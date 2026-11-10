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Revolusi Pemain Muda Louis van Gaal: Bagaimana Pelatih Penuh Teka-Teki Itu Membawa Ajax Menjuarai Liga Champions

Setelah beberapa tahun yang suram di Eropa, seorang pelatih muda yang pongah muncul untuk membawa Ajax kembali ke puncak sepak bola Eropa.

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • “Selamat telah merekrut pelatih terbaik di dunia,” konon begitu kata Louis van Gaal kepada bendahara Ajax, Arie van Os, yang terperangah setelah Van Gaal sepakat menangani klub Belanda itu pada 1991.

    Semasa bermain, Van Gaal tidak pernah menembus tim utama Ajax dan bukan sosok yang menonjol. Kini ia menjalani pekerjaan pertamanya sebagai pelatih kepala, menggantikan sosok berwibawa Leo Beenhakker di pucuk pimpinan salah satu klub paling bergengsi di Eropa.

    Pernyataan itu menunjukkan kepercayaan diri yang mencengangkan, tetapi keyakinan Van Gaal pada dirinya sendiri segera terbukti beralasan. Pria Belanda yang egois itu sangat cocok dengan klub yang menjuluki dirinya “Anak-anak Dewa”.

    Ketika ia mulai menangani Ajax, klub itu gagal bersaing di kompetisi Eropa dan harus mengakui keunggulan PSV di Eredivisie. Aura kedewaannya pun telah memudar. Namun, Van Gaal punya gagasan untuk mengembalikan Ajax ke puncak sepakbola.

    Dalam empat tahun, tim muda penuh semangat yang memahami visi dan pendekatan disiplin ketat Van Gaal menciptakan corak permainan baru serta kembali menaklukkan Belanda dan Eropa.

    Inilah kisah bagaimana revolusi Van Gaal membawa Ajax ke puncak sepakbola Eropa untuk sesuatu yang mungkin terbukti sebagai kali terakhir.

  • Pembangunan kembali yang tersendat-sendat

    Jari Litmanen Ajax 1995

    Saat dipercaya menangani Ajax sebagai pelatih yang tengah naik daun, Van Gaal membangun tim muda yang menarik dan berisi calon bintang masa depan.

    Benih karier kepelatihan Van Gaal mulai tumbuh ketika ia masih bersekolah. Seusai pelajaran, Van Gaal muda pergi ke stadion lama Ajax, De Meer, untuk menyaksikan tim berlatih. Di sana, ia melihat Rinus Michels sedang melakukan revolusi melalui filosofi Total Football.

    “Suatu hari nanti saya ingin seperti Michels,” pikirnya. Ketika bergabung dengan klub itu sebagai gelandang berusia 20 tahun, ia sudah mengajar di sekolah-sekolah di Amsterdam sambil menyelesaikan studinya di Akademi Pendidikan Jasmani.

    Pada 1971, Ajax baru saja menjuarai Piala Champions Eropa. Tidak ada tempat bagi Van Gaal dalam skuad yang berisi pemain sekaliber Johan Cruyff, Johnny Rep, Sjaak Swart, Johan Neeskens, dan Piet Keizer. Ia pun dilepas ke Antwerp, sementara Ajax kemudian meraih dua gelar Eropa lagi. Setelah empat tahun di Belgia, ia kembali ke tanah airnya dan mengajar lagi sembari bermain untuk Telstar, Sparta, dan AZ.

    Semasa masih menjadi pemain pun, Van Gaal memiliki kepercayaan diri yang sangat besar dan heran karena tidak dipanggil ke tim nasional. “Anak itu sama sekali tidak bisa mengkritik dirinya sendiri,” kata rekan setimnya di Sparta, Leen de Goeij, menurut laporan.

    Panggilan itu tak pernah datang. Van Gaal pun gantung sepatu dan mulai melatih di AZ sebelum kembali ke Ajax sebagai pelatih tim muda.

