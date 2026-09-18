Barcelona menghabiskan seluruh musim panas untuk memburu satu sosok: Julian Alvarez. Penyerang Atletico Madrid dan Argentina itu diidentifikasi sebagai pengganti ideal Robert Lewandowski jauh sebelum bintang Polandia tersebut meninggalkan Camp Nou, dan kebutuhan Barca akan penyerang nomor 9 baru meningkat ketika Ferran Torres merampungkan transfer ke Paris Saint-Germain.

Tawaran resmi senilai lebih dari €100 juta diajukan kepada Atletico, seperti dikonfirmasi presiden Blaugrana Joan Laporta, tetapi langsung ditolak. Atletico menolak menjual Alvarez kepada rival sengit mereka, dan bahkan menuduh Barca mencoba melakukan pendekatan ilegal, dengan melayangkan keluhan resmi kepada FIFA dan Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF).

Terlepas dari laporan bahwa Alvarez sangat ingin bergabung dengan Barca dan secara terbuka menyatakan keinginan untuk meninggalkan Atletico, ia masih terdaftar di Metropolitano setelah tenggat 1 September. Anggapan bahwa saga yang tidak membuahkan hasil itu akan membuat juara bertahan LaLiga berada dalam posisi lebih lemah, bagaimanapun, dengan cepat terpatahkan.

Tim asuhan Hansi Flick telah memenangi masing-masing dari tujuh pertandingan pertama mereka di semua kompetisi pada kampanye 2026-27, dengan mencetak total 33 gol yang luar biasa. Mereka memainkan sepak bola yang begitu memikat sehingga tak seorang pun mampu mengatasinya, dan nama Alvarez sudah dilupakan.

Pada akhirnya, solusi untuk masalah nomor 9 Barca ada tepat di depan mata Flick; Raphinha melangkah maju untuk memimpin laju mereka, mengeluarkan sisi Ronaldo Nazario dalam dirinya untuk menjadi pemain yang paling ditakuti di benua ini.