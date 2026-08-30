Rekap MLS: Lionel Messi jadikan Stadion Nu taman bermainnya lewat laga empat gol pertamanya di MLS, saat Cavan Sullivan dan Dejan Joveljic bersinar
Hanya ada satu cara untuk membungkam para pengkritik Anda.
Inter Miami berantakan pada musim ini. Secara struktural, taktis, dan logis, mereka bukan tim sepak bola yang sangat bagus. Ada lubang di pertahanan. Tidak ada tenaga di lini tengah. Mereka tidak punya kecerdasan atau pengalaman di area teknis.
Tetapi mereka punya Lionel Messi.
Dan meski kemampuan Messi mungkin mulai menurun, dengan mungkin masih ada beberapa pertanyaan eksistensial tentang masa depan sepak bolanya, pemain Argentina itu masih sangat piawai dalam permainan ini. Sabtu menjadi pengingat yang rapi. Bukan satu, melainkan dua gol tendangan bebas yang luar biasa. Ia mencetak empat gol pada malam itu. Nu Stadium, yang nyaris tidak pernah menjadi kandang yang angker bagi Inter Miami, mereka butuh sebulan penuh untuk meraih kemenangan pertama di sana, menjadi taman bermain Messi pada Sabtu malam.
Dia bukan satu-satunya yang menikmati malam yang bagus. Rekrutan anyar di Seattle, seorang remaja kacau di Philadelphia, dan seorang veteran berpengalaman di Kanada semuanya meninggalkan jejak mereka. GOAL merangkum alur cerita terbesar MLS dari akhir pekan ini...
Inter Miami melumat Montreal
Beberapa hari terakhir berjalan cukup baik bagi Inter Miami dalam musim yang sejauh ini tidak terlalu sering memberi mereka momen seperti itu.
Pertama, diumumkan bahwa the Herons memiliki pelatih baru, Cristian “Kily” González, yang akan datang. Rekam jejaknya memang tidak bisa dibilang gemilang, tetapi ini tetap menjadi perubahan dari Guillermo Hoyos, yang sejauh ini nyaris tidak menunjukkan bahwa ia mampu menangani tim membingungkan ini dengan memadai. Yang mungkin lebih penting, mereka mulai kembali menemukan kebugaran. German Berterame sudah kembali. Messi tampaknya mulai menemukan ritmenya lagi. Dan, dalam perkembangan yang cukup mengejutkan, Luis Suarez membuat tim ini menjadi lebih baik.
Seberapa jauh lebih baik, Anda bertanya? Coba lihat kemenangan 7-1 atas Montreal yang sudah tampak rapuh. Messi mencetak empat gol yang luar biasa. Suarez menambah satu lagi. Lalu dua pemain muda ikut menyumbang untuk menuntaskan pembantaian telak atas salah satu tim terburuk di MLS. Mungkin memang selalu ada penampilan seperti ini yang tersimpan, semacam pertunjukan balas dendam yang memang perlu terjadi. Montreal menjadi korbannya. Messi, seperti biasa, adalah arsiteknya.
Dejan Joveljic cetak dua gol pada debutnya bersama Seattle
Melepas Dejan Joveljic adalah langkah besar bagi Sporting KC. Mereka jelas sedang membangun ulang tim, tetapi melepas seorang penyerang bintang? Itu adalah perjudian yang berisiko. Mereka mengetahui betapa berisikonya langkah itu pada Sabtu sore. Joveljic beradaptasi dengan kehidupan barunya di Seattle dengan sangat baik, mencetak dua gol untuk Sounders setelah pindah senilai $6 juta ke Pacific Northwest.
Kedua gol itu sangat indah, penyelesaian khas penyerang berkelas dari dalam kotak penalti. Itu tidak banyak membantu hasil akhirnya. Seattle meraih satu poin melawan Chicago Fire yang masih berusaha mencari cara terbaik untuk memanfaatkan Robert Lewandowski. Namun bagi Sounders, yang menjalani paruh kedua musim yang menyedihkan dan secara cukup mengejutkan berada di luar zona playoff, ini menjadi dorongan yang disambut baik. Mereka akan membutuhkan lebih dari sekadar gol-gol Joveljic, tetapi hasil imbang 2-2 bukanlah awal yang buruk.
Cavan Sullivan terus tampil gemilang
Nilai Sullivan belum pernah setinggi ini.
Pada dasarnya, gagasan di sini cukup sederhana. Cavan Sullivan adalah bocah yang sangat berbakat. Philadelphia memiliki pelatih yang bersedia memberinya bola dan melihat apa yang terjadi. Hasilnya memang tidak selalu yang paling rapi. Sullivan belum berada di level efisiensi tanpa ampun yang dibutuhkan level tertinggi di Eropa darinya saat ia pindah ke Manchester City tahun depan.
Namun, di saat yang sama, ia sangat menarik untuk disaksikan. Ada rasa antisipasi setiap kali bola berada di kakinya. Selalu terasa sesuatu yang spesial akan segera terjadi. Itulah yang terjadi saat melawan New York Red Bulls, ketika Sullivan mencetak gol terbaik malam itu, sebuah gerakan chop indah ke kaki kirinya sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut bawah gawang. Union yang sedang melaju menang 3-1. Mereka tak terkalahkan di MLS sejak jeda Piala Dunia. Itu semua adalah hal-hal baik. Dan kabar terbaik dari semuanya? Sullivan telah menemukan rasa percaya dirinya.
Minnesota menyelamatkan satu poin dari laga yang kacau
Benar-benar laga yang luar biasa di Minnesota.
Selama sekitar satu jam, Orlando City melenggang di Allianz Field dan menjadikan markas Minnesota United seolah milik mereka sendiri. Daryl Dike, rekrutan yang sangat cerdik bagi Orlando, menjadi ancaman konstan dan mencetak gol pada menit ke-28, yang pertama sejak kembali ke klub awal bulan ini. Antoine Griezmann menambahkan gol kedua yang nyaris seperti sebuah keharusan tepat pada menit ke-60. Orlando melaju nyaman.
Lalu, entah dari mana, momentum itu datang. Marcus Caldeira, yang pada masa ini tahun lalu masih bermain sepak bola kampus, mencetak gol pertama mereka pada menit ke-71, menyambar bola dari jarak dekat setelah pertahanan yang sangat buruk. Anthony Markanich dan Kelvin Yeboah kemudian ikut mencetak gol. Minnesota membuat tiga gol dalam lima menit. Itu terlihat seperti kemenangan yang bisa mengubah musim.
Namun drama hadir di pengujung laga. Tyrese Spicer, yang diam-diam tampil bagus sejak datang dari Toronto pada 2025, membukukan kontribusi gol ke-11 musim ini untuk menyamakan kedudukan menjadi 3-3 pada masa injury time. Benar-benar pertandingan sepak bola yang luar biasa.
Selamat datang kembali, Thomas Muller
Leagues Cup menjadi sedikit bencana bagi Vancouver Whitecaps. Entah karena rotasi, performa yang menurun, atau sekadar ketidakpastian saat Sebastian Berhalter absen, tim Kanada itu runtuh saat menghadapi lawan-lawan dari Liga MX. Kekalahan berikutnya dari Houston Dynamo yang sedang menanjak dua pekan lalu mengindikasikan bahwa goyangan performa bisa berubah menjadi keterpurukan.
Namun, mereka bangkit dengan gaya. Dallas disingkirkan 5-0 pekan lalu. Dan Sporting KC yang tampil buruk dihajar kali ini, 3-0. Yang paling penting, Thomas Muller mulai menemukan performanya. Ia mencetak satu gol dan menyumbang satu assist untuk menorehkan total 11 kontribusi gol musim ini. Vancouver tetap akan kesulitan tanpa sosok utama mereka di lini tengah. Namun, mereka jelas mulai memanas.