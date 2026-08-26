'Rasanya seperti saya berada di rumah' - legenda USMNT Jozy Altidore tentang ikatannya dengan Liga MX, pertumbuhan MLS, dan rivalitas Leagues Cup yang terus berkembang
Beberapa kenangan masa kecil terbaik Jozy Altidore datang saat menyaksikan sepakbola Meksiko.
Ia ingat menonton para bintang besar Liga MX saling berhadapan, duduk bersama ayahnya ketika para komentator Telemundo heboh bahkan setelah gol yang paling biasa sekalipun. Anak yang lahir dari imigran Haiti di New Jersey dan dibesarkan di South Florida itu, yang kemudian menjadi pahlawan USMNT, merasa kecintaannya pada sepakbola benar-benar berkembang lewat permainan dari selatan perbatasan.
Kecintaan pada sepakbola Meksiko itu menambah lapisan lain dalam kisah Altidore. Ia kemudian mencetak 42 gol untuk USMNT, yang pertama di antaranya terjadi melawan Meksiko, sambil merasakan langsung salah satu rivalitas paling sengit di CONCACAF.
Namun, hubungan Altidore dengan Liga MX lebih dalam daripada sekadar menontonnya saat kecil. Ia juga pernah bermain di sana, bergabung dengan Puebla dengan status pinjaman pada tahun-tahun terakhir kariernya. Riwayat itu berarti bahwa ketika ia menilai lanskap sepakbola Amerika Utara, khususnya Leagues Cup, kompetisi yang mempertemukan MLS melawan tim-tim terbaik Liga MX, ia membawa perspektif yang lebih seimbang dibanding kebanyakan orang.
"Saya pikir itu cukup berimbang. Saya pikir itu menegaskan gagasan tentang keseimbangan kompetitif yang sering kami bicarakan ketika membahas Liga MX dan MLS. Dan saya pikir pada waktu-waktu tertentu di masa lalu, itu sempat condong dalam hal siapa yang berada di atas, tetapi sekarang kami melihat begitu banyak transfer, tim-tim yang saling bertukar pemain," kata Altidore kepada GOAL. "Chicago Fire mengirim striker mereka ke Monterrey. Itu menunjukkan kualitas MLS dan kemajuan yang mereka buat dalam beberapa tahun terakhir, dan juga keseimbangan kompetitif di Meksiko; tim-tim di sana terus ingin mengeluarkan uang, ingin menjadi lebih baik."
Sosok berpengaruh di kancah internasional
Belakangan ini, hidup Altidore sebagian besar berkaitan dengan Leagues Cup. Edisi kompetisi kali ini begitu menarik dan, sejujurnya, berada di situasi yang cukup genting. Keempat semifinalis pada 2025 adalah klub-klub MLS. Dan meski setiap laga perempat final ditentukan dengan selisih satu gol atau lewat adu penalti, tim-tim Amerika memegang keunggulan yang jelas. Mereka memang, ya, lebih baik.
Namun tahun ini situasinya terlihat berbeda. Kontestan perempat final terbagi rata, tetapi klub-klub Liga MX menghajar beberapa tim terbaik MLS pada Fase Satu. Untuk tahun kedua secara beruntun, klub-klub hanya menghadapi lawan dari liga lain pada fase pembuka. Hasilnya jauh dari menggembirakan bagi MLS. Inter Miami, Charlotte, FC Cincinnati, Nashville, dan Vancouver, yang semuanya dianggap sebagai kandidat juara MLS Cup, gagal mencapai fase gugur. Sementara itu, tim-tim terkuat Liga MX melaju.
"Ini adalah edisi yang sangat bagus tahun ini, jadi saya sangat antusias melihat seluruh antusiasme seputar Leagues Cup dan seputar sepakbola di Amerika Serikat," katanya.
Namun, bagi Altidore, pelajaran terbesar adalah perubahan. Ia tumbuh pada era ketika Liga MX dan sepakbola Meksiko secara umum merupakan kekuatan yang lebih unggul. Tim nasional putra Amerika Serikat miliknya mungkin mampu bersaing di turnamen-turnamen besar, dan menjuarai Gold Cup tidak lama sebelum Altidore menjalani debutnya. Namun ia merasakan naik turunnya kualitas. Ia hanya sekali berada dalam skuad pemenang Gold Cup, dan dua kali finis sebagai runner-up. Dulu, rivalitas ini mencerminkan hal tersebut, yang terbaik dari Meksiko melawan yang terbaik dari Amerika Serikat. Rivalitas itu dulu merupakan perpanjangan dari pertarungan tim nasional, yang terbaik dari Meksiko melawan yang terbaik dari Amerika Serikat. Kini, di level klub, rivalitas itu dibentuk oleh skuad yang jauh lebih internasional.
"Pada awal MLS, Anda akan mengatakan ada lebih banyak pemain Amerika, dan saya rasa sekarang Inter Miami adalah contoh yang bagus, bukan? Itu adalah tim yang dipenuhi talenta Amerika Selatan, talenta Eropa. Saya rasa Anda bisa melihat daftar tim dan menyebut beberapa tim seperti itu, Chicago Fire, LAFC. Sekarang ada banyak sekali tim yang punya semacam pengaruh internasional. Jadi saya rasa rivalitas ini telah berkembang lebih ke level liga ketimbang hanya rivalitas tipe AS-Meksiko," katanya.
