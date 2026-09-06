Rekap MLS: Cavan Sullivan menunjukkan kelayakannya untuk USMNT saat Antoine Griezmann, Josh Sargent, dan Breel Embolo bersinar
Ada masa ketika usulan agar Cavan Sullivan menjadi starter dalam laga Major League Soccer akan mengundang keraguan.
Remaja itu, yang menandatangani kontrak profesional pertamanya pada usia 14 tahun sedikit lebih dari dua tahun lalu, kerap terlihat seusianya selama dua musim pertamanya di MLS. Namun sekarang, apakah dia pemain U-21 terbaik di kasta tertinggi Amerika Utara? Berdasarkan performa terbaru, dia mungkin sedang membangun argumen ke arah itu. Sullivan telah mencetak tiga gol dalam tiga penampilan terakhirnya dan mencatat kontribusi gol dalam lima laga beruntun. Masa depan mungkin sudah tiba.
Sullivan bukan satu-satunya cerita menarik dari Matchday 24 MLS. Di ujung lain spektrum usia, Antoine Griezmann terus menunjukkan bahwa dia masih punya banyak hal untuk ditawarkan bersama Orlando City, sementara Robert Lewandowski dan Chicago Fire selamat dari duel liar delapan gol melawan Toronto FC, dari semua tim yang ada. Lalu, tentu saja, kita juga tidak boleh lupa menyebut seorang pemenang Ballon d'Or delapan kali di South Florida.
Semua itu dan lebih banyak lagi hadir dalam edisi terbaru MLS Roundup, rangkuman mingguan tentang cerita-cerita terbesar dari pertandingan hari Sabtu.
Apakah Anda memantau Cavan, Poch?
Untuk sementara waktu, perbandingan antara Cavan Sullivan dan Freddy Adu membawa konotasi yang sama sekali keliru. Kini, Sullivan mulai disebut-sebut bersama mantan fenomena AS itu untuk alasan yang tepat.
Gol Sullivan pada menit ke-75 melawan CF Montréal memberinya 11 kontribusi gol di MLS musim ini, memecahkan rekor Adu untuk jumlah terbanyak oleh pemain berusia 16 tahun atau lebih muda dalam satu musim. Rangkaian kontribusi golnya dalam lima pertandingan beruntun juga mencetak rekor liga, dengan Sullivan menjadi pemain termuda yang pernah mencapai pencapaian tersebut. D
alam kurang lebih empat bulan, ia telah berubah dari prospek yang menghadapi pertanyaan soal apakah dirinya layak mendapat hype di tim Union yang sedang terpuruk menjadi pemain utama bagi klub yang kembali melesat ke persaingan playoff.
Sullivan kini mengoleksi tujuh gol dan 11 assist di semua kompetisi dalam 27 penampilan. Sang pemain muda merayakan gol terbarunya dengan memberi penghormatan secara bercanda kepada bintang olahraga Philadelphia yang jauh lebih senior, LeBron James, yang bergabung dengan 76ers tetangga beberapa bulan lalu. Namun, kembali ke angka-angka itu: level produktivitas seperti itu akan membuat seorang pemain di pertengahan usia 20-an dipertimbangkan untuk masuk skuad USMNT asuhan Mauricio Pochettino, dan waktunya bisa menguntungkan Sullivan. Pemusatan latihan pertama setelah Piala Dunia biasanya menjadi waktu untuk bereksperimen, ketika pelatih memanggil pemain-pemain muda yang bisa menjadi bagian dari siklus berikutnya tim. Sullivan jelas sedang membangun argumennya.
Apresiasi harus diberikan kepada dua pihak di sini: para pengambil keputusan Union dan Ryan Richter. Bradley Carnell membawa Philadelphia yang beranggaran rendah meraih Supporters' Shield musim lalu, sehingga memutus hubungan dengan pelatih asal Afrika Selatan itu bukanlah keputusan yang mudah maupun populer. Namun, pemilik dan manajemen jelas meyakini produk akademi klub pantas mendapat peran yang lebih besar di tim utama daripada yang siap diberikan Carnell, dan mereka membutuhkan seseorang yang bersedia mewujudkan visi itu.
