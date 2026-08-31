Rayan Cherki, bintang poster sempurna Manchester City untuk gerakan pemain nyentrik sepakbola era pasca-Pep Guardiola
Rayan Cherki sedang on fire, dan setiap pertahanan di Eropa seharusnya ketakutan! Nomor 10 andalan Manchester City itu membuka musim baru dengan empat kontribusi gol dalam dua pertandingan, membantu Enzo Maresca membuat start sempurna dalam masa kepemimpinannya di Stadion Etihad.
Maresca punya tugas yang nyaris mustahil untuk memenuhi warisan Pep Guardiola, tetapi kehadiran Cherki saja sudah memberinya peluang nyata untuk kembali menjadikan City penantang gelar-gelar terbesar. Cherki adalah tipe pemain yang bisa memenangkan pertandingan seorang diri, seperti yang dirasakan Crystal Palace setelah kalah 1-4 di kandang dari City pada Jumat.
Erling Haaland membuka dan menutup pesta gol di Selhurst Park, tetapi Cherki layak mendapat sebagian besar pujian berkat dwigol briliannya di antara gol-gol pemain Norwegia itu, yang menyempurnakan penampilan memukau.
"Pada babak kedua saya mengambil lebih banyak kebebasan dan kami sangat senang dengan kemenangan besar hari ini," kata pemain internasional Prancis itu kepada kanal media City setelah pertandingan, dan kebebasan memang tepat seperti yang dibutuhkan Cherki untuk mengeluarkan seluruh potensinya. Guardiola tidak selalu memberikannya, tetapi Maresca ingin mantan pemain Lyon itu menjadi sosok maverick.
Cherki kini bisa menjadi wajah utama dari talenta langka semacam itu saat sepak bola bergerak maju tanpa Guardiola dan tanpa pengelolaan mikro yang terus-menerus atas posisi para pemain.
Taman bermain Premier League
Setelah babak pertama yang membuat City frustrasi, Cherki tampil menonjol dan menjadikan Selhurst Park sebagai panggung pribadinya. Pemain berusia 23 tahun itu akhirnya meninggalkan lapangan delapan menit sebelum waktu normal berakhir setelah membukukan tiga tembakan tepat sasaran, tiga umpan kunci, tiga dribel sukses, dan total 29 kali membawa bola, dengan jarak tempuh keseluruhan 2,2 kilometer.
Palace tak punya jawaban atas kecemerlangannya, terutama dalam proses gol pertamanya. Cherki menyambar umpan Phil Foden di tepi kotak penalti lalu meliuk melewati tiga pemain, dengan bola seolah menempel di kakinya, sebelum mengecoh kiper Palace Dean Henderson dengan penyelesaian cungkil yang indah tepat saat ia tampak mulai kehilangan keseimbangan.
Ada sedikit keberuntungan dalam gol kedua Cherki karena tembakannya dari jarak 20 yard berubah arah cukup besar setelah mengenai Chris Richards sebelum masuk ke gawang, tetapi sekali lagi ia menciptakan ruang itu sendiri dan punya keberanian untuk menembak alih-alih bermain aman. Hanya dalam rentang lima menit, Cherki mengakhiri pertandingan sebagai sebuah kontes.
"Pemain yang indah"
Mantan gelandang Liverpool dan England Jamie Redknapp dibuat terpukau oleh penampilan Cherki, dan merasa terdorong untuk membandingkan pemain Prancis itu dengan dua ikon Premier League.
"Rayan Cherki melukis sebuah mahakarya," kata Redknapp kepada Sky Sports. "Itu adalah gol yang luar biasa [gol pertamanya]. Dia terasa menjadi pembeda karena gol-gol itu datang pada momen yang sangat penting. Dia memberi dampak yang begitu luar biasa pada pertandingan. Dia jenius, hal-hal yang bisa dia lakukan dengan bola benar-benar luar biasa. Tidak banyak pemain Premier League yang bisa melakukan ini. Saya rasa Eden Hazard, mungkin, bisa melakukan itu. Dia tipe pemain seperti itu, dengan pusat gravitasi rendah lalu entah bagaimana menyelundupkan bola ke sudut.
"[Georgi] Kinkladze, suporter Manchester City dari generasi lain akan mengingatnya. Dia bisa melewati orang-orang di dalam kotak telepon dan ini sangat mirip. Tetapi Cherki adalah pemain yang indah. Kami sudah membicarakan soal di mana posisinya cocok karena Enzo Maresca memang menyukai struktur. Tetapi dengan seseorang seperti Cherki, Anda harus menerima kebebasannya, Anda harus membiarkannya melakukan apa yang dia lakukan."
