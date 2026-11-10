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Revolusi pemain muda Louis van Gaal: Bagaimana pelatih penuh teka-teki itu mengantarkan Ajax menjadi juara Liga Champions

Setelah beberapa tahun yang suram di Eropa, seorang pelatih muda yang pongah muncul untuk membawa Ajax kembali ke puncak sepak bola Eropa.

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • “Selamat atas perekrutan manajer terbaik di dunia,” konon kata Louis van Gaal kepada bendahara Ajax, Arie van Os, yang tercengang setelah Van Gaal setuju menangani klub Belanda itu pada 1991.

    Sebagai pemain yang tak menonjol dan tak pernah menembus tim utama Ajax, Van Gaal mengambil pekerjaan pertamanya sebagai pelatih kepala. Ia menggantikan sosok yang begitu disegani, Leo Beenhakker, di pucuk pimpinan salah satu klub sepakbola paling bergengsi di Eropa.

    Ucapan itu menunjukkan rasa percaya diri yang mengejutkan, tetapi keyakinan Van Gaal terhadap dirinya sendiri segera terbukti beralasan. Pria Belanda yang tinggi hati itu sangat cocok dengan klub yang menyebut dirinya De Godenzonen.

    Ajax gagal di kompetisi antarklub Eropa dan kalah bersaing dengan PSV di Eredivisie. Saat Van Gaal mengambil alih, kejayaan yang dahulu membuat Ajax pantas menyandang julukan itu telah memudar. Namun, ia punya gagasan untuk membawa Ajax kembali ke puncak sepakbola.

    Dalam empat tahun, tim muda penuh semangat yang memahami visi dan pendekatan disiplin ketat Van Gaal itu menciptakan corak permainan baru serta kembali merajai sepakbola Belanda dan Eropa.

    Inilah kisah bagaimana revolusi Van Gaal membawa Ajax ke puncak sepakbola Eropa untuk kali yang mungkin menjadi terakhir.

  • Pembangunan kembali yang tersendat-sendat

    Jari Litmanen Ajax 1995

    Saat mulai menangani Ajax sebagai pelatih yang tengah menanjak, Van Gaal membangun tim muda yang menarik, berisi para calon bintang.

    Benih karier kepelatihan Van Gaal tumbuh ketika ia masih bersekolah. Seusai pelajaran, Van Gaal muda pergi ke stadion lama Ajax, De Meer, untuk menyaksikan tim berlatih. Di sana, ia melihat Rinus Michels tengah melakukan revolusi melalui filosofi Total Football.

    “Suatu hari nanti aku ingin seperti Michels,” pikirnya. Ketika bergabung dengan Ajax sebagai gelandang berusia 20 tahun, ia sudah mengajar di sekolah-sekolah di Amsterdam sembari menyelesaikan studinya di Academy for Physical Education.

    Pada 1971, Ajax baru saja menjuarai Piala Champions Eropa. Tidak ada tempat bagi Van Gaal dalam skuad yang berisi pemain sekaliber Johan Cruyff, Johnny Rep, Sjaak Swart, Johan Neeskens, dan Piet Keizer. Ia pun dilepas ke Antwerp, sementara Ajax kemudian meraih dua gelar Eropa lagi. Setelah empat tahun di Belgia, ia kembali ke tanah airnya dan melanjutkan pekerjaan sebagai guru sambil bermain untuk Telstar, Sparta, dan AZ.

    Bahkan saat masih menjadi pemain, Van Gaal memiliki kepercayaan diri yang amat besar dan heran karena tidak pernah dipanggil ke tim nasional. “Anak itu sama sekali tidak bisa mengkritik dirinya sendiri,” ujar rekan setimnya di Sparta, Leen de Goeij, menurut laporan.

    Panggilan itu tak pernah datang. Van Gaal pun gantung sepatu dan mulai melatih di AZ sebelum kembali ke Ajax sebagai pelatih tim muda.

