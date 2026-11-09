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Pascal Jansen, NYCFCGOAL

Rondo: Imbas Decision Day MLS, apakah pemecatan Pascal Jansen sebuah kesalahan? Bagaimana LA Galaxy bisa bangkit? Dan laga playoff mana yang wajib ditonton?

Dampak Hari Penentuan mulai terasa, dengan sejumlah manajer dipecat dan banyak perbincangan mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya.

Thomas Hindle
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  • Hari Penentuan telah berlalu dan semua orang dipecat. Tentu, itu sedikit berlebihan, tetapi memang sudah waktunya banyak pelatih diberhentikan. Beberapa di antaranya pun sudah kehilangan pekerjaan: Pascal Jansen (NYCFC), Robin Fraser (Toronto FC), dan Raphael Wicky (Sporting Kansas City). Kepergian pelatih-pelatih yang berada di bawah tekanan seperti Tata Martino, Greg Vanney, serta satu atau dua nama lainnya juga tidak akan terlalu mengejutkan. Itulah persoalan dengan jeda panjang dua pekan sebelum babak play-off. Pembicaraan jadi cenderung negatif: siapa yang sudah dipecat? Siapa yang seharusnya dipecat? Siapa yang tampil buruk tahun ini?

    Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Namun, ada banyak hal positif juga. Columbus Crew, St. Louis City SC, dan Philadelphia Union sama-sama berhasil bangkit secara luar biasa. Sejumlah pertandingan play-off yang menarik pun sudah menanti. Singkatnya, ada banyak hal untuk dibahas, dan para penulis GOAL melakukannya dalam edisi terbaru... The Rondo.

  • Haruskah Galaxy memecat Vanney setelah gagal lolos ke babak playoff?

    LA Galaxy v FC Dallas
    Getty Images Sport

    Vanney dipastikan berada di bawah tekanan setelah Galaxy asuhannya gagal lolos ke babak playoff.

    Tom Hindle: Ya, meski keputusan itu terasa agak keras. Tidak ada klub yang bisa sepenuhnya mengatasi kehilangan Riqui Puig, tetapi Galaxy sangat membutuhkan ide-ide baru dari kursi pelatih. Meski begitu, Galaxy selalu mendukung Vanney dan memberinya kontrak baru pada awal musim lalu. Ia mungkin masih mendapat kepercayaan berkat keberhasilannya membawa tim meraih MLS Cup dengan cara yang berkesan. Namun, sulit untuk mengatakan bahwa ia harus dipertahankan. Sekeras apa pun keputusan itu, sosok baru mungkin akan membawa dampak positif bagi klub.

    Alex Labidou: Ya. Vanney telah membuktikan bahwa ia bisa meraih hasil ketika memiliki skuad yang kuat, seperti ditunjukkan skuadnya yang menjadi juara pada 2024. Namun, membangun kembali tim dan memaksimalkan skuad yang tidak sempurna juga merupakan bagian dari tugas pelatih di MLS. Sejak gelar itu, ia belum mampu memberikan hasil yang cukup konsisten, dan ia pernah menghadapi tantangan serupa di Toronto FC. Ironisnya, ia mungkin lebih cocok menangani rival Galaxy, LAFC.

    Hasil buruk tahun lalu masih bisa dimaklumi mengingat keterbatasan akibat batas gaji dan cedera. Absennya Riqui Puig selama satu musim lagi juga berpengaruh. Namun, Galaxy beberapa kali merombak skuad tahun ini dan tetap gagal menemukan konsistensi yang memadai. Mereka memasuki Decision Day dengan nasib di tangan sendiri, tetapi menyia-nyiakan kesempatan itu. Vanney harus bertanggung jawab atas hal tersebut.

