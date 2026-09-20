Rene Higuita: Kiper liar yang berteman dengan Pablo Escobar dan menghabiskan berbulan-bulan di penjara setelah sebuah penculikan
Rene Higuita adalah banyak hal bagi banyak orang. Namanya memunculkan di benak sebagian orang sosok kiper berambut liar yang mengayunkan kedua kakinya ke belakang kepala untuk menepis tembakan melawan England di Wembley. Yang lain melihatnya sebagai sebuah fenomena dan simbol berani dari era keemasan sepak bola Kolombia. Di kalangan tertentu, ia dipandang sebagai figur yang mengecewakan karena secara terbuka merangkul gembong narkoba paling terkenal dalam sejarah pada era tergelap negara itu, dan menghabiskan beberapa bulan di penjara setelah terseret dalam sebuah penculikan.
Higuita menggambarkan dirinya sebagai "manusia yang sempurna dalam ketidaksempurnaan", sementara mantan rekan setimnya Carlos Valderrama berkata: "Ya, dia gila. Dia sinting, tapi dia orang gila yang baik."
Bagi jutaan warga Amerika Selatan, termasuk korban penculikan itu, ia adalah seorang pahlawan.
Ia adalah penjaga gawang yang unik dan impulsif, yang mencetak lebih dari 40 gol, mengubah aturan FIFA, dan berperan sebagai perantara bagi Pablo Escobar. Sepak bola belum pernah melihat sosok seperti dirinya sebelumnya, dan belum pernah melihat sosok seperti dirinya lagi sejak saat itu.
Seorang penjaga gawang yang unik di era keemasan
Dibesarkan oleh neneknya sejak usia muda setelah ibunya meninggal dunia, Higuita mulai bermain sepak bola di jalanan Medellin. Ia awalnya berposisi sebagai penyerang, tetapi arah kariernya berubah saat sebuah turnamen lokal ketika kiper tim sekolahnya mengalami cedera. Higuita dipilih untuk berdiri di bawah mistar, dan timnya memenangi kompetisi itu. Sejak saat itu, ia menjadi penjaga gawang, tetapi insting penyerangnya tak pernah hilang.
Ia bukan pemain reguler tim utama dalam periode singkatnya di Millonarios, klub profesional pertamanya, tetapi beberapa penampilan yang ia buat cukup untuk meyakinkan Atletico Nacional merekrutnya pada 1986.
Didatangkan sebagai kiper pelapis, debutnya bahkan datang secara mengejutkan baginya sendiri. Higuita sedang duduk di bangku cadangan saat babak kedua sebuah pertandingan dimulai, tetapi ia terpancing oleh aroma daging babi goreng. Saat ia sedang lahap menyantapnya, kiper Atletico telah dikartu merah dan perburuan untuk mencari sang pemain cadangan pun dimulai.
“Saya mendengar announcer stadion berkata: 'Tuan Jose Rene Higuita diminta ke bangku cadangan Atletico Nacional,’” kenangnya kemudian. “Saya berlari keluar, dan [Anibal] Ruiz, sang pelatih, berkata: 'Hei, Higuita, brengsek! Ada apa denganmu? Masuk ke lapangan!'
"Bagian terburuknya adalah saya tampil menonjol dalam sekitar 30 menit saya bermain itu, lalu Carrabs pergi ke Junior de Barranquilla dan saya menjadi starter."
Dengan tinggi 1,75 m, ia jelas bukan penjaga gawang yang mengintimidasi secara fisik, tetapi Higuita sama berani dan bombastisnya seperti surai ikal gelap yang menjuntai hingga bahunya. Ia menerkam segala sesuatu yang mendekati kotak penaltinya: berlari keluar untuk menantang penyerang secara langsung; melemparkan dirinya ke tengah kerumunan penyerang dan bek untuk menangkap umpan silang; dan melompat di sepanjang garisnya untuk menepis tembakan.
Higuita akan berlari keluar dari kotak penaltinya, merebut bola, menggiring melewati satu atau dua lawan, mengoper kepada rekan setim, lalu terus berlari. Tak lama kemudian, ia sudah berada di kotak penalti lawan bersama para penyerang Atletico dan dikejar para bek.
Kemampuannya menepis penalti sudah cukup mengesankan, tetapi belum pernah ada yang melihat seorang penjaga gawang secara rutin mencetak gol dari titik putih sebelumnya. Ia juga mencetak gol lewat tendangan bebas.
