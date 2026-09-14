Rekap MLS: Brace Sam Surridge merusak pesta Lionel Messi dan Inter Miami, sementara Cavan Sullivan kembali memukau untuk Philadelphia Union
Musim reguler MLS memasuki dua bulan terakhirnya, dan rasa urgensi mulai meningkat.
Tim-tim penantang mulai menunjukkan kredensial mereka, sementara jarak antara tim-tim yang menuju playoff dan mereka yang masih berada di luar mulai melebar.
Saat ini, tidak ada tim yang sedang sepanas Philadelphia Union, yang kini memberi Cavan Sullivan kebebasan penuh. Sebagai balasannya, ia menunjukkan bahwa pada usia yang baru menginjak 16 tahun, ia mungkin adalah pemain terbaik mereka. Remaja itu melanjutkan rangkaian kontribusi golnya yang luar biasa dengan satu lagi, kali ini gol penentu kemenangan melawan San Diego FC di America's Finest City. Di ujung lain tabel performa ada rival bebuyutan Philly, New York Red Bulls. Mereka hanya meraih kemenangan kedua dalam 10 pertandingan terakhir untuk menjaga harapan playoff mereka yang kian memudar tetap hidup.
Lalu, dalam laga yang bisa menjadi gambaran pratinjau postseason, Inter Miami dan Nashville SC tak bisa dipisahkan dalam pertandingan yang memperlihatkan, percaya atau tidak, kalimat ini memang sedang ditulis, Sam Surridge beradu langsung dengan Lionel Messi.
Namun itu bukan satu-satunya bahan pembicaraan, karena GOAL mengulas cerita-cerita terbesar akhir pekan ini dalam MLS Roundup terbaru.
Nashville kirim pesan
Selama kurang lebih 30 menit pada Sabtu, Lionel Messi dan Inter Miami kemungkinan mengira pekerjaan sudah selesai. Rodrigo De Paul menyodorkan umpan matang kepada Messi, dan pemain berusia 39 tahun itu menuntaskannya dari luar kotak penalti dalam salah satu rangkaian umpan dan gol terbaik di MLS musim ini. Selebrasi De Paul, Messi, dan Luis Suarez setelah unggul 2-1 sudah mengatakan semuanya: ini adalah laga yang sangat ingin mereka menangkan.
Namun, BJ Callaghan dan Nashville punya rencana lain.
Nashville terus menguji lini belakang rapuh tim tuan rumah, dan pada masa injury time mereka mendapatkan ganjarannya. Surridge mencetak gol keduanya pada laga itu pada menit pertama tambahan waktu, membuat total golnya menjadi 15, tertinggal empat gol di belakang Messi dalam perburuan Sepatu Emas. Miami tampil ceroboh di kotak penalti, seperti yang sudah mereka lakukan dalam beberapa tahun terakhir, di luar playoff musim lalu, dan membiarkan apa yang seharusnya menjadi tiga poin berubah menjadi satu.
Hasilnya, Nashville, yang tidak memiliki kekuatan belanja seperti Miami, kini unggul sembilan poin penuh atas Inter Miami di Wilayah Timur dan unggul delapan poin atas Vancouver Whitecaps dalam perburuan Supporters' Shield.
Anak ajaib lanjutkan laju impresifnya
Kita sudah sampai pada titik ketika jika Cavan Sullivan tidak dipanggil ke USMNT, Mauricio Pochettino harus memberi banyak penjelasan. Itulah seberapa bagus permainan bintang muda Union itu.
Kepercayaan diri sang penyerang terlihat jelas pada gol pembukanya melawan San Diego, dengan tumitnya mengarahkan bola melewati Duran Ferree lewat sentuhan cerdik di kotak penalti. Itu adalah gol yang sangat memukul untuk kebobolan pada injury time babak pertama, tetapi Sullivan belum selesai.
Gol keduanya memang tidak sebagus yang pertama, tetapi nyaris setara saat ia mengolongi Ferree untuk menuntaskan brace-nya. Lupakan menyebutnya sebagai pemain muda terbaik di MLS; dalam performa saat ini, ia mungkin termasuk di antara 20 pemain terbaik liga, terlepas dari usia.
