Daftar nominasi Ballon d'Or diumumkan pekan ini.

Dan itu sedikit aneh.

Pertama-tama, "daftar pendek" berisi 30 orang jelas terlalu banyak. Ada banyak pesepakbola hebat di luar sana, tetapi 30? Itu membuat beberapa nama yang masuk terasa janggal, terlebih pada tahun Piala Dunia ketika persepsi menjadi bias setelah turnamen tersebut, dan penilaian keseluruhan bisa dibentuk dari penampilan 90 menit di panggung besar.

Jadi, ya, ada dunia di mana Sadio Mane masuk nominasi, sementara Raphinha tidak. Ferran Torres juga terasa sebagai pilihan yang aneh. Namun, "dorongan aura" dari gol penentu kemenangan yang ia cetak di final Piala Dunia jelas tidak bisa diremehkan.

Bagaimanapun, ada banyak ruang untuk perdebatan di sini. Bahkan cukup banyak bagi para penulis GOAL untuk saling memberi tahu bahwa mereka salah dalam edisi lain dari... The Rondo.