Tidak lama kemudian, stadion-stadion dipenuhi orang yang ingin melihat sosok yang dijuluki 'El Loco'. "Orang-orang mengira dia arogan karena cara bermainnya. Tidak, memang seperti itulah dirinya," kata Valderrama.
Puncak bagi Atletico Nacional datang pada 1989 ketika mereka mematahkan kutukan final Copa Libertadores milik Kolombia. Dua tahun setelah kekalahan ketiga beruntun America de Cali di penentuan juara kontinental, kutukan itu tampak akan berlanjut ketika Atletico kalah 2-0 pada leg pertama dari Olimpia di Paraguay. Mereka mencetak dua gol pada babak kedua di laga balik di Bogota untuk memaksanya berlanjut ke adu penalti.
Apa yang terjadi setelah itu mengukuhkan status Higuita sebagai legenda.
Ia menggagalkan penalti pertama Olimpia, dan skor menjadi 3-3 ketika sang penjaga gawang maju untuk mengambil tendangan kelima Atletico.
Ia menuntaskannya dengan sempurna, tetapi Olimpia mencetak gol dan adu penalti berlanjut ke sudden death.
Sekali lagi, Higuita menggagalkan yang pertama, tetapi rekan setimnya Felipe Perez gagal menuntaskannya.
Higuita menggagalkan tendangan berikutnya, tetapi Gildardo Gomez juga gagal menuntaskannya.
Higuita menggagalkan tendangan setelah itu, tetapi bek Luis Carlos Perea mengirim tendangannya melambung di atas mistar.
Akhirnya, Leonel Alvarez mencetak gol untuk memenangi adu penalti 5-4 dan Atletico menjadi tim Kolombia pertama yang pernah menjuarai kompetisi itu.
Pada akhir tahun itu, Higuita dan kawan-kawan menghadapi juara Eropa AC Milan di Piala Interkontinental. Wakil Amerika Selatan itu mampu menandingi pemain-pemain seperti Marco van Basten, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard, Paolo Maldini, dan Franco Baresi hingga menit ke-118, ketika Alberico Evani memecah kebuntuan.
Itu adalah lompatan besar bagi sepak bola negara tersebut, dan satu lagi datang setahun kemudian. Higuita adalah satu dari sembilan pemain Atletico yang masuk dalam skuad Kolombia untuk Piala Dunia, dengan Francisco Maturana melatih klub dan negara secara bersamaan.
Itu adalah penampilan kedua Kolombia di turnamen tersebut dan kali pertama mereka lolos dalam 28 tahun. Melayang tinggi setelah memulai dengan kemenangan 2-0 atas UAE, mereka kemudian jatuh tersungkur ketika kekalahan 1-0 dari Yugoslavia membuat mereka membutuhkan satu poin melawan Jerman Barat. Higuita tidak menghindar di panggung besar, ia tetap menjadi dirinya yang khas dan nekat meski menghadapi raksasa Eropa, dan wakil Amerika Selatan itu meraih gol penyeimbang di akhir laga.
Di babak berikutnya, melawan Kamerun, bahaya dari gaya Higuita yang impulsif tanpa bisa dibendung pun tersingkap. Itu adalah laga babak 16 besar yang menarik, tetapi kedua penjaga gawang tak tertaklukkan hingga babak kedua perpanjangan waktu ketika Roger Milla melepaskan tembakan melewati Higuita lalu menari ke arah bendera sudut. Dua menit kemudian, Higuita menguasai bola di kakinya di area tengah wilayah Kolombia dan mengoper kepada tandemnya di Atletico, Carlos Perea, yang salah mengeksekusi upayanya untuk mengembalikan bola. Saat Milla datang menekan, Higuita mencoba memulihkannya tetapi tertangkap dan kehilangan keseimbangan, lalu akhirnya menjatuhkan diri ke arah kaki Milla dalam upaya sia-sia untuk mencegahnya menggulirkan bola ke gawang.
Itu adalah akhir yang memalukan bagi perjalanan mereka, tetapi Maturana dan anak asuhnya mendapat sambutan luar biasa ketika mereka tiba kembali di tanah air.
Kaitan dengan Pablo Escobar
Atletico Nacional telah mendominasi sepakbola Amerika Selatan dan melahirkan tim nasional serta pelatih terbaik sepanjang sejarah Kolombia. Benar-benar berada di kalangan elite, mereka telah mewujudkan impian satu sosok yang sangat berpengaruh: Pablo Escobar.