    Era kejayaan Ajax telah berakhir. Sejak tiga kali berturut-turut menjuarai Piala Champions Eropa, kemenangan di Piala Winners 1987 menjadi satu-satunya prestasi mereka di kompetisi Eropa. Ajax yang mulai meredup menyaksikan Bayern Munich, Liverpool, Nottingham Forest, dan AC Milan bergantian mendominasi. Mereka juga telah kehilangan takhta domestik, gagal menjuarai liga selama empat musim sebelum Beenhakker, dengan Van Gaal sebagai asistennya, membawa mereka meraih gelar pada 1990.

    Ketika Beenhakker hengkang ke Real Madrid pada September 1991, promosi Van Gaal dianggap banyak orang sebagai pilihan yang kurang meyakinkan.

    “Musim baru saja dimulai ketika Leo Beenhakker pergi ke Real Madrid,” jelas Van Os kepada Parool. “Louis adalah asistennya. Reputasinya sebagai pelatih tim muda bagus, tetapi ia belum berpengalaman sebagai pelatih kepala. Dalam hal itu, keputusan tersebut merupakan pertaruhan, tetapi kami berpikir: mengapa tidak?”

    Pelatih baru yang percaya diri itu yakin visi radikalnya akan memulihkan kebanggaan klub. Berbekal 11 tahun pengalaman sebagai guru sekolah, Van Gaal menjadikan akademi muda Ajax yang bergengsi sebagai pusat revolusinya.

    “Saya belajar bahwa setiap orang memiliki pendekatannya sendiri, bahwa setiap kelompok membutuhkan metode yang berbeda,” katanya kepada De Psycholoog. “Dalam dunia pendidikan, saya belajar cara menyentuh hati orang, menggugah mereka, dan menggerakkan mereka. Terutama ketika mereka berada dalam kelompok.”

    Para pemain muda berbakat seperti Dennis Bergkamp, Edwin van der Sar, dan Frank de Boer saat itu sudah mapan di tim. Namun, Van Gaal membuka pintu bagi talenta akademi lainnya dan memberi gelandang muda Edgar Davids kesempatan menjalani debut sejak awal masa jabatannya. Langkah itu mungkin juga menjadi caranya mendapatkan rasa hormat, sebab beberapa pemain senior yang sudah mapan tampak kehilangan fokus pada awal kepemimpinannya, hingga ia khawatir akan dipecat setelah baru dua bulan menjabat.

    “Tahun pertama saya sangat sulit,” kata Van Gaal dalam film dokumenter Andere Tijden Sport. “Saya menggantikan Beenhakker dan, tentu saja, visi saya berbeda dari Leo. Cara saya melatih juga berbeda. Jelas bahwa semuanya tidak berjalan lancar.”

    Perlu ada campur tangan dari pihak atas agar para pemain berpihak kepadanya.

    “Saya merasa beberapa pemain bermalas-malasan dan menguji Louis,” kata Van Os. “Jangan lupa, saat itu ia belum menjadi pelatih hebat seperti kelak. Saya menganggap perilaku itu tidak bisa diterima; saya berpikir: saya tidak mau dipermainkan. Jadi, saya meminta izin kepada [ketua Michael] Van Praag, lalu kepada Van Gaal, untuk berbicara kepada para pemain.

    “Seusai makan siang, mereka biasanya cepat pulang, tetapi kali ini mereka harus tetap tinggal. Mereka berkumpul di ruang pers De Meer dan diminta duduk. Saya duduk di belakang mimbar, dengan Louis di samping saya. Suasananya sedikit seperti mereka sedang duduk di bangku sekolah.

    “Saya mengatakan bahwa saya mendapat kesan mereka tidak mendukung pelatih, bahwa dewan tidak akan menoleransi hal itu dan mendukung Van Gaal 100 persen. Jika ada pemain yang tidak menyukainya, mereka harus mengangkat tangan, dan saya akan memastikan mereka segera dijual. Tidak ada yang mengangkat tangan.”

    Ia menambahkan: “Setelah itu Louis berkata: ‘Kau berani juga, Arie.’ Saya memang perlu menunjukkan sikap tegas. Itulah satu-satunya kali saya melakukan intervensi seperti itu.”

