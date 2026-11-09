TH: Tergantung. Toronto merupakan kasus yang tidak biasa karena klub itu masih berupaya pulih dari dua perekrutan pemain berstatus DP yang buruk, yakni Lorenzo Insigne dan Federico Bernardeschi. Skuad ini masih punya kekurangan, sementara rekrutan besar tahun ini, Josh Sargent, belum menjadi sosok andalan di lini tengah serangan seperti yang mungkin diharapkan banyak orang. Jika Toronto sudah memiliki calon pengganti dan bisa mendatangkan nama besar yang mampu menjadi pemimpin sekaligus ahli taktik, lakukan saja (ironisnya, Jesse Marsch akan menjadi pilihan yang sangat bagus di sini). Jika tidak, keputusan ini tampak sedikit terburu-buru.

AL: Ya. Fraser memang kurang beruntung karena cedera para pemain, tetapi ketika Philadelphia Union, Real Salt Lake, dan Columbus Crew sama-sama mampu bangkit dari awal musim yang buruk untuk lolos ke babak pascamusim, kegagalan Toronto FC terasa seperti peluang besar yang terbuang.

Klub ini tidak kekurangan ambisi. Toronto membayar salah satu biaya transfer terbesar dalam sejarah MLS untuk Sargent, setelah sebelumnya mengambil langkah besar untuk mendatangkan Djordje Mihailovic dan Walker Zimmerman. Investasi itu seharusnya membuahkan hasil lebih baik. Toronto menghadapi pertanyaan besar pada jeda musim ini, terutama karena klub tersebut kembali harus mencari pelatih.

Terakhir, perlu ada seruan untuk meningkatkan keberagaman di kalangan pelatih, sesuatu yang tidak pernah menjadi kekuatan MLS meski para pemain di lapangan memiliki latar belakang yang beragam. Dan, harus diakui, ini merupakan persoalan global, bukan hanya masalah MLS. Namun, setelah Jansen dan Fraser pergi, liga ini kehilangan dua pelatih kepala kulit hitam yang dimilikinya. Semoga para pemilik klub dan jajaran manajemen memperluas pencarian serta memberi kesempatan nyata kepada kandidat terbaik, terlepas dari latar belakang ras mereka.

RT: Jika berada di posisi Fraser, Anda tentu merasa diperlakukan kurang adil. Cedera benar-benar merusak musim Toronto FC, sehingga Fraser tidak pernah benar-benar mendapat kesempatan menangani tim dengan kekuatan penuh seperti yang ia harapkan saat menerima pekerjaan itu. Meski begitu, ia juga tidak mampu meningkatkan performa kelompok pemain yang tersedia, padahal itu bagian penting dari tugasnya. Itulah sebabnya Toronto memutuskan sudah waktunya berpisah: Fraser tidak mampu meningkatkan standar performa tim dan menyelamatkan musim mereka.