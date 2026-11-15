Christian Pulisic kembali membela timnas Amerika Serikat dengan mencetak dua gol saat tim asuhan Mauricio Pochettino melesakkan lima gol pada babak kedua untuk menghajar Haiti 6-0 di Nu Stadium, Sabtu.
Gol pembuka Auston Trusty pada menit ke-10 menjadi pembeda kedua tim saat turun minum. Haiti sempat mengancam untuk menyamakan kedudukan dan memaksa Diego Kochen melakukan penyelamatan penting. Namun, Amerika Serikat menjauh setelah jeda. Julian Hall menggandakan keunggulan sebelum Pulisic mencetak dua gol dalam waktu berdekatan. Weston McKennie dan pemain pengganti Folarin Balogun melengkapi pesta gol tersebut.
Hasil itu membuat Amerika Serikat memegang kendali menjelang leg kedua di Cincinnati, Selasa, yang akan menjadi pertandingan terakhir Pochettino sebagai pelatih sebelum pindah ke Manchester United.