Karena adanya peluang untuk pencucian uang dan pengaturan pertandingan, uang Kartel telah membanjiri sepakbola Kolombia jauh sebelum Escobar mencapai puncak kekuasaannya pada akhir 1980-an. Namun ketika 'El Patron' mengambil alih Atletico Nacional dengan tujuan mengembalikan klub itu sebagai kebanggaan Medellin, intimidasi dan pembunuhan meningkat.
Pada 1988, wasit Armando Perez diculik dan ditahan selama 20 jam oleh sekelompok pria yang mengaku mewakili enam tim, termasuk Atletico Nacional. Pada tahun berikutnya, enam bulan setelah Atletico menjuarai Libertadores, wasit Alvaro Ortega ditembak 10 kali setelah pertandingan yang melibatkan tim Escobar lainnya, Deportivo Medellin. Seorang pembunuh bayaran berjuluk Popeye mengklaim ia berada di samping Escobar ketika Escobar memerintahkan agar Ortega, ayah dua anak berusia 32 tahun, ditemukan dan dibunuh. Insiden itu membuat kompetisi liga dibatalkan tanpa ada juara. Dua tahun kemudian, Atletico memenangi gelar liga Kolombia pertama mereka dalam 10 tahun.
Bertekad meruntuhkan kerajaan Escobar, otoritas Kolombia menyelidiki kontak antara gembong narkoba itu dan Higuita sekitar 1990. Ada laporan mengenai pertemuan pribadi di rumah pedesaan milik Escobar dan perhatian meningkat pada 1991 ketika sang penjaga gawang mengunjunginya di La Catedral, penjara pribadi yang dibangun Escobar dan tempat ia menjalani hukuman empat tahun dengan persetujuan pemerintah.
Saat meninggalkan properti mewah itu, Higuita ditanya oleh seorang jurnalis apakah ia berteman dengan Escobar. "Ya," jawabnya. "Saya rasa tidak ada yang aneh soal itu dan saya tidak berutang apa pun kepada siapa pun. Kalian para jurnalis yang membuat judul-judul. Kalian yang memperbaiki atau merusak citra negara kami."
"Bagaimana keadaan Tuan Pablo?" menjadi pertanyaan lanjutan. “Syukurlah, sangat baik."
"Sebelum Pablo Escobar dikenal sebagai gembong narkoba, Pablo Escobar adalah seorang anggota kongres," tuturnya dalam dokumenter Netflix Higuita: The Way of the Scorpion. "Ia berkampanye dan saat berkampanye, saya bertemu dengannya. Ketika tidak ada yang mau mengakuinya, saya berkata: 'Ya, dia teman saya'."
Higuita selalu membantah tuduhan polisi bahwa ia terlibat dalam aktivitas kriminal, tetapi hubungan itu terus memengaruhinya. Pada Juli tahun ini, pengadilan di Kolombia memerintahkan sebuah rumah milik Higuita disita karena asal-usulnya. Higuita membayar uang dan menukar dua apartemen untuk memperolehnya dari saudara William dan Gerardo Moncada pada 1992, rekan Escobar yang diperintahkan sang gembong narkoba untuk dibunuh pada tahun itu.
"Seandainya saya tahu rumah itu punya asal-usul seperti itu, saya tidak akan pernah melakukan transaksi apa pun di sana," katanya. "Saya juga tidak tahu soal riwayat itu."
Penculikan
Pada Mei 1993, seorang gadis remaja bernama Marcela sedang diantar ke sekolah di Medellin ketika, menurut pengakuannya, dua sepeda motor mendekat dan membuat mobil itu berhenti. Mereka menarik keluar sopirnya, masuk ke dalam kendaraan dan membawanya pergi. Ia dibawa ke sebuah rumah dan dikunci di sebuah kamar selama sebulan.
"Orang-orang yang sama dengan sepeda motor itu masuk dan membawa saya," katanya. "Mereka menyuruh saya duduk di lantai mobil. Saya tidak bisa melihat apa pun."
Ia menambahkan: "Saya pikir itu masih di dalam kota, tetapi saya tidak pernah tahu pasti. Saya tidak tahu apa yang ada di sekitar saya.
