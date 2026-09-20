Rene Higuita: Kiper liar yang berteman dengan Pablo Escobar dan menghabiskan waktu berbulan-bulan di penjara setelah sebuah penculikan
Rene Higuita adalah banyak hal bagi banyak orang. Namanya menghadirkan di benak sebagian orang gambaran kiper berambut liar yang mengayunkan kedua kakinya ke belakang kepala untuk menepis tembakan melawan England di Wembley. Yang lain melihatnya sebagai sebuah fenomena dan simbol berani dari era keemasan sepakbola Kolombia. Di kalangan tertentu, ia adalah sosok yang mengecewakan karena secara terbuka merangkul gembong narkoba paling terkenal dalam sejarah pada era tergelap negara itu, dan menghabiskan berbulan-bulan di penjara setelah terseret dalam sebuah penculikan.
Higuita menggambarkan dirinya sebagai "manusia yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna", sementara mantan rekan setimnya, Carlos Valderrama, mengatakan: "Ya, dia gila. Dia sinting, tetapi dia orang gila yang baik."
Bagi jutaan warga Amerika Selatan, termasuk korban penculikan itu, ia adalah seorang pahlawan.
Ia adalah penjaga gawang yang unik dan impulsif, yang mencetak lebih dari 40 gol, mengubah aturan FIFA, dan menjadi perantara bagi Pablo Escobar. Sepakbola belum pernah melihat sosok seperti dirinya sebelumnya dan belum pernah melihat sosok seperti dirinya lagi sejak itu.
Seorang kiper unik di era keemasan
Dibesarkan oleh neneknya sejak usia muda setelah ibunya meninggal dunia, Higuita mulai bermain sepak bola di jalanan Medellin. Ia mengawali karier sebagai penyerang, tetapi lintasannya berubah dalam sebuah turnamen lokal ketika kiper tim sekolahnya mengalami cedera. Higuita dipilih untuk berdiri di bawah mistar, dan timnya memenangi kompetisi tersebut. Sejak saat itu, ia menjadi penjaga gawang, tetapi naluri penyerangnya tidak pernah hilang.
Ia bukan pemain reguler tim utama dalam periode singkatnya di Millonarios, klub profesional pertamanya, tetapi beberapa penampilan yang ia buat cukup meyakinkan Atletico Nacional untuk merekrutnya pada 1986.
Didatangkan sebagai kiper pelapis, debutnya bahkan datang sebagai kejutan baginya sendiri. Higuita sedang duduk di bangku cadangan saat babak kedua sebuah pertandingan dimulai, tetapi ia tergoda oleh aroma daging babi goreng. Saat ia sedang melahapnya, kiper Atletico telah dikartu merah dan pencarian besar-besaran terhadap kiper cadangan pun dimulai.
“Saya mendengar pengumuman stadion berkata: 'Tuan Jose Rene Higuita diminta ke bangku cadangan Atletico Nacional,'” kenangnya kemudian. “Saya berlari keluar, dan [Anibal] Ruiz, pelatihnya, berkata: 'Hei, Higuita, bajingan! Ada apa denganmu? Masuk ke lapangan!'
"Bagian terburuknya adalah saya tampil menonjol dalam sekitar 30 menit saya bermain, lalu Carrabs pergi ke Junior de Barranquilla dan saya pun menjadi pilihan utama."
Dengan tinggi 1,75 m, ia jelas bukan sosok kiper yang mengintimidasi secara fisik, tetapi Higuita sama berani dan eksplosifnya seperti surai ikal gelap yang menjuntai hingga bahunya. Ia menerkam segala sesuatu yang mendekati kotak penaltinya: berlari cepat keluar untuk menghadapi penyerang secara langsung; melemparkan dirinya ke kerumunan penyerang dan pemain bertahan untuk menangkap umpan silang; serta melompat di garisnya untuk menepis tembakan.
Higuita akan berlari keluar dari kotak penaltinya, merebut bola, menggiringnya melewati satu atau dua lawan, mengoper kepada rekan setim, lalu terus berlari. Tak lama kemudian, ia sudah berada di kotak penalti lawan bersama para penyerang Atletico dan dikejar para bek.
Kemampuannya menepis penalti sudah cukup mengesankan, tetapi belum pernah ada yang melihat seorang penjaga gawang rutin mencetak gol dari titik penalti sebelumnya. Ia juga mencetak gol lewat tendangan bebas.