    Era kejayaan Ajax telah berakhir. Sejak tiga kali berturut-turut menjuarai Piala Champions Eropa, keberhasilan di Piala Winners 1987 menjadi satu-satunya pencapaian mereka di kompetisi Eropa. Raksasa Belanda yang mulai meredup itu menyaksikan Bayern Munich, Liverpool, Nottingham Forest, dan AC Milan bergantian menikmati masa dominasi. Ajax juga kehilangan takhta domestiknya, gagal menjuarai liga selama empat musim sebelum Beenhakker, dengan Van Gaal sebagai asistennya, membawa mereka meraih gelar pada 1990.

    Ketika Beenhakker pergi ke Real Madrid pada September 1991, keputusan untuk mengangkat Van Gaal terasa kurang meyakinkan bagi banyak orang.

    “Musim baru saja dimulai ketika Leo Beenhakker pergi ke Real Madrid,” jelas Van Os kepada Parool. “Louis adalah asistennya. Ia punya reputasi bagus sebagai pelatih tim muda, tetapi belum berpengalaman sebagai pelatih kepala. Dalam hal itu, keputusan tersebut memang berisiko, tetapi kami berpikir: mengapa tidak?”

    Pelatih baru yang percaya diri itu yakin visi radikalnya akan memulihkan kebanggaan klub. Dengan memanfaatkan pengalamannya selama 11 tahun sebagai guru, Van Gaal menjadikan akademi muda bergengsi Ajax sebagai inti revolusinya.

    “Saya belajar bahwa setiap orang punya pendekatannya sendiri, bahwa setiap kelompok membutuhkan metode yang berbeda,” katanya kepada De Psycholoog. “Dalam dunia pendidikan, saya belajar cara menjangkau orang-orang, menggugah mereka, dan menggerakkan mereka. Terutama ketika mereka berada dalam kelompok.”

    Para pemain muda berbakat seperti Dennis Bergkamp, Edwin van der Sar, dan Frank de Boer saat itu sudah mapan di tim. Namun, Van Gaal membuka jalan bagi pemain-pemain berbakat lain dari akademi, termasuk memberikan debut kepada gelandang muda Edgar Davids pada awal masa jabatannya. Langkah itu mungkin juga menjadi caranya untuk mendapatkan rasa hormat. Beberapa pemain senior yang sudah mapan tampak kehilangan perhatian pada awal kepemimpinannya, hingga ia khawatir akan dipecat setelah baru dua bulan menjabat.

    “Tahun pertama saya sangat sulit,” kata Van Gaal dalam sebuah dokumenter Andere Tijden Sport. “Saya menggantikan Beenhakker dan, tentu saja, visi saya berbeda dari Leo. Cara saya melatih juga berbeda. Jelas bahwa semuanya tidak berjalan lancar.”

    Intervensi dari petinggi klub diperlukan agar para pemain mendukungnya.

    “Saya merasa beberapa pemain bermalas-malasan dan menguji Louis,” kata Van Os. “Jangan lupa, saat itu ia belum menjadi pelatih hebat seperti kelak. Saya menganggap perilaku itu tidak bisa diterima; saya berpikir: saya tidak akan membiarkan diri saya dipermainkan. Jadi saya meminta izin kepada [ketua Michael] Van Praag, lalu kepada Van Gaal, untuk berbicara kepada para pemain.

    “Seusai makan siang, mereka biasanya langsung pulang, tetapi kali ini mereka harus tetap tinggal. Mereka berkumpul di ruang pers di De Meer dan harus duduk. Saya duduk di belakang mimbar, dengan Louis di samping saya. Sedikit seperti mereka sedang duduk di bangku sekolah.

    “Saya mengatakan bahwa saya mendapat kesan mereka tidak mendukung pelatih, bahwa dewan klub tidak akan menoleransi hal itu dan mendukung Van Gaal 100 persen. Jika ada pemain yang tidak menyukainya, mereka harus mengangkat tangan, dan saya akan memastikan mereka segera dijual. Tidak seorang pun mengangkat tangan.”

