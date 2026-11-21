Satu tim memburu gelar juara pertamanya. Tim lainnya berharap percobaan ketiga benar-benar membawa keberuntungan.
Washington Spirit kembali ke final NWSL untuk tahun ketiga berturut-turut. Kali ini, mereka bisa menggelar final di kandang sendiri, “Rowdy Audi”. Dengan Trinity Rodman memimpin tim dan dukungan penonton tuan rumah, ada banyak alasan untuk menjagokan mereka. Namun, setelah dua kekalahan beruntun di final, mereka mendapat tekanan untuk menuntaskan perjuangan dan meraih gelar pertama sejak 2021.
Sementara itu, Kansas City Current tidak berniat membiarkan Washington meraih akhir yang membahagiakan. Kembali ke final untuk pertama kalinya sejak 2022, mereka datang dengan tujuh kemenangan beruntun dan tinggal selangkah lagi dari gelar juara pertama dalam sejarah klub.
Jadi, akankah Rodman menghadirkan malam yang tak terlupakan di Audi, atau Croix Bethune dan Current menggagalkan pesta mereka? GOAL mengulasnya lewat pandangan para penulis dalam edisi lain dari… The Rondo.