"Saya tidak pernah punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga saya selama bulan itu. Saya banyak mendengarkan radio karena mungkin mereka akan membicarakan saya di berita atau semacamnya. Saya tidak tahu ada berapa banyak [penculik], apa yang mereka lakukan atau apakah mereka berada di luar untuk berjaga.
"Setiap hari, saya takut mereka akan melakukan sesuatu kepada saya. Bahwa mereka akan menyiksa saya, bahwa saya tidak akan hidup untuk menceritakan kisah ini. Setiap hari, saya takut."
Tak lama setelah penculikan itu, Higuita mendapat panggilan telepon dari presiden Atletico Nacional, yang mengatakan kepadanya: "Seorang penggemar berat Atletico punya masalah." Menurut Higuita, ia bertanya apa kaitannya dengan dirinya dan diberi tahu: "Anda adalah seseorang yang dikenal dan dihormati, dan Anda akan menjadi perantara agar tidak terjadi apa-apa pada gadis itu."
Respons Higuita: "Kalau saya bisa membantu soal itu dan itu masih dalam kemampuan saya, saya siap."
Tentu saja, ini bukan sekadar "penggemar berat". Korban penculikan itu adalah putri Luis Carlos Molina Yepes, seorang bankir lokal, investor besar di Atletico Nacional dan pencuci uang terkenal untuk Pablo Escobar dan Kartel Medellin. (Dua tahun setelah insiden ini, Molina dan tiga orang lainnya akan divonis atas peran mereka dalam pembunuhan editor El Espectador, Guillermo Cano, pada 1986. Tiga orang lainnya kemudian dibebaskan dalam banding, tetapi Molina harus menjalani hukumannya selama 16 tahun delapan bulan.)
Hubungan antara Molina dan Escobar telah memburuk, sehingga yang terakhir diduga memerintahkan penculikan Marcela dan menuntut uang tebusan sebesar $3 juta.
Setelah sebulan, Higuita dipanggil untuk bertemu sang bankir dan mengatur rinciannya. "Saat itu, kami menggunakan kaset, dan mereka merekam panggilan antara para penculik dan keluarga," kenang Higuita.
Karena takut akan keterlibatan polisi atau pengkhianatan, para penculik menuntut agar bintang Kolombia itu menjadi satu-satunya orang yang berurusan dengan mereka. "Kalau saya melihat seorang polisi di dekat rumah Anda, Anda tahu apa yang akan terjadi pada gadis itu," ancam para penculik.
Higuita menjelaskan: "Akan lebih mudah menyelesaikan semuanya dengan cara itu tanpa menempatkan gadis itu dalam risiko, daripada mungkin mereka memberi tahu pihak berwenang lalu mengalami pembalasan. Jadi, saya pikir itulah mengapa dia menelepon saya, agar semuanya dilakukan dengan sangat diam-diam, dengan jaminan bahwa mereka tidak akan menggunakan polisi, bahwa mereka tidak akan memberi tahu siapa pun, karena dia ingin melindungi gadis itu."
Tak ada perbuatan baik yang tak berujung hukuman
Setelah mengambil uang tebusan itu, Higuita pulang ke rumah dan menunggu perkembangan berikutnya, sambil berkata kepada istrinya: "Sayang, aku akan melakukan ini. Aku tidak bisa mengabaikan situasi ini."
Pada akhirnya, beberapa pria datang menemuinya. Tidak ada tanda-tanda Marcela, tetapi uang itu dibawa pergi sementara satu anggota geng tetap berada di rumah Higuita sepanjang malam. Keesokan sore harinya, telepon itu datang dan Higuita pergi bersama pria tersebut.
Pada saat ini, Marcela akhirnya dikeluarkan dari ruangan itu dan dimasukkan ke dalam mobil. "Aku pergi tanpa mandi, dengan pakaian compang-camping," katanya.
Marcela dibawa ke sebuah lokasi di luar sebuah universitas, diberi tahu untuk turun dan pergi ke mobil di depan.
Higuita keluar dari mobilnya dan pahlawan tim nasional itu langsung dikerubungi para mahasiswa yang meminta tanda tangan. Ketika Marcela menghampirinya, dia tidak menyadari siapa dirinya dan menyuruhnya menunggu karena sedang sibuk menandatangani berbagai hal. Ketika akhirnya dia sadar siapa dirinya, dia langsung mengangkatnya, melemparkannya ke dalam mobilnya dan melaju pergi.