    Ia menambahkan: “Louis berkata setelahnya: ‘Kau sungguh berani, Arie.’ Saya memang perlu menunjukkan ketegasan. Itulah satu-satunya kali saya melakukan intervensi seperti itu.”

    Semangat Van Gaal kembali terangkat. Meski PSV mengungguli Ajax dengan selisih tiga poin dalam perebutan gelar liga dan Feyenoord menyingkirkan mereka dari KNVB Beker, anak asuhnya menjuarai Piala UEFA setelah mengalahkan Torino dalam final dua leg.

    Musim panas 1992 membawa perubahan penting. Ronald de Boer, 22 tahun, kembali ke klub yang membinanya setelah dua tahun bermain di Twente. Marc Overmars, 19 tahun, direkrut dari Willem II, sementara Jari Litmanen, gelandang serang berusia 21 tahun, datang dari klub Finlandia, MyPa. Sementara itu, Clarence Seedorf, 16 tahun, naik dari akademi muda dan menjadi pemain termuda yang pernah tampil untuk tim utama Ajax.

    Namun, musim kedua Van Gaal justru lebih buruk. Ajax finis ketiga di liga, di belakang Feyenoord yang menjadi juara dan PSV, meski Bergkamp menjadi pencetak gol terbanyak. Mereka menjuarai KNVB Beker, tetapi upaya mempertahankan gelar Piala UEFA berakhir di perempat-final.

    Pada musim panas itu, Van Gaal membalikkan keadaan dengan berani merombak susunan pemain. Bergkamp dan Wim Jonk pergi ke Inter. Banyak orang meyakini kepergian mereka hanya akan semakin melemahkan Ajax, tetapi Van Gaal kemudian mengakui bahwa langkah itu penting. “Keseimbangan tim dengan keduanya tidak ideal,” katanya. “Baru setelah itu semuanya menjadi begitu seimbang hingga kami bahkan bisa menjuarai Liga Champions.”

    Langkah penting lainnya adalah meyakinkan Frank Rijkaard, juara Eropa berusia 30 tahun, untuk kembali setelah lima tahun gemilang di Milan. Ia diharapkan membantu mengisi kekosongan kepemimpinan sekaligus memperkokoh pertahanan bersama kapten Danny Blind.

    “Dengan kedatangan Rijkaard dan seorang pemain Finlandia, Litmanen, dari divisi yang tidak bermain di level tertinggi dan membutuhkan satu tahun untuk membiasakan diri bermain di Ajax, keseimbangan tim ternyata jauh lebih baik dibandingkan ketika Jonk dan Bergkamp ada di sana,” tambah Van Gaal.

    Litmanen menggantikan peran Bergkamp sebagai pencetak gol terbanyak tim, dengan 26 gol liga pada musim penuh pertamanya sebagai pemain inti. “Saya belum pernah melihat pemain nomor 10 yang lebih baik daripada Litmanen,” kata Van Gaal.

    Nwankwo Kanu, 16 tahun, dan Finidi George, 22 tahun, datang dari Nigeria. Kanu menawarkan keunggulan postur dan kemampuan teknik, sedangkan kecepatan tanpa henti serta disiplin taktik Finidi berguna di sisi kanan. Dengan Seedorf, Davids, dan Ronald de Boer mengendalikan lini tengah, Van Gaal memiliki perpaduan energi, kemampuan teknik, dan kecerdasan taktik yang dibutuhkan untuk menjalankan gaya sepak bolanya.

    Filosofinya berbeda dari Total Football yang dipelopori Michels dan Cruyff. Alih-alih menjadikan tekanan intens dan pergantian posisi yang cair sebagai inti permainan, versinya lebih kaku. Para pemain dibatasi pada posisi masing-masing dalam formasi berlian 3-4-3 dan diberi instruksi ketat.

