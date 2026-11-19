Cuaca: 7/10. “Saya belum benar-benar mengalami musim dingin di sini. Sekarang sudah dingin, tetapi saya dengar suhunya bisa sangat membekukan. Itulah hal pertama yang mereka katakan ketika saya tiba: di beberapa wilayah, suhu turun hingga minus 20 derajat Celsius! Saya datang saat musim panas, yang hangat dan menyenangkan. Musim gugur menjelang musim dingin sejauh ini cukup sejuk dan hujan tidak terlalu sering turun. Sekarang memang sedang ada periode hujan, tetapi cuacanya bagus untuk sepakbola. Orang yang berkunjung mungkin menganggapnya sedikit mengganggu, tetapi secara keseluruhan menurut saya cuacanya sangat menyenangkan.”

Makanan: 8,5/10. “Makanan di sini sangat enak. Itu salah satu hal yang tidak terlalu saya cari tahu sebelum datang. Saya sedikit khawatir dan ragu, tetapi saya memang makan hampir apa saja dan senang mencoba hal baru. Beberapa makanannya sangat enak. Ada banyak kue khas setempat dan kopinya sangat enak. Mereka juga menyajikan banyak hidangan barbeku. Seluruh tim pernah pergi makan barbeku bersama dan rasanya luar biasa. Itu sesuatu yang tidak benar-benar bisa Anda dapatkan di Inggris; Anda harus mengalaminya di sini atau di kawasan Balkan. Sejauh ini saya sama sekali tidak punya keluhan soal makanan.”

Orang-orang: 10/10. “Mereka sangat ramah dan menyambut orang lain. Rekan-rekan setim langsung menyambut saya. Bahkan ketika saya pergi ke toko, menyipitkan mata untuk membaca sesuatu dan membuka Google Translate, orang-orang dengan senang hati menghampiri untuk membantu dan menanyakan apa yang saya cari. Bahasa Inggris mereka sangat baik. Kalau ada orang asing datang ke Inggris, terkadang percakapannya bisa sedikit sulit. Namun, orang-orang di sini benar-benar berusaha sebaik mungkin saat berbicara dengan orang asing. Saya jelas belum bisa banyak berbicara dan belum bisa benar-benar bercakap-cakap secara penuh, jadi mereka sungguh berusaha menggunakan bahasa Inggris. Itu sangat penuh perhatian. Saya sama sekali tidak bisa mengeluhkan orang-orangnya. Mereka semua baik dan luar biasa.”

Aktivitas: 5/10. “Itu tergantung apa yang Anda cari. Saya dengar kehidupan malamnya sangat bagus. Saya pribadi tidak pergi keluar untuk itu, jadi tidak tahu. Banyak tempat alamnya sangat indah. Namun, kalau mencari aktivitas, saya pribadi belum melihat banyak yang menarik minat saya. Itu tergantung orangnya. Ada yang menyukai sesuatu yang tidak disukai orang lain. Misalnya, saat pacar saya berada di sini, kami tidak banyak menemukan aktivitas yang sama-sama ingin kami lakukan. Namun, berbelanja sangat mudah, begitu pula berjalan-jalan atau pergi ke benteng. Ada kebun binatang di pusat kota dan banyak permainan ruang teka-teki. Itu bukan kesukaan saya, tetapi saya tahu orang yang berkunjung akan sangat menikmati kota ini.”

Biaya hidup: 8/10. “Taksi nyaman dan murah, serta ada layanan bus gratis. Jika bepergian di Beograd dan ingin menuju pusat kota, saya cukup yakin Anda bisa naik bus gratis. Makanan dan minuman semuanya sangat murah. Toko-toko tertentu di sini sedikit lebih murah daripada di Inggris. Beberapa toko merek tertentu juga lebih murah, dan itu bagus. Anda hanya perlu memastikan alat konversi mata uang siap digunakan. Beberapa kali saya melihat harga dan berpikir, ‘Oh, sepertinya murah,’ lalu baru mengonversinya setelah membayar dan ternyata saya mengeluarkan jauh lebih banyak daripada perkiraan! Jadi, saran saya, pastikan Anda punya gambaran kasar tentang jumlah yang akan dibelanjakan dan mungkin sisihkan anggaran agar tidak mengeluarkan terlalu banyak akibat perbedaan mata uang di sini.”

Total: 38,5/50

Wawancara dengan Remy terlaksana atas bantuan AGM Sports Agency.