'Apa yang Anda lakukan, dari pekan ke pekan?'
Namun, USMNT tetap menjadi fokus utama bagi Altidore. Ia tampil 115 kali untuk Amerika Serikat, mencetak 42 gol, dan mengenakan seragam tim di dua Piala Dunia. Hanya sedikit pemain internasional Amerika Serikat yang bisa membanggakan karier di Eropa yang lebih impresif daripada Altidore, yang bermain untuk lima klub berbeda di seberang Atlantik dalam kurun hampir satu dekade.
Meski begitu, tahun-tahun paling produktifnya justru datang di MLS. Altidore bergabung dengan rekan setimnya di USMNT, Michael Bradley, di Toronto pada 2015. Duet itu memenangi MLS Cup bersama dan dua kali finis sebagai runner-up. Saat itu, ada keraguan apakah pemain MLS cukup bagus untuk tim nasional, mengingat munculnya banyak talenta di Eropa.
Namun kini, sejak pensiunnya Altidore, USMNT justru bergerak ke arah sebaliknya. Pelatih Mauricio Pochettino menegaskan dengan sangat jelas dalam konferensi pers perkenalannya bahwa ia ingin memanfaatkan talenta domestik. Delapan pemain MLS masuk ke skuad 26 pemainnya untuk Piala Dunia. Sejumlah talenta binaan MLS juga turut disertakan. Ini menjadi bukti konsep tersebut berhasil. Pada dasarnya, liganya tidak terlalu penting, selama Anda tampil bagus.
"Saya sangat percaya bahwa tempat Anda bermain tidak selalu penting... Yang penting adalah bagaimana performa Anda saat berada di sana. Di MLS pun sama saja. Saya rasa para pemain benar-benar harus menuntut diri mereka sendiri dan berkata, 'hei, tidak cukup hanya punya kontrak yang bagus. Apa yang Anda lakukan dari pekan ke pekan?'" kata Altidore.
Namun pada saat yang sama, Altidore juga mendorong agar jalur dari MLS ke Eropa terus berkembang.
"Saya suka contoh dari beberapa pemain muda. Anda melihat [Zavier] Gozo pindah dari Real Salt Lake ke Crystal Palace dengan nilai transfer besar, dan saya senang melihat itu karena saya melihat seorang anak muda yang dari pekan ke pekan tidak puas dengan posisinya saat itu. Ia ingin mendorong batas. Ia ingin memperkenalkan dirinya kepada dunia," ujarnya.
Jika lebih banyak hal seperti itu terjadi, USMNT akan berada dalam posisi yang sangat baik.
"Begitulah caranya Anda memiliki liga yang sangat bagus, ketika Anda punya, Anda tahu, 10,15, 20 pemain tipe seperti itu?" kata Altidore.
“Bakat mereka datang dan bermain di sini”
Itu masih bisa terjadi, kalaupun hanya karena liga tersebut telah berkembang pesat sejak terakhir kali Altidore menendang bola di sana pada 2023. Masuknya talenta menjadi bagian besar dari perkembangan itu.
"Saya kira sekarang ada tiga atau empat kali lebih banyak transfer pemain dari liga Italia, Premier League. Anda melihat beberapa liga terbaik di dunia, para talenta mereka datang dan bermain di sini, dan saya pikir secara keseluruhan itu menaikkan standar," katanya.
Tanpa diragukan lagi, Messi turut membantu. Namun, menurut Altidore, daya tarik yang dibawanya jauh lebih berharga daripada dirinya sebagai talenta individu.
"MLS sekarang pada dasarnya punya bintang dari seluruh dunia. Casemiro, misalnya, adalah transfer yang sangat menarik bagi saya, melihat dia pindah ke Inter Miami. Tetapi itu jelas menunjukkan bahwa dia ingin bermain bersama dan merasakan seperti apa bermain dengan Messi. Namun, ini juga banyak berbicara tentang liga ini bahwa para pemain tersebut kini datang tanpa banyak berpikir, bersedia dan ingin datang bermain di MLS," katanya.
Tentu saja, MLS hanya bisa terus berkembang. Ada pembicaraan bahwa perubahan signifikan pada aturan roster akan segera datang, yang akan memungkinkan tim membelanjakan dana dengan sedikit lebih leluasa. Peralihan ke kalender musim gugur-musim semi ala Eropa, yang dijadwalkan untuk musim 2027-28, bisa menjadi pertanda perubahan besar.
Altidore belum sepenuhnya yakin.
"Ini sedikit soal untung-rugi karena saya memang menyukai pengawasan terhadap pengeluaran dalam beberapa hal. Di sisi lain, bisakah kita sedikit melonggarkan batas pengeluaran agar memberi pemilik dan tim sedikit ruang gerak lebih untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik," katanya.
