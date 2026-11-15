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Haiti v United States - CONCACAF Nations League QuarterfinalGetty Images Sport

Rating pemain timnas Amerika Serikat vs Haiti: Christian Pulisic dan Julian Hall bersinar dalam kemenangan telak dengan enam gol

Christian Pulisic mencetak dua gol dan Julian Hall melanjutkan awal kiprahnya yang impresif di sepak bola internasional saat timnas putra AS mengalahkan Haiti 6-0 di Miami.

Staff Writer
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  • Christian Pulisic kembali memperkuat timnas Amerika Serikat dan mencetak dua gol saat tim asuhan Mauricio Pochettino mencetak lima gol pada babak kedua untuk melibas Haiti 6-0 di Nu Stadium, Sabtu.

    Gol pembuka Auston Trusty pada menit ke-10 menjadi pembeda saat turun minum. Haiti sempat mengancam untuk menyamakan kedudukan dan memaksa Diego Kochen melakukan penyelamatan penting. Namun, Amerika Serikat menjauh setelah jeda. Julian Hall menggandakan keunggulan sebelum Pulisic mencetak dua gol dalam waktu berdekatan. Weston McKennie dan pemain pengganti Folarin Balogun melengkapi kemenangan tersebut.

    Hasil ini membuat Amerika Serikat memegang kendali menjelang leg kedua di Cincinnati pada Selasa, yang akan menjadi pertandingan terakhir Pochettino sebagai pelatih sebelum pindah ke Manchester United.

  • Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Trusty membuka skor saat timnas putra Amerika Serikat mencetak enam gol tanpa kebobolan melawan Haiti.

    Diego Kochen - 7/10

    Melakukan penyelamatan penting pada babak pertama untuk menggagalkan Danley Jean Jacques saat Amerika Serikat baru unggul satu gol. Keputusan offside menyelamatkannya setelah ia salah menilai situasi pada babak kedua. Menuntaskan pertandingan tanpa kebobolan, meski ada beberapa momen yang menunjukkan bahwa kiper muda ini masih memiliki hal-hal yang perlu diperbaiki.

    Auston Trusty - 8/10

    Membuka keunggulan dengan penyelesaian apik di tiang jauh setelah menerima tendangan bebas Sebastian Berhalter. Gol cepat dan catatan tanpa kebobolan menjadikan malam yang produktif bagi bek Celtic tersebut.

    Chris Richards - 7/10

    Kesalahannya pada awal laga membuat Kochen harus melakukan penyelamatan. Kemudian melakukan blok penting untuk menggagalkan Lenny Joseph ketika Haiti mengancam menjelang jeda. Turut membantu tim menjaga gawang tetap tanpa kebobolan, meski pertahanan Amerika Serikat sempat menunjukkan beberapa hal yang perlu dibenahi.

    Antonee Robinson - 8/10

    Mengirim umpan silang untuk gol Hall, memberi Amerika Serikat gol tambahan yang mereka butuhkan pada babak kedua. Menerima kartu kuning pada awal laga tetapi bermain penuh, dengan kontribusinya dalam menyerang membantu mengubah keunggulan tipis menjadi keunggulan yang nyaman.

    Alex Freeman - 7/10

    Mencatatkan assist lewat umpan untuk gol kedua Pulisic, yang dicetak sang penyerang dari luar kotak penalti. Kedua bek sayap Amerika Serikat berkontribusi dalam terciptanya gol, dan Freeman memainkan perannya ketika laga menjadi lebih terbuka setelah jeda.

  • Lini tengah

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Umpan Berhalter dari situasi bola mati terus menjadi aset yang sangat berharga bagi timnas Amerika Serikat.

    Tyler Adams - 7/10

    Menjadi kapten tim dan menghadirkan kekuatan fisik di lini tengah. Ia juga mencoba mencetak gol sebelum jeda lewat tembakan yang melambung di atas mistar saat AS memburu gol kedua.

    Sebastian Berhalter - 6/10

    Umpannya dari tendangan bebas menghasilkan gol pembuka Trusty, sekaligus sejak awal menunjukkan nilainya dalam situasi bola mati. Ia menerima kartu kuning sebelum jeda dan diganti pada menit ke-66, setelah menyumbang assist yang mengawali perolehan gol AS.

  • Penyerang

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Pulisic menandai kembalinya ke timnas AS dengan mencetak dua gol dalam waktu singkat, membantu timnya memegang kendali penuh atas laga perempat-final.

    Weston McKennie - 8/10

    Menandai penampilan pertamanya bersama USMNT sejak Piala Dunia dengan gol, menyundul umpan Tillman untuk mencetak gol kelima pada menit ke-68. Ancamannya di kotak penalti memberi Amerika Serikat cara lain untuk mencetak gol sebelum ia ditarik keluar menjelang akhir pertandingan.

    Malik Tillman - 9/10

    Mencatatkan dua assist, memberi umpan kepada McKennie untuk gol kelima sebelum mengirim Balogun mencetak gol keenam. Kontribusinya datang dari situasi bola mati dan permainan terbuka, membantu AS mengubah keunggulan nyaman menjadi kemenangan telak.

    Christian Pulisic - 9/10

    Mendapatkan penalti dan mengeksekusinya pada menit ke-62, lalu mencetak gol dari luar kotak penalti semenit kemudian. Dua penyelesaian menentukan dalam penampilan pertamanya bersama tim nasional sejak Piala Dunia. Gol keduanya membawa AS unggul 4-0 dan membuat Haiti menghadapi setengah jam terakhir yang berat.

    Julian Hall - 8/10

    Melanjutkan awal impresifnya di sepak bola internasional dengan gol keempat dalam lima penampilan, menuntaskan umpan silang Robinson untuk menggandakan keunggulan. Umpan tumit cerdiknya juga membantu membangun serangan yang berujung pada penalti untuk Pulisic. Kembali tampil produktif sebelum ditarik keluar pada menit ke-66.

  • Pemain Cadangan dan Manajer

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Folarin Balogun masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol penutup dalam pertandingan kedua terakhir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat.

    Folarin Balogun - 7/10

    Masuk pada menit ke-66 dan mencetak gol terakhir pada menit ke-82 setelah menerima umpan Tillman. Sebelumnya, golnya sempat dianulir, tetapi ia tetap meninggalkan jejak dalam pertandingan lewat gol keenam AS.

    Bryan Reynolds - 6/10

    Masuk bersama Balogun pada menit ke-66 saat AS sudah unggul 4-0. Bermain hingga laga usai ketika AS menambah dua gol dan mempertahankan gawangnya tanpa kebobolan.

    Adri Mehmeti - 6/10

    Turut berperan dalam gol terakhir tak lama setelah masuk pada menit ke-81. Ia merebut bola sebelum Tillman memberikan umpan kepada Balogun. Tampil singkat, tetapi memberikan kontribusi nyata terhadap skor akhir.

    Mathis Albert - 6/10

    Menggantikan Pulisic pada menit ke-81 ketika hasil pertandingan sudah ditentukan. Waktunya terbatas untuk memengaruhi jalannya laga.

    Justin Ellis - N/A

    Menggantikan Tillman pada menit ke-86. Waktunya terlalu singkat untuk dinilai secara berarti.

    Mauricio Pochettino - 9/10

    Keputusannya menurunkan Hall sejak awal terbayar dengan sebuah gol, sementara Balogun juga mencetak gol setelah masuk dari bangku cadangan. Lima gol pada babak kedua memberi Pochettino kemenangan meyakinkan dalam pertandingan kedua terakhirnya sebagai pelatih, sekaligus keunggulan besar menjelang laga perpisahannya di Cincinnati.