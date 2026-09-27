Rekap MLS: Nashville SC menegaskan kredensial mereka sebagai penantang gelar, San Diego FC ambruk lagi, dan Philadelphia Union membuktikan mereka tidak membutuhkan Cavan untuk menang
Jeda internasional adalah hal yang aneh bagi MLS. Mulai tahun depan, liga ini, seperti belahan dunia lainnya, akan secara resmi menghentikan operasional selama semua jendela. Itu tampak seperti hal yang bagus, dan juga sangat dibutuhkan.
Sampai saat itu, liga ini tetap berjalan begitu saja. Dan dengan beberapa bintang terbesarnya sedang pergi, kita tanpa sengaja mendapat ujian tentang tim mana yang benar-benar bisa bertahan tanpa mereka. Bisakah LAFC melakukannya tanpa Son Heung-Min? Bisakah Miami menang tanpa Leo Messi? Ini memang akhir pekan yang canggung, tetapi itu memberi tahu kita sesuatu tentang siapa yang punya perlengkapan, dari belakang hingga depan, untuk memenangi sesuatu.
Yah, ini semacam uji coba yang menarik. Dan pada Sabtu malam, itu menghasilkan beberapa hasil yang menarik. GOAL mengulas pertandingan-pertandingan terbesar pada Sabtu malam...
RSL kembali ke jalur kemenangan
Nah, salah satu hasil paling aneh musim ini akhirnya terjadi juga. Di akhir pekan ketika media sosial diramaikan kontroversi serius soal apakah New England Revolution benar-benar tim yang bagus (jawabannya: iya), Revs justru kalah dari tim RSL yang sebenarnya cukup buruk. RSL kesulitan di era setelah Zavier Gozo. Menjelang laga Sabtu, mereka belum pernah memenangi pertandingan MLS sejak Mei, yang secara objektif memang sudah sangat lama.
Karena itu, sama sekali tidak masuk akal bahwa mereka kemudian tampil dan membantai New England 3-0. Ya, Revs kehilangan kecepatan dan daya ledak Peyton Miller, yang tampak sedikit kewalahan di level internasional. Ya, Jack Harrison absen karena cedera otot yang datang di saat yang tidak tepat. Namun New England seharusnya bisa mengalahkan RSL yang sedang limbung. Sebaliknya, tim asuhan Pablo Mastroeni mampu menuntaskannya. Salut.
Hany Mukhtar menunjukkan kelasnya
Jadi, sekarang saatnya membicarakan Nashville dengan sedikit rasa takut, bukan? Apakah ini tim MLS terbaik sepanjang masa? Dari lini belakang hingga lini depan, pernahkah liga ini menghasilkan tim yang lebih padu? Dipersenjatai lebih banyak senjata serangan? Ditopang kreativitas yang lebih besar? Digerakkan oleh unit gelandang tengah yang TIDAK PERNAH BERHENTI berlari?
Mungkin. Namun, sulit memikirkan tim yang seefektif ini, setidaknya dalam ingatan belakangan. Inilah hal yang benar-benar menakutkan tentang Nashville: Sam Surridge, penyerang terbaik mereka, sebenarnya belum mencetak gol sebanyak yang bisa, atau seharusnya, dia buat. Tidak, itu sekarang tampaknya menjadi tugas Hany Mukhtar. Pemain Jerman itu selalu menjadi sosok yang penuh kualitas, salah satu pemain yang berpikir lebih cepat daripada semua orang lain, selangkah lebih cepat daripada 21 pemain lainnya di lapangan. Dan sekarang, produktivitas itu ikut datang bersamanya. Tiga belas gol, tujuh assist, banyak aksi menyenangkan di antaranya. Nashville menang 2-0. Pertunjukan terus berlanjut.
Apakah Dallas benar-benar kandidat juara?
FC Dallas vs. LAFC sejak awal memang bakal terasa agak aneh. MLS kini lebih dari sekadar para pemain bintangnya, tetapi dua tim ini bertumpu pada pencetak gol sejati, figur sentral dengan aura protagonis, untuk menuntaskan pekerjaan. Dan tak satu pun dari mereka ada pada Sabtu. Tidak ada Son Heung-Min. Tidak ada Denis Bouanga. Tidak ada Petar Musa.
Sebagai gantinya, kami mendapat campuran pemain sepak bola yang lumayan bagus. Ini tetap olahraga tim, tentu saja, tetapi ada sesuatu yang ganjil saat melihat dua penantang Wilayah Barat saling berhadapan tanpa senjata serang terbesar mereka. Laga ini juga jauh dari kata mendebarkan. Dengan nuansa yang sangat ala Premier League, gol penentu kemenangan lahir dari sepak pojok, dengan Osaze Urhoghide melanjutkan peningkatannya yang cukup luar biasa lewat sundulan gol pada menit ke-34. LAFC tak pernah benar-benar mampu mengancam Dallas, yang kini berada di posisi kedua di Wilayah Barat. Kuda hitam MLS Cup, mungkin?
Perburuan Sepatu Emas Milan Iloski berlanjut
Ini jadi situasi yang aneh bagi para pembangun narasi di Philadelphia. Agar seluruh mesin propaganda Cavan Sullivan berjalan mulus, dunia mungkin membutuhkan kekalahan Philly. Tanpa Cavan, tak ada pesta. Namun, saat bocah ajaib itu memperlihatkan kilasan dalam debut USMNT yang cukup meyakinkan, pemain Union lainnya berhasil menuntaskan tugas. Milan Iloski tampak seperti rekrutan yang rapi pada Agustus 2025 sebagai pelapis Tai Baribo.
Dua belas bulan kemudian, ia terlihat sebagai langkah jenius yang mutlak. Mantan pemain San Diego FC itu mencetak tiga dari empat gol Union dan kini telah mengoleksi 16 gol musim ini. Apakah ia kemungkinan akan kalah dari Lionel Messi? Ya. Namun, itu tetap menjadi penampilan apik dari seorang striker papan atas, yang bisa menjadi tambahan yang sangat, sangat menakutkan saat playoff tiba.
San Diego FC kesulitan menjaga momentum
Pada akhir Agustus, sempat terlihat bahwa kita mungkin sedang menyaksikan sedikit kebangkitan San Diego FC. Tim asuhan Mikey Varas memenangi dua pertandingan beruntun. Mereka mencetak enam gol dan hanya kebobolan satu kali. Kesalahan-kesalahan di lini belakang yang merusak musim mereka mulai sedikit berkurang. Tim yang menjuarai Wilayah Barat tahun lalu kembali... benar?
Yah, tidak juga. Setelah itu, mereka melewati lima pertandingan tanpa kemenangan. Dan hasil imbang 3-3 pada Sabtu malam barangkali menjadi yang paling memberatkan. San Diego berada dalam kendali penuh setelah 65 menit, unggul 3-0 dan lebih banyak menguasai bola. Pertama, terjadi kesalahan kiper. Lalu ada keengganan yang luar biasa untuk melakukan penjagaan. Dan kemudian keruntuhan pertahanan yang ketiga membuat keunggulan 3-0 berubah menjadi hasil imbang 3-3, serta mematikan seluruh momentum. Ini menjadi tahun yang menyedihkan di California Selatan.