisa langsung menempatkan mereka sebagai favorit, tetapi keliru juga jika mencoret mereka.

    AL: Belum, tetapi kemenangan ini setidaknya memberi alasan untuk optimistis. Ada pula pertanyaan lebih besar yang mulai muncul, dan para penggemar Prancis mungkin tidak ingin mendengarnya: apakah Diomande mulai mencuri sorotan dari Kylian Mbappe, seperti yang dilakukan Mbappe ketika Neymar berharap PSG menjadi klubnya?

    Melihat performa belakangan ini, pertanyaan itu setidaknya layak dibahas.

  • Tim Inggris mana yang paling berpeluang menang?

    Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Man City kembali tampil apik di semua kompetisi meski klub itu diterpa masalah di luar lapangan.

    TH: Man City, yang saat ini tampak benar-benar menakutkan. Menarik untuk melihat apakah mereka diizinkan bermain di ajang ini pada Juni nanti. Kabarnya, mereka akan mendapat pengurangan poin yang besar dan hampir pasti terdegradasi dari Liga Primer Inggris. Namun, ingat, mereka pernah berhasil memenangi kasus melawan UEFA beberapa tahun lalu. Apa artinya itu bagi tempat mereka di Liga Champions? Sangat mungkin City memenangi ajang ini dan bermain di Liga Champions, lengkap dengan pendapatan dari kompetisi tersebut, sembari juga berusaha meraih kemenangan pada malam yang dingin dan hujan melawan Middlesbrough.

    RT: Saya akan memilih Manchester City, tetapi masalah yang membayangi mereka hanya akan bertambah buruk mulai sekarang, dan memenangi Liga Champions sudah sulit bahkan tanpa masalah itu. Jadi, pada dasarnya, pilihannya tinggal Liverpool dan Arsenal. Liverpool tampil baik di Liga Champions, tetapi memiliki banyak kelemahan di kompetisi domestik. Karena itu, kemungkinan besar Arsenal, nyaris tanpa pilihan lain.

    AL: Tak satu pun dari mereka.

  • Apa pertandingan terbaik di fase liga sejauh ini?

    FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSG
    AFP

    Kekalahan Manchester City 2-4 dari PSG menjadi salah satu pertandingan paling menarik di fase liga.

    TH: Man City kontra PSG, setidaknya karena dramanya. Ingat, itu derbi pencucian citra melalui olahraga, dan berlangsung tak lama setelah putusan bersalah terhadap City diumumkan. Latar belakang laga itu sungguh luar biasa. Lalu, bagaimana dengan pertandingannya? Wow. PSG menang 4-2, tetapi bisa saja kalah 5-3. Itulah Liga Champions dalam versi paling kacau sekaligus paling seru.

    RT: Pilihan saya adalah salah satu dari dua kemenangan PSG belakangan ini, bukan karena keseruannya, melainkan karena kematangan permainan mereka. PSG menghadapi Manchester City dan Barcelona tanpa gentar serta mencetak empat gol ke gawang masing-masing, menegaskan posisi mereka sebagai kekuatan dominan di kompetisi ini. Kami memilih laga melawan Barcelona karena besarnya antusiasme, gol-gol yang tercipta, dan fakta bahwa PSG praktis bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit setelah Kvaratskhelia cedera.

    AL: Pilihannya harus PSG kontra Barcelona, meski PSG kehilangan pemain-pemain kunci di tengah laga. Pertandingan itu mempertemukan dua tim yang bisa dibilang paling difavoritkan di kompetisi ini dan memenuhi ekspektasi.

    Memang, fase liga telah mengurangi sebagian ketegangan di kompetisi ini. Namun, laga seperti ini, juga Arsenal kontra Bayern, menunjukkan bahwa masih banyak keseruan sebelum fase gugur.