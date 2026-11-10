Benih karier kepelatihan Van Gaal mulai tumbuh ketika ia masih bersekolah. Seusai pelajaran, Van Gaal muda pergi ke stadion lama Ajax, De Meer, untuk menyaksikan tim berlatih. Di sana, ia melihat Rinus Michels sedang melakukan revolusi melalui filosofi Total Football.

“Suatu hari nanti saya ingin seperti Michels,” pikirnya. Ketika bergabung dengan klub itu sebagai gelandang berusia 20 tahun, ia sudah mengajar di sekolah-sekolah di Amsterdam sambil menyelesaikan studinya di Akademi Pendidikan Jasmani.

Pada 1971, Ajax baru saja menjuarai Piala Champions Eropa. Tidak ada tempat bagi Van Gaal dalam skuad yang berisi pemain sekaliber Johan Cruyff, Johnny Rep, Sjaak Swart, Johan Neeskens, dan Piet Keizer. Ia pun dilepas ke Antwerp, sementara Ajax kemudian meraih dua gelar Eropa lagi. Setelah empat tahun di Belgia, ia kembali ke tanah airnya dan mengajar lagi sembari bermain untuk Telstar, Sparta, dan AZ.

Semasa masih menjadi pemain pun, Van Gaal memiliki kepercayaan diri yang sangat besar dan heran karena tidak dipanggil ke tim nasional. “Anak itu sama sekali tidak bisa mengkritik dirinya sendiri,” kata rekan setimnya di Sparta, Leen de Goeij, menurut laporan.

Panggilan itu tak pernah datang. Van Gaal pun gantung sepatu dan mulai melatih di AZ sebelum kembali ke Ajax sebagai pelatih tim muda.

Era kejayaan Ajax telah berakhir. Sejak tiga kali berturut-turut menjuarai Piala Champions Eropa, keberhasilan di Piala Winners 1987 menjadi satu-satunya pencapaian mereka di kompetisi Eropa. Raksasa Belanda yang mulai meredup itu menyaksikan Bayern Munich, Liverpool, Nottingham Forest, dan AC Milan bergantian menikmati masa dominasi. Ajax juga kehilangan takhta domestiknya, gagal menjuarai liga selama empat musim sebelum Beenhakker, dengan Van Gaal sebagai asistennya, membawa mereka meraih gelar pada 1990.

Ketika Beenhakker pergi ke Real Madrid pada September 1991, keputusan untuk mengangkat Van Gaal terasa kurang meyakinkan bagi banyak orang.

“Musim baru saja dimulai ketika Leo Beenhakker pergi ke Real Madrid,” jelas Van Os kepada Parool. “Louis adalah asistennya. Ia punya reputasi bagus sebagai pelatih tim muda, tetapi belum berpengalaman sebagai pelatih kepala. Dalam hal itu, keputusan tersebut memang berisiko, tetapi kami berpikir: mengapa tidak?”

Pelatih baru yang percaya diri itu yakin visi radikalnya akan memulihkan kebanggaan klub. Dengan memanfaatkan pengalamannya selama 11 tahun sebagai guru, Van Gaal menjadikan akademi muda bergengsi Ajax sebagai inti revolusinya.

“Saya belajar bahwa setiap orang punya pendekatannya sendiri, bahwa setiap kelompok membutuhkan metode yang berbeda,” katanya kepada De Psycholoog. “Dalam dunia pendidikan, saya belajar cara menjangkau orang-orang, menggugah mereka, dan menggerakkan mereka. Terutama ketika mereka berada dalam kelompok.”

Para pemain muda berbakat seperti Dennis Bergkamp, Edwin van der Sar, dan Frank de Boer saat itu sudah mapan di tim. Namun, Van Gaal membuka jalan bagi pemain-pemain berbakat lain dari akademi, termasuk memberikan debut kepada gelandang muda Edgar Davids pada awal masa jabatannya. Langkah itu mungkin juga menjadi caranya untuk mendapatkan rasa hormat. Beberapa pemain senior yang sudah mapan tampak kehilangan perhatian pada awal kepemimpinannya, hingga ia khawatir akan dipecat setelah baru dua bulan menjabat.

“Tahun pertama saya sangat sulit,” kata Van Gaal dalam sebuah dokumenter Andere Tijden Sport. “Saya menggantikan Beenhakker dan, tentu saja, visi saya berbeda dari Leo. Cara saya melatih juga berbeda. Jelas bahwa semuanya tidak berjalan lancar.”

Intervensi dari petinggi klub diperlukan agar para pemain mendukungnya.

“Saya merasa beberapa pemain bermalas-malasan dan menguji Louis,” kata Van Os. “Jangan lupa, saat itu ia belum menjadi pelatih hebat seperti kelak. Saya menganggap perilaku itu tidak bisa diterima; saya berpikir: saya tidak akan membiarkan diri saya dipermainkan. Jadi saya meminta izin kepada [ketua Michael] Van Praag, lalu kepada Van Gaal, untuk berbicara kepada para pemain.