Tidak butuh waktu lama, stadion-stadion dipenuhi orang-orang yang ingin melihat sosok yang dijuluki 'El Loco'. "Orang-orang mengira dia pongah karena cara dia bermain. Tidak, memang begitulah dirinya," kata Valderrama.
Puncak bagi Atletico Nacional datang pada 1989 ketika mereka mematahkan kutukan Kolombia di final Copa Libertadores. Dua tahun setelah America de Cali menelan kekalahan ketiga secara beruntun di partai puncak kompetisi kontinental itu, kutukan tersebut tampak akan berlanjut saat Atletico kalah 2-0 pada leg pertama dari Olimpia di Paraguay. Mereka mencetak dua gol pada babak kedua laga balasan di Bogota untuk memaksanya berlanjut ke adu penalti.
Apa yang terjadi setelah itu mengukuhkan status Higuita sebagai legenda.
Ia menepis penalti pertama Olimpia, dan skor menjadi 3-3 ketika sang penjaga gawang maju untuk mengambil penalti kelima Atletico.
Ia menuntaskannya dengan sempurna, tetapi Olimpia mencetak gol dan adu penalti berlanjut ke sudden death.
Sekali lagi, Higuita menepis yang pertama, tetapi rekan setimnya Felipe Perez gagal menuntaskannya.
Higuita menepis yang berikutnya, tetapi Gildardo Gomez juga gagal menuntaskannya.
Higuita menepis penalti setelah itu, tetapi bek Luis Carlos Perea mengirim tendangannya melambung di atas mistar.
Akhirnya, Leonel Alvarez mencetak gol untuk memenangi adu penalti 5-4 dan Atletico menjadi tim Kolombia pertama yang pernah menjuarai kompetisi itu.
Pada akhir tahun itu, Higuita dan kolega menghadapi juara Eropa AC Milan di Piala Interkontinental. Wakil Amerika Selatan itu mampu mengimbangi pemain-pemain seperti Marco van Basten, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard, Paolo Maldini, dan Franco Baresi hingga menit ke-118, ketika Alberico Evani memecah kebuntuan.
Itu merupakan lompatan besar bagi sepak bola negara tersebut, dan satu lompatan lain datang setahun kemudian. Higuita adalah satu dari sembilan pemain Atletico yang masuk skuad Kolombia untuk Piala Dunia, dengan Francisco Maturana melatih klub dan negara secara bersamaan.
Itu adalah penampilan kedua Kolombia di turnamen tersebut dan pertama kalinya mereka lolos dalam 28 tahun. Melaju dengan percaya diri setelah membuka turnamen dengan kemenangan 2-0 atas UEA, mereka kemudian jatuh tersungkur ketika kekalahan 1-0 dari Yugoslavia membuat mereka membutuhkan satu poin melawan Jerman Barat. Higuita tidak bersembunyi di panggung besar, ia tampil dengan gaya nekat khasnya meski berhadapan dengan raksasa Eropa dan wakil Amerika Selatan itu mencuri gol penyeimbang di akhir laga.
Pada babak berikutnya, melawan Kamerun, bahaya dari gaya Higuita yang impulsif dan tak terbendung pun terekspos. Itu adalah duel babak 16 besar yang seru, tetapi kedua penjaga gawang tak tertaklukkan hingga babak kedua perpanjangan waktu ketika Roger Milla melepaskan tembakan melewati Higuita lalu menari ke arah bendera sudut. Dua menit kemudian, Higuita menguasai bola di kakinya di area setengah lapangan Kolombia dan mengoper kepada rekan setimnya di Atletico, Carlos Perea, yang salah mengarahkan upayanya untuk mengembalikan bola. Dengan Milla datang menekan, Higuita mencoba memulihkan situasi tetapi terhadang dan terjatuh, sebelum akhirnya melemparkan dirinya ke arah tumit Milla dalam upaya sia-sia untuk mencegahnya menggulirkan bola ke gawang.
Itu menjadi akhir yang memalukan bagi perjalanan mereka, tetapi Maturana dan anak asuhnya mendapat sambutan luar biasa ketika mereka mendarat kembali di tanah air.
Kaitan dengan Pablo Escobar
Atletico Nacional mendominasi sepak bola Amerika Selatan dan menyumbang tim nasional serta pelatih terbaik yang pernah dimiliki Kolombia. Benar-benar berada di kalangan elite, mereka mewujudkan impian satu sosok yang sangat berpengaruh: Pablo Escobar.
