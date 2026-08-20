Messi sempat menandatangani kontrak berdurasi dua tahun, dan itu sama sekali tidak berjalan sesuai rencana. Pada 2023, pahlawan kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022, La Pulga, diizinkan pergi ke Florida dengan status bebas transfer. Neymar, rekrutan senilai €222 juta, juga tidak berhasil, dan ia dijual ke Arab Saudi. Ke mana PSG akan melangkah setelah ini?

Masih ada satu elemen lain dari tim Barcelona peraih treble yang diburu.

Arsitek dan dalang di balik penghinaan 'Remontada' yang terkenal itu: Luis Enrique.

Apakah ia akan berhasil di tempat banyak nama besar gagal? Bagaimanapun, dua bintang kuncinya dari tim Barcelona itu sudah lebih dulu pergi. Ditambah lagi, sebulan sebelum kedatangannya Mbappe memberi tahu klub bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya. Prospek kehilangan sang bintang yang menjadi tumpuan harapan banyak orang mendominasi musim panas PSG dan membayangi musim pertama mereka di bawah pelatih baru itu.

“Pesepakbola itu egois tetapi cerdas. Anda harus memberi mereka panggung agar mereka bisa memberikan yang terbaik dan mengejar gelar-gelar besar,” kata Luis Enrique dalam konferensi pers pertamanya, tetapi Mbappe dituduh hanya penuh egoisme dan minim kecerdasan dalam beberapa bulan berikutnya.

Penolakannya menandatangani perpanjangan kontrak membuatnya tidak dimasukkan dalam pemusatan latihan PSG pada musim panas itu, dan ia bahkan absen pada laga pertama Ligue 1 musim tersebut. Meski demikian, catatan golnya di Ligue 1 luar biasa, sementara gol-golnya ke gawang Borussia Dortmund, AC Milan, dan Newcastle menjadi kunci untuk lolos dari fase grup Liga Champions. Ia kemudian menjadi otak di balik penghancuran agregat 4-1 atas Real Sociedad, yang mengantar PSG ke perempat-final melawan lawan yang familiar: Barcelona.

Dembele, yang baru direkrut dari Barca pada musim panas sebelumnya, dan Vitinha menjaga peluang PSG tetap hidup saat mereka kalah 3-2 di kandang. Ini memicu intervensi besar dari Luis Enrique. Menjelang leg kedua, ia berbicara empat mata dengan Mbappe, ketika ia mengungkapkan semuanya kepada pemain Prancis itu.

"Saya membaca bahwa Anda menyukai Michael Jordan," katanya kepadanya. "Michael Jordan akan menyeret rekan-rekan setimnya dengan paksa dan bertahan habis-habisan. Anda harus memberi contoh itu lebih dulu sebagai pribadi dan sebagai pemain."

Ia melanjutkan: "Anda fenomena, pemain kelas dunia. Tidak diragukan. Tapi itu tidak cukup bagi saya. Pemimpin sejati adalah seseorang yang, ketika Anda tidak bisa membantu kami dengan gol, karena tempo hari ada dua pemain level tinggi menghadang Anda, Anda membantu kami dalam segala hal yang penting. Anda mengambil alih dan berkata: 'Kawan-kawan! Garis pertahanan, tetap di sana, berempat. Saya akan membawa dua rekan saya'.

"Karena ketika Anda menekan sendirian, itu luar biasa sekali, tetapi jika Anda juga mengajak Ousmane dan [Randal] Kolo Muani, [Bradley] Barcola atau [Goncalo] Ramos atau Marco Asensio dan menjadikan diri Anda teladan untuk menekan, tahu tidak apa yang kita punya? Tim yang benar-benar seperti mesin.

"Itulah yang ingin saya lihat Anda lakukan sebagai pemimpin di sini. Dalam dua bulan yang Anda miliki tersisa, saya ingin melihat Anda pergi melalui pintu depan, Kiki, tanpa keraguan. Tapi Anda harus mendapatkannya. Dan Anda harus mendapatkannya bukan dengan menyerang. Soal menyerang, saya sudah tahu Anda dewa. Dalam menyerang, tidak ada yang seperti Anda, saya sudah tahu. Tapi pada hari ketika Anda menyerang [dan] Anda harus menjadi pemain terbaik dalam sejarah saat bertahan, itulah pemimpin. Itulah Michael Jordan."

Ketika Raphinha mencetak gol untuk Barca pada menit ke-12 leg kedua, tampaknya ini akan menjadi cerita lama yang sama bagi PSG. Lalu, Dembele mencetak gol. Vitinha mencetak gol. Agregat menjadi 4-4. Dan kemudian? Mbappe mengeksekusi penalti untuk membawa timnya unggul. Pada menit ke-89, ia menyelamatkan serangan balik yang sempat melenceng untuk melepaskan tembakan melewati Ter Stegen dan mengirim timnya ke semi-final untuk menghadapi Borussia Dortmund. Tepat ketika PSG tampak telah menaklukkan demon mereka dan siap melaju untuk meraih hadiah terbesar, Mbappe dan kawan-kawan benar-benar dibungkam oleh tim Jerman itu dan tersingkir setelah menelan dua kekalahan 1-0.