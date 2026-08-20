Revolusi PSG ala Luis Enrique: Dari Galacticos ke bintang binaan sendiri hingga raja Liga Champions
Ketika Lionel Messi bergabung dengan Paris Saint-Germain dengan status bebas transfer dari Barcelona pada musim panas 2021, gelombang optimisme besar menyapu ibu kota Prancis. Akhirnya, para pendukung setia PSG percaya, kepingan terakhir dari teka-teki itu telah tiba. Saat presiden Nasser Al-Khelaifi memperkenalkan rekrutan Galactico pamungkas itu di hadapan kerumunan yang histeris, bayangan Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe berdiri di sekitar trofi Liga Champions yang terkenal dengan mengenakan warna klub Prancis itu muncul di benak para suporter. Impian lama mereka untuk mendominasi Eropa terasa sudah di depan mata.
Namun, baru empat tahun kemudian, setelah yang terakhir dari tiga superstar itu meninggalkan Prancis, tim yang dibangun dengan sempurna dan memukau, dipimpin oleh Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, dan Desire Doue, akhirnya mewujudkan mimpi tersebut. Penghancuran Inter dengan skor telak 5-0 itu menjadi puncak dari perombakan supercepat di bawah arahan Luis Enrique.
Ketika mantan pemain dan pelatih Barcelona itu mengambil alih pada Juli 2023, Messi baru saja pergi dan Neymar sedang dalam perjalanan ke Arab Saudi untuk bergabung dengan Al-Hilal, membuat bos baru itu memulai pembangunan ulang timnya dengan Mbappe sebagai poros utama. Namun, di belakang layar, saga transfer kapten Prancis yang berlarut-larut dengan Real Madrid menimbulkan masalah sepanjang musim pertamanya. Yang dibutuhkan PSG adalah pembersihan total terhadap ego-ego yang mendominasi ruang ganti.
Sementara sang penyerang kemudian mendominasi daftar pencetak gol untuk Real Madrid yang gagal memenangi trofi besar, ia menyaksikan mantan timnya melaju untuk merebut gelar Eropa pertama mereka. Mereka meraih gelar kedua pada tahun berikutnya, tepat sebelum Mbappe memecahkan rekor di Piala Dunia untuk Prancis yang finis di peringkat keempat, yang semakin membenarkan keputusan Luis Enrique dan PSG untuk mengorbankan kualitas individu yang luar biasa demi membangun unit yang agresif dan tak terbendung.
"Saya berkomitmen untuk membentuk tim pemenang dan saya tidak ragu bahwa saya akan mampu melakukannya serta memberi para penggemar sesuatu yang akan mereka sukai," kata Luis Enrique saat ia ditunjuk sebagai pelatih kepala, dan benar saja ia tidak membiarkan apa pun menghalangi jalannya.
Siapa yang akan menyangka saat itu bahwa Dembele, yang dianggap banyak orang malas, rentan cedera, dan gagal, bukannya Mbappe, justru akan mengangkat Ballon d'Or pada September 2025 sebagai perwujudan transformasi PSG dari tim yang terus-menerus ceroboh menjadi raja Eropa yang tak terbantahkan?
Bagaimana PSG berubah dari tim biasa-biasa saja di Ligue 1 menjadi penantang elite Eropa
Sebelum Qatar Sports Investments membeli PSG pada 2011, klub itu jarang mampu mengusik elite Eropa. Semifinal Liga Champions 1995 menjadi puncaknya dan dalam 16 tahun berikutnya mereka hanya tiga kali lagi tampil di fase grup. Mereka juga tidak dominan di kompetisi domestik, karena hanya memenangkan dua gelar Ligue 1 (1986 dan 1994).
