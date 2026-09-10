Ronde Ballon d'Or: Apakah Harry Kane punya peluang? Apakah penampilan Rodri bersama Spanyol akan cukup? Bisakah daftar pendek berisi 30 nama dianggap serius?
Daftar nominasi Ballon d'Or diumumkan pekan ini.
Dan itu sedikit aneh.
Pertama-tama, "daftar pendek" berisi 30 orang jelas terlalu banyak. Ada banyak pesepakbola hebat di luar sana, tetapi 30? Itu membuat beberapa nama yang masuk terasa janggal, terlebih pada tahun Piala Dunia ketika persepsi menjadi bias setelah turnamen tersebut, dan penilaian keseluruhan bisa dibentuk dari penampilan 90 menit di panggung besar.
Jadi, ya, ada dunia di mana Sadio Mane masuk nominasi, sementara Raphinha tidak. Ferran Torres juga terasa sebagai pilihan yang aneh. Namun, "dorongan aura" dari gol penentu kemenangan yang ia cetak di final Piala Dunia jelas tidak bisa diremehkan.
Bagaimanapun, ada banyak ruang untuk perdebatan di sini. Bahkan cukup banyak bagi para penulis GOAL untuk saling memberi tahu bahwa mereka salah dalam edisi lain dari... The Rondo.
Apa yang harus kita simpulkan dari para nominasi Ballon d’Or? Bisakah kita menganggap serius "daftar pendek" berisi 30 nama?
Tom Hindle: Bukan mau jadi orang seperti itu, tapi membosankan? Tiga puluh pemain jelas terlalu banyak untuk membuat penilaian serius apa pun terhadap keseluruhan karya. Dengan segala hormat kepada top skor Saudi Pro League Julian Quinones, misalnya, bagaimana kita bisa menempatkannya di tingkat yang sama dengan, katakanlah, Lamine Yamal? Kalau ada 15 nama, dan semuanya berada dalam kisaran kualitas yang sama, ya silakan. Selain itu, ah begitu saja.
Ryan Tolmich: Tiga puluh itu cukup besar untuk membuat semua orang terasa seharusnya masuk, tetapi juga cukup kecil sehingga ada beberapa nama yang absen dan sangat menjengkelkan. Secara realistis, ya memang begitu adanya, dan hanya ada segelintir kandidat sungguhan, tetapi tetap akan lebih baik jika ada daftar yang sedikit lebih minim bahan perdebatan.
Alex Labidou: Daftar pendek 30 pemain itu agak seperti lelucon. Daftarnya begitu mencakup segalanya sehingga sekadar dinominasikan tidak lagi punya bobot yang sama, dan tetap ada beberapa pencoretan yang dipertanyakan meski bidangnya sebesar itu. Meski begitu, para pemain terbaik dalam persaingan putra maupun putri ada di sana, jadi tidak banyak keluhan untuk posisi paling atas.
Siapa kejutan terbesar?
TH: Quiñones, jelas. Dia pemain bagus, dan fakta bahwa dia mencetak lebih banyak gol daripada Cristiano Ronaldo di Liga Pro Saudi cukup lucu. Namun, levelnya masih jauh di bawah beberapa talenta yang ada di sini.
RT: Tidak mengejutkan, tetapi lebih merupakan kisah yang menarik. Dua tahun lalu, Julian Quinones adalah pemain yang menghabiskan kariernya di Liga MX dan berharap bisa membuat gebrakan setelah mengganti afiliasi tim nasionalnya dari Kolombia ke Meksiko. Kini, setelah Piala Dunia yang kuat dan musim peraih Sepatu Emas di Arab Saudi, dia diakui sebagai salah satu dari 30 pemain terbaik di dunia. Itu kisah yang menarik, berpusat pada seorang penyerang berusia 29 tahun yang kemungkinan tak pernah membayangkan dirinya akan mendapatkan penghargaan seperti ini.
AL: Julián Quiñones. Dia baru saja menjalani musim yang luar biasa di Timur Tengah dan mencetak empat gol di Piala Dunia, jadi ini bukan berarti dia tidak layak mendapat pengakuan. Namun, di sinilah memiliki 30 nominasi menjadi sedikit konyol. Ada pemain seperti Harry Kane dan Michael Olise yang punya alasan kuat untuk memenangkan penghargaan ini. Apakah Quiñones benar-benar punya peluang? Willian Pacho? Keduanya pemain yang sangat bagus, tetapi daftar pendek seharusnya benar-benar diperuntukkan bagi pemain yang bisa diberi argumen masuk akal untuk memenangkan penghargaan itu.