    Semangat Van Gaal kembali terangkat. Meski PSV mengungguli Ajax dalam perebutan gelar liga dengan selisih tiga poin dan Feyenoord menyingkirkan mereka dari KNVB Beker, anak asuhnya menjuarai Piala UEFA setelah mengalahkan Torino dalam final dua leg.

    Musim panas 1992 membawa perubahan penting. Ronald de Boer, 22 tahun, kembali ke klub yang membinanya setelah dua tahun di Twente, Marc Overmars yang berusia 19 tahun direkrut dari Willem II, dan Jari Litmanen, gelandang serang berusia 21 tahun, didatangkan dari klub Finlandia, MyPa. Sementara itu, Clarence Seedorf, 16 tahun, naik dari akademi muda dan menjadi pemain termuda yang pernah tampil untuk tim utama Ajax.

    Namun, musim kedua Van Gaal justru lebih buruk. Ajax finis ketiga di liga, di belakang juara Feyenoord dan PSV, meskipun Bergkamp menjadi pencetak gol terbanyak. Mereka menjuarai KNVB Beker, tetapi upaya mempertahankan gelar Piala UEFA terhenti di perempat-final.

    Pada musim panas itu, Van Gaal membalikkan keadaan lewat pergantian pemain inti yang berani. Bergkamp dan Wim Jonk hengkang ke Inter. Banyak orang meyakini kepergian keduanya hanya akan membuat Ajax semakin lemah, tetapi Van Gaal belakangan mengakui bahwa langkah itu penting. “Keseimbangan tim dengan keduanya tidak ideal,” katanya. “Baru setelah itu semuanya menjadi begitu seimbang hingga kami bahkan bisa menjuarai Liga Champions.”

    Langkah penting lainnya adalah meyakinkan Frank Rijkaard, juara Eropa berusia 30 tahun, untuk kembali setelah lima tahun gemilang di Milan. Ia diharapkan membantu mengisi kekosongan kepemimpinan sekaligus memperkokoh pertahanan bersama kapten Danny Blind.

    “Dengan kedatangan Rijkaard dan seorang pemain Finlandia, Litmanen, dari divisi yang tidak bermain di level tertinggi dan membutuhkan satu tahun untuk menyesuaikan diri bermain di Ajax, keseimbangan tim ternyata jauh lebih baik dibandingkan saat ada Jonk dan Bergkamp,” tambah Van Gaal.

    Litmanen menggantikan Bergkamp sebagai pencetak gol terbanyak tim, dengan 26 gol liga pada musim penuh pertamanya sebagai pemain inti. “Saya belum pernah melihat pemain nomor 10 yang lebih baik daripada Litmanen,” kata Van Gaal.

    Nwankwo Kanu, 16 tahun, dan Finidi George, 22 tahun, didatangkan dari Nigeria. Kanu menawarkan postur tinggi dan kemampuan teknik, sedangkan kecepatan tanpa henti serta kedisiplinan taktik Finidi berguna di sisi kanan. Dengan Seedorf, Davids, dan Ronald de Boer mengendalikan lini tengah, Van Gaal memiliki perpaduan energi, kemampuan teknik, dan kecerdasan taktik yang diperlukan untuk menerapkan gaya sepak bolanya.

    Filosofinya berbeda dari Total Football yang dipelopori Michels dan Cruyff. Alih-alih menjadikan tekanan intens dan pertukaran posisi yang luwes sebagai inti permainan, versi Van Gaal lebih kaku. Para pemain dibatasi pada posisi masing-masing dalam formasi berlian 3-4-3 dan diberi instruksi ketat.

    Latihannya pun berulang-ulang. “Semuanya tentang pengulangan, pengulangan, pengulangan,” kata Ronald de Boer kepada The Guardian. “Bahkan Frank juga menjalaninya. Ia telah memenangi segalanya dalam sepak bola, tetapi seperti Kanu, kemampuan kaki kirinya cukup buruk dan ia tidak benar-benar bisa mengumpan lurus dengan kaki itu. Van Gaal punya latihan operan yang kami lakukan setiap hari sebagai kelanjutan pemanasan, dan terkadang Anda berpikir: ‘Oh, itu lagi.’ Setelah tiga bulan terus mengoper, kaki kiri Frank menjadi sempurna.”