    Ryan Tolmich: Mudah dipahami mengapa reaksi spontan terhadap hasil dua tahun terakhir adalah menjawab “ya”, tetapi periode itu terjadi setelah Vanney membawa tim meraih MLS Cup. Meski demikian, setidaknya kini ia berada di bawah tekanan. Keputusannya mungkin bergantung pada kandidat yang tersedia, tetapi jika Galaxy tidak menemukan pengganti yang jelas tepat, Vanney juga layak mendapat satu kesempatan lagi untuk memperbaiki keadaan setelah dua periode mengecewakan tanpa Riqui Puig.

  • Apakah Pascal Jansen pantas dipecat?

    New York City FC v Red Bull New York
    Getty Images Sport

    Jansen diberhentikan setelah NYCFC gagal mengamankan tempat di babak playoff.

    TH: Sama sekali tidak. Jansen adalah pelatih yang sangat berbakat dan membawa NYCFC ke final Wilayah Timur tahun lalu. Ia juga menghadapi situasi sulit akibat banyaknya pemain yang cedera. Kegagalan sebuah klub terkadang menyangkut banyak aspek, dan lebih dari apa pun, NYCFC harus menanggung akibat dari kegagalan membangun skuad yang mampu meraih kemenangan. Jansen layak mendapat kesempatan lagi dengan skuad yang lebih lengkap. Namun, berapa lama lagi sampai ia menjadi pelatih Sporting KC? Seminggu? Dua minggu?

    AL: Tidak. NYCFC menghadapi sejumlah cedera sepanjang musim, termasuk harus bermain tanpa Alonso Martínez untuk sebagian besar musim. Martínez mencetak 17 gol di liga untuk Jansen tahun lalu. Bukan pula kesalahannya jika Nicolás Fernández Mercau, pemain bintang di lini serang yang baru direkrut semusim lalu, dilaporkan ingin hengkang setelah klub menolak tawaran untuknya.

    Jika ada langkah yang keliru, itu adalah mempertanyakan secara terbuka apakah perekrutan pemain sudah cukup memenuhi kebutuhan skuad. Ini prinsip dasar kepelatihan: begitu Anda menyuarakan kekhawatiran itu, posisi Anda terancam jika manajemen klub tidak mendukung Anda dan hasil tak kunjung membaik.

    Meski begitu, Jansen layak mendapat pekerjaan lain di MLS. Keberhasilannya mencapai final Wilayah Timur tahun lalu menunjukkan bahwa ia mampu membawa tim tampil melampaui ekspektasi. Satu musim yang sulit seharusnya tidak mengubah hal itu.

    RT: Mungkin. NYCFC sedang memasuki era baru, dan Jansen tidak melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa untuk menunjukkan mengapa ia harus menjadi bagian darinya. Menjelang kepindahan ke stadion baru, NYCFC akan menginginkan perekrutan pemain-pemain ternama dan, kemungkinan besar, pelatih kepala yang tangguh untuk memimpin mereka. Jansen tidak memberi mereka alasan untuk percaya bahwa ia bisa menjadi pelatih itu. Karena itulah kerja sama mereka berakhir.

  • Bagaimana dengan Robin Fraser?

    Toronto FC v New York Red Bulls
    Getty Images Sport

    Fraser kesulitan membuat Toronto yang sedang membangun kembali timnya tampil baik musim ini.

    TH: Tergantung. Toronto merupakan kasus yang tidak biasa karena klub itu masih berupaya pulih dari dua perekrutan pemain berstatus DP yang buruk, yakni Lorenzo Insigne dan Federico Bernardeschi. Skuad ini masih punya kekurangan, sementara rekrutan besar tahun ini, Josh Sargent, belum menjadi sosok andalan di lini tengah serangan seperti yang mungkin diharapkan banyak orang. Jika Toronto sudah memiliki calon pengganti dan bisa mendatangkan nama besar yang mampu menjadi pemimpin sekaligus ahli taktik, lakukan saja (ironisnya, Jesse Marsch akan menjadi pilihan yang sangat bagus di sini). Jika tidak, keputusan ini tampak sedikit terburu-buru.

