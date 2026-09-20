Dibesarkan oleh neneknya sejak usia muda setelah ibunya meninggal dunia, Higuita mulai bermain sepak bola di jalanan Medellin. Ia mengawali karier sebagai penyerang, tetapi lintasannya berubah dalam sebuah turnamen lokal ketika kiper tim sekolahnya mengalami cedera. Higuita dipilih untuk berdiri di bawah mistar, dan timnya memenangi kompetisi tersebut. Sejak saat itu, ia menjadi penjaga gawang, tetapi naluri penyerangnya tidak pernah hilang.

Ia bukan pemain reguler tim utama dalam periode singkatnya di Millonarios, klub profesional pertamanya, tetapi beberapa penampilan yang ia buat cukup meyakinkan Atletico Nacional untuk merekrutnya pada 1986.

Didatangkan sebagai kiper pelapis, debutnya bahkan datang sebagai kejutan baginya sendiri. Higuita sedang duduk di bangku cadangan saat babak kedua sebuah pertandingan dimulai, tetapi ia tergoda oleh aroma daging babi goreng. Saat ia sedang melahapnya, kiper Atletico telah dikartu merah dan pencarian besar-besaran terhadap kiper cadangan pun dimulai.

“Saya mendengar pengumuman stadion berkata: 'Tuan Jose Rene Higuita diminta ke bangku cadangan Atletico Nacional,'” kenangnya kemudian. “Saya berlari keluar, dan [Anibal] Ruiz, pelatihnya, berkata: 'Hei, Higuita, bajingan! Ada apa denganmu? Masuk ke lapangan!'

"Bagian terburuknya adalah saya tampil menonjol dalam sekitar 30 menit saya bermain, lalu Carrabs pergi ke Junior de Barranquilla dan saya pun menjadi pilihan utama."

Dengan tinggi 1,75 m, ia jelas bukan sosok kiper yang mengintimidasi secara fisik, tetapi Higuita sama berani dan eksplosifnya seperti surai ikal gelap yang menjuntai hingga bahunya. Ia menerkam segala sesuatu yang mendekati kotak penaltinya: berlari cepat keluar untuk menghadapi penyerang secara langsung; melemparkan dirinya ke kerumunan penyerang dan pemain bertahan untuk menangkap umpan silang; serta melompat di garisnya untuk menepis tembakan.

Higuita akan berlari keluar dari kotak penaltinya, merebut bola, menggiringnya melewati satu atau dua lawan, mengoper kepada rekan setim, lalu terus berlari. Tak lama kemudian, ia sudah berada di kotak penalti lawan bersama para penyerang Atletico dan dikejar para bek.

Kemampuannya menepis penalti sudah cukup mengesankan, tetapi belum pernah ada yang melihat seorang penjaga gawang rutin mencetak gol dari titik penalti sebelumnya. Ia juga mencetak gol lewat tendangan bebas.

Tidak butuh waktu lama, stadion-stadion dipenuhi orang-orang yang ingin melihat sosok yang dijuluki 'El Loco'. "Orang-orang mengira dia pongah karena cara dia bermain. Tidak, memang begitulah dirinya," kata Valderrama.

Puncak bagi Atletico Nacional datang pada 1989 ketika mereka mematahkan kutukan Kolombia di final Copa Libertadores. Dua tahun setelah America de Cali menelan kekalahan ketiga secara beruntun di partai puncak kompetisi kontinental itu, kutukan tersebut tampak akan berlanjut saat Atletico kalah 2-0 pada leg pertama dari Olimpia di Paraguay. Mereka mencetak dua gol pada babak kedua laga balasan di Bogota untuk memaksanya berlanjut ke adu penalti.

Apa yang terjadi setelah itu mengukuhkan status Higuita sebagai legenda.

Ia menepis penalti pertama Olimpia, dan skor menjadi 3-3 ketika sang penjaga gawang maju untuk mengambil penalti kelima Atletico.

Ia menuntaskannya dengan sempurna, tetapi Olimpia mencetak gol dan adu penalti berlanjut ke sudden death.

Sekali lagi, Higuita menepis yang pertama, tetapi rekan setimnya Felipe Perez gagal menuntaskannya.

Higuita menepis yang berikutnya, tetapi Gildardo Gomez juga gagal menuntaskannya.

Higuita menepis penalti setelah itu, tetapi bek Luis Carlos Perea mengirim tendangannya melambung di atas mistar.

Akhirnya, Leonel Alvarez mencetak gol untuk memenangi adu penalti 5-4 dan Atletico menjadi tim Kolombia pertama yang pernah menjuarai kompetisi itu.

Pada akhir tahun itu, Higuita dan kolega menghadapi juara Eropa AC Milan di Piala Interkontinental. Wakil Amerika Selatan itu mampu mengimbangi pemain-pemain seperti Marco van Basten, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard, Paolo Maldini, dan Franco Baresi hingga menit ke-118, ketika Alberico Evani memecah kebuntuan.

Itu merupakan lompatan besar bagi sepak bola negara tersebut, dan satu lompatan lain datang setahun kemudian. Higuita adalah satu dari sembilan pemain Atletico yang masuk skuad Kolombia untuk Piala Dunia, dengan Francisco Maturana melatih klub dan negara secara bersamaan.

Itu adalah penampilan kedua Kolombia di turnamen tersebut dan pertama kalinya mereka lolos dalam 28 tahun. Melaju dengan percaya diri setelah membuka turnamen dengan kemenangan 2-0 atas UEA, mereka kemudian jatuh tersungkur ketika kekalahan 1-0 dari Yugoslavia membuat mereka membutuhkan satu poin melawan Jerman Barat. Higuita tidak bersembunyi di panggung besar, ia tampil dengan gaya nekat khasnya meski berhadapan dengan raksasa Eropa dan wakil Amerika Selatan itu mencuri gol penyeimbang di akhir laga.

Pada babak berikutnya, melawan Kamerun, bahaya dari gaya Higuita yang impulsif dan tak terbendung pun terekspos. Itu adalah duel babak 16 besar yang seru, tetapi kedua penjaga gawang tak tertaklukkan hingga babak kedua perpanjangan waktu ketika Roger Milla melepaskan tembakan melewati Higuita lalu menari ke arah bendera sudut. Dua menit kemudian, Higuita menguasai bola di kakinya di area setengah lapangan Kolombia dan mengoper kepada rekan setimnya di Atletico, Carlos Perea, yang salah mengarahkan upayanya untuk mengembalikan bola. Dengan Milla datang menekan, Higuita mencoba memulihkan situasi tetapi terhadang dan terjatuh, sebelum akhirnya melemparkan dirinya ke arah tumit Milla dalam upaya sia-sia untuk mencegahnya menggulirkan bola ke gawang.

Itu menjadi akhir yang memalukan bagi perjalanan mereka, tetapi Maturana dan anak asuhnya mendapat sambutan luar biasa ketika mereka mendarat kembali di tanah air.