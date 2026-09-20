Ada seekor kelinci di lapangan di Dallas. Dalam kurang lebih 12 bulan terakhir, ada banyak drama berbasis fauna di Major League Soccer. Tahun lalu ada rakun. Awal tahun ini ada tupai. Dan pada Sabtu malam, ada kelinci gesit yang berlari mengitari Toyota Stadium.

Intinya? Itu adalah hal yang paling tidak aneh yang terjadi sepanjang malam. Mau mulai dari mana? Sabtu adalah salah satu malam yang benar-benar gila, saat aturan jadi melenceng dan pertandingan sepak bola kehilangan seluruh rasa realitas. Kadang MLS disebut “mabuk”, dan Sabtu membuktikannya, dengan Inter Miami vs San Diego FC masih akan menyusul pada Minggu.

Semuanya bermula, sebenarnya, di Kansas City, ketika Sporting KC bangkit lalu kembali dibawa turun ke bumi. Lalu berlanjut di New England, ketika seorang remaja membuat Orlando City kocar-kacir. Dari sana, kekacauan menjalar ke San Jose, Houston, dan St. Louis. Tidak ada pola atau alasan yang masuk akal di liga ini. Dan sepak bola psikedelik pada Sabtu menjadi bukti yang sempurna. GOAL merangkum aksi-aksi utama dari Sabtu malam...