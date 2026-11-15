Christian Pulisic kembali memperkuat timnas Amerika Serikat dan mencetak dua gol saat tim asuhan Mauricio Pochettino mencetak lima gol pada babak kedua untuk melibas Haiti 6-0 di Nu Stadium, Sabtu.
Gol pembuka Auston Trusty pada menit ke-10 menjadi pembeda saat turun minum. Haiti sempat mengancam untuk menyamakan kedudukan dan memaksa Diego Kochen melakukan penyelamatan penting. Namun, Amerika Serikat menjauh setelah jeda. Julian Hall menggandakan keunggulan sebelum Pulisic mencetak dua gol dalam waktu berdekatan. Weston McKennie dan pemain pengganti Folarin Balogun melengkapi kemenangan tersebut.
Hasil ini membuat Amerika Serikat memegang kendali menjelang leg kedua di Cincinnati pada Selasa, yang akan menjadi pertandingan terakhir Pochettino sebagai pelatih sebelum pindah ke Manchester United.