Siapa yang paling layak disebut sebagai pemain yang dicoret?
TH: Ada yang mau menjelaskan kepada saya kenapa Raphinha tidak ada di sini?
RT: Turut prihatin untuk para penjaga gawang, yang sama sekali tidak mendapat pengakuan di antara 30 nominasi. Tentu saja tidak membantu bahwa David Raya, yang mungkin punya alasan terkuat, tidak bermain di Piala Dunia. Itu juga tidak membantu bahwa Unai Simon, yang menjadi starter di atas Raya dan menjalani turnamen yang hebat, tidak memenangi apa pun bersama Athletic Bilbao. Meski begitu, penting untuk memberi apresiasi kepada semua posisi, dan kali ini penjaga gawang sama sekali tidak mendapatkannya.
AL: Dalam daftar sepanjang ini, tidak mungkin Raphinha seharusnya dicoret. Dia finis kelima dalam pemungutan suara tahun lalu dan, ya, mengalami cedera bersama Barcelona serta tidak berada dalam performa terbaiknya untuk Brasil di Piala Dunia. Namun, dia tetap salah satu pemain terbaik di dunia dan masih mencatatkan 21 gol dan tujuh assist dalam 33 penampilan klub musim lalu. Untuk daftar 30 pemain, itu seharusnya lebih dari cukup untuk mendapat nominasi.
Siapa tiga finalis Anda?
TH: Tahun ini sangat sulit, karena tidak ada pemain yang benar-benar menonjol luar biasa dan melakukannya di semua level. TAPI 3 finalis saya adalah: Harry Kane, Rodri, dan Michael Olise.
RT: Spanyol layak disorot, dan itu akan terjadi lewat Rodri dan Lamine Yamal. Namun, siapa yang merebut tempat ketiga itu? Apakah Harry Kane, yang dominan bersama Bayern Munich? Apakah Kylian Mbappe, yang mencetak gol dalam jumlah besar untuk Prancis dan Real Madrid? Mungkinkah Lionel Messi berkat aksi heroiknya di Piala Dunia? Atau justru tidak ada satu pun dari kelompok itu? Meski semua kandidat punya kekurangan, mari pilih Khvicha Kvaratskhelia, yang dominasinya bersama PSG layak diakui dan absennya dia dari Piala Dunia bersama Georgia seharusnya tidak merugikannya.
AL: Harry Kane, Michael Olise, dan Mbappé.
Siapa yang memenanginya dan mengapa?
TH: Kane. Musim lalu dia mencetak gol dengan sangat mudah untuk Bayern, dan sama sekali tidak ada nol rasa malu karena tersingkir dari Piala Dunia di tahap semifinal. Rodri akan menekannya lewat penampilannya sepanjang musim panas, tetapi inkonsistensinya bersama City tidak bisa diabaikan.
RT: Rasanya keliru jika penghargaan sepanjang satu tahun direduksi menjadi beberapa pertandingan di musim panas, tetapi itulah yang terjadi pada tahun Piala Dunia. Rodri adalah sosok utama musim panas ini, yang berarti para pemilih bisa dan kemungkinan besar akan terpengaruh oleh pentingnya perannya bagi Spanyol. Namun, jika Anda mencari keseimbangan antara pencapaian di level klub dan tim nasional, Lamine Yamal cocok dengan kriteria itu, meski pencalonannya juga punya banyak celah. Sejujurnya, tidak ada pilihan yang benar-benar jelas, itulah mengapa Yamal mungkin saja merebutnya berkat perpaduan penampilannya untuk kedua tim.
AL: Kane adalah favorit kuat, dan dengan jumlah gol yang begitu banyak ia cetak, memang seharusnya begitu. Namun, seperti yang telah ditunjukkan Robert Lewandowski di masa lalu, menjadi penyerang No. 9 pencetak gol terbaik di dunia tidak selalu menjamin Anda meraih trofi ini. Para pemilih Ballon d'Or sering kali cenderung memilih penyerang yang lebih multidimensional dan gelandang.
Meski begitu, ini terasa seperti tahunnya Kane. Pada usia 33 tahun, ini mungkin peluang terbaiknya, dan mungkin yang terakhir, untuk benar-benar memenangkannya. Setelah musim yang baru saja ia jalani bersama Bayern dan Inggris, ia diperkirakan menjadi orang Inggris pertama sejak Michael Owen yang mengangkat Ballon d'Or.