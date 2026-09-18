Raphinha tanpa henti menyalurkan R9 di Barcelona setelah pindah ke posisi penyerang tengah
Barcelona menghabiskan seluruh musim panas untuk memburu satu sosok: Julian Alvarez. Penyerang Atletico Madrid dan Argentina itu diidentifikasi sebagai pengganti ideal Robert Lewandowski jauh sebelum bintang Polandia tersebut meninggalkan Camp Nou, dan kebutuhan Barca akan penyerang nomor 9 baru meningkat ketika Ferran Torres merampungkan transfer ke Paris Saint-Germain.
Tawaran resmi senilai lebih dari €100 juta diajukan kepada Atletico, seperti dikonfirmasi presiden Blaugrana Joan Laporta, tetapi langsung ditolak. Atletico menolak menjual Alvarez kepada rival sengit mereka, dan bahkan menuduh Barca mencoba melakukan pendekatan ilegal, dengan melayangkan keluhan resmi kepada FIFA dan Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF).
Terlepas dari laporan bahwa Alvarez sangat ingin bergabung dengan Barca dan secara terbuka menyatakan keinginan untuk meninggalkan Atletico, ia masih terdaftar di Metropolitano setelah tenggat 1 September. Anggapan bahwa saga yang tidak membuahkan hasil itu akan membuat juara bertahan LaLiga berada dalam posisi lebih lemah, bagaimanapun, dengan cepat terpatahkan.
Tim asuhan Hansi Flick telah memenangi masing-masing dari tujuh pertandingan pertama mereka di semua kompetisi pada kampanye 2026-27, dengan mencetak total 33 gol yang luar biasa. Mereka memainkan sepak bola yang begitu memikat sehingga tak seorang pun mampu mengatasinya, dan nama Alvarez sudah dilupakan.
Pada akhirnya, solusi untuk masalah nomor 9 Barca ada tepat di depan mata Flick; Raphinha melangkah maju untuk memimpin laju mereka, mengeluarkan sisi Ronaldo Nazario dalam dirinya untuk menjadi pemain yang paling ditakuti di benua ini.
Penampilan kelas master di Liga Champions
Raphinha sebagian besar bermain sebagai sayap kiri di bawah asuhan Flick, dan bernasib kurang baik karena gagal meraih Ballon d'Or setelah menjalani kampanye 2024-25 yang luar biasa dengan catatan 60 kontribusi gol. Namun, jumlah itu turun menjadi 29 pada musim lalu, karena mantan bintang Leeds United tersebut harus menepi selama total 125 hari akibat cedera hamstring berkepanjangan yang pada akhirnya juga merusak Piala Dunia miliknya.
Meski tetap menentukan saat tersedia, Raphinha bahkan tidak masuk dalam daftar 30 nominasi Ballon d'Or tahun ini, sesuatu yang tidak diterima dengan baik oleh Flick. “Dia (Raphinha) terlalu bagus untuk tidak berada dalam daftar itu, tetapi kami tidak bisa mengubahnya,” kata bos Barca tersebut dengan penuh keyakinan setelah melihat pemain Brasil itu memulai musim baru dengan sangat gemilang dalam peran sentral.
Komentar Flick itu datang langsung setelah Raphinha mencetak dua gol brilian dalam laga pembuka Liga Champions Barca melawan Feyenoord. Gol pertamanya begitu indah, ketika ia melewati satu bek untuk menyambut umpan Lamine Yamal yang sedikit melenceng sebelum menerobos ke dalam kotak penalti dan bersiap menembak, hanya untuk melakukan gerak tipu cerdik yang membuat dua bek lain terjatuh dan memberinya ruang untuk dengan tenang menceploskan bola ke gawang.
Raphinha menggandakan jumlah golnya lewat aksi khas penyerang tengah, awalnya bergerak mendekati bola saat Dani Olmo menguasainya di lingkaran tengah, sebelum melesat ke arah berlawanan untuk melepaskan diri dari pengawalnya, menerima umpan rapi dari rekan setimnya asal Spanyol itu dalam langkahnya, lalu melepaskan tembakan menyilang melewati kiper Feyenoord yang tak berdaya.
Barca akhirnya menang 5-1 dan Raphinha dengan pantas meraih penghargaan Player of the Match. Itu adalah kembalinya dia ke kompetisi Eropa secara kejam dan agung, yang mencerminkan dampak awal yang juga sudah ia berikan di kompetisi domestik. Saat ini, dia memiliki aura pemain terbaik di dunia.
"Rapha bermain fantastis," tambah Flick. "Dia berada di level yang berbeda - dia luar biasa."
Prajurit yang sempurna
Angka-angka secara keseluruhan mendukung pernyataan Flick. Raphinha sudah mencetak 11 gol musim ini, sebuah catatan yang tidak bisa ditandingi pemain Barca lain mana pun dalam 60 tahun terakhir. Lionel Messi membukukan 10 gol dalam tujuh penampilan pertamanya pada musim 2012-13, dan mencapai sembilan gol pada tahap yang sama dalam dua kesempatan lain, sementara Ronaldo menyamai pencapaian itu pada 1996-97.
Adaptasi instan Raphinha terhadap peran baru ini menjadi alasan utama Barca naik ke level yang berbeda. Lewandowski adalah ahli bermain dengan membelakangi gawang, dan Torres menawarkan ancaman unik lewat pergerakan cerdiknya ke ruang belakang, tetapi Raphinha adalah sosok sempurna untuk menjadi figur utama dalam sistem cair ala Flick.
Pemain 29 tahun itu bergerak bebas di antara lini, menggunakan kecepatan eksplosif dan keajaiban tekniknya untuk menyeret lawan keluar dari posisi dan menghubungkan permainan. Ini membantu menciptakan lebih banyak ruang bagi Yamal dan Anthony Gordon di sisi lapangan, sementara Raphinha sendiri sangat piawai memanfaatkan celah, selalu selangkah lebih maju dari para bek di depannya.
Hal itu kembali terlihat pada Rabu, saat ia mencetak hat-trick dalam kemenangan telak 7-2 atas Racing Santander di La Liga. Gol pertama dan terakhirnya lahir dari titik penalti, tetapi gol keduanya sepenuhnya soal kesadaran ruang. Dengan Olmo kembali menjadi kreator, Raphinha menyelinap di antara dua bek tengah Racing dan menunggu umpan; ketika bola datang, ia mengontrolnya dengan satu sentuhan sebelum mengarahkan half-volley ke pojok gawang.
Ia membuat segalanya terlihat mudah saat menguasai bola, dan bekerja lebih keras daripada siapa pun ketika tidak memegangnya. Pressing tinggi Barca dimulai dari Raphinha, yang terus memaksa lawan melakukan kesalahan karena ia tidak pernah berhenti mengejar dalam kecepatan penuh.
Menghadirkan intensitas murni dan dinamisme yang diidamkan Flick, bersama sentuhan akhir yang klinis, sang manajer pasti diam-diam senang kesepakatan Alvarez tidak pernah terwujud. Lini depan kini tampil mulus, dan Barca