Marcela berkata: "Dia juga ketakutan, aku yakin kami berdua sama-sama takut. Dari sana, dia mengemudi seperti orang gila ke rumah orang tuaku. Dia melaju di trotoar dan menerobos lampu merah. Dia benar-benar ketakutan sekaligus bersemangat.
"Sedikit demi sedikit, di perjalanan aku bertanya: mengapa dia? Dia menjelaskan bahwa dia sedang melakukan bantuan besar untuk kami dan bahwa satu-satunya tujuannya saat itu adalah membawa aku pulang dengan selamat. Bahkan, di jalan kami berpapasan dengan salah satu kerabatku, ketika aku melihat anggota keluarga itu, aku berkata kepadanya: 'Berhenti, itu si anu!'
"'Berhenti? Kamu gila? Aku akan mengantarmu langsung pulang!'"
Pesta pun pecah di rumah keluarga itu setelah Higuita kembali bersama Marcela. Menurut sang kiper, ayah anak itu memberinya sejumlah uang yang diperkirakan bernilai sekitar $50.000. Dia mengatakan sudah beberapa kali mencoba menolaknya, tetapi keluarga itu bersikeras agar dia menerima uang tersebut sebagai tanda terima kasih.
Belakangan, Higuita dipanggil ke kantor kejaksaan dengan perkiraan bahwa dia akan menceritakan versinya tentang kisah itu lalu pergi. Dia justru menghabiskan sembilan bulan berikutnya di penjara.
Jaksa mengatakan Higuita telah mengambil keuntungan dari perannya dalam penculikan itu dan karena itu telah melanggar undang-undang yang baru berlaku pada tahun itu. Dia bersikeras tidak berniat mencari keuntungan dan bahwa dia mempertaruhkan nyawanya semata-mata untuk menyelamatkan gadis itu.
Tuduhan itu pada akhirnya dicabut, tetapi polisi menginginkan lebih. Pablo Escobar telah kabur dari penjara pribadinya yang mewah pada pertengahan 1992 dan masih buron. Berharap dia akan mengungkapkan tempat persembunyian narco-terrorist itu, polisi menginterogasi Higuita secara intensif.
"Mereka menyuruhku menyerahkan Pablo dan aku tidak perlu masuk penjara," kenangnya. "Lalu mereka mulai memperlakukanku dengan buruk, memanggilku bajingan dan anak haram, sambil mengatakan aku akan membusuk di penjara."
Marcela sangat terkejut melihat penyelamatnya digambarkan dalam berita harian sebagai bagian dari kerajaan penculikan dan perdagangan narkoba milik Escobar. Dampak psikologis dari pemenjaraannya sangat besar. Kondisinya suram, dan setelah satu atau dua kali kunjungan, Higuita meminta istrinya berhenti membawa anak-anak menjenguknya, karena dia tak sanggup membayangkan mereka melihat ayah mereka dalam keadaan seperti itu.
Jauh lebih dari sekadar tendangan kalajengking
Saat Higuita mendekam di penjara, rekan-rekannya di tim nasional sedang mencetak sejarah. Pada September 1993, Kolombia menghancurkan Argentina 5-0 di Buenos Aires untuk lolos ke Piala Dunia 1994.
Saat stadion mulai kosong, para pemain memasuki ruang ganti sambil meneriakkan nama Higuita. Mereka terus menyerukan pembebasannya dan memberi penghormatan kepadanya di setiap kesempatan, dengan mendedikasikan kemenangan itu untuk saudara mereka yang dipenjara.
Pablo Escobar ditembak mati oleh otoritas Kolombia pada Desember 1993. Tidak lama setelah itu, Higuita dibebaskan tanpa vonis dan kembali ke skuad Kolombia.
Saat sedang syuting iklan di Kolombia, ia mendapat ide untuk tendangan kalajengking terkenalnya. Setelah dua tahun rekan-rekan setimnya melambungkan bola ke arahnya dan ia mengayunkan kedua kakinya ke atas untuk menepisnya, ia memutuskan sudah waktunya memperlihatkannya kepada dunia.
Pada 1995, dalam laga persahabatan melawan Inggris di Wembley, ia berhasil melakukannya. Itu adalah momen ikonik dalam sepak bola internasional dan gambaran paling melekat dari kariernya, tetapi mungkin itulah bagian yang paling tidak menarik dari kisah Rene Higuita.