    Latihannya pun berulang-ulang. “Itu pengulangan, pengulangan, pengulangan,” kata Ronald de Boer kepada The Guardian. “Bahkan Frank pun begitu. Ia telah memenangi segalanya dalam sepak bola, tetapi seperti Kanu, kaki kirinya cukup lemah dan ia tidak bisa benar-benar mengirim bola lurus dengan kaki itu. Van Gaal punya latihan operan yang kami lakukan setiap hari sebagai lanjutan pemanasan, dan terkadang kami berpikir: ‘Oh, itu lagi.’ Setelah tiga bulan terus-menerus mengoper, kaki kiri Frank menjadi sempurna.”

  • Ronald de Boer of Ajax and Christian Naulinger of Bayern Munich
    Getty Images Sport

    Pada musim 1994/95, raksasa Belanda itu mencatatkan rekor tak terkalahkan yang luar biasa di Eredivisie dan Liga Champions.

    Meski performa Ajax di kompetisi domestik tahun itu mengesankan, dengan meraih gelar Eredivisie pertama dalam empat tahun, tim tersebut belum sepenuhnya terbentuk hingga musim panas 1994. 

    Michael Reiziger kembali dari masa peminjaman di Groningen dan berubah dari pemain pinggiran menjadi bek kanan yang cepat dan agresif. Sementara itu, Patrick Kluivert yang berusia 18 tahun dipromosikan dari De Toekomst dan langsung mencetak gol dalam laga debutnya di Piala Super domestik melawan Feyenoord.

    Menghadapi juara bertahan Eropa AC Milan dalam pertandingan pertama mereka di Liga Champions, tim asuhan Van Gaal membuktikan kualitasnya. Litmanen dan Ronald de Boer mencetak gol dalam kemenangan 2-0 di Amsterdam.  

    “Ada sesuatu yang terjadi pada awal musim itu,” kata Frank de Boer kepada FourFourTwo. “Ada kecocokan luar biasa antara para pemain muda dan pemain yang lebih berpengalaman. Segalanya terasa tepat di dalam tim. Ada kelompok inti yang solid, terdiri dari sekitar selusin pemain yang bisa masuk sebelas pemain utama. Kelompok ini kemudian dilengkapi tiga atau empat pemain pengganti yang menerima bahwa mereka tidak masuk susunan pemain awal.”

    Setelah pertandingan itu, para pemain menunggu di luar ruang ganti Milan untuk bertukar kaus, momen yang belakangan digambarkan Ronald de Boer sebagai sesuatu yang “memalukan”. Ketika mereka mengalahkan tim asuhan Fabio Capello dengan skor yang sama di San Siro, mereka tak lagi tertarik melakukan hal semacam itu. Mereka telah membuktikan diri termasuk yang terbaik di Eropa dan tak perlu merendahkan diri. “Saya ingat setelah kami mengalahkan Milan, kami semua sadar bahwa kami tidak perlu takut kepada siapa pun lagi,” kata Frank.

    Ajax finis sebagai juara grup dengan keunggulan lima poin, lalu tampil jauh lebih baik daripada Hajduk Split di babak berikutnya. Namun, Bayern Munich menahan mereka imbang tanpa gol di Amsterdam pada leg pertama semi-final, membuat laga di Bavaria menjadi penentuan yang menegangkan. 

    Namun, Ajax justru menghajar Bayern. Litmanen mencetak gol pertamanya dari dua gol dalam pertandingan itu pada menit ke-12, sementara George melepaskan tembakan keras setelah Bayern menyamakan kedudukan. Ronald de Boer dan Overmars melengkapi kemenangan telak 5-2 atas tim asuhan Giovanni Trappatoni.

    “Ajax seperti Porsche, sedangkan kami seperti Siput Kaleng [Citroen 2CV],” keluh ketua Bayern Franz Beckenbauer. Sementara itu, Van Gaal berkata, “Gol penyama kedudukan itu menjadi pukulan bagi kami dan menunjukkan kekuatan Bayern. Namun, kualitas tim Ajax ini terlihat dari bagaimana mereka tidak kehilangan kepercayaan diri dan terus bermain. Saat jeda, pertandingan sudah praktis selesai.”

