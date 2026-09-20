Rekap MLS: USMNT anyar Frankie Westerfield dan Cavan Sullivan memimpin Philadelphia Union melewati Sporting Kansas City, Peyton Miller membuat Orlando City kerepotan, dan Denis Bouanga mencapai level baru bersama LAFC
Ada seekor kelinci di lapangan di Dallas. Dalam kurang lebih 12 bulan terakhir, ada banyak drama berbasis fauna di Major League Soccer. Tahun lalu ada rakun. Awal tahun ini ada tupai. Dan pada Sabtu malam, ada kelinci gesit yang berlari mengitari Toyota Stadium.
Intinya? Itu adalah hal yang paling tidak aneh yang terjadi sepanjang malam. Mau mulai dari mana? Sabtu adalah salah satu malam yang benar-benar gila, saat aturan jadi melenceng dan pertandingan sepak bola kehilangan seluruh rasa realitas. Kadang MLS disebut “mabuk”, dan Sabtu membuktikannya, dengan Inter Miami vs San Diego FC masih akan menyusul pada Minggu.
Semuanya bermula, sebenarnya, di Kansas City, ketika Sporting KC bangkit lalu kembali dibawa turun ke bumi. Lalu berlanjut di New England, ketika seorang remaja membuat Orlando City kocar-kacir. Dari sana, kekacauan menjalar ke San Jose, Houston, dan St. Louis. Tidak ada pola atau alasan yang masuk akal di liga ini. Dan sepak bola psikedelik pada Sabtu menjadi bukti yang sempurna. GOAL merangkum aksi-aksi utama dari Sabtu malam...
Andre Luiz bisa sedikit bermain, tetapi Philly terlalu bagus
Jadi Sporting KC tidak mendapatkan Mo Salah. Itu sedikit mengecewakan. Ketertarikan mereka kepada pemain Mesir itu kabarnya cukup serius, dan mereka membutuhkan bantuan di lini serang dalam bentuk apa pun. Ternyata Andre Luiz bukanlah pengganti yang buruk sama sekali. Selama 20 menit, dia nyaris sendirian menggempur Philadelphia, mencetak dua gol dan membuat Union kewalahan. Mereka unggul 3-0 saat jeda dan melaju dengan nyaman.
Namun Union bangkit. Mereka mencetak empat gol dalam sembilan menit, dengan pendatang baru USMNT Cavan Sullivan dan Frankie Westerfield, yang sama-sama berkontribusi terhadap gol, serta Neil Pierre juga memainkan peran penting. Tim ini sedang sangat menakutkan saat ini. Dan ya, KC kadang memang bisa terlihat agak meragukan. Tetapi Anda hanya bisa menang meyakinkan atas siapa pun yang ada di hadapan Anda. Dan Philadelphia melakukannya.
Denis Bouanga ukir sejarah LAFC
Duo penyerang Son Heung-Min-Denis Bouanga seharusnya menjadi salah satu yang paling efektif di MLS. Pada penghujung musim lalu, ketika Son mengumumkan kedatangannya di LA dengan gaya dan Bouanga menemukan ritme dalam menyerang, ada alasan untuk percaya bahwa dua pemain ini saja bisa membawa tim California Selatan itu menuju MLS Cup.
Namun, musim ini tidak benar-benar berjalan sesuai harapan. Gol-gol Son justru mulai seret, dan lini belakang LAFC terlalu rapuh. Laga Sabtu memperlihatkan sisi terbaik dan terburuk dari tim Marc Dos Santos. Son mencetak gol pada menit ke-34. Pada menit ke-36, Aaron Long mendapat kartu merah. Lalu, Bouanga mencetak gol dan dalam prosesnya menjadi pencetak gol terbanyak Black and Gold di musim reguler. Setelah itu, kelemahan mereka muncul. LA runtuh di akhir laga, kebobolan dua kali dalam 20 menit terakhir dari tim San Jose yang sedang menurun. Hasil imbang 2-2 itu terasa memukul, jenis hasil yang memperlihatkan kilasan betapa bagusnya tim ini, tetapi juga memberi pengingat yang kejam soal keterbatasan mereka.
Marco Reus memberi Galaxy sedikit harapan
Ini menjadi musim yang naik-turun bagi LA Galaxy. Tim ini masih belum pulih dari kehilangan Riqui Puig, yang kini telah absen hampir dua tahun akibat dua operasi lutut. Mereka berpisah dengan Gabriel Pec, sosok kunci dalam perjalanan mereka menuju MLS Cup pada 2024. Marco Reus, saat datang pada musim gugur di tahun juara itu, seharusnya menjadi kepingan terakhir, semacam pemain mewah dalam tim yang sempurna. Kini, dia menjadi satu-satunya superstar yang tersisa, terlepas dari status pinjaman Chucky Lozano.
Dan pada Sabtu malam, pemain berusia 37 tahun itu membuktikan bahwa masih ada sihir yang tersisa di kakinya. Reus mencetak satu gol, membuat satu assist, menciptakan lebih banyak peluang daripada siapa pun, dan mengendalikan pertandingan dari posisi gelandang serang. Galaxy mampu membongkar pertahanan Minnesota United yang biasanya solid, dan meraih kemenangan yang sangat mereka butuhkan.
Peyton Miller menunjukkan kelasnya
Kualitas Peyton Miller tidak pernah diragukan. Itulah alasan dia masuk ke skuad 28 pemain Mauricio Pochettino untuk kamp latihan musim gugur. Pemain muda itu sangat positif, sangat direct. Ya, posisi pastinya memang masih sedikit jadi perdebatan. Dia bisa saja seorang winger, dia bisa saja seorang full-back. Namun saat ini, dia baru 18 tahun dan penuh energi. Sebelum pertandingan hari Sabtu melawan Orlando, dia menyebut pelatih kepala Marko Mitrovic sebagai "pelatih terbaik di liga."
Dia jelas termasuk dalam persaingan itu. Miller mungkin juga salah satu pemain terbaik. Dia membuktikannya dengan dua gol indah dalam kemenangan telak 4-2 atas Orlando. Penampilannya sangat dibutuhkan. Rekrutan besar Jack Harrison diperkirakan akan absen beberapa waktu karena cedera. New England membutuhkan seseorang untuk tampil mengambil peran. Miller menjawab panggilan itu dengan sempurna.
St. Louis lanjutkan tren positifnya
Setelah 10 pertandingan pada musim 2026, St. Louis baru meraih satu kemenangan. Ada berbagai macam masalah, dan pertanyaan soal personel yang bisa menjawabnya. Yoann Damet adalah pelatih termuda di liga. Corey Wray bukan figur yang paling berpengalaman di jajaran manajemen. Tim ini terlihat tidak seimbang, ragu-ragu, dan minim percikan.
Mereka meresponsnya dengan melepas dua pemain terbaiknya. Lalu, mereka mulai menang. Banyak. Dan setelah memboyong Rafa Navarro dari Colorado dengan biaya transfer antarklub dalam liga yang memecahkan rekor, St. Louis kini menjadi salah satu tim terbaik di MLS, kalau bukan kisah terbaik musim ini. Mereka kini telah mencatatkan 16 kemenangan beruntun, dan harus dianggap sebagai penantang gelar. Kemenangan telak 3-1 atas Toronto, yang mungkin bisa lebih besar andaikan bendera offside sedikit lebih berpihak, menunjukkan betapa bagusnya mereka bisa menjadi.
Red Bulls mengejutkan NYCFC di Yankee Stadium
New York Red Bulls memasuki musim ini dengan ekspektasi tinggi setelah kedatangan Michael Bradley, ikon USMNT, sebagai manajer. Pada awalnya, hal itu memang terbukti, karena tim asuhan Bradley, yang diperkuat beberapa pemain remaja terkemuka, meraih hasil positif. Namun, mereka sempat mengalami penurunan setelah jeda Piala Dunia, yang memunculkan kekhawatiran yang masuk akal soal harapan mereka untuk lolos ke playoff.
Mengalahkan rival ternyata bisa memberi suntikan besar. Julian Hall, yang juga dipanggil ke USMNT untuk kamp latihan musim gugur, mencetak gol penentu setelah memotong umpan keliru dari James Sands dan menuntaskannya melewati kiper Amerika Serikat Matt Freese. Ini adalah jenis kemenangan yang bisa memberi sebuah tim momentum setelah terlempar dari posisi playoff. Kini Red Bulls telah mencatat dua kemenangan beruntun dan berada di posisi kedelapan, di tempat play-in.