Karena adanya peluang untuk pencucian uang dan pengaturan skor, uang kartel telah membanjiri sepak bola Kolombia jauh sebelum Escobar mencapai puncak kekuasaannya pada akhir 1980-an. Namun, ketika 'El Patron' mengambil alih Atletico Nacional dengan tujuan mengembalikan klub itu sebagai kebanggaan Medellin, intimidasi dan pembunuhan meningkat.
Pada 1988, wasit Armando Perez diculik dan ditahan selama 20 jam oleh sekelompok pria yang mengaku mewakili enam tim, termasuk Atletico Nacional. Pada tahun berikutnya, enam bulan setelah Atletico menjuarai Libertadores, wasit Alvaro Ortega ditembak 10 kali setelah pertandingan yang melibatkan tim Escobar lainnya, Deportivo Medellin. Seorang pembunuh bayaran berjuluk Popeye mengklaim ia berada di samping Escobar ketika sang bandar narkoba memerintahkan agar Ortega, seorang ayah dua anak berusia 32 tahun, ditemukan dan dibunuh. Insiden itu membuat kompetisi liga dibatalkan tanpa ada juara yang dinobatkan. Dua tahun kemudian, Atletico memenangi gelar liga Kolombia pertama mereka dalam 10 tahun.
Bertekad meruntuhkan kerajaan Escobar, otoritas Kolombia menyelidiki kontak antara gembong narkoba itu dan Higuita sekitar 1990. Ada laporan tentang pertemuan pribadi di rumah pedesaan Escobar dan sorotan meningkat pada 1991 ketika sang kiper mengunjunginya di La Catedral, penjara pribadi yang dibangun Escobar dan tempat ia menjalani hukuman empat tahun dengan persetujuan pemerintah.
Saat meninggalkan properti mewah itu, Higuita ditanya oleh seorang jurnalis apakah ia berteman dengan Escobar. "Ya," jawabnya. "Saya rasa tidak ada yang aneh soal itu dan saya tidak berutang apa pun kepada siapa pun. Kalian para jurnalis yang membuat judul. Kalian yang membentuk atau merusak citra negara kami."
"Bagaimana kabar Tuan Pablo?" menyusul pertanyaan berikutnya. “Untungnya, sangat baik."
"Sebelum Pablo Escobar dikenal sebagai gembong narkoba, Pablo Escobar adalah seorang anggota kongres," kenangnya dalam dokumenter Netflix Higuita: Jalan Sang Kalajengking. "Dia berkampanye dan ketika dia sedang berkampanye, saya bertemu dengannya. Ketika tak seorang pun mau mengakuinya, saya berkata: 'Ya, dia teman saya'."
Higuita selalu membantah tuduhan polisi bahwa ia terlibat dalam aktivitas kriminal, tetapi hubungan itu terus memengaruhinya. Pada Juli tahun ini, pengadilan di Kolombia memerintahkan sebuah rumah milik Higuita disita karena asal-usulnya. Higuita membayar uang dan menukar dua apartemen untuk memperolehnya dari bersaudara William dan Gerardo Moncada pada 1992, rekan Escobar yang diperintahkan sang gembong narkoba untuk dibunuh pada tahun itu.
"Seandainya saya tahu rumah itu berasal dari sumber seperti itu, saya tidak akan pernah melakukan transaksi apa pun di sana," katanya. "Saya juga tidak tahu soal riwayat itu."
Penculikan
Pada Mei 1993, seorang gadis remaja bernama Marcela sedang diantar ke sekolah di Medellin ketika, menurut pengakuannya, dua sepeda motor mendekat dan memaksa mobil berhenti. Mereka menarik sopir keluar, masuk ke dalam kendaraan, lalu membawanya pergi. Ia dibawa ke sebuah rumah dan dikunci di sebuah kamar selama sebulan.
"Orang-orang yang sama dengan sepeda motor itu masuk dan membawa saya," katanya. "Mereka memaksa saya duduk di lantai mobil. Saya tidak bisa melihat apa pun."
Ia menambahkan: "Saya rasa itu masih di dalam kota, tetapi saya tidak pernah benar-benar tahu. Saya tidak tahu apa yang ada di sekitar saya.
