Benih karier kepelatihan Van Gaal tumbuh ketika ia masih bersekolah. Seusai pelajaran, Van Gaal muda pergi ke stadion lama Ajax, De Meer, untuk menyaksikan tim berlatih. Di sana, ia melihat Rinus Michels tengah melakukan revolusi melalui filosofi Total Football.

“Suatu hari nanti aku ingin seperti Michels,” pikirnya. Ketika bergabung dengan Ajax sebagai gelandang berusia 20 tahun, ia sudah mengajar di sekolah-sekolah di Amsterdam sembari menyelesaikan studinya di Academy for Physical Education.

Pada 1971, Ajax baru saja menjuarai Piala Champions Eropa. Tidak ada tempat bagi Van Gaal dalam skuad yang berisi pemain sekaliber Johan Cruyff, Johnny Rep, Sjaak Swart, Johan Neeskens, dan Piet Keizer. Ia pun dilepas ke Antwerp, sementara Ajax kemudian meraih dua gelar Eropa lagi. Setelah empat tahun di Belgia, ia kembali ke tanah airnya dan melanjutkan pekerjaan sebagai guru sambil bermain untuk Telstar, Sparta, dan AZ.

Bahkan saat masih menjadi pemain, Van Gaal memiliki kepercayaan diri yang amat besar dan heran karena tidak pernah dipanggil ke tim nasional. “Anak itu sama sekali tidak bisa mengkritik dirinya sendiri,” ujar rekan setimnya di Sparta, Leen de Goeij, menurut laporan.

Panggilan itu tak pernah datang. Van Gaal pun gantung sepatu dan mulai melatih di AZ sebelum kembali ke Ajax sebagai pelatih tim muda.

Era kejayaan Ajax telah berakhir. Sejak tiga kali berturut-turut menjuarai Piala Champions Eropa, kemenangan di Piala Winners 1987 menjadi satu-satunya prestasi mereka di kompetisi Eropa. Ajax yang mulai meredup menyaksikan Bayern Munich, Liverpool, Nottingham Forest, dan AC Milan bergantian mendominasi. Mereka juga telah kehilangan takhta domestik, gagal menjuarai liga selama empat musim sebelum Beenhakker, dengan Van Gaal sebagai asistennya, membawa mereka meraih gelar pada 1990.

Ketika Beenhakker hengkang ke Real Madrid pada September 1991, promosi Van Gaal dianggap banyak orang sebagai pilihan yang kurang meyakinkan.

“Musim baru saja dimulai ketika Leo Beenhakker pergi ke Real Madrid,” jelas Van Os kepada Parool. “Louis adalah asistennya. Reputasinya sebagai pelatih tim muda bagus, tetapi ia belum berpengalaman sebagai pelatih kepala. Dalam hal itu, keputusan tersebut merupakan pertaruhan, tetapi kami berpikir: mengapa tidak?”

Pelatih baru yang percaya diri itu yakin visi radikalnya akan memulihkan kebanggaan klub. Berbekal 11 tahun pengalaman sebagai guru sekolah, Van Gaal menjadikan akademi muda Ajax yang bergengsi sebagai pusat revolusinya.

“Saya belajar bahwa setiap orang memiliki pendekatannya sendiri, bahwa setiap kelompok membutuhkan metode yang berbeda,” katanya kepada De Psycholoog. “Dalam dunia pendidikan, saya belajar cara menyentuh hati orang, menggugah mereka, dan menggerakkan mereka. Terutama ketika mereka berada dalam kelompok.”

Para pemain muda berbakat seperti Dennis Bergkamp, Edwin van der Sar, dan Frank de Boer saat itu sudah mapan di tim. Namun, Van Gaal membuka pintu bagi talenta akademi lainnya dan memberi gelandang muda Edgar Davids kesempatan menjalani debut sejak awal masa jabatannya. Langkah itu mungkin juga menjadi caranya mendapatkan rasa hormat, sebab beberapa pemain senior yang sudah mapan tampak kehilangan fokus pada awal kepemimpinannya, hingga ia khawatir akan dipecat setelah baru dua bulan menjabat.

“Tahun pertama saya sangat sulit,” kata Van Gaal dalam film dokumenter Andere Tijden Sport. “Saya menggantikan Beenhakker dan, tentu saja, visi saya berbeda dari Leo. Cara saya melatih juga berbeda. Jelas bahwa semuanya tidak berjalan lancar.”

Perlu ada campur tangan dari pihak atas agar para pemain berpihak kepadanya.

“Saya merasa beberapa pemain bermalas-malasan dan menguji Louis,” kata Van Os. “Jangan lupa, saat itu ia belum menjadi pelatih hebat seperti kelak. Saya menganggap perilaku itu tidak bisa diterima; saya berpikir: saya tidak mau dipermainkan. Jadi, saya meminta izin kepada [ketua Michael] Van Praag, lalu kepada Van Gaal, untuk berbicara kepada para pemain.

