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MLS 1-1 GOAL

Rondo Hari Penentuan MLS: Mampukah Nashville SC mencetak sejarah? Akankah LA Galaxy dan Seattle Sounders terhindar dari petaka playoff?

Rekor poin dalam jangkauan, musim sejumlah tim di ujung tanduk, dan nama-nama besar di bawah tekanan: Para penulis GOAL berdebat tentang siapa yang akan berjaya dan siapa yang bisa terpuruk pada Decision Day MLS.

Thomas Hindle dan Ryan Tolmich
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  • Nah, saatnya Decision Day. Bagi yang belum tahu, pada hari terakhir musim reguler ini, semua pertandingan MLS dimulai pada waktu yang sama. Idealnya, masih ada banyak kemungkinan soal tim mana yang lolos ke babak play-off dan bagaimana mereka lolos. Sesuai namanya, Decision Day seharusnya menjadi hari yang menentukan.

    Namun, tahun ini mungkin sedikit kurang seru. Di Wilayah Timur, tim-tim yang lolos sudah dipastikan. Di Wilayah Barat, masih ada sedikit ketidakpastian dalam perebutan tiket wild card, tetapi pada dasarnya hanya satu atau dua tim yang berisiko tersingkir pada saat-saat terakhir.

    Meski begitu, masih ada hal menarik yang patut dinantikan. Nashville SC menyamai rekor poin dalam satu musim pekan lalu. Hasil apa pun saat menghadapi FC Cincinnati pada Sabtu akan membuat mereka mencetak rekor baru. Dan meski persaingan di Wilayah Barat tidak terlalu panas, sejumlah pertandingan yang dimulai bersamaan berarti situasinya akan terus berubah sepanjang malam. Jadi, seperti apa gambaran keseluruhannya? Dan apakah Decision Day tahun ini terasa semenentukan yang seharusnya? Para penulis GOAL mengulasnya dalam edisi lain dari... The Rondo.

  • Akankah Nashville SC mencetak rekor poin akhir pekan ini?

    CF Montreal v Nashville SC
    Getty Images Sport

    Hany Mukhtar tampil gemilang dalam musim Nashville yang memecahkan rekor.

    Tom Hindle: Mengapa tidak?! Memang, setelah meraih Supporters' Shield dan menyamai sebuah rekor, B.J. Callaghan mungkin tergoda untuk mengistirahatkan beberapa pemainnya agar tidak terjadi hal buruk. Namun, posisi lawan mereka, FC Cincinnati, kurang lebih sudah pasti. Jika melihat musim ini, prediksi paling masuk akal? Nashville kebobolan, lalu bangkit dengan luar biasa menjelang akhir laga.

    Alex Labidou: Musim reguler ini seolah sudah ditakdirkan menjadi milik Nashville, jadi mengapa itu harus berubah pada Decision Day? Saya sepenuhnya yakin Nashville akan menuntaskan tugas pada Sabtu dan memecahkan rekor poin.

    Ryan Tolmich: Itu tidak akan mudah karena Cincinnati masih punya sesuatu untuk diperjuangkan. Meski begitu, Nashville adalah tim terbaik di MLS, jadi tidak masuk akal untuk bertaruh melawan mereka. 

  • Dua tim Wilayah Barat mana yang akan mengamankan tempat melalui wild card?

    Brian Schmetzer
    Getty

    Seattle Sounders asuhan Brian Schmetzer tak boleh dicoret dari perburuan tiket playoff Wilayah Barat

    TH: Wah, persaingannya ketat. Namun, anggap saja hasil pertandingan berjalan sebagaimana mestinya. Seattle dan Colorado akan menempati slot wild card, sementara LA Galaxy masuk di peringkat ketujuh. Minnesota United tampil luar biasa belakangan ini, tetapi mereka membutuhkan bantuan dari hasil pertandingan lain, dan San Jose adalah lawan yang tangguh. Tak ada keajaiban bagi Minnesota United.

    AL: Ini sulit, tetapi sukar membayangkan Brian Schmetzer dan Seattle Sounders gagal lolos ke babak play-off. Saya menjagokan Seattle Sounders untuk mengamankan satu tempat. Meski Colorado dan LA Galaxy memiliki lebih banyak pemain berbakat daripada Portland, Portland Timbers menghadapi lawan paling menguntungkan pada Decision Day: Austin FC yang tak berdaya dan berada di peringkat ke-14. Atas dasar itu, saya juga menjagokan Portland untuk lolos.

    RT: Peluang Seattle sangat tipis, tetapi sejujurnya babak play-off akan terasa agak janggal tanpa mereka. Hal serupa berlaku untuk LA Galaxy. Namun, harus diakui, persaingan di Wilayah Barat kacau sehingga siapa pun bisa lolos. 

  • Laju menuju playoff di pengujung musim mana yang lebih mengesankan: Philadelphia atau St. Louis?

    Cavan Sullivan Philadelphia Union MLS 2026
    Getty

    Performa Cavan Sullivan membawa Union kembali ke persaingan memperebutkan tempat di babak play-off.