Revolusi QSI langsung terasa. Antoine Kombouare dipecat dalam hitungan beberapa bulan, menjadi yang pertama dari tujuh pelatih yang diberhentikan dalam 12 tahun berikutnya, dan perekrutan besar pun dimulai. Zlatan Ibrahimovic, Angel Di Maria, Edinson Cavani, Marco Verratti, Thiago Silva, David Beckham, Javier Pastore, Thiago Motta, dan Blaise Matuidi termasuk di antara para bintang yang datang dan mengubah PSG menjadi penguasa Ligue 1.
Namun, Eropa menyingkap batas dari model mereka yang bertumpu pada bintang. Empat kali tersingkir beruntun di perempat-final dari 2012 hingga 2016 diikuti oleh keruntuhan paling menyakitkan dari semuanya. Setelah mengalahkan Barcelona milik Messi, Neymar, dan Luis Suarez 4-0 di Paris pada 2017, PSG kalah 6-1 pada leg kedua. "Remontada", yang dirancang oleh Barcelona asuhan Luis Enrique, menjadi bukti paling jelas bahwa bakat semata tidak memberikan ketangguhan yang dibutuhkan untuk menjuarai Liga Champions. Barca kemudian meraih treble pada musim itu.
Itu adalah keruntuhan yang mencengangkan dari tim Emery, yang semakin menguatkan anggapan bahwa PSG memang tidak memiliki formula ajaib yang dibutuhkan untuk melangkah hingga akhir.
Kalau tak bisa mengalahkan mereka, beli saja mereka!
Pengejaran terhadap Neymar dimulai jauh sebelum momen terkenal saat ia masuk ke kantor Barcelona bersama ayahnya untuk memberi tahu Barcelona bahwa ia ingin pergi. Pada musim panas 2017, hasrat mereka untuk mendatangkan rekrutan ikonik kian besar, begitu pula dengan kesadaran Neymar bahwa mimpinya meraih Ballon d'Or tak akan pernah terwujud jika ia tetap berada dalam bayang-bayang Messi.
Klausul pelepasan Neymar senilai €222 juta akhirnya dibayarkan pada Agustus dan, terlepas dari upaya La Liga untuk menghalangi transfer itu, ia pun menuju ibu kota Prancis dengan gaji €45 juta. PSG berhasil mendapatkan dua keuntungan sekaligus, melemahkan rival dan merekrut pemain terbaik di dunia setelah Messi dan Cristiano Ronaldo.
"Ambisi Paris St-Germain membuat saya tertarik ke klub ini, bersama dengan gairah dan energi yang dibawanya," katanya. "Saya merasa siap menghadapi tantangan ini."
Pada beberapa momen, kejeniusan pemain Brasil itu tampak benar-benar menjadi hal yang mereka butuhkan. Ia memulai dengan luar biasa, mencetak gol dan assist di hampir setiap pertandingan, tetapi musim debutnya terhenti lebih cepat karena cedera pada Februari. PSG melenggang menuju gelar Ligue 1, unggul 13 poin atas Monaco, dengan Neymar finis di peringkat ketiga daftar pencetak gol meski hanya bermain 20 kali.
Dengan enam gol dalam lima laga pertamanya di Liga Champions, ia terlihat mampu mengulang sihirnya bersama Barcelona, tetapi cederanya datang sebelum leg kedua babak 16 besar melawan Real Madrid dan mereka tersingkir dengan agregat 5-2. Pada musim berikutnya, PSG tanpa Neymar menyia-nyiakan keunggulan 2-0 atas Manchester United dan tersingkir di babak yang sama.
Di bawah Tuchel, dalam kampanye 2019-20 yang aneh dan sangat dipengaruhi pandemi Covid-19, mereka nyaris memecahkan kode. Meski Neymar absen dalam empat laga pertama mereka di Eropa, Mbappe, Di Maria dan kawan-kawan mampu membuat awal yang sempurna dan kali ini bintang Brasil itu hadir untuk menjadi pembeda dalam laga-laga penting.
