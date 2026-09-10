Bintang-bintang Major League Soccer unjuk gigi pada Rabu malam.

Robert Lewandowski, Antoine Griezmann, Lionel Messi, dan Casemiro sama-sama memberi pengaruh. Bintang termuda liga, Cavan Sullivan, juga menyumbang dua assist. Ini adalah malam untuk nama-nama besar, gol-gol besar, dan momen-momen besar ketika kekuatan para bintang menentukan warna dalam rangkaian padat laga liga tengah pekan di seluruh MLS.

Laga yang paling bertabur bintang, tentu saja, berlangsung di Chicago, saat Lewandowski dan Fire menjamu Inter Miami milik Messi di hadapan 63.094 penonton. Lewandowski menjalankan perannya lebih awal. Messi berduet dengan Casemiro untuk merespons. Namun, pada akhirnya tidak ada yang memisahkan keduanya.

Namun, ada jarak yang cukup lebar antara Union dan FC Cincinnati, sementara tim terbaik liga, Nashville SC, justru menelan hasil memalukan mereka sendiri. GOAL melihat beberapa alur cerita terbesar dari rangkaian laga MLS pada Rabu malam...