“Seusai makan siang, mereka biasanya langsung pulang, tetapi kali ini mereka harus tetap tinggal. Mereka berkumpul di ruang pers di De Meer dan harus duduk. Saya duduk di belakang mimbar, dengan Louis di samping saya. Sedikit seperti mereka sedang duduk di bangku sekolah.

“Saya mengatakan bahwa saya mendapat kesan mereka tidak mendukung pelatih, bahwa dewan klub tidak akan menoleransi hal itu dan mendukung Van Gaal 100 persen. Jika ada pemain yang tidak menyukainya, mereka harus mengangkat tangan, dan saya akan memastikan mereka segera dijual. Tidak seorang pun mengangkat tangan.”

Ia menambahkan: “Louis berkata setelahnya: ‘Kau sungguh berani, Arie.’ Saya memang perlu menunjukkan ketegasan. Itulah satu-satunya kali saya melakukan intervensi seperti itu.”

Semangat Van Gaal kembali terangkat. Meski PSV mengungguli Ajax dengan selisih tiga poin dalam perebutan gelar liga dan Feyenoord menyingkirkan mereka dari KNVB Beker, anak asuhnya menjuarai Piala UEFA setelah mengalahkan Torino dalam final dua leg.

Musim panas 1992 membawa perubahan penting. Ronald de Boer, 22 tahun, kembali ke klub yang membinanya setelah dua tahun bermain di Twente. Marc Overmars, 19 tahun, direkrut dari Willem II, sementara Jari Litmanen, gelandang serang berusia 21 tahun, datang dari klub Finlandia, MyPa. Sementara itu, Clarence Seedorf, 16 tahun, naik dari akademi muda dan menjadi pemain termuda yang pernah tampil untuk tim utama Ajax.

Namun, musim kedua Van Gaal justru lebih buruk. Ajax finis ketiga di liga, di belakang Feyenoord yang menjadi juara dan PSV, meski Bergkamp menjadi pencetak gol terbanyak. Mereka menjuarai KNVB Beker, tetapi upaya mempertahankan gelar Piala UEFA berakhir di perempat-final.

Pada musim panas itu, Van Gaal membalikkan keadaan dengan berani merombak susunan pemain. Bergkamp dan Wim Jonk pergi ke Inter. Banyak orang meyakini kepergian mereka hanya akan semakin melemahkan Ajax, tetapi Van Gaal kemudian mengakui bahwa langkah itu penting. “Keseimbangan tim dengan keduanya tidak ideal,” katanya. “Baru setelah itu semuanya menjadi begitu seimbang hingga kami bahkan bisa menjuarai Liga Champions.”

Langkah penting lainnya adalah meyakinkan Frank Rijkaard, juara Eropa berusia 30 tahun, untuk kembali setelah lima tahun gemilang di Milan. Ia diharapkan membantu mengisi kekosongan kepemimpinan sekaligus memperkokoh pertahanan bersama kapten Danny Blind.

“Dengan kedatangan Rijkaard dan seorang pemain Finlandia, Litmanen, dari divisi yang tidak bermain di level tertinggi dan membutuhkan satu tahun untuk membiasakan diri bermain di Ajax, keseimbangan tim ternyata jauh lebih baik dibandingkan ketika Jonk dan Bergkamp ada di sana,” tambah Van Gaal.

Litmanen menggantikan peran Bergkamp sebagai pencetak gol terbanyak tim, dengan 26 gol liga pada musim penuh pertamanya sebagai pemain inti. “Saya belum pernah melihat pemain nomor 10 yang lebih baik daripada Litmanen,” kata Van Gaal.

Nwankwo Kanu, 16 tahun, dan Finidi George, 22 tahun, datang dari Nigeria. Kanu menawarkan keunggulan postur dan kemampuan teknik, sedangkan kecepatan tanpa henti serta disiplin taktik Finidi berguna di sisi kanan. Dengan Seedorf, Davids, dan Ronald de Boer mengendalikan lini tengah, Van Gaal memiliki perpaduan energi, kemampuan teknik, dan kecerdasan taktik yang dibutuhkan untuk menjalankan gaya sepak bolanya.

Filosofinya berbeda dari Total Football yang dipelopori Michels dan Cruyff. Alih-alih menjadikan tekanan intens dan pergantian posisi yang cair sebagai inti permainan, versinya lebih kaku. Para pemain dibatasi pada posisi masing-masing dalam formasi berlian 3-4-3 dan diberi instruksi ketat.

Latihannya pun berulang-ulang. “Itu pengulangan, pengulangan, pengulangan,” kata Ronald de Boer kepada The Guardian. “Bahkan Frank pun begitu. Ia telah memenangi segalanya dalam sepak bola, tetapi seperti Kanu, kaki kirinya cukup lemah dan ia tidak bisa benar-benar mengirim bola lurus dengan kaki itu. Van Gaal punya latihan operan yang kami lakukan setiap hari sebagai lanjutan pemanasan, dan terkadang kami berpikir: ‘Oh, itu lagi.’ Setelah tiga bulan terus-menerus mengoper, kaki kiri Frank menjadi sempurna.”