    Hasil itu mempertemukan skuad Van Gaal yang rapi dan berani dengan tim juara bertahan asuhan Capello untuk ketiga sekaligus terakhir kalinya. Milan sebelumnya hanya lolos tipis dari fase grup berkat selisih gol, meski itu terjadi karena mereka mendapat pengurangan dua poin akibat kericuhan penonton. Setelah mengalahkan Benfica dan Paris Saint-Germain, para pemain seperti Paolo Maldini, Franco Baresi, Marcel Desailly, dan Zvonimir Boban bertekad menjuarai Liga Champions untuk kedua kali secara beruntun, setelah melumat Barcelona asuhan Johan Cruyff 4-0 dengan penampilan gemilang pada tahun sebelumnya. 

  • Pertarungan ideologi antargenerasi

    Van Gaal Ajax 1995

    Untuk ketiga kalinya pada musim itu, tim asuhan Van Gaal menghadapi juara bertahan Eropa.

    Setelah mencetak empat gol tanpa kebobolan dalam dua laga fase grup melawan Milan, juara Eredivisie itu yakin bisa meraih kemenangan ketiga beruntun atas mereka di Wina. "Saya tidak ingat pernah meragukan bahwa kami bisa mengalahkan mereka," kata Frank de Boer kepada The Guardian bertahun-tahun kemudian.

    Lidwina Kluivert, ibu dari penyerang remaja yang tengah bersinar itu, mengatakan kepada Van Gaal bahwa putranya akan mencetak gol penentu melawan AC Milan. Patrick tampil gemilang meski belum menjadi pemain reguler di susunan sebelas awal. Ia mencetak 18 gol dalam 25 penampilan di Eredivisie dan membantu Ajax finis dengan keunggulan tujuh poin, selisih yang besar pada era ketika kemenangan bernilai dua poin. Sementara itu, di kompetisi Eropa, Kluivert menjadi starter dalam lima dari 10 pertandingan Ajax menuju final dan mencetak gol kemenangan pada babak kedua melawan AEK Athens di fase grup. 

    Meski sebagian orang melihatnya sebagai adu taktik antara Van Gaal dan Capello, Kluivert mewakili pertarungan antargenerasi: Ajax hanya memiliki dua pemain berusia di atas 25 tahun, yakni Blind dan Rijkaard, sedangkan Milan hanya memiliki dua pemain di bawah usia tersebut, yakni Christian Panucci dan Demetrio Albertini. 

    Di Ernst-Happel-Stadion, Wina, tim asuhan Capello memberikan perlawanan lebih sengit daripada dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lini pertahanan Milan yang berpengalaman mempersempit ruang di area tengah, dengan Desailly ditugaskan terus-menerus mengawal Litmanen.  Selama 70 menit, pertandingan berlangsung ketat tanpa ada tim yang unggul secara taktis, sementara peluang matang sangat jarang tercipta.

    "Pertandingannya buruk sekali, kami bermain sangat buruk," kata Frank de Boer saat menonton ulang laga final itu bertahun-tahun kemudian. "Ya ampun, separah itukah?"

    Ketika timnya kesulitan menembus pertahanan Milan, Van Gaal semakin frustrasi, terutama setelah tekel keras Desailly terhadap Litmanen di kotak penalti tidak dihukum. Mengenakan setelan jas dan dasi, sang pelatih memprotes keputusan itu kepada ofisial keempat, lalu tiba-tiba melompat ke udara untuk memperagakan tekel tersebut dengan cara yang ganjil.

    "Saya marah, jadi saya melakukan tendangan karate di tepi lapangan, sekitar 30 cm dari wajah ofisial keempat. Saya ingin menunjukkan kepadanya apa yang terjadi pada Litmanen," kata Van Gaal saat mengenang kejadian itu ketika masih melatih Manchester United. "Seharusnya itu penalti, tetapi wasit tidak meniup peluit untuk memberikan penalti. Saat itulah saya menyadari bahwa seorang pelatih tidak akan pernah bisa memengaruhi wasit lewat tindakannya di tepi lapangan."