“Seusai makan siang, mereka biasanya cepat pulang, tetapi kali ini mereka harus tetap tinggal. Mereka berkumpul di ruang pers De Meer dan diminta duduk. Saya duduk di belakang mimbar, dengan Louis di samping saya. Suasananya sedikit seperti mereka sedang duduk di bangku sekolah.

“Saya mengatakan bahwa saya mendapat kesan mereka tidak mendukung pelatih, bahwa dewan tidak akan menoleransi hal itu dan mendukung Van Gaal 100 persen. Jika ada pemain yang tidak menyukainya, mereka harus mengangkat tangan, dan saya akan memastikan mereka segera dijual. Tidak ada yang mengangkat tangan.”

Ia menambahkan: “Setelah itu Louis berkata: ‘Kau berani juga, Arie.’ Saya memang perlu menunjukkan sikap tegas. Itulah satu-satunya kali saya melakukan intervensi seperti itu.”

Semangat Van Gaal kembali terangkat. Meski PSV mengungguli Ajax dalam perebutan gelar liga dengan selisih tiga poin dan Feyenoord menyingkirkan mereka dari KNVB Beker, anak asuhnya menjuarai Piala UEFA setelah mengalahkan Torino dalam final dua leg.

Musim panas 1992 membawa perubahan penting. Ronald de Boer, 22 tahun, kembali ke klub yang membinanya setelah dua tahun di Twente, Marc Overmars yang berusia 19 tahun direkrut dari Willem II, dan Jari Litmanen, gelandang serang berusia 21 tahun, didatangkan dari klub Finlandia, MyPa. Sementara itu, Clarence Seedorf, 16 tahun, naik dari akademi muda dan menjadi pemain termuda yang pernah tampil untuk tim utama Ajax.

Namun, musim kedua Van Gaal justru lebih buruk. Ajax finis ketiga di liga, di belakang juara Feyenoord dan PSV, meskipun Bergkamp menjadi pencetak gol terbanyak. Mereka menjuarai KNVB Beker, tetapi upaya mempertahankan gelar Piala UEFA terhenti di perempat-final.

Pada musim panas itu, Van Gaal membalikkan keadaan lewat pergantian pemain inti yang berani. Bergkamp dan Wim Jonk hengkang ke Inter. Banyak orang meyakini kepergian keduanya hanya akan membuat Ajax semakin lemah, tetapi Van Gaal belakangan mengakui bahwa langkah itu penting. “Keseimbangan tim dengan keduanya tidak ideal,” katanya. “Baru setelah itu semuanya menjadi begitu seimbang hingga kami bahkan bisa menjuarai Liga Champions.”

Langkah penting lainnya adalah meyakinkan Frank Rijkaard, juara Eropa berusia 30 tahun, untuk kembali setelah lima tahun gemilang di Milan. Ia diharapkan membantu mengisi kekosongan kepemimpinan sekaligus memperkokoh pertahanan bersama kapten Danny Blind.

“Dengan kedatangan Rijkaard dan seorang pemain Finlandia, Litmanen, dari divisi yang tidak bermain di level tertinggi dan membutuhkan satu tahun untuk menyesuaikan diri bermain di Ajax, keseimbangan tim ternyata jauh lebih baik dibandingkan saat ada Jonk dan Bergkamp,” tambah Van Gaal.

Litmanen menggantikan Bergkamp sebagai pencetak gol terbanyak tim, dengan 26 gol liga pada musim penuh pertamanya sebagai pemain inti. “Saya belum pernah melihat pemain nomor 10 yang lebih baik daripada Litmanen,” kata Van Gaal.

Nwankwo Kanu, 16 tahun, dan Finidi George, 22 tahun, didatangkan dari Nigeria. Kanu menawarkan postur tinggi dan kemampuan teknik, sedangkan kecepatan tanpa henti serta kedisiplinan taktik Finidi berguna di sisi kanan. Dengan Seedorf, Davids, dan Ronald de Boer mengendalikan lini tengah, Van Gaal memiliki perpaduan energi, kemampuan teknik, dan kecerdasan taktik yang diperlukan untuk menerapkan gaya sepak bolanya.

Filosofinya berbeda dari Total Football yang dipelopori Michels dan Cruyff. Alih-alih menjadikan tekanan intens dan pertukaran posisi yang luwes sebagai inti permainan, versi Van Gaal lebih kaku. Para pemain dibatasi pada posisi masing-masing dalam formasi berlian 3-4-3 dan diberi instruksi ketat.

Latihannya pun berulang-ulang. “Semuanya tentang pengulangan, pengulangan, pengulangan,” kata Ronald de Boer kepada The Guardian. “Bahkan Frank juga menjalaninya. Ia telah memenangi segalanya dalam sepak bola, tetapi seperti Kanu, kemampuan kaki kirinya cukup buruk dan ia tidak benar-benar bisa mengumpan lurus dengan kaki itu. Van Gaal punya latihan operan yang kami lakukan setiap hari sebagai kelanjutan pemanasan, dan terkadang Anda berpikir: ‘Oh, itu lagi.’ Setelah tiga bulan terus mengoper, kaki kiri Frank menjadi sempurna.”