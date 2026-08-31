Rayan Cherki sedang on fire, dan setiap pertahanan di Eropa seharusnya ketakutan! Nomor 10 andalan Manchester City itu membuka musim baru dengan empat kontribusi gol dalam dua pertandingan, membantu Enzo Maresca membuat start sempurna dalam masa kepemimpinannya di Stadion Etihad.

Maresca punya tugas yang nyaris mustahil untuk memenuhi warisan Pep Guardiola, tetapi kehadiran Cherki saja sudah memberinya peluang nyata untuk kembali menjadikan City penantang gelar-gelar terbesar. Cherki adalah tipe pemain yang bisa memenangkan pertandingan seorang diri, seperti yang dirasakan Crystal Palace setelah kalah 1-4 di kandang dari City pada Jumat.

Erling Haaland membuka dan menutup pesta gol di Selhurst Park, tetapi Cherki layak mendapat sebagian besar pujian berkat dwigol briliannya di antara gol-gol pemain Norwegia itu, yang menyempurnakan penampilan memukau.

"Pada babak kedua saya mengambil lebih banyak kebebasan dan kami sangat senang dengan kemenangan besar hari ini," kata pemain internasional Prancis itu kepada kanal media City setelah pertandingan, dan kebebasan memang tepat seperti yang dibutuhkan Cherki untuk mengeluarkan seluruh potensinya. Guardiola tidak selalu memberikannya, tetapi Maresca ingin mantan pemain Lyon itu menjadi sosok maverick.

Cherki kini bisa menjadi wajah utama dari talenta langka semacam itu saat sepak bola bergerak maju tanpa Guardiola dan tanpa pengelolaan mikro yang terus-menerus atas posisi para pemain.