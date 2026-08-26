Beberapa kenangan masa kecil terbaik Jozy Altidore datang saat menyaksikan sepakbola Meksiko.

Ia ingat menonton para bintang besar Liga MX saling berhadapan, duduk bersama ayahnya ketika para komentator Telemundo heboh bahkan setelah gol yang paling biasa sekalipun. Anak yang lahir dari imigran Haiti di New Jersey dan dibesarkan di South Florida itu, yang kemudian menjadi pahlawan USMNT, merasa kecintaannya pada sepakbola benar-benar berkembang lewat permainan dari selatan perbatasan.

Kecintaan pada sepakbola Meksiko itu menambah lapisan lain dalam kisah Altidore. Ia kemudian mencetak 42 gol untuk USMNT, yang pertama di antaranya terjadi melawan Meksiko, sambil merasakan langsung salah satu rivalitas paling sengit di CONCACAF.

Namun, hubungan Altidore dengan Liga MX lebih dalam daripada sekadar menontonnya saat kecil. Ia juga pernah bermain di sana, bergabung dengan Puebla dengan status pinjaman pada tahun-tahun terakhir kariernya. Riwayat itu berarti bahwa ketika ia menilai lanskap sepakbola Amerika Utara, khususnya Leagues Cup, kompetisi yang mempertemukan MLS melawan tim-tim terbaik Liga MX, ia membawa perspektif yang lebih seimbang dibanding kebanyakan orang.

"Saya pikir itu cukup berimbang. Saya pikir itu menegaskan gagasan tentang keseimbangan kompetitif yang sering kami bicarakan ketika membahas Liga MX dan MLS. Dan saya pikir pada waktu-waktu tertentu di masa lalu, itu sempat condong dalam hal siapa yang berada di atas, tetapi sekarang kami melihat begitu banyak transfer, tim-tim yang saling bertukar pemain," kata Altidore kepada GOAL. "Chicago Fire mengirim striker mereka ke Monterrey. Itu menunjukkan kualitas MLS dan kemajuan yang mereka buat dalam beberapa tahun terakhir, dan juga keseimbangan kompetitif di Meksiko; tim-tim di sana terus ingin mengeluarkan uang, ingin menjadi lebih baik."