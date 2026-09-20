Rene Higuita: Kiper liar yang berteman dengan Pablo Escobar dan menghabiskan berbulan-bulan di penjara setelah sebuah penculikan

Dibesarkan oleh neneknya sejak usia muda setelah ibunya meninggal dunia, Higuita mulai bermain sepak bola di jalanan Medellin. Ia awalnya berposisi sebagai penyerang, tetapi arah kariernya berubah saat sebuah turnamen lokal ketika kiper tim sekolahnya mengalami cedera. Higuita dipilih untuk berdiri di bawah mistar, dan timnya memenangi kompetisi itu. Sejak saat itu, ia menjadi penjaga gawang, tetapi insting penyerangnya tak pernah hilang.

Ia bukan pemain reguler tim utama dalam periode singkatnya di Millonarios, klub profesional pertamanya, tetapi beberapa penampilan yang ia buat cukup untuk meyakinkan Atletico Nacional merekrutnya pada 1986.

Didatangkan sebagai kiper pelapis, debutnya bahkan datang secara mengejutkan baginya sendiri. Higuita sedang duduk di bangku cadangan saat babak kedua sebuah pertandingan dimulai, tetapi ia terpancing oleh aroma daging babi goreng. Saat ia sedang lahap menyantapnya, kiper Atletico telah dikartu merah dan perburuan untuk mencari sang pemain cadangan pun dimulai.

“Saya mendengar announcer stadion berkata: 'Tuan Jose Rene Higuita diminta ke bangku cadangan Atletico Nacional,’” kenangnya kemudian. “Saya berlari keluar, dan [Anibal] Ruiz, sang pelatih, berkata: 'Hei, Higuita, brengsek! Ada apa denganmu? Masuk ke lapangan!'

"Bagian terburuknya adalah saya tampil menonjol dalam sekitar 30 menit saya bermain itu, lalu Carrabs pergi ke Junior de Barranquilla dan saya menjadi starter."

Dengan tinggi 1,75 m, ia jelas bukan penjaga gawang yang mengintimidasi secara fisik, tetapi Higuita sama berani dan bombastisnya seperti surai ikal gelap yang menjuntai hingga bahunya. Ia menerkam segala sesuatu yang mendekati kotak penaltinya: berlari keluar untuk menantang penyerang secara langsung; melemparkan dirinya ke tengah kerumunan penyerang dan bek untuk menangkap umpan silang; dan melompat di sepanjang garisnya untuk menepis tembakan.

Higuita akan berlari keluar dari kotak penaltinya, merebut bola, menggiring melewati satu atau dua lawan, mengoper kepada rekan setim, lalu terus berlari. Tak lama kemudian, ia sudah berada di kotak penalti lawan bersama para penyerang Atletico dan dikejar para bek.

Kemampuannya menepis penalti sudah cukup mengesankan, tetapi belum pernah ada yang melihat seorang penjaga gawang secara rutin mencetak gol dari titik putih sebelumnya. Ia juga mencetak gol lewat tendangan bebas.

Tidak lama kemudian, stadion-stadion dipenuhi orang yang ingin melihat sosok yang dijuluki 'El Loco'. "Orang-orang mengira dia arogan karena cara bermainnya. Tidak, memang seperti itulah dirinya," kata Valderrama.

Puncak bagi Atletico Nacional datang pada 1989 ketika mereka mematahkan kutukan final Copa Libertadores milik Kolombia. Dua tahun setelah kekalahan ketiga beruntun America de Cali di penentuan juara kontinental, kutukan itu tampak akan berlanjut ketika Atletico kalah 2-0 pada leg pertama dari Olimpia di Paraguay. Mereka mencetak dua gol pada babak kedua di laga balik di Bogota untuk memaksanya berlanjut ke adu penalti.

Apa yang terjadi setelah itu mengukuhkan status Higuita sebagai legenda.

Ia menggagalkan penalti pertama Olimpia, dan skor menjadi 3-3 ketika sang penjaga gawang maju untuk mengambil tendangan kelima Atletico.

Ia menuntaskannya dengan sempurna, tetapi Olimpia mencetak gol dan adu penalti berlanjut ke sudden death.

Sekali lagi, Higuita menggagalkan yang pertama, tetapi rekan setimnya Felipe Perez gagal menuntaskannya.

Higuita menggagalkan tendangan berikutnya, tetapi Gildardo Gomez juga gagal menuntaskannya.

Higuita menggagalkan tendangan setelah itu, tetapi bek Luis Carlos Perea mengirim tendangannya melambung di atas mistar.

Akhirnya, Leonel Alvarez mencetak gol untuk memenangi adu penalti 5-4 dan Atletico menjadi tim Kolombia pertama yang pernah menjuarai kompetisi itu.

Pada akhir tahun itu, Higuita dan kawan-kawan menghadapi juara Eropa AC Milan di Piala Interkontinental. Wakil Amerika Selatan itu mampu menandingi pemain-pemain seperti Marco van Basten, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard, Paolo Maldini, dan Franco Baresi hingga menit ke-118, ketika Alberico Evani memecah kebuntuan.

Itu adalah lompatan besar bagi sepak bola negara tersebut, dan satu lagi datang setahun kemudian. Higuita adalah satu dari sembilan pemain Atletico yang masuk dalam skuad Kolombia untuk Piala Dunia, dengan Francisco Maturana melatih klub dan negara secara bersamaan.

Itu adalah penampilan kedua Kolombia di turnamen tersebut dan kali pertama mereka lolos dalam 28 tahun. Melayang tinggi setelah memulai dengan kemenangan 2-0 atas UAE, mereka kemudian jatuh tersungkur ketika kekalahan 1-0 dari Yugoslavia membuat mereka membutuhkan satu poin melawan Jerman Barat. Higuita tidak menghindar di panggung besar, ia tetap menjadi dirinya yang khas dan nekat meski menghadapi raksasa Eropa, dan wakil Amerika Selatan itu meraih gol penyeimbang di akhir laga.

Di babak berikutnya, melawan Kamerun, bahaya dari gaya Higuita yang impulsif tanpa bisa dibendung pun tersingkap. Itu adalah laga babak 16 besar yang menarik, tetapi kedua penjaga gawang tak tertaklukkan hingga babak kedua perpanjangan waktu ketika Roger Milla melepaskan tembakan melewati Higuita lalu menari ke arah bendera sudut. Dua menit kemudian, Higuita menguasai bola di kakinya di area tengah wilayah Kolombia dan mengoper kepada tandemnya di Atletico, Carlos Perea, yang salah mengeksekusi upayanya untuk mengembalikan bola. Saat Milla datang menekan, Higuita mencoba memulihkannya tetapi tertangkap dan kehilangan keseimbangan, lalu akhirnya menjatuhkan diri ke arah kaki Milla dalam upaya sia-sia untuk mencegahnya menggulirkan bola ke gawang.

Itu adalah akhir yang memalukan bagi perjalanan mereka, tetapi Maturana dan anak asuhnya mendapat sambutan luar biasa ketika mereka tiba kembali di tanah air.