"Selama sebulan itu, saya tidak pernah punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga saya. Saya banyak mendengarkan radio karena mungkin mereka akan membicarakan saya di berita atau semacamnya. Saya tidak tahu ada berapa banyak [penculik], apa yang mereka lakukan, atau apakah mereka berada di luar sambil berjaga.
"Setiap hari, saya takut mereka akan melakukan sesuatu kepada saya. Bahwa mereka akan menyiksa saya, bahwa saya tidak akan hidup untuk menceritakan semuanya. Setiap hari, saya takut."
Tak lama setelah penculikan itu, Higuita menerima panggilan telepon dari presiden Atletico Nacional, yang mengatakan kepadanya: "Seorang penggemar berat Atletico sedang punya masalah." Menurut Higuita, ia bertanya apa hubungannya itu dengan dirinya dan diberi tahu: "Anda adalah seseorang yang dikenal dan dihormati, dan Anda akan menjadi perantara agar tidak terjadi apa-apa pada gadis itu."
Respons Higuita: "Jika saya bisa membantu untuk itu dan itu masih dalam kemampuan saya, saya siap."
Tentu saja, ini bukan sekadar "penggemar berat". Korban penculikan itu adalah putri dari Luis Carlos Molina Yepes, seorang bankir lokal, investor besar di Atletico Nacional, dan pencuci uang terkenal untuk Pablo Escobar dan Kartel Medellin. (Dua tahun setelah insiden ini, Molina dan tiga orang lainnya akan divonis atas peran mereka dalam pembunuhan editor El Espectador, Guillermo Cano, pada 1986. Tiga orang lainnya kemudian dibatalkan hukumannya dalam banding, tetapi Molina harus menjalani hukumannya selama 16 tahun delapan bulan.)
Hubungan antara Molina dan Escobar memburuk, sehingga yang disebut terakhir diduga memerintahkan penculikan Marcela dan menuntut tebusan sebesar $3 juta.
Setelah sebulan, Higuita dipanggil untuk bertemu sang bankir dan mengatur rinciannya. "Pada saat itu, kami menggunakan kaset, dan mereka merekam panggilan antara para penculik dan keluarga," kenang Higuita.
Karena khawatir akan keterlibatan polisi atau pengkhianatan, para penculik menuntut agar bintang Kolombia itu menjadi satu-satunya orang yang berurusan dengan mereka. "Jika saya melihat seorang polisi di dekat rumah Anda, Anda tahu apa yang akan terjadi pada gadis itu," ancam para penculik.
Higuita menjelaskan: "Akan lebih mudah menyelesaikan semuanya dengan cara itu tanpa menempatkan gadis itu dalam risiko, daripada mungkin mereka memberi tahu pihak berwenang lalu mendapat pembalasan. Jadi, saya rasa itu sebabnya dia menelepon saya, agar semuanya dilakukan dengan sangat diam-diam, dengan jaminan bahwa mereka tidak akan menggunakan polisi, bahwa mereka tidak akan memberi tahu siapa pun, karena dia ingin melindungi gadis itu."
Tak ada kebaikan yang tidak berujung hukuman
Mengambil uang tebusan itu, Higuita pulang ke rumah dan menunggu perkembangan berikutnya, sambil berkata kepada istrinya: "Sayang, aku akan melakukan ini. Aku tidak bisa mengabaikan situasi ini."
Pada akhirnya, beberapa pria datang menemuinya. Tidak ada tanda-tanda Marcela, tetapi uang itu dibawa pergi sementara satu anggota geng tinggal di rumah Higuita sepanjang malam. Dini hari keesokan siangnya, panggilan itu datang dan Higuita pergi bersama pria tersebut.
Pada saat itu, Marcela akhirnya dikeluarkan dari ruangan itu dan dimasukkan ke dalam mobil. "Aku pergi tanpa mandi, dengan pakaian compang-camping," katanya.
Marcela dibawa ke sebuah lokasi di luar sebuah universitas, lalu disuruh turun dan menuju mobil di depan.
Higuita turun dari mobilnya dan pahlawan tim nasional itu langsung dikerubungi para mahasiswa yang meminta tanda tangan. Ketika Marcela mendekatinya, dia tidak menyadari siapa dia dan menyuruhnya menunggu karena dia sibuk menandatangani berbagai hal. Saat akhirnya dia sadar siapa dia, dia langsung meraih Marcela, melemparkannya ke dalam mobilnya, lalu pergi.
