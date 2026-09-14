Rekap MLS: Brace Sam Surridge merusak pesta Lionel Messi dan Inter Miami, sementara Cavan Sullivan kembali memukau untuk Philadelphia Union

Musim reguler MLS memasuki dua bulan terakhirnya, dan rasa urgensi mulai meningkat.

Tim-tim penantang mulai menunjukkan kredensial mereka, sementara jarak antara tim-tim yang menuju playoff dan mereka yang masih berada di luar mulai melebar.

Saat ini, tidak ada tim yang sedang sepanas Philadelphia Union, yang kini memberi Cavan Sullivan kebebasan penuh. Sebagai balasannya, ia menunjukkan bahwa pada usia yang baru menginjak 16 tahun, ia mungkin adalah pemain terbaik mereka. Remaja itu melanjutkan rangkaian kontribusi golnya yang luar biasa dengan satu lagi, kali ini gol penentu kemenangan melawan San Diego FC di America's Finest City. Di ujung lain tabel performa ada rival bebuyutan Philly, New York Red Bulls. Mereka hanya meraih kemenangan kedua dalam 10 pertandingan terakhir untuk menjaga harapan playoff mereka yang kian memudar tetap hidup.

Lalu, dalam laga yang bisa menjadi gambaran pratinjau postseason, Inter Miami dan Nashville SC tak bisa dipisahkan dalam pertandingan yang memperlihatkan, percaya atau tidak, kalimat ini memang sedang ditulis, Sam Surridge beradu langsung dengan Lionel Messi.

Namun itu bukan satu-satunya bahan pembicaraan, karena GOAL mengulas cerita-cerita terbesar akhir pekan ini dalam MLS Roundup terbaru.