    TH: St. Louis, terutama karena sebelumnya mereka tidak memiliki jalan yang jelas menuju babak play-off. Mereka kehilangan beberapa pemain kunci, dan tampaknya tidak ada cukup kepemimpinan di lini depan untuk membawa mereka ke babak tersebut. Namun, kecerdikan manajemen dan kerja apik pelatih kepala berhasil mengantar mereka ke sana. Penurunan performa dalam beberapa pekan terakhir memang mengkhawatirkan, tetapi St. Louis CITY semestinya sudah terpuruk dan tersingkir. Meski begitu, pencapaian Philadelphia juga tidak boleh diremehkan!

    AL: Kisah St. Louis luar biasa, tetapi saya memilih Philadelphia. CITY SC kehilangan banyak pemain bintang, tetapi mereka juga mendatangkan Rafa Navarro, sosok yang membawa perubahan besar. Philadelphia berhasil melakukannya dengan anggaran terbatas, terutama dengan mengandalkan perkembangan para pemain andalan jebolan akademi mereka. Itu memberi Union keunggulan.

    RT: St. Louis, tetapi hanya unggul tipis. Alasan utamanya adalah mereka punya trofi sebagai bukti. Namun, Union juga patut diapresiasi karena membangun tim sambil terus bertanding dengan banyak pemain remaja. Keduanya layak dikagumi, dan tak satu pun merupakan tim yang ingin dihadapi siapa pun. 

  • Pemain mana yang paling dituntut untuk tampil bagus?

    Dejan Joveljic
    Getty

    Joveljic pindah dari Sporting KC ke Seattle dengan nilai transfer besar pada musim panas ini.

    TH: Saatnya membuktikan kemampuanmu, Dejan Joveljic. Sounders mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan penyerang itu dari Sporting KC, dan pertandingan seperti inilah yang harus ia menangkan untuk mereka.

    AL: Saya pilih dua nama: Son Heung-min dan Antoine Griezmann.

    Musim ini mengecewakan bagi Son, yang mengawalinya sebagai kandidat MVP dan, di mata sejumlah pengamat, pemain terbaik kedua di MLS. Penampilannya jauh dari penilaian tersebut. LAFC akan menghadapi Seattle yang sangat membutuhkan kemenangan, dan kekalahan bisa membuat mereka harus menjalani pertandingan wild card yang ingin mereka hindari. Bagi klub ambisius yang sudah mengecewakan musim ini, itulah hal terakhir yang mereka butuhkan.

    Sementara itu, Griezmann telah membawa Orlando kembali diperhitungkan dan membantu tim tersebut lolos ke playoff. Kini ia berpeluang memastikan pertandingan wild card di kandang dengan kemenangan atas New England, tim yang sangat kuat. Itu bukan tugas mudah, tetapi mantan bintang Atleti tersebut telah menunjukkan bahwa ia mampu mengubah jalannya pertandingan lewat satu momen brilian.

    RT: Marco Reus. Sebagai pemimpin berpengalaman yang sudah sering tampil dalam pertandingan besar, Reus akan memimpin Galaxy menghadapi laga penting lainnya akhir pekan ini. Untuk pertandingan seperti inilah Anda mendatangkan pemain sekalibernya. Jika ia tidak memenangkan pertandingan itu sendiri, ia bisa membantu rekan setimnya yang melakukannya. Jika itu terjadi, semuanya akan baik-baik saja di LA. 

  • Apakah hari penentuan ini terasa agak kurang dramatis?

    LA Galaxy v Seattle Sounders FC
    Getty Images Sport

    LA Galaxy yang diperkuat Sergi Roberto berjuang menjaga peluang lolos ke babak playoff pada Sabtu.

    TH: Sedikit! Dari sudut pandang penggemar konten, agak mengecewakan melihat persaingan di Wilayah Timur (hampir) sudah tuntas menjelang rangkaian pertandingan terakhir. Dalam skenario ideal, dan demi persaingan yang berimbang, MLS seharusnya benar-benar penuh ketidakpastian pada hari-hari terakhir. Meski begitu, Wilayah Barat semestinya menyuguhkan cukup banyak drama.

    AL: Wilayah Timur tidak sedramatis yang mungkin terjadi, tetapi ada banyak cerita menarik di Wilayah Barat. Jika LA Galaxy gagal lolos ke babak playoff untuk tahun kedua berturut-turut setelah menjuarai MLS Cup pada 2024, itu bisa memicu perombakan organisasi. Colorado akan menghadapi pertanyaan serius jika mereka gagal lolos setelah menjual Rafa Navarro. Dan apa yang akan terjadi di Seattle jika Seattle Sounders gagal lolos? Itu seharusnya membuat dua jam di Wilayah Barat berlangsung mendebarkan.

    RT: Hah? Wilayah Timur relatif tenang, tetapi Wilayah Barat tampaknya akan menjadi ajang persaingan sengit. Idealnya, ya, kita ingin ketidakpastian sepanjang hari, tetapi Wilayah Barat semestinya menyuguhkan drama yang cukup bagi semua orang. 