Masuklah Richter. Tidak banyak yang diketahui tentang pelatih interim itu di luar Philadelphia sebelum penunjukannya, tetapi Union sudah melekat kuat dalam DNA-nya. Ia telah mengabdi untuk klub di beberapa level, dari pemain hingga pelatih pengembangan dan kini manajer interim. Jika Philadelphia bisa mempertahankan momentum ini, jangan kaget jika label interim itu diganti dengan sesuatu yang lebih permanen.
Griezmann tampil menentukan di momen krusial
Jangan lihat sekarang, tetapi Orlando City diam-diam telah menjadi salah satu tim terbaik di MLS dalam beberapa pekan terakhir, dan pemain DP senior Antoine Griezmann adalah salah satu alasan utamanya.
Ikon Prancis berusia 35 tahun itu mencatatkan lima gol dan tiga assist dalam delapan pertandingan, serta kembali menghadirkan momen penentu saat bermain di kandang melawan San Diego FC pada Sabtu. Setelah pemain tim nasional AS Daryl Dike melakukan sprint eksplosif untuk menyambut bola panjang dan membantu melanjutkan serangan, Justin Ellis menemukan Griezmann dengan umpan yang waktunya sempurna. Pemain Prancis itu menuntaskan sisanya, dengan tenang menceploskan satu-satunya gol dalam laga tersebut.
Kesuksesan Griezmann di Orlando benar-benar luar biasa, terutama jika melihat betapa tak terduganya Orlando mendapatkan tanda tangannya pada awal musim. Jangan lupa: Griezmann muncul dalam sebuah dokumenter tentang kunjungannya ke saudara perempuannya di New York, dikaitkan dengan Los Angeles FC selama hampir tiga tahun, dan kerap menghadiri pertandingan Miami Heat. Ia tampak jauh lebih mungkin berlabuh di dekat South Beach ketimbang di Florida Tengah, tetapi kota yang menjadi rumah bagi Disney World itu jelas tidak mengeluh.
Orlando kini berada di posisi play-in, sebuah kebangkitan dramatis bagi tim yang nyaris tak bisa melakukan apa pun dengan benar pada awal musim dan pada akhirnya memecat pelatih mereka yang sebelumnya sukses, Oscar Pareja.
Dan patut pula memikirkan nasib San Diego FC. Apakah direktur olahraga Tyler Heaps mulai menyesali keputusannya untuk berpihak kepada pelatih Mikey Varas ketimbang bintang Meksiko Hirving "Chucky" Lozano? Lozano mendapat perkenalan besar-besaran ala konser saat tiba di San Diego dan dengan cepat menjadi ikon bagi basis penggemar di kota dengan populasi Meksiko yang signifikan itu. Kini, rival regional LA Galaxy sedang menanjak bersama Lozano, sementara San Diego kesulitan menemukan kembali magi musim perdana mereka dan duduk di peringkat kedelapan, hanya unggul satu poin dari tim-tim tepat di bawah mereka.
Sargent cetak hat-trick pertama dalam kariernya dalam thriller delapan gol
Cedera telah menghalangi Josh Sargent untuk memenuhi ekspektasi besar yang menyertai kedatangannya di Toronto FC. Biaya transfernya yang mencapai $22 juta saat ini menjadikannya rekrutan termahal ketiga dalam sejarah MLS, dan angka itu bisa naik menjadi rekor liga sebesar $27 juta jika insentif tertentu terpenuhi.
Serangkaian masalah kebugaran membatasi Sargent hanya tampil 16 kali musim ini, sehingga mencegahnya mencapai level ketajaman yang sesekali ia tunjukkan bersama Norwich. Namun, pada Sabtu, ia mengingatkan semua orang tentang apa yang bisa ia lakukan.
