Diego Kochen - 7/10

Melakukan penyelamatan penting pada babak pertama untuk menggagalkan Danley Jean Jacques saat Amerika Serikat baru unggul satu gol. Keputusan offside menyelamatkannya setelah ia salah menilai situasi pada babak kedua. Menuntaskan pertandingan tanpa kebobolan, meski ada beberapa momen yang menunjukkan bahwa kiper muda ini masih memiliki hal-hal yang perlu diperbaiki.

Auston Trusty - 8/10

Membuka keunggulan dengan penyelesaian apik di tiang jauh setelah menerima tendangan bebas Sebastian Berhalter. Gol cepat dan catatan tanpa kebobolan menjadikan malam yang produktif bagi bek Celtic tersebut.

Chris Richards - 7/10

Kesalahannya pada awal laga membuat Kochen harus melakukan penyelamatan. Kemudian melakukan blok penting untuk menggagalkan Lenny Joseph ketika Haiti mengancam menjelang jeda. Turut membantu tim menjaga gawang tetap tanpa kebobolan, meski pertahanan Amerika Serikat sempat menunjukkan beberapa hal yang perlu dibenahi.

Antonee Robinson - 8/10

Mengirim umpan silang untuk gol Hall, memberi Amerika Serikat gol tambahan yang mereka butuhkan pada babak kedua. Menerima kartu kuning pada awal laga tetapi bermain penuh, dengan kontribusinya dalam menyerang membantu mengubah keunggulan tipis menjadi keunggulan yang nyaman.

Alex Freeman - 7/10

Mencatatkan assist lewat umpan untuk gol kedua Pulisic, yang dicetak sang penyerang dari luar kotak penalti. Kedua bek sayap Amerika Serikat berkontribusi dalam terciptanya gol, dan Freeman memainkan perannya ketika laga menjadi lebih terbuka setelah jeda.