Sementara itu, untuk San Diego FC, tekanan terhadap Mikey Varas terus meningkat. Ia secara umum dipandang sebagai salah satu pelatih muda Amerika paling cemerlang di sepakbola, tetapi penyingkirannya terhadap Hirving "Chucky" Lozano hanya bisa berhasil jika tim terus menang tanpa bintang Meksiko itu. Sebaliknya, San Diego nyaris hanya bertahan dalam persaingan playoff dan baru saja dihajar 5-0 oleh Philly. Jika mereka gagal lolos ke postseason, akan sulit bagi klub untuk terus membela manajer mereka yang sedang tertekan.
Kemenangan yang sangat dibutuhkan
Penunjukan Michael Bradley oleh New York Red Bulls disambut dengan hype besar. Dan itu memang beralasan.
Ayahnya, mantan pelatih USMNT Bob Bradley, membuka jalan baru bagi pelatih Amerika di luar negeri. Michael sendiri adalah legenda USMNT dan mendapat pujian besar atas pekerjaannya bersama tim MLS NEXT Pro milik Red Bulls, dengan menjuarai liga itu tahun lalu.
Namun, tergantung pada ekspektasi internal New York, musim pertama Bradley sebagai pelatih level senior berjalan campur aduk. Jika harapannya adalah memanfaatkan akademi, memberi kesempatan kepada para pemain muda untuk bermain, dan mengusung ethos Red Bulls, maka ya, misi tercapai. Tetapi jika ekspektasinya adalah kembali menjadi penantang setelah nyaris menjuarai semuanya pada 2024, tim ini belum menunjukkan cukup banyak hal.
Setelah hanya meraih satu kemenangan dalam sembilan pertandingan terakhir mereka, Bradley dan kolega akan menerima tiga poin dengan cara apa pun. Dan itulah yang mereka dapatkan dalam kemenangan 1-0 yang sedikit berbau keberuntungan atas Columbus Crew, berkat gol penentu pada menit ke-89 dari Ronald Donkor. Columbus menguasai 58 persen penguasaan bola dan menciptakan lebih banyak peluang, tetapi Bradley tidak akan mengeluhkan bagaimana kemenangan itu datang. Ia memang membutuhkannya.
New York tetap berada di luar posisi play-in, tertinggal dua poin dari FC Cincinnati yang sedang limbung di peringkat kesembilan
LAFC terus tampil mengecewakan
Tetap dengan tema pelatih yang berada dalam sorotan, ada satu catatan untuk Marc Dos Santos. Setelah LAFC nyaris mencapai final MLS Cup musim lalu dan menunjukkan harapan lewat duet lini serang Son Heung-min dan Denis Bouanga, sempat muncul harapan besar bahwa tim ini akan menjadi penantang utama. Itu belum terwujud, dan frustrasi terhadap Dos Santos kian meningkat, sosok yang menggantikan pelatih lama peraih MLS Cup, Steve Cherundolo.
Adilnya, tidak semuanya berjalan buruk. LAFC baru kebobolan 27 gol, jumlah paling sedikit ketiga di liga, dan pada beberapa momen telah menunjukkan dengan jelas mengapa mereka seharusnya menjadi skuad elite MLS. Namun, inkonsistensi, terutama dalam serangan yang berada di papan tengah dari segi produktivitas, menghambat mereka. Yang lebih mengkhawatirkan, Son baru mencetak lima gol dalam 24 penampilan setelah mencetak sembilan gol dalam 10 penampilan liga tahun lalu. Tim ini kesulitan mengalirkan bola ke depan, dan itu terus terbukti mahal harganya.
Semua itu kembali terlihat dalam kekalahan mengejutkan 3-0 dari Sporting Kansas City pada Sabtu. Ya, ini bukan lagi tim Kansas City yang sama yang sempat terpuruk di dasar klasemen liga sebelum mendatangkan beberapa nama besar, termasuk Andre Luiz, yang mencetak gol ke gawang LAFC. Namun bahkan dengan tambahan kekuatan itu, Sporting belum pernah menang sejak 22 Juli.
Dos Santos kemungkinan besar aman musim ini. Namun, jika lini serang yang bertalenta, dan mahal, terus melempem hingga akhir musim, klub ini bisa saja mencari arah lain tahun depan.