Dua golnya melawan Borussia Dortmund terbukti vital untuk memastikan tempat di perempat-final, di mana ia memainkan peran kunci dalam gol penyeimbang di akhir laga sebelum PSG mencetak gol kemenangan telat dalam duel satu leg melawan Atalanta. Ia kembali menciptakan satu assist saat mereka mengalahkan RB Leipzig 3-0 di semi-final, tetapi lagi-lagi Bayern menjadi tantangan yang terlalu besar dan tim Prancis itu kalah 1-0 di final.
Harapan palsu lagi: Lionel Messi tiba di Paris
Itu menjadi akhir yang memilukan bagi penampilan pertama mereka di final Liga Champions, tetapi juga tanda bahwa kejayaan di Eropa bisa diraih.
PSG kembali tampak siap bertarung pada musim berikutnya. Mereka mengalahkan Barcelona milik Messi dengan agregat 5-2 di babak 16 besar dan membalas dendam kepada Bayern di perempat final. Namun lagi-lagi mereka mencapai batasnya ketika dihancurkan Manchester City, sesama pendatang baru kaya raya, dengan agregat 4-1 di semifinal. Lebih memalukan lagi, PSG kehilangan genggaman mereka atas gelar Ligue 1 pada musim itu ketika Lille finis di puncak klasemen.
Penghinaan itu tidak bisa diterima. Tim Parc des Princes membutuhkan dorongan besar, dan musim panas itu menghadirkan peluang seumur hidup: Messi tersedia di tengah krisis finansial Barcelona. PSG bergerak cepat dan sekali lagi semua yang terhubung dengan klub berani bermimpi.
“Klub ini dan visinya sangat selaras dengan ambisi saya,” kata Messi. “Saya bertekad membangun, bersama [para pemain dan staf], sesuatu yang besar untuk klub dan untuk para fans,”.
Al-Khelaifi menambahkan: “Dia tidak menyembunyikan keinginannya untuk terus berkembang di level tertinggi dan memenangkan trofi. Ambisi klub tentu identik. Bergabungnya Leo ke dalam tim kelas dunia kami menegaskan relevansi dan keberhasilan perekrutan kami. Bersama pelatih hebat kami dan stafnya, saya menantikan tim kami mencetak sejarah bagi seluruh pendukung kami di seluruh dunia."
Mantan presiden PSG Michel Denisot menyebut kedatangan pemain Argentina itu sebagai "puncak" dalam sejarah klub dan “kegembiraan luar biasa bagi semua generasi fans, pemain, dan manajemen.” Para presiden klub rival di Ligue 1 angkat bicara mendukung dorongan yang akan diberikan perekrutannya kepada sepak bola Prancis. Jean-Michel Aulas, presiden Lyon saat itu, berkata: "Kami semua senang... meski itu membuat persaingan menjadi lebih sulit bagi kami.”
Presiden Reims Jean-Pierre Caillot berkata: "Setelah semua yang kami alami dalam beberapa tahun terakhir, sedikit rasa hampa mulai menyusup. Kami membutuhkan Messi, dan dia ada di sini!"
PSG memiliki apa yang disebut Denisot sebagai lini serang ala Harlem Globetrotters, dan dunia sepak bola menantikan sesuatu yang mencengangkan ketika Messi kembali bersatu dengan sesama perintis Barcelona, Neymar, dan berduet dengan Mbappe yang cepat dan klinis.
Namun, bagi sebagian orang di dalam klub, proyek itu sudah ditakdirkan gagal sejak awal. Menurut Rafinha, yang meninggalkan Barcelona untuk PSG setahun sebelum Messi, perekrutan besar itu justru semakin memperumit situasi.
"Selama pramusim, pada sesi latihan pertama ketika semua orang hadir, saya berkata: 'Ini tidak mungkin berhasil'. Mari mulai dari kiper: Keylor Navas atau [Gianluigi] Donnarumma. Siapa pun yang tidak bermain akan marah besar. Akan ada pertengkaran, diskusi dengan pelatih," katanya.