  • Petualangan di Eropa

    Ronald de Boer of Ajax and Christian Naulinger of Bayern Munich
    Getty Images Sport

    Pada musim 1994/95, raksasa Belanda itu mencatatkan rentetan hasil tanpa kekalahan yang luar biasa di Eredivisie dan Liga Champions.

    Betapa pun impresifnya performa Ajax di kompetisi domestik tahun itu, ketika mereka meraih gelar Eredivisie pertama dalam empat tahun, mesin tim itu baru benar-benar lengkap pada musim panas 1994. 

    Michael Reiziger kembali dari masa peminjaman di Groningen dan bertransformasi dari pemain pelapis menjadi bek kanan yang cepat dan agresif. Sementara itu, Patrick Kluivert yang berusia 18 tahun dipromosikan dari De Toekomst dan langsung mencetak gol dalam laga debutnya di Piala Super domestik melawan Feyenoord.

    Menghadapi juara bertahan Eropa AC Milan pada laga pertama mereka di Liga Champions, tim asuhan Van Gaal membuktikan kualitasnya. Litmanen dan Ronald de Boer mencetak gol dalam kemenangan 2-0 di Amsterdam.  

    “Ada sesuatu yang terjadi pada awal musim itu,” kata Frank de Boer kepada FourFourTwo. “Ada kecocokan luar biasa antara para pemain muda dan pemain yang lebih berpengalaman. Segalanya terasa pas di dalam tim. Ada kelompok inti yang solid, berisi sekitar selusin pemain yang bisa masuk susunan sebelas pemain utama. Kelompok inti ini kemudian dilengkapi tiga atau empat pemain cadangan yang menerima bahwa mereka tidak masuk susunan pemain awal.”

    Setelah laga itu, para pemain menunggu di luar ruang ganti Milan untuk bertukar kostum, momen yang belakangan digambarkan Ronald de Boer sebagai sesuatu yang “memalukan”. Ketika mereka mengalahkan tim asuhan Fabio Capello dengan skor yang sama di San Siro, mereka tak lagi tertarik melakukan hal semacam itu. Mereka telah membuktikan diri sebagai salah satu tim terbaik di Eropa dan tak perlu lagi bersikap merendah. “Saya ingat, setelah kami mengalahkan Milan, kami semua sadar bahwa kami tak perlu lagi takut kepada siapa pun,” kata Frank.

    Ajax finis di puncak grup dengan keunggulan lima poin, lalu tampil jauh lebih baik daripada Hajduk Split pada babak berikutnya. Setelah itu, Bayern Munich menahan mereka imbang tanpa gol di Amsterdam pada leg pertama semi-final, sehingga laga di Bavaria pun menjadi penentuan yang menegangkan. 

    Namun, Ajax justru membantai Bayern. Litmanen mencetak gol pertama dari dua golnya saat laga baru berjalan 12 menit, sementara George mencetak gol lewat tembakan keras setelah Bayern menyamakan kedudukan. Ronald de Boer dan Overmars melengkapi kemenangan telak 5-2 atas tim asuhan Giovanni Trappatoni.

    “Ajax seperti Porsche, sedangkan kami seperti Siput Kaleng [Citroen 2CV],” keluh ketua Bayern Franz Beckenbauer. Sementara itu, Van Gaal berkata, “Gol penyeimbang itu merupakan pukulan dan menunjukkan kekuatan Bayern. Namun, fakta bahwa tim ini tidak kehilangan kepercayaan diri dan terus bermain menunjukkan kualitas Ajax. Saat turun minum, pertandingan sudah beres.”