    AL: Ya. Fraser memang kurang beruntung karena cedera para pemain, tetapi ketika Philadelphia Union, Real Salt Lake, dan Columbus Crew sama-sama mampu bangkit dari awal musim yang buruk untuk lolos ke babak pascamusim, kegagalan Toronto FC terasa seperti peluang besar yang terbuang.

    Klub ini tidak kekurangan ambisi. Toronto membayar salah satu biaya transfer terbesar dalam sejarah MLS untuk Sargent, setelah sebelumnya mengambil langkah besar untuk mendatangkan Djordje Mihailovic dan Walker Zimmerman. Investasi itu seharusnya membuahkan hasil lebih baik. Toronto menghadapi pertanyaan besar pada jeda musim ini, terutama karena klub tersebut kembali harus mencari pelatih.

    Terakhir, perlu ada seruan untuk meningkatkan keberagaman di kalangan pelatih, sesuatu yang tidak pernah menjadi kekuatan MLS meski para pemain di lapangan memiliki latar belakang yang beragam. Dan, harus diakui, ini merupakan persoalan global, bukan hanya masalah MLS. Namun, setelah Jansen dan Fraser pergi, liga ini kehilangan dua pelatih kepala kulit hitam yang dimilikinya. Semoga para pemilik klub dan jajaran manajemen memperluas pencarian serta memberi kesempatan nyata kepada kandidat terbaik, terlepas dari latar belakang ras mereka.

    RT: Jika berada di posisi Fraser, Anda tentu merasa diperlakukan kurang adil. Cedera benar-benar merusak musim Toronto FC, sehingga Fraser tidak pernah benar-benar mendapat kesempatan menangani tim dengan kekuatan penuh seperti yang ia harapkan saat menerima pekerjaan itu. Meski begitu, ia juga tidak mampu meningkatkan performa kelompok pemain yang tersedia, padahal itu bagian penting dari tugasnya. Itulah sebabnya Toronto memutuskan sudah waktunya berpisah: Fraser tidak mampu meningkatkan standar performa tim dan menyelamatkan musim mereka.

  • Sporting KC pecat Wicky. Bagaimana menurut Anda?

    Sporting Kansas City v Minnesota United FC
    Getty Images Sport

    Sporting KC asuhan Wicky mencatatkan rekor terburuk kedua di MLS tahun ini.

    TH: ANEH. Wicky direkrut untuk membangun kembali klub yang juga sedang menjalani proses pembangunan ulang. Semua yang terlihat dari skuad Sporting KC mengisyaratkan bahwa mereka akan kesulitan. Dan itulah yang terjadi. Rasanya sang pelatih dihukum karena gagal membawa mereka meraih hasil luar biasa yang sejak awal sulit dibayangkan.

    AL: Setiap jeda musim, biasanya ada dua atau tiga penunjukan pelatih yang membuat orang bertanya-tanya. Terkadang keputusan itu berhasil, seperti yang ditunjukkan Jesper Sørensen di Vancouver. Namun, ada pula penunjukan seperti Henrik Rydström dan Olof Mellberg yang sejak awal terasa tidak cocok. Raphaël Wicky sebagian besar masuk kategori itu. Ia sebelumnya sudah kesulitan di MLS bersama Chicago, sehingga keputusan untuk memberinya kesempatan lagi terasa kurang tepat.

    Meski begitu, jika ada satu hal yang membuat Wicky berhak merasa diperlakukan tidak adil, itu adalah skuad yang dipercayakan kepadanya. SKC jelas sedang dalam proses pembangunan ulang, dan skuadnya tampak belum siap bersaing di level MLS pada bulan-bulan awal. André Luiz menghadirkan kualitas seorang bintang setelah tiba pada Agustus, dengan mencetak delapan gol menjelang akhir musim. Namun, Wicky sudah menghabiskan sebagian besar musim menangani skuad yang belum rampung. Manajemen klub juga harus mengakui bagian tanggung jawabnya.

    RT: Pemecatan Wicky memang terasa keras, tetapi ia juga tidak membantu dirinya sendiri. Terus terang, SKC nyaris bukan tim selevel MLS sampai Andre Luiz tiba. Namun, bahkan setelah menikmati penampilan gemilangnya dalam 13 pertandingan, mereka tetap finis sebagai tim terburuk di liga. Hasil itu sebagian besar sudah diperkirakan mengingat kondisi pembangunan ulang mereka. Pada akhirnya, klub tidak melihat cukup banyak hal dari Wicky untuk yakin bahwa dialah orang yang tepat untuk mengawasi tahap berikutnya. Itu bisa dimengerti, tetapi perlu ditegaskan bahwa pekerjaan ini berat dan proses pembangunan ulang masih jauh dari selesai.

  • Pertandingan mana yang terbaik di putaran pertama MLS?

    FBL-MLS-INTER MIAMI-CHARLOTTE CF
    AFP

    Menarik untuk melihat bagaimana Miami tampil saat menghadapi Columbus Crew di putaran pertama babak playoff.

    TH: Inter Miami melawan Columbus. Tim asuhan Laurent Courtois sedang tampil apik, dan mereka mengalahkan Miami pada September lalu. Mereka akan percaya diri menghadapi laga ini, dan menarik untuk melihat bagaimana skuad Miami kali ini tampil di babak play-off.

    AL: Secara teknis ini bukan pertandingan putaran pertama, tetapi bagaimana dengan laga wild card antara Orlando City dan FC Cincinnati? Ini terasa seperti pertemuan dua klub yang berada dalam situasi sangat berbeda.

    Meski finis di posisi kedelapan, Orlando tampak memasuki era baru bersama Antoine Griezmann dan Justin Ellis. Sebaliknya, Cincy mungkin mendekati akhir sebuah era setelah skuad mahal mereka gagal memenuhi ekspektasi. Di tengah laporan ketertarikan klub lain untuk merekrut Kévin Denkey dan hasil akhir di posisi kesembilan yang semestinya membuat Pat Noonan mendapat sorotan, perubahan besar bisa terjadi di TQL Stadium jika FCC gagal melaju.

    RT: St. Louis City SC yang sedang menanjak menghadapi LAFC yang penampilannya sulit ditebak. Dari segi kualitas pemain, LAFC tetap salah satu tim terbaik di MLS, tetapi mereka belum memperlihatkan itu sejak Juli. Itulah sebabnya mereka menjadi unggulan keenam dan dipertemukan dengan St. Louis, yang sedang dalam performa bagus dan sudah meraih trofi musim ini. Bisakah LAFC kembali menunjukkan kualitasnya? Kalaupun bisa, apakah St. Louis sedang berada di level setinggi itu sehingga upaya LAFC tak akan berpengaruh? Pertanyaan itulah yang membuat laga ini menarik.

  • Melihat keseluruhan musim, tim mana yang paling mengejutkan Anda karena berhasil lolos ke babak playoff?

    Columbus Crew v St. Louis CITY SC: Final - Lamar Hunt U.S. Open Cup 2026
    Getty Images Sport

    Columbus Crew mengejutkan banyak pihak dengan membalikkan keadaan musim ini setelah mengawali musim dengan buruk.

    TH: St. Louis CITY, tanpa keraguan. Pelatih kepala debutan, jajaran manajemen yang minim pengalaman, cedera, dan pemain terbaik mereka pergi di pertengahan musim. Mereka patut diapresiasi karena tetap mendukung Yoann Damet di tengah musim, tetapi sangat sedikit yang mengira mereka akan menghadapi LAFC di babak play-off, apalagi menjadi tuan rumah.

    AL: Hampir semua orang mungkin akan menyebut Philadelphia, dan itu beralasan. Mereka banyak mengandalkan pemain muda dan pergantian pelatih untuk kembali ke babak ini. Namun, pilihan saya Columbus, yang tampak sudah kehabisan peluang menjelang fase akhir musim.

    Mereka juga berganti pelatih dan kehilangan pemain-pemain kunci, termasuk Diego Rossi dan Max Arfsten, lewat transfer di pertengahan musim. Belum lagi penyerang andalan Wessam Abou Ali, yang mengalami cedera hingga harus mengakhiri musim lebih cepat. Meski begitu, pelatih sementara Laurent Courtois, yang pernah menjadi pelatih kepala Crew 2 di bawah Wilfried Nancy, membantu mereka menemukan kembali sebagian identitas yang membuat era di bawah pelatih asal Prancis tersebut begitu istimewa. Para pemain baru yang didatangkan pada musim panas turut membantu, tetapi meraih delapan kemenangan dalam sembilan pertandingan terakhir tetap merupakan kebangkitan luar biasa. Saya tidak memperkirakan tim ini melaju jauh di babak play-off, tetapi keberhasilan mereka lolos saja sudah mengesankan.

    RT: Philadelphia. Mereka tampak tak punya peluang sebelum jeda Piala Dunia. Namun, mereka bukan hanya lolos ke babak play-off, melainkan juga berhasil melewati laga Wild Card. Dengan Cavan Sullivan memimpin mereka, Philadelphia menjadi lawan yang menakutkan, setidaknya sebagian karena para pemain muda yang membawa mereka sampai ke sini tidak merasa bahwa pencapaian ini di luar jangkauan mereka. Itulah yang membuat Union menakutkan: para pemain mudanya. Yang lebih menakutkan lagi, mereka mungkin belum mencapai performa terbaik.

  • Sebaliknya, siapa yang tampil di bawah ekspektasi?

    Red Bull New York v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Performa Red Bulls menurun setelah mengawali musim dengan baik.

    TH: LAFC. Sebelum musim dimulai, mereka termasuk favorit juara MLS Cup bagi kebanyakan orang dan jelas merupakan salah satu tim papan atas di Wilayah Barat. Fakta bahwa mereka akhirnya finis di posisi keenam klasemen benar-benar sulit dipahami.

    AL: Bolehkah saya memilih dua klub sekaligus dalam edisi khusus Chucky Lozano: San Diego FC dan LA Galaxy? Kedua klub sudah berinvestasi cukup besar sehingga wajar jika mereka diharapkan meraih hasil yang jauh lebih baik. Galaxy juga punya sejarah kesuksesan yang harus dipertahankan.

    San Diego benar-benar salah menangani upaya mereka melepas Lozano dan menutup musim dengan 25 poin lebih sedikit daripada torehan impresif musim lalu. Galaxy mendatangkan sejumlah pemain besar, tetapi perekrutan mereka tidak menunjukkan ambisi dan kreativitas yang sama seperti ketika mereka memboyong Gabriel Pec dan Joseph Paintsil ke LA pada 2024. Tetap saja, sulit dimengerti bagaimana RSL, yang kehilangan Diego Luna karena cedera dan Zavier Gozo akibat transfer, bisa mengungguli Galaxy dalam perebutan tempat di babak play-off.

    RT: Red Bulls akan mengenang dua pertandingan yang praktis menghancurkan musim mereka. Pada Oktober, mereka menghadapi D.C. United dan Toronto FC, dua tim yang berada di dekat dasar klasemen, dan kalah dalam kedua laga tersebut. Akibatnya, mereka menjalani fase akhir musim di bawah tekanan besar. Meski menang atas Miami dan Atlanta, kekalahan dalam laga-laga sengit di markas New England dan Nashville mengakhiri harapan mereka lolos ke babak play-off. Namun, bukan pertandingan-pertandingan itulah yang membuat mereka gagal, melainkan enam poin yang terbuang saat menghadapi tim-tim yang seharusnya bisa mereka kalahkan telak pada saat-saat krusial.