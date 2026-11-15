Diego Kochen - 7/10

Melakukan penyelamatan penting pada babak pertama untuk menggagalkan peluang Danley Jean Jacques saat AS baru unggul satu gol. Keputusan offside menyelamatkannya setelah ia salah mengantisipasi situasi pada babak kedua. Ia mengakhiri laga tanpa kebobolan, meski penampilannya menunjukkan bahwa kiper muda itu masih memiliki beberapa hal yang perlu dibenahi.

Auston Trusty - 8/10

Membuka keunggulan lewat penyelesaian apik di tiang jauh dari tendangan bebas Sebastian Berhalter. Gol cepat dan keberhasilan menjaga gawang tetap tanpa kebobolan membuat bek Celtic itu menjalani malam yang produktif.

Chris Richards - 7/10

Kesalahannya pada awal laga memaksa Kochen melakukan penyelamatan. Belakangan, ia membuat blok penting untuk menggagalkan peluang Lenny Joseph ketika Haiti mengancam sebelum turun minum. Ia membantu timnya tidak kebobolan, meski pertahanan AS beberapa kali masih perlu berbenah.

Antonee Robinson - 8/10

Mengirim umpan silang untuk gol Hall, yang menjadi gol tambahan yang dibutuhkan AS pada babak kedua. Ia mendapat kartu kuning pada awal laga tetapi bermain penuh, dengan kontribusinya dalam menyerang membantu mengubah keunggulan tipis menjadi keunggulan yang nyaman.

Alex Freeman - 7/10

Mencatatkan assist lewat operannya untuk gol kedua Pulisic, yang dicetak sang penyerang dari luar kotak penalti. Kedua bek sayap AS berkontribusi dalam terciptanya gol, dengan Freeman memainkan perannya ketika pertandingan menjadi lebih terbuka setelah turun minum.