    Hasil itu mempertemukan skuad Van Gaal yang bermain apik dan berani dengan juara bertahan asuhan Capello untuk kali ketiga sekaligus terakhir. Milan sebelumnya hanya lolos tipis dari fase grup berkat selisih gol, meski itu terjadi karena mereka mendapat pengurangan dua poin akibat kericuhan penonton. Setelah mengalahkan Benfica dan Paris Saint-Germain, para pemain seperti Paolo Maldini, Franco Baresi, Marcel Desailly, dan Zvonimir Boban bertekad menjuarai Liga Champions untuk kedua kalinya secara beruntun, setelah membantai Barcelona asuhan Johan Cruyff 4-0 dengan penampilan gemilang pada tahun sebelumnya. 

  • Pertarungan ideologi antargenerasi

    Van Gaal Ajax 1995

    Untuk ketiga kalinya pada musim itu, tim asuhan Van Gaal menghadapi juara bertahan Eropa

    Setelah mencetak empat gol tanpa kebobolan saat menghadapi Milan dalam dua laga fase grup, juara Eredivisie itu yakin bisa meraih kemenangan ketiga beruntun atas lawan yang sama di Wina. "Saya tidak ingat pernah meragukan bahwa kami bisa mengalahkan mereka," kata Frank de Boer kepada The Guardian bertahun-tahun kemudian.

    Lidwina Kluivert, ibu dari penyerang remaja yang tengah bersinar itu, mengatakan kepada Van Gaal bahwa putranya akan mencetak gol penentu melawan Milan. Patrick tampil gemilang meski belum menjadi pemain reguler di susunan pemain inti. Ia mencetak 18 gol dalam 25 penampilan di Eredivisie untuk membantu Ajax finis dengan keunggulan tujuh poin, selisih yang besar pada era ketika kemenangan bernilai dua poin. Sementara itu, di kompetisi Eropa, Kluivert menjadi starter dalam lima dari 10 laga Ajax menuju final dan mencetak gol kemenangan pada babak kedua melawan AEK Athens di fase grup. 

    Meski sebagian orang melihat duel taktik antara Van Gaal dan Capello, Kluivert mencerminkan pertarungan antargenerasi: Ajax hanya memiliki dua pemain berusia di atas 25 tahun, yakni Blind dan Rijkaard, sedangkan Milan hanya memiliki dua pemain di bawah usia tersebut, yakni Christian Panucci dan Demetrio Albertini. 

    Di Ernst-Happel-Stadion, Wina, tim asuhan Capello memberikan perlawanan lebih sengit dibandingkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lini pertahanan Milan yang berpengalaman mempersempit ruang di area tengah, dengan Desailly ditugaskan terus-menerus mengawal Litmanen.  Selama 70 menit, pertandingan berlangsung alot dan kedua tim saling mengimbangi secara taktis, sementara peluang matang sulit didapat.

    "Pertandingannya payah sekali, kami bermain sangat buruk," ujar Frank de Boer saat menonton ulang laga final itu bertahun-tahun kemudian. "Ya Tuhan, seburuk apa permainan kami waktu itu?"

    Ketika timnya kesulitan menembus pertahanan lawan, Van Gaal semakin frustrasi, terutama setelah tekel keras Desailly terhadap Litmanen di kotak penalti tidak dihukum. Mengenakan setelan jas dan dasi, sang pelatih memprotes kepada ofisial keempat, lalu tiba-tiba melompat ke udara untuk memperagakan tekel tersebut dengan cara yang ganjil.

    "Saya marah, jadi saya melakukan tendangan karate di tepi lapangan, sekitar 30 cm dari wajah ofisial keempat. Saya ingin menunjukkan kepadanya apa yang terjadi pada Litmanen," kata Van Gaal saat mengenang kejadian itu ketika menjadi manajer Manchester United. "Seharusnya itu penalti, tetapi wasit tidak meniup peluit untuk memberikan penalti. Saat itulah saya menyadari bahwa seorang manajer tidak pernah bisa memengaruhi wasit lewat apa yang dilakukannya di tepi lapangan."

    Tak lama kemudian, sang pelatih mengambil keputusan menentukan. Pada menit ke-70, ia menarik Litmanen yang berusia 24 tahun, pencetak enam gol di Liga Champions dan 17 gol lainnya di Eredivisie, untuk memasukkan Kluivert.