Marcela berkata: "Dia juga ketakutan, saya yakin kami berdua memang ketakutan. Dari sana, dia menyetir seperti orang gila ke rumah orang tua saya. Dia mengemudi di trotoar dan menerobos lampu merah. Dia benar-benar ketakutan dan bersemangat.
"Pelan-pelan, di perjalanan saya bertanya: kenapa dia? Dia menjelaskan bahwa dia sedang melakukan bantuan besar untuk kami dan bahwa satu-satunya tujuannya saat itu adalah membawa saya pulang dengan selamat. Bahkan di perjalanan kami berpapasan dengan salah satu kerabat saya, ketika saya melihat anggota keluarga itu saya berkata kepadanya: 'Berhenti, itu si anu!'
"'Berhenti? Kamu gila? Aku membawamu langsung pulang!'"
Pesta pun pecah di rumah keluarga itu setelah Higuita kembali bersama Marcela. Menurut sang kiper, ayah gadis itu memberinya sejumlah besar uang yang diperkirakan sekitar $50.000. Dia mengaku sudah beberapa kali mencoba menolaknya, tetapi keluarga itu bersikeras agar dia menerima uang tunai tersebut sebagai tanda terima kasih.
Kemudian, Higuita dipanggil ke kantor kejaksaan dengan perkiraan bahwa dia akan menceritakan versinya dan kemudian pergi. Dia justru menghabiskan sembilan bulan berikutnya di penjara.
Jaksa mengatakan Higuita telah mendapat keuntungan dari perannya dalam penculikan itu dan karena itu melanggar undang-undang yang baru berlaku pada tahun tersebut. Dia bersikeras tidak berniat mengambil keuntungan dan bahwa dia mempertaruhkan nyawanya semata-mata untuk menyelamatkan gadis itu.
Tuduhan itu pada akhirnya dibatalkan, tetapi polisi menginginkan lebih. Pablo Escobar telah melarikan diri dari penjara pribadinya yang mewah pada pertengahan 1992 dan masih buron. Dengan harapan dia akan mengungkap di mana sang narco-terrorist bersembunyi, polisi menginterogasi Higuita secara intensif.
"Mereka menyuruh saya menyerahkan Pablo dan saya tidak perlu masuk penjara," kenangnya. "Lalu mereka mulai memperlakukan saya dengan buruk, memanggil saya bajingan dan anak haram, mengatakan saya akan membusuk di penjara."
Marcela sangat terkejut melihat penyelamatnya digambarkan dalam berita harian sebagai bagian dari kerajaan penculikan dan perdagangan narkoba milik Escobar. Dampak psikologis dari pemenjaraannya sangat besar. Kondisinya suram, dan setelah satu atau dua kunjungan, Higuita meminta istrinya berhenti membawa anak-anak untuk menemuinya, karena dia tidak sanggup membayangkan mereka melihat ayah mereka dalam keadaan seperti itu.
Jauh lebih dari sekadar tendangan kalajengking
Saat Higuita mendekam di penjara, rekan-rekannya di tim nasional justru sedang menorehkan sejarah. Pada September 1993, Kolombia menghancurkan Argentina 5-0 di Buenos Aires untuk lolos ke Piala Dunia 1994.
Saat stadion mulai kosong, para pemain masuk ke ruang ganti sambil meneriakkan nama Higuita. Mereka terus menyerukan pembebasannya dan memberi penghormatan kepadanya di setiap kesempatan, dengan mendedikasikan kemenangan itu untuk saudara mereka yang dipenjara.
Pablo Escobar ditembak mati oleh otoritas Kolombia pada Desember 1993. Tidak lama setelah itu, Higuita dibebaskan tanpa vonis dan kembali ke skuad Kolombia.
Saat sedang menjalani syuting iklan di Kolombia, dia mendapatkan ide untuk tendangan kalajengkingnya yang terkenal. Setelah dua tahun rekan-rekan setimnya melambungkan bola ke arahnya dan dia mengayunkan kedua kakinya ke atas untuk menendangnya menjauh, dia memutuskan sudah waktunya untuk menunjukkannya kepada dunia.
Pada 1995 dalam laga persahabatan melawan Inggris di Wembley, dia melakukannya. Itu adalah momen ikonik dalam sepakbola internasional dan gambaran paling melekat dari kariernya, tetapi mungkin itulah bagian yang paling tidak menarik dari kisah Rene Higuita.