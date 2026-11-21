AL:Penampilan Barbra Banda pada 2024 masih menjadi tolok ukur bagi saya. Rodman sudah cukup dekat sehingga penampilan gemilang di final bisa mengubah jawaban saya.

RN: Dalam ingatan saya belakangan ini, penampilan Barbra Banda di babak play-off 2024 jelas bisa menyaingi ini. Banda menjadi pemain pertama yang mencetak empat gol dalam satu edisi babak pascamusim NWSL. Dia mencetak dua gol melawan Chicago Stars di perempat-final, yang menjadikannya pemain ketiga dalam sejarah liga yang mencetak tiga gol dalam satu edisi babak pascamusim. Gol keempatnya tercipta di final, saat dia mencetak rekor gol terbanyak oleh seorang pemain dalam satu edisi play-off NWSL.

Dia mencetak gol di setiap tahap play-off dan dinobatkan sebagai pemain terbaik babak play-off pada musim debutnya di NWSL, yang pertama sejak Tobin Heath pada musim perdana 2013. Yang membuat penampilan kali ini lebih berkesan adalah Trinity Rodman yang mencatatkan statistik tersebut. Dia saat ini adalah sosok paling menonjol di NWSL dan bintang tim nasional wanita Amerika Serikat. Artinya, lebih banyak orang memperhatikannya dan lebih besar pula tekanan untuk tampil bagus. Itu membuat kiprahnya sedikit lebih istimewa.

CB: Banda pada 2024. Tobin Heath dinobatkan sebagai pemain terbaik final pada musim perdana NWSL setelah membantu Portland mengalahkan Western New York 2-0. Pengaruhnya dalam pertandingan perebutan gelar pertama itu turut menetapkan standar untuk laga-laga terbesar di liga. Setelah itu, Lynn Biyendolo menjalani musim bersejarah bersama klub yang saat itu bernama Western New York Flash. Biyendolo mencetak gol dan assist di final melawan Washington Spirit, membantu tim unggulan keempat tersebut meraih gelar yang tak terduga. Flash akhirnya menang lewat adu penalti. Dia tetap menjadi salah satu pemain dengan pencapaian terbaik di babak play-off liga ini.