    Tak lama kemudian, Van Gaal mengambil keputusan yang menentukan: menarik Litmanen yang berusia 24 tahun, pencetak enam gol di Liga Champions dan 17 gol lainnya di Eredivisie, untuk memasukkan Kluivert pada menit ke-70.

    "[Van Gaal] mengatakan kepada saya: ‘Jadilah pemain yang menjadi sasaran umpan di depan, pastikan kamu siap menerima bola, tetapi jangan terlalu sering mendekatinya. Cobalah mencari ruang di belakang pertahanan,’" kenang Kluivert.

    Lima belas menit kemudian, ramalan Lidwina menjadi kenyataan. Rijkaard membawa bola menuju tepi kotak penalti dan menyodorkan umpan akurat ke arah pergerakan Kluivert. Menyelinap di antara dua bek, remaja itu menjulurkan kaki untuk menyontek bola melewati Sebastiano Rossi ke sudut bawah gawang.

    "Sebagai penyerang, Anda melihat serangan berkembang melalui beberapa umpan, lalu mencoba mencari posisi," jelasnya kepada De Telegraaf. "Marc Overmars bergerak dan mengoper bola kepada Edgar Davids, yang kemudian mengumpannya kepada Frank Rijkaard. Frank mengoper bola tepat ke arah lari saya, lalu Zvonimir Boban dan Franco Baresi mendekati saya. Sebenarnya, sentuhan saya membuat bola bergulir sedikit terlalu jauh, jadi satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah menyentuhnya dengan ujung kaki kiri.

    "Napas saya tercekat. Saya melihat bola melewati sisi kanan tiang gawang, di luar jangkauan Sebastiano Rossi. Saya memutuskan untuk berlari dan membalikkan baju saya. Itu benar-benar momen yang penuh kegembiraan."

    Pada usia 18 tahun 327 hari, Kluivert menjadi pencetak gol termuda di final Liga Champions, rekor yang masih bertahan hingga kini. Gol tunggal itu memastikan kemenangan 1-0, menuntaskan satu musim penuh tanpa kekalahan di Eredivisie maupun Liga Champions, serta membawa Ajax kembali ke puncak sepakbola Eropa untuk pertama kalinya dalam 22 tahun.

  • Kejatuhan

    Ajax Juventus 1996

    Tim asal Amsterdam itu kembali mencapai final pada tahun berikutnya, tetapi skuadnya tak lama kemudian terpecah.

    Setelah sukses meraih dua gelar, Ajax menjadi tolok ukur baru bagi tim-tim Eropa, sementara Van Gaal menjadi pelopor. Meski Seedorf pindah ke Sampdoria dan Rijkaard mengakhiri karier bermainnya pada musim panas itu, sang pelatih berhasil mempertahankan sebagian besar skuadnya. Ajax pun kembali merajai Eredivisie dengan keunggulan enam poin.

    Di Eropa, mereka kembali tampil luar biasa. Ajax mengawalinya dengan kemenangan 1-0 atas Real Madrid asuhan Jorge Valdano di Amsterdam, lalu tampil jauh lebih baik daripada lawannya di ibu kota Spanyol lewat gol Litmanen dan Kluivert.

    “Ajax bukan hanya tim terbaik era 1990-an, mereka mendekati utopia sepakbola,” kata Valdano. “Konsep permainan mereka begitu indah, tetapi mereka juga unggul secara fisik. Mereka adalah ‘Si Cantik dan Si Buruk Rupa’.”

    Setelah menyingkirkan Borussia Dortmund dengan agregat 3-0, laju tak terkalahkan Ajax berakhir pada leg pertama semi-final melawan Panathinaikos. Namun, kemenangan 3-0 di Yunani berkat penampilan gemilang Litmanen membawa Ajax ke final kedua secara beruntun, kali ini menghadapi Juventus.

    Namun, tim Belanda itu tidak berada dalam kondisi terbaik. Overmars absen hampir sepanjang musim karena cedera, sementara kakak beradik De Boer kesulitan mencapai kondisi fisik prima menjelang final. Sebaliknya, Juventus berada dalam kondisi yang luar biasa prima. Sampai-sampai menimbulkan kecurigaan.