"Di pertahanan: Marquinhos, starter, tak seorang pun akan menggantikannya, [Presnel] Kimpembe, idola PSG, dan Sergio Ramos. Tiga bek sayap terbaik untuk masing-masing sisi. Di lini serang, Di María, Mbappe, Neymar, dan Messi. Siapa yang Anda keluarkan? Di María, karena statusnya di dalam tim, dan bahkan saat itu pun dia bukan pemain yang bisa Anda keluarkan. Ini tidak bisa berhasil.
"Bagi seorang pelatih, itu mustahil. Mereka adalah tim terbaik di dunia dari segi pemain, nama-nama, tetapi pada saat yang sama sulit dikelola. Saya tidak bermain, jadi saya menonton."
Meski dia mungkin benar, faktor kunci dalam kegagalan memaksimalkan kekayaan talenta mereka adalah masalah kebugaran Messi. Dia mengalami cedera dalam beberapa periode pada musim pertamanya di PSG, meski tetap menjadi sumber assist penting di Ligue 1.
Dia tampil seperti mesin dalam hal gol dan assist pada musim keduanya. Meski demikian, di Liga Champions mereka sama sekali tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari lini depan yang sangat dinantikan itu. Real Madrid dan Bayern menyingkirkan mereka di babak 16 besar sebelum Messi bergabung dengan Inter Miami, membuat banyak orang bertanya-tanya: untuk apa semua itu?
Yang lama pergi, yang Nuis Enrique datang
Messi sempat menandatangani kontrak berdurasi dua tahun, dan itu sama sekali tidak berjalan sesuai rencana. Pada 2023, pahlawan kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022, La Pulga, diizinkan pergi ke Florida dengan status bebas transfer. Neymar, rekrutan senilai €222 juta, juga tidak berhasil, dan ia dijual ke Arab Saudi. Ke mana PSG akan melangkah setelah ini?
Masih ada satu elemen lain dari tim Barcelona peraih treble yang diburu.
Arsitek dan dalang di balik penghinaan 'Remontada' yang terkenal itu: Luis Enrique.
Apakah ia akan berhasil di tempat banyak nama besar gagal? Bagaimanapun, dua bintang kuncinya dari tim Barcelona itu sudah lebih dulu pergi. Ditambah lagi, sebulan sebelum kedatangannya Mbappe memberi tahu klub bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya. Prospek kehilangan sang bintang yang menjadi tumpuan harapan banyak orang mendominasi musim panas PSG dan membayangi musim pertama mereka di bawah pelatih baru itu.
“Pesepakbola itu egois tetapi cerdas. Anda harus memberi mereka panggung agar mereka bisa memberikan yang terbaik dan mengejar gelar-gelar besar,” kata Luis Enrique dalam konferensi pers pertamanya, tetapi Mbappe dituduh hanya penuh egoisme dan minim kecerdasan dalam beberapa bulan berikutnya.
Penolakannya menandatangani perpanjangan kontrak membuatnya tidak dimasukkan dalam pemusatan latihan PSG pada musim panas itu, dan ia bahkan absen pada laga pertama Ligue 1 musim tersebut. Meski demikian, catatan golnya di Ligue 1 luar biasa, sementara gol-golnya ke gawang Borussia Dortmund, AC Milan, dan Newcastle menjadi kunci untuk lolos dari fase grup Liga Champions. Ia kemudian menjadi otak di balik penghancuran agregat 4-1 atas Real Sociedad, yang mengantar PSG ke perempat-final melawan lawan yang familiar: Barcelona.
Dembele, yang baru direkrut dari Barca pada musim panas sebelumnya, dan Vitinha menjaga peluang PSG tetap hidup saat mereka kalah 3-2 di kandang. Ini memicu intervensi besar dari Luis Enrique. Menjelang leg kedua, ia berbicara empat mata dengan Mbappe, ketika ia mengungkapkan semuanya kepada pemain Prancis itu.