'Saya diterima dengan tangan terbuka'
Altidore, dalam satu hal, mendobrak kebiasaan. Saat itu ia sudah membangun karier MLS yang penuh prestasi. Ia dua kali terpilih sebagai All-Star dan memenangi MLS Cup, Supporters’ Shield, serta tiga Canadian Championship bersama Toronto. Namun pada tahun-tahun terakhir kariernya, ia akhirnya pergi ke selatan perbatasan.
Sebenarnya, ia bisa saja pergi lebih awal. Pada 2018, Club America dan Tigres melakukan pendekatan serius untuk merekrutnya. Altidore menolak, terutama karena keluarganya sudah menetap di Toronto dan ia sedang bersaing untuk memenangi MLS Cup. Namun ketika kesempatan lain datang sekitar empat tahun kemudian, perasaan membawanya ke level tertinggi sepak bola Meksiko. Ia menandatangani kesepakatan peminjaman ke Puebla, mewujudkan semacam impian masa kecil.
"Saya selalu memikirkannya, dan setelah pernah bermain di Eropa, saya selalu penasaran seperti apa rasanya bermain di Liga MX karena saya tumbuh dengan menonton Liga MX bersama ayah saya. Itu adalah beberapa tontonan sepak bola pertama yang bisa kami nikmati saat tinggal di South Florida," katanya.
Ia jelas bukan pemain Amerika terkemuka pertama yang bermain di Liga MX; Marcelo Balboa, DaMarcus Beasley, dan Landon Donovan semuanya pernah bermain di sana. Namun, hanya sedikit yang datang dengan keterkaitan khusus seperti Altidore dengan sepak bola Meksiko. Kepindahan ke sana tetap menghadirkan risiko, terutama karena adanya rivalitas antara Amerika Serikat dan Meksiko.
"Saya jelas sempat skeptis soal [pindah ke Meksiko]. Orang tua saya juga, dalam satu sisi, sangat khawatir soal itu karena rivalitas tersebut. Tapi, sungguh, ketika saya bilang saya disambut dengan tangan terbuka, itu masih meremehkan. Sambutannya luar biasa hangat, dari rekan-rekan setim saya sampai staf hingga orang-orang yang saya temui di hotel atau di jalan," kata Altidore.
Faktanya, kini ia menyesal tidak pindah saat masih berada di puncak performanya.
"Bagi saya, rasanya seperti berada di rumah. Saya benar-benar sangat menyukainya. Itu salah satu hal yang selalu saya pikirkan kembali, dan saya selalu bertanya, 'bagaimana kalau saya pergi ke sana sedikit lebih awal?' karena saya pikir saya akan menikmatinya," katanya.
'Apa pun bisa terjadi'
Hal itu membuat Altidore punya kapasitas unik untuk mengomentari Leagues Cup. Ia sudah tidak bermain secara profesional selama lebih dari tiga tahun, tetapi ia tahu apa artinya bersaing di kedua sisi jurang pemisah itu. Dan bahkan ketika pertandingan digelar di stadion MLS, keuntungan bermain di kandang bisa menjadi hal yang rumit. Pendukung Club America, khususnya, jumlahnya melebihi suporter Portland Timbers dalam laga Fase Satu di Providence Park pada awal bulan ini, yang sangat membuat Kristoffer Velde dari Portland kesal.
Altidore tidak terkejut dengan jumlah penonton itu.
“Dengan tim seperti Club America, yang di belahan dunia ini jelas merupakan tim terbesar, dengan dukungan jutaan orang di seluruh negeri, itu tidak mengejutkan,” kata Altidore. “Sulit ketika Anda menghadapi beberapa tim terbesar di benua ini.”
Dua perempat final pertama pada Selasa hanya semakin menguatkan posisi Liga MX. Monterrey menyingkirkan Chicago dengan skor 2-1, dengan gol spektakuler Orbelín Pineda pada menit ke-83 mengakhiri langkah Fire setelah Philip Zinckernagel sempat menyamakan kedudukan. Duel yang dinantikan antara Robert Lewandowski dan mantan striker Chicago Hugo Cuypers tidak pernah benar-benar memanas: Lewandowski gagal mencatatkan satu tembakan pun, sementara Cuypers mendapatkan penalti di babak pertama yang membentur tiang setelah dieksekusi Lucas Ocampos.
Lolosnya León jauh lebih meyakinkan. Diber Cambindo mencetak dua gol, dan Sebastián Vegas menambah satu gol lain dalam kemenangan 3-0 atas Real Salt Lake, memastikan Liga MX merebut dua tempat pertama di semifinal. Keseimbangannya bisa makin bergeser pada Rabu. Monterrey akan menghadapi pemenang Club America kontra Columbus, sedangkan León akan bertemu Toluca atau Austin.
Sebelum perempat final, Altidore melihat lapangan persaingan tanpa favorit yang jelas. Dua pertandingan dengan kontras pada Selasa hanya semakin menegaskan ketidakpastian yang menurutnya membuat kompetisi ini begitu menarik.
“Ada empat atau lima tim di mana apa pun bisa terjadi, dan saya pikir itu sangat menarik karena menghadirkan hiburan yang luar biasa, sepakbola level tinggi, dan saya menantikan untuk menontonnya,” ujarnya.