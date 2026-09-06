Untuk sementara waktu, perbandingan antara Cavan Sullivan dan Freddy Adu membawa konotasi yang sama sekali keliru. Kini, Sullivan mulai disebut-sebut bersama mantan fenomena AS itu untuk alasan yang tepat.

Gol Sullivan pada menit ke-75 melawan CF Montréal memberinya 11 kontribusi gol di MLS musim ini, memecahkan rekor Adu untuk jumlah terbanyak oleh pemain berusia 16 tahun atau lebih muda dalam satu musim. Rangkaian kontribusi golnya dalam lima pertandingan beruntun juga mencetak rekor liga, dengan Sullivan menjadi pemain termuda yang pernah mencapai pencapaian tersebut. D

alam kurang lebih empat bulan, ia telah berubah dari prospek yang menghadapi pertanyaan soal apakah dirinya layak mendapat hype di tim Union yang sedang terpuruk menjadi pemain utama bagi klub yang kembali melesat ke persaingan playoff.









Sullivan kini mengoleksi tujuh gol dan 11 assist di semua kompetisi dalam 27 penampilan. Sang pemain muda merayakan gol terbarunya dengan memberi penghormatan secara bercanda kepada bintang olahraga Philadelphia yang jauh lebih senior, LeBron James, yang bergabung dengan 76ers tetangga beberapa bulan lalu. Namun, kembali ke angka-angka itu: level produktivitas seperti itu akan membuat seorang pemain di pertengahan usia 20-an dipertimbangkan untuk masuk skuad USMNT asuhan Mauricio Pochettino, dan waktunya bisa menguntungkan Sullivan. Pemusatan latihan pertama setelah Piala Dunia biasanya menjadi waktu untuk bereksperimen, ketika pelatih memanggil pemain-pemain muda yang bisa menjadi bagian dari siklus berikutnya tim. Sullivan jelas sedang membangun argumennya.

Apresiasi harus diberikan kepada dua pihak di sini: para pengambil keputusan Union dan Ryan Richter. Bradley Carnell membawa Philadelphia yang beranggaran rendah meraih Supporters' Shield musim lalu, sehingga memutus hubungan dengan pelatih asal Afrika Selatan itu bukanlah keputusan yang mudah maupun populer. Namun, pemilik dan manajemen jelas meyakini produk akademi klub pantas mendapat peran yang lebih besar di tim utama daripada yang siap diberikan Carnell, dan mereka membutuhkan seseorang yang bersedia mewujudkan visi itu.

Masuklah Richter. Tidak banyak yang diketahui tentang pelatih interim itu di luar Philadelphia sebelum penunjukannya, tetapi Union sudah melekat kuat dalam DNA-nya. Ia telah mengabdi untuk klub di beberapa level, dari pemain hingga pelatih pengembangan dan kini manajer interim. Jika Philadelphia bisa mempertahankan momentum ini, jangan kaget jika label interim itu diganti dengan sesuatu yang lebih permanen.