"Saya membaca bahwa Anda menyukai Michael Jordan," katanya kepadanya. "Michael Jordan akan menyeret rekan-rekan setimnya dengan paksa dan bertahan habis-habisan. Anda harus memberi contoh itu lebih dulu sebagai pribadi dan sebagai pemain."
Ia melanjutkan: "Anda fenomena, pemain kelas dunia. Tidak diragukan. Tapi itu tidak cukup bagi saya. Pemimpin sejati adalah seseorang yang, ketika Anda tidak bisa membantu kami dengan gol, karena tempo hari ada dua pemain level tinggi menghadang Anda, Anda membantu kami dalam segala hal yang penting. Anda mengambil alih dan berkata: 'Kawan-kawan! Garis pertahanan, tetap di sana, berempat. Saya akan membawa dua rekan saya'.
"Karena ketika Anda menekan sendirian, itu luar biasa sekali, tetapi jika Anda juga mengajak Ousmane dan [Randal] Kolo Muani, [Bradley] Barcola atau [Goncalo] Ramos atau Marco Asensio dan menjadikan diri Anda teladan untuk menekan, tahu tidak apa yang kita punya? Tim yang benar-benar seperti mesin.
"Itulah yang ingin saya lihat Anda lakukan sebagai pemimpin di sini. Dalam dua bulan yang Anda miliki tersisa, saya ingin melihat Anda pergi melalui pintu depan, Kiki, tanpa keraguan. Tapi Anda harus mendapatkannya. Dan Anda harus mendapatkannya bukan dengan menyerang. Soal menyerang, saya sudah tahu Anda dewa. Dalam menyerang, tidak ada yang seperti Anda, saya sudah tahu. Tapi pada hari ketika Anda menyerang [dan] Anda harus menjadi pemain terbaik dalam sejarah saat bertahan, itulah pemimpin. Itulah Michael Jordan."
Ketika Raphinha mencetak gol untuk Barca pada menit ke-12 leg kedua, tampaknya ini akan menjadi cerita lama yang sama bagi PSG. Lalu, Dembele mencetak gol. Vitinha mencetak gol. Agregat menjadi 4-4. Dan kemudian? Mbappe mengeksekusi penalti untuk membawa timnya unggul. Pada menit ke-89, ia menyelamatkan serangan balik yang sempat melenceng untuk melepaskan tembakan melewati Ter Stegen dan mengirim timnya ke semi-final untuk menghadapi Borussia Dortmund. Tepat ketika PSG tampak telah menaklukkan demon mereka dan siap melaju untuk meraih hadiah terbesar, Mbappe dan kawan-kawan benar-benar dibungkam oleh tim Jerman itu dan tersingkir setelah menelan dua kekalahan 1-0.
Luis Enrique menuntaskan revolusinya
Pada saat itu, tensi sudah terus meningkat. Jengkel dengan etos kerja Mbappe, sang pelatih sering menarik keluar Mbappe dan sesekali membiarkannya di bangku cadangan. Ketika Luis Enrique menariknya saat turun minum dalam duel melawan rival sengit Monaco, sang pemain memilih untuk tidak bergabung dengan rekan-rekan setimnya di bangku cadangan. Sebaliknya, ia membuat pertunjukan besar dengan melambaikan tangan kepada para suporter dan bergabung dengan ibunya di tribune, sementara rekan-rekan setimnya menjalani babak kedua dari hasil imbang 0-0 itu.
Itu menjadi ilustrasi sempurna tentang perbedaan prioritas antara pelatih dan penyerang tersebut. Saat musim berakhir, banyak fans PSG lega melihat Mbappe, yang lama dianggap sebagai kunci untuk mewujudkan ambisi mereka, menukar ibu kota Prancis dengan Madrid.
"Saya tidak berada di sini untuk menjuarai Liga Champions. Saya berada di sini untuk membangun tim," kata Luis Enrique sebelum musim keduanya dan setelah Mbappe pergi. Ia melakukan keduanya.
