Rekap MLS: Inter Miami milik Lionel Messi dan Chicago Fire milik Robert Lewandowski bermain imbang 1-1, sementara Philadelphia Union milik Cavan Sullivan menghajar FC Cincinnati dengan lima gol
Bintang-bintang Major League Soccer unjuk gigi pada Rabu malam.
Robert Lewandowski, Antoine Griezmann, Lionel Messi, dan Casemiro sama-sama memberi pengaruh. Bintang termuda liga, Cavan Sullivan, juga menyumbang dua assist. Ini adalah malam untuk nama-nama besar, gol-gol besar, dan momen-momen besar ketika kekuatan para bintang menentukan warna dalam rangkaian padat laga liga tengah pekan di seluruh MLS.
Laga yang paling bertabur bintang, tentu saja, berlangsung di Chicago, saat Lewandowski dan Fire menjamu Inter Miami milik Messi di hadapan 63.094 penonton. Lewandowski menjalankan perannya lebih awal. Messi berduet dengan Casemiro untuk merespons. Namun, pada akhirnya tidak ada yang memisahkan keduanya.
Namun, ada jarak yang cukup lebar antara Union dan FC Cincinnati, sementara tim terbaik liga, Nashville SC, justru menelan hasil memalukan mereka sendiri. GOAL melihat beberapa alur cerita terbesar dari rangkaian laga MLS pada Rabu malam...
Messi dan Lewandowski, laga pekan pertama MLS berakhir imbang
Para penggemar cenderung datang untuk Messi, tetapi aman untuk berasumsi bahwa porsi yang cukup besar dari lebih dari 60.000 penonton yang memadati Soldier Field juga hadir untuk menyaksikan Lewandowski. Keduanya punya momen masing-masing, tetapi tidak cukup bagi Chicago atau Miami untuk meraih poin penuh.
Bintang Polandia itu membuka skor lebih dulu, mencetak gol hanya 10 menit setelah kick-off untuk memberi para pendukung tuan rumah dorongan besar saat menghadapi juara bertahan MLS Cup. Fire mempertahankan itu hingga turun minum, tetapi hanya dua menit setelah jeda, Messi muncul, memberi assist kepada Casemiro dari sepak pojok untuk menyamakan kedudukan. Setelah itu tidak ada yang mampu memisahkan kedua tim dan, sejujurnya, hasil imbang ini mungkin memang adil.
Kedua tim sejatinya sama-sama membutuhkan poin dalam perebutan posisi playoff. Namun, laga Rabu itu berakhir sebagai sesuatu yang menyerupai pratinjau potensi playoff, yang menghadirkan dua pemain terbaik sepanjang masa dalam permainan ini.
Griezmann mengangkat Orlando di Atlanta
Orlando City lima kali memasukkan bola ke gawang saat menghadapi Atlanta United. Kabar buruknya, dua dari lima gol itu justru masuk ke gawang sendiri. Kabar baiknya, tiga lainnya bersarang di gawang Atlanta, dengan bintang mereka Antoine Griezmann turut menyumbang gol.
Griezmann mencetak dua gol, termasuk gol penentu kemenangan, saat Orlando City bertandang ke markas Atlanta dan meraih kemenangan 3-2 di hadapan lebih dari 70.000 penonton. Brace itu membuat Griezmann sudah mengoleksi enam gol dalam empat pertandingan terakhirnya, dan dua gol pada Rabu itu sangat berarti mengingat kekacauan yang terjadi di tempat lain.
Sang bintang Prancis terus membuktikan dirinya layak ditonton, kecuali mungkin bagi para pendukung Atlanta United yang harus menjalani laga berat melawan Orlando yang sedang menanjak.
Damiani cetak hat-trick dengan bantuan saudara Sullivan
Kartu merah mengubah jalannya pertandingan, tetapi berdasarkan performa terbaru, Philadelphia Union tidak membutuhkan keunggulan jumlah pemain untuk mencetak gol ke gawang FC Cincinnati. Namun begitu itu datang, gol pun mengalir deras, dengan kedua Sullivan bersaudara memainkan peran mereka untuk memastikan hal itu terjadi.
Pada akhirnya, laga berakhir 5-0, dengan Bruno Damiani mencetak tiga di antaranya. Milan Iloski juga menyumbang satu gol. Namun, semua mata tentu tertuju pada keluarga Sullivan, dengan sang kakak Quinn mencetak satu gol dan adiknya, Cavan, membuat dua assist dalam kemenangan telak tersebut.
Cavan Sullivan, tentu saja, saat ini menjadi kisah utama di MLS, dan itu ada alasannya. Ia menciptakan lima peluang dalam laga ini, lebih dari cukup untuk membenarkan dua assist-nya, sekaligus melanjutkan performa apik terbaru yang mencakup tiga gol dalam tiga pertandingan sebelumnya. Hal itu tentu membuat orang bertanya-tanya, di mana posisi Union jika inilah yang mereka lakukan sepanjang musim, tetapi yang terpenting adalah ini terjadi sekarang, dan itu akan terus terjadi selama lini serang ini terus mampu menciptakan ancaman.
Kejutan besar di Toronto
Nashville SC tidak sering kalah. Toronto FC juga tidak banyak menang sampai bulan lalu. Namun, inilah MLS, yang berarti kejutan selalu mungkin terjadi. Dan ini adalah kejutan besar.
Berkat gol pada masa injury time dari Emilio Aristizabal, Toronto FC mengejutkan Nashville dengan kemenangan 2-1 di Kanada. Kekalahan itu menjadi yang ketiga bagi Nashville musim ini dan yang kedua sejak April. Hasil itu juga datang pada hari ketika mereka seharusnya bisa memastikan tempat di postseason. Tentu saja, itu tidak terjadi.
Bagi Toronto, kemenangan ini menjaga mereka tetap dalam perburuan. Klub itu sedang dalam performa panas belakangan ini, merangsek masuk ke persaingan playoff. Apa pun bisa terjadi mulai sekarang hingga postseason. Hasil ini menjadi pengingat yang cukup jelas akan hal itu.