    Juve menang 4-2 lewat adu penalti setelah 120 menit yang melelahkan berakhir dengan skor 1-1. Sejumlah anggota tim Ajax langsung meragukan stamina lawan mereka yang seolah tak ada habisnya, kecurigaan yang kelak terbukti beralasan. Penyelidikan atas praktik Juventus pada pertengahan 1990-an menyimpulkan bahwa dokter klub Riccardo Agricola telah menjalankan praktik doping secara sistematis. Namun, karena masa kedaluwarsa penuntutan telah berakhir saat proses banding terakhir rampung, tidak ada gelar yang dicabut dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan.

    Meski kekalahan pada Mei 1996 itu menjadi pukulan telak bagi raksasa Amsterdam tersebut, putusan pengadilan pada Desember 1995-lah yang memicu kemunduran mereka. Ketika Mahkamah Kehakiman Eropa memenangkan gelandang Belgia Jean-Marc Bosman, lanskap transfer berubah dalam sekejap. Kuota pemain asing dihapus, begitu pula hak klub untuk mempertahankan pendaftaran seorang pemain setelah kontraknya berakhir. Bagi klub seperti Ajax, yang kesuksesannya bertumpu pada pengembangan bakat mentah dan pengikatan mereka dengan kontrak jangka panjang, putusan itu menjadi vonis yang mematikan.

    Klub-klub terkaya Eropa segera merekrut satu per satu pemain berharga Ajax. Davids dan Reiziger bergabung dengan AC Milan secara gratis pada musim panas 1996, sementara Kanu dijual ke Inter dan George pindah ke Betis. Setahun kemudian, Kluivert pergi ke AC Milan tanpa Ajax menerima kompensasi sepeser pun, sedangkan Overmars dijual ke Arsenal.

    Harapan untuk membangun kembali tim pun sirna ketika Van Gaal hengkang ke Barcelona. Pada 1999, Litmanen dan kakak beradik De Boer telah menyusulnya ke Camp Nou. Dalam empat tahun setelah menjuarai Liga Champions di Wina, seluruh pilar tim Ajax terbaik di era modern telah pergi.

    Van Gaal telah membuktikan bahwa disiplin taktik dan pelibatan pemain muda mampu membawa sebuah tim menaklukkan Eropa. Namun, putusan Bosman memastikan bahwa kondisi yang diperlukan untuk membentuk tim seperti skuad Ajax 1995 tak akan pernah terwujud lagi.

    Ajax kembali kehilangan relevansi di Eropa dan tak lagi mendominasi sepakbola Belanda. Di Eropa, pencapaian terbaik mereka hanya tampil di Piala UEFA atau tersingkir pada fase grup Liga Champions. Mereka pun kemudian merosot hingga finis di posisi keenam dan kelima di Eredivisie. Setelah menjuarai liga pada 2004, Ajax menjalani tujuh tahun tanpa gelar liga domestik hingga Frank de Boer datang dan mengembalikan gaya bermain yang mengingatkan pada era Van Gaal.

    De Boer memenangi empat gelar secara beruntun, satu lebih banyak daripada Van Gaal. Namun, ia tak pernah mampu membawa Ajax melewati fase grup Liga Champions sebelum kepergiannya yang tidak istimewa. Selain kekalahan di final Liga Europa 2017 dan satu-satunya perjalanan mereka ke semi-final Liga Champions pada 2019, Ajax tak mampu mempertahankan kehadiran yang berkelanjutan di level tertinggi Eropa. Sebaliknya, Ajax menjadi tempat pematangan pemain untuk liga-liga yang lebih kaya di seantero benua.

    Tim Van Gaal pada 1995 menandai puncak pencapaian klub sekaligus akhir sebuah era dalam sepakbola Eropa. Mereka adalah tim terakhir yang dibangun sepenuhnya dengan kesabaran, keyakinan teguh pada taktik, dan identitas lokal hingga mampu mencapai puncak. Ajax tak terkalahkan di lapangan, sampai uang mengambil alih.