Sang penyerang mencatatkan hat-trick pertamanya di MLS dalam laga kandang liar melawan Chicago Fire, sebuah pertandingan di mana kedua tim bermain habis-habisan dan tak satu pun layak kalah. Berhadapan langsung dengan Robert Lewandowski, yang bisa dibilang salah satu dari lima penyerang terbaik abad ini, Sargent menunjukkan kualitasnya sejak awal. Ia mengontrol bola dengan rapi di dalam kotak penalti sebelum melepaskan penyelesaian bersih untuk gol pertamanya.
Dalam pertandingan panas yang membuat Sargent dan sesama pencetak gol Maren Haile-Selassie terlibat adu fisik, Toronto dan Chicago terus saling membalas gol. Lewandowski ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-63 sebelum Derrick Etienne Jr. mencetak gol penyama kedudukan krusial pada masa injury time untuk memastikan Toronto pulang dengan satu poin.
Harapan Toronto untuk lolos ke playoff tetap tipis. Mereka hanya terpaut satu poin dari Philadelphia di peringkat kesembilan, tetapi juga berada dalam persaingan ketat yang turut melibatkan New York Red Bulls dan Atlanta United. Masih ada banyak hal yang dipertaruhkan untuk Toronto, khususnya bagi Robin Fraser. Situasi yang menguntungkan jarang berpihak kepada sang pelatih selama menangani Chivas USA, Colorado Rapids, dan kini Toronto. Toronto memiliki salah satu skuad termahal di MLS, dan meski cedera besar mengganggu sepanjang musim mereka, Fraser berada di bawah tekanan untuk memberikan hasil dengan hanya satu tahun tersisa dalam kontraknya.
Toronto masih memiliki 11 pertandingan tersisa, dan paruh pertama jadwal itu cukup berat. Di dalamnya ada dua pertemuan dengan Nashville SC, serta laga melawan Orlando City dan St. Louis City SC. Namun, paruh keduanya menghadirkan beberapa tim yang bersaing langsung dengan Toronto untuk memperebutkan tempat playoff. Hasil pada rangkaian pertandingan itu bisa terbukti krusial bagi pelatih berusia 59 tahun tersebut.
Rivalitas Amerika Selatan mencuri sorotan dari Embolo
Breel Embolo bisa dibilang merupakan rekrutan terbesar MLS setelah Piala Dunia 2026, dan ia tak butuh waktu lama untuk langsung menunjukkan pengaruhnya bagi Atlanta United.
Bintang Swiss itu dengan tenang menuntaskan penalti pada debutnya untuk memastikan hasil imbang 2-2 bagi Atlanta United melawan Inter Miami di Nu Stadium.
Embolo dikenal lewat pressing agresif dan kemampuan duel udaranya, dan ia tampil sesuai ekspektasi. Ia memenangi dua dari tiga duel udara, menciptakan dua peluang, dan turut memberi dampak dalam bertahan. Namun, semengesankan apa pun debutnya bersama Atlanta, hal itu nyaris tertutupi oleh nuansa Amerika Selatan yang mewarnai laga tersebut.
Pertandingan ini berlangsung di South Florida, tetapi pada beberapa momen rasanya seperti dimainkan di La Bombonera, Buenos Aires. Rivalitas di antara para pemain dari Argentina, Brasil, dan Paraguay terlihat jelas, dengan ketegangan dan adu mulut sepanjang pertandingan. Lionel Messi menyumbang assist untuk Casemiro, yang mencetak gol keduanya di MLS, sementara Miguel Almirón akan menyesali peluang yang ia sia-siakan. Mantan bintang Newcastle itu sebelumnya mencetak gol dalam pertandingan ini, tetapi gagal menuntaskan penalti pada menit ke-73 yang bisa mengubah hasil menjadi menguntungkan bagi Atlanta.
Seperti Toronto, Atlanta telah membangun skuad mahal dengan ekspektasi jelas untuk lolos ke postseason, meski mereka tidak mengalami masalah cedera pada level yang sama seperti Toronto. Embolo bisa menjadi katalis kebangkitan, terutama jika Atlanta United terus bermain seperti yang mereka tunjukkan saat melawan Miami.