Itu lagi kata yang sama: 'kebebasan'. Seperti Guardiola, Maresca ingin City mendominasi penguasaan bola, tetapi dia lebih menyukai gaya yang lebih ekspansif dengan lebar permainan yang benar-benar dimanfaatkan. Pelatih asal Italia itu tidak akan mengomel kepada Cherki karena melakukan dribel meliuk-liuk atau mencoba umpan berisiko, seperti yang terkenal dilakukan Guardiola ketika dia melontarkan umpan silang 'rabona' untuk membantu gol Foden melawan Sunderland musim lalu.
Dengan kebebasan, Cherki adalah pemenang pertandingan yang tak terbendung. Tentu saja, itu tidak berhasil setiap saat, tetapi City membutuhkannya untuk membuka permainan, terutama melawan tim-tim yang puas bertahan rapat dalam blok rendah dan menyerap tekanan.
Terbebaskan
Cherki menikmati musim debut yang luar biasa di City, tetapi ada perasaan umum bahwa ia sebenarnya bisa memberi kontribusi lebih besar lagi. Guardiola menahannya, dengan hanya memberi lulusan akademi Lyon itu 19 kali menjadi starter di Premier League, dan cuma empat kali di Liga Champions.
Luar biasa bahwa Cherki mampu membukukan total gabungan 25 gol dan assist meski terus-menerus terkena rotasi dan harus mematuhi tuntutan posisi ketat dari Guardiola. Cherki dipaksa tetap melebar atau menunggu di zona tertentu; jika ia terlalu cepat bergerak ke dalam atau mengalami kesulitan, itu akan merusak skema umpan yang telah direncanakan Guardiola.
"Saya menyukai kesederhanaan karena saya belajar dari Lionel Messi bahwa saya tidak pernah membuat kesalahan dengan hal-hal sederhana," kata Guardiola ketika memarahi Cherki setelah laga melawan Sunderland. Dengan pola pikir seperti itu, Cherki tak akan pernah menjadi arsitek utama City.
Sebaliknya, langkah pertama Maresca adalah memindahkan Cherki ke area tengah di belakang Haaland. Bos baru City itu mendorongnya untuk menunjukkan magisnya di area sempit dan menjadi mesin kreativitas tim, sedangkan Guardiola ingin membatasi sentuhannya demi menjaga bentuk permainan yang kaku.
Cherki masih diharapkan bekerja tanpa lelah saat tim tidak menguasai bola, dan ia melakukan tugas dengan sangat baik dalam mengawal Adam Wharton pada kemenangan atas Palace, tetapi Maresca memberinya imbalan dengan menawarkan kepercayaan lebih besar di sepertiga akhir lapangan. Sebesar apa pun Guardiola mengangkat level permainan dengan perfeksionisme dan kepribadiannya yang eksentrik, adalah hal bagus bahwa playmaker seperti Cherki kembali berkembang saat ia tidak lagi ada, dengan Maresca mengikuti cetak biru beberapa manajer top Eropa lainnya.
Kembali jadi tren
Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, dan Lamine Yamal sama-sama diuntungkan oleh pengaturan serupa di klub masing-masing. Susunan taktik cair Luis Enrique di Paris Saint-Germain dirancang untuk menempatkan Kvaratskhelia dalam situasi satu lawan satu agar ia bisa menebar ancaman, dan ia memberi pemain Georgia itu kebebasan bergerak ke area sentral ketika bek kiri Nuno Mendes maju menyerang.
Vincent Kompany menerapkan pendekatan serupa bersama Olise di Bayern Munich, sementara Hansi Flick memberi Yamal keleluasaan menafsirkan ruang secara alami dalam sistem Barcelona yang sangat vertikal. Bersama Cherki, para pemain ini menunjukkan bagaimana individualitas mulai kembali diminati, setelah mendapat dorongan dari para pelatih mereka.
Guardiola menginginkan kontrol setiap saat, dan jelas filosofinya sangat efektif di Barca, Bayern, dan City. Masalahnya, hal itu memicu upaya peniruan di seluruh Eropa, dan pada gilirannya, melenyapkan para pemain berjiwa bebas yang bisa membawa begitu banyak kegembiraan.
Semoga saja, kita kini melihat lebih banyak dari mereka kembali tampil ke permukaan. Performa eksplosif Cherki menegaskan fakta bahwa sepak bola berada dalam bentuk terbaiknya ketika disajikan sebagai sebuah seni, bukan proses mekanis. Terlepas dari apa yang mungkin diyakini Guardiola, masih mungkin untuk menjadi seorang penghibur dan pemain tim.