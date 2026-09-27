Jeda internasional adalah hal yang aneh bagi MLS. Mulai tahun depan, liga ini, seperti belahan dunia lainnya, akan secara resmi menghentikan operasional selama semua jendela. Itu tampak seperti hal yang bagus, dan juga sangat dibutuhkan.

Sampai saat itu, liga ini tetap berjalan begitu saja. Dan dengan beberapa bintang terbesarnya sedang pergi, kita tanpa sengaja mendapat ujian tentang tim mana yang benar-benar bisa bertahan tanpa mereka. Bisakah LAFC melakukannya tanpa Son Heung-Min? Bisakah Miami menang tanpa Leo Messi? Ini memang akhir pekan yang canggung, tetapi itu memberi tahu kita sesuatu tentang siapa yang punya perlengkapan, dari belakang hingga depan, untuk memenangi sesuatu.

Yah, ini semacam uji coba yang menarik. Dan pada Sabtu malam, itu menghasilkan beberapa hasil yang menarik. GOAL mengulas pertandingan-pertandingan terbesar pada Sabtu malam...