Setelah Mbappe pergi, PSG bisa sepenuhnya fokus pada semangat kolektif yang diinginkan sang manajer. Datanglah Kvaratskhelia, Doue, dan Joao Neves untuk bergabung dengan pemain-pemain seperti Dembele, Vitinha, Marqhuinhos, Achraf Hakimi, dan Nuno Mendes. Kini, PSG memiliki skuad berisi bintang-bintang enerjik yang menyatu untuk membentuk unit yang terlatih rapi dan tanpa henti.
Meski kembali tak tersentuh di Ligue 1, tidak terkalahkan hingga pekan ke-31, perjalanan mereka di Liga Champions memulai dengan sulit. Mereka gagal lolos langsung ke babak 16 besar dalam format baru kompetisi itu, dan harus melalui play-off melawan Brest, yang mereka menangi 10-0. Lalu, mereka bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Liverpool lewat adu penalti setelah Dembele menyelamatkan mereka di Anfield.
Setelah menyingkirkan Aston Villa, efektivitas fokus kolektif mereka terlihat jelas di semifinal melawan Arsenal. Mereka kembali ke Paris dengan keunggulan 1-0 dari leg pertama, dan gol dari Fabian Ruiz serta Hakimi mengantar mereka ke duel puncak melawan Inter.
Final 2025 di Munich menjadi laga bersejarah. PSG benar-benar mengungguli juara Serie A itu. Mereka sama sekali tidak membiarkan lini tengah dan pertahanan Inter beristirahat. Doue, dua kali, Kvaratskhelia, dan Hakimi menjadi penentu lewat gol-gol mereka, sementara Dembele memimpin tekanan tinggi. Bintang muda Senny Mayulu menyempurnakannya dengan gol telat yang membuat skor menjadi 5-0, margin kemenangan terbesar dalam sejarah final Liga Champions.
Tidak ada yang bisa membantah. PSG adalah pemenang yang sah. Gaya permainan mereka yang memikat merupakan hasil dari keberanian dan pengabdian Luis Enrique pada visinya.
Mantan bintang PSG Beckham menyampaikan kisah menarik dari presiden Al-Khelaifi, dengan mengatakan: "Pada tahun pertama Luis Enrique datang, dia nyaris tidur setiap malam di fasilitas latihan baru, bekerja soal bagaimana dia ingin tim ini terlihat, bagaimana dia ingin tim ini bermain, siapa yang dia inginkan, ke mana kami akan melangkah, seperti apa masa depannya. Nasser bilang dia belum pernah melihat hal seperti itu."
Pada September, Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia sementara empat pemain PSG lainnya masuk 10 besar peringkat. Dominasi mereka, dan posisi ketujuh Mbappe, melambangkan etos tim yang ditanamkan Luis Enrique di Paris.
Hebatnya, kebangkitan raksasa Prancis itu tidak berhenti di situ, dan sampai sekarang pun belum. Mereka kembali luar biasa di Liga Champions musim lalu, sekali lagi mengalahkan Barcelona di fase liga sebelum menumbangkan Monaco, Chelsea, Liverpool, dan Bayern. Final melawan Arsenal terbukti menjadi tantangan berat, tetapi sekali lagi skuad Luis Enrique memiliki ketangguhan dan keyakinan satu sama lain yang dibutuhkan untuk menuntaskan tugas.
Sang manajer berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya dan merakit tim yang buas serta tanpa ampun. Bintang-bintang besar seperti Messi, Mbappe, dan Neymar hanya bisa membawa Anda sampai titik tertentu, tetapi kolektif adalah kuncinya.
"Sebagai pelatih, dia adalah seseorang yang memiliki kepemimpinan untuk menempuh satu jalan dan, dengan semua kebisingan yang menentangnya, tetap melanjutkan jalan itu lalu akhirnya menang dengan cara yang telah dia lakukan," kata Mikel Arteta sebelum final Eropa tahun ini.
"Dia adalah contoh bagi semua orang."