    "[Van Gaal] mengatakan kepada saya: 'Jadilah penyerang target, pastikan kamu siap menerima bola, tetapi jangan terlalu sering menjemput bola. Cobalah masuk ke ruang di belakang pertahanan,'" kenang Kluivert.

    Lima belas menit kemudian, ramalan Lidwina menjadi kenyataan. Rijkaard menggiring bola ke tepi kotak penalti dan menyodorkan umpan akurat ke arah pergerakan Kluivert. Menyelinap di antara dua bek, penyerang remaja itu menjulurkan kaki untuk menyontek bola melewati Sebastiano Rossi ke sudut bawah gawang.

    "Sebagai penyerang, Anda melihat serangan berkembang lewat beberapa operan, lalu mencoba menempatkan diri," jelasnya kepada De Telegraaf. "Marc Overmars bergerak dan mengoper bola kepada Edgar Davids, yang kemudian memberikannya kepada Frank Rijkaard. Frank mengoper bola ke arah lari saya, lalu Zvonimir Boban dan Franco Baresi menghadang saya. Sebenarnya, saya menendang bola sedikit terlalu jauh ke depan, jadi satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah menyonteknya masuk dengan ujung kaki kiri.

    "Napas saya tertahan. Saya melihat bola melewati sisi kanan tiang gawang, di luar jangkauan Sebastiano Rossi. Saya memutuskan untuk berlari dan membalikkan seragam saya. Itu benar-benar momen yang sangat membahagiakan."

    Pada usia 18 tahun 327 hari, Kluivert menjadi pencetak gol termuda di final Liga Champions, sebuah rekor yang masih bertahan. Satu gol itu memastikan kemenangan 1-0, menyempurnakan musim tanpa kekalahan di Eredivisie maupun Liga Champions, dan mengantarkan Ajax kembali ke puncak sepakbola Eropa untuk pertama kalinya dalam 22 tahun.

  • Kejatuhan

    Ajax Juventus 1996

    Klub asal Amsterdam itu kembali mencapai final pada tahun berikutnya, tetapi skuadnya tak lama kemudian mulai tercerai-berai.

    Baru saja meraih dua gelar, Ajax menjadi tolok ukur baru bagi tim-tim Eropa, sementara Van Gaal menjadi pelopor. Meski Seedorf hengkang ke Sampdoria dan Rijkaard mengakhiri karier bermainnya pada musim panas itu, sang pelatih berhasil mempertahankan sebagian besar skuadnya. Ajax pun kembali merajai Eredivisie dengan keunggulan enam poin.

    Di Eropa, mereka kembali tampil luar biasa. Ajax mengawali kiprahnya dengan kemenangan 1-0 atas Real Madrid asuhan Jorge Valdano di Amsterdam, lalu tampil jauh lebih unggul di ibu kota Spanyol lewat gol Litmanen dan Kluivert.

    “Ajax bukan hanya tim terbaik era 90-an, mereka mendekati utopia sepakbola,” kata Valdano. “Konsep permainan mereka begitu indah, tetapi mereka juga unggul secara fisik. Mereka adalah ‘Si Cantik dan Si Buruk Rupa’.”

    Setelah menyingkirkan Borussia Dortmund dengan agregat 3-0, rekor tak terkalahkan Ajax berakhir pada leg pertama semi-final melawan Panathinaikos. Namun, kemenangan 3-0 di Yunani berkat penampilan gemilang Litmanen membawa Ajax ke final kedua berturut-turut, kali ini menghadapi Juventus.

    Namun, saat itu kondisi tim Belanda tersebut sedang tidak ideal. Overmars absen hampir sepanjang musim karena cedera, sementara De Boer bersaudara kesulitan mencapai kondisi fisik terbaik menjelang final. Sebaliknya, Juventus berada dalam kondisi luar biasa. Begitu luar biasa hingga mengundang kecurigaan.

    Juve menang 4-2 melalui adu penalti setelah 120 menit yang melelahkan berakhir dengan skor imbang 1-1. Sejumlah anggota tim Ajax langsung meragukan stamina lawan mereka yang seolah tidak ada habisnya, kecurigaan yang terbukti beralasan bertahun-tahun kemudian. Penyelidikan atas praktik Juventus pada pertengahan 1990-an menyimpulkan bahwa dokter klub Riccardo Agricola terlibat dalam doping sistematis. Namun, karena masa kedaluwarsa penuntutan telah lewat saat proses banding terakhir selesai, tidak ada gelar yang dicabut dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan.

    Meski kekalahan pada Mei 1996 itu menjadi pukulan telak bagi klub besar asal Amsterdam tersebut, putusan pengadilan pada Desember 1995-lah yang memicu kemunduran mereka. Ketika Mahkamah Eropa memutuskan perkara yang menguntungkan gelandang Belgia Jean-Marc Bosman, lanskap transfer berubah dalam sekejap. Kuota pemain asing dihapus, begitu pula hak istimewa klub untuk mempertahankan hak pendaftaran pemain setelah kontraknya berakhir. Bagi klub seperti Ajax, yang kesuksesannya bergantung pada pengembangan bakat mentah dan pengikatan mereka dengan kontrak jangka panjang, putusan itu menjadi vonis mati.

    Klub-klub terkaya Eropa segera menyambar para pemain andalan Ajax satu per satu. Davids dan Reiziger bergabung dengan AC Milan dengan status bebas transfer pada musim panas 1996, sementara Kanu dijual ke Inter dan George hengkang ke Betis. Setahun kemudian, Kluivert pindah ke AC Milan tanpa Ajax menerima kompensasi sepeser pun, sedangkan Overmars dijual ke Arsenal.

    Harapan untuk membangun ulang tim sirna ketika Van Gaal pergi ke Barcelona. Pada 1999, Litmanen dan De Boer bersaudara telah menyusulnya ke Camp Nou. Dalam empat tahun setelah mengangkat trofi Liga Champions di Wina, seluruh pilar tim terbaik Ajax pada era modern telah pergi.

    Van Gaal telah membuktikan bahwa disiplin taktik dan pelibatan pemain muda mampu menaklukkan Eropa. Namun, putusan Bosman memastikan bahwa kondisi khusus yang dibutuhkan untuk membentuk tim seperti skuad Ajax tahun 1995 tidak akan pernah ada lagi.

    Ajax kembali kehilangan relevansi di Eropa dan cengkeramannya atas sepakbola Belanda. Kiprah mereka paling jauh hanya sebatas tampil di Piala UEFA atau tersingkir pada fase grup Liga Champions. Tak lama kemudian, mereka terpuruk hingga finis di posisi keenam dan kelima Eredivisie. Setelah menjuarai liga pada 2004, Ajax melewati tujuh tahun tanpa gelar domestik hingga Frank de Boer datang dan menghidupkan kembali gaya yang mengingatkan pada Van Gaal.

    De Boer meraih empat gelar secara beruntun, satu lebih banyak daripada Van Gaal, tetapi ia tidak pernah mampu membawa Ajax melewati fase grup Liga Champions sebelum kepergiannya yang tak istimewa. Selain kekalahan di final Liga Europa 2017 dan satu-satunya keberhasilan mencapai semi-final Liga Champions pada 2019, Ajax tidak mampu mempertahankan kiprah yang berkelanjutan di level tertinggi Eropa. Sebaliknya, Ajax menjadi tempat pematangan pemain sebelum mereka pindah ke liga-liga yang lebih kaya di berbagai penjuru benua.

    Tim Van Gaal pada 1995 merupakan puncak kejayaan klub sekaligus penanda berakhirnya sebuah era dalam sepakbola Eropa. Mereka adalah tim terakhir yang dibangun sepenuhnya di atas kesabaran, prinsip taktik yang teguh, dan identitas lokal untuk mencapai puncak sepakbola. Ajax tak terkalahkan di lapangan, sampai uang mengambil alih.