Nah, saatnya Decision Day. Bagi yang belum tahu, pada hari terakhir musim reguler ini, semua pertandingan MLS dimulai pada waktu yang sama. Idealnya, masih ada banyak kemungkinan soal tim mana yang lolos ke babak play-off dan bagaimana mereka lolos. Sesuai namanya, Decision Day seharusnya menjadi hari yang menentukan.

Namun, tahun ini mungkin sedikit kurang seru. Di Wilayah Timur, tim-tim yang lolos sudah dipastikan. Di Wilayah Barat, masih ada sedikit ketidakpastian dalam perebutan tiket wild card, tetapi pada dasarnya hanya satu atau dua tim yang berisiko tersingkir pada saat-saat terakhir.

Meski begitu, masih ada hal menarik yang patut dinantikan. Nashville SC menyamai rekor poin dalam satu musim pekan lalu. Hasil apa pun saat menghadapi FC Cincinnati pada Sabtu akan membuat mereka mencetak rekor baru. Dan meski persaingan di Wilayah Barat tidak terlalu panas, sejumlah pertandingan yang dimulai bersamaan berarti situasinya akan terus berubah sepanjang malam. Jadi, seperti apa gambaran keseluruhannya? Dan apakah Decision Day tahun ini terasa semenentukan yang seharusnya? Para penulis GOAL mengulasnya dalam edisi lain dari... The Rondo.