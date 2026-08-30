Hanya ada satu cara untuk membungkam para pengkritik Anda.

Inter Miami berantakan pada musim ini. Secara struktural, taktis, dan logis, mereka bukan tim sepak bola yang sangat bagus. Ada lubang di pertahanan. Tidak ada tenaga di lini tengah. Mereka tidak punya kecerdasan atau pengalaman di area teknis.

Tetapi mereka punya Lionel Messi.

Dan meski kemampuan Messi mungkin mulai menurun, dengan mungkin masih ada beberapa pertanyaan eksistensial tentang masa depan sepak bolanya, pemain Argentina itu masih sangat piawai dalam permainan ini. Sabtu menjadi pengingat yang rapi. Bukan satu, melainkan dua gol tendangan bebas yang luar biasa. Ia mencetak empat gol pada malam itu. Nu Stadium, yang nyaris tidak pernah menjadi kandang yang angker bagi Inter Miami, mereka butuh sebulan penuh untuk meraih kemenangan pertama di sana, menjadi taman bermain Messi pada Sabtu malam.

Dia bukan satu-satunya yang menikmati malam yang bagus. Rekrutan anyar di Seattle, seorang remaja kacau di Philadelphia, dan seorang veteran berpengalaman di Kanada semuanya meninggalkan jejak mereka. GOAL merangkum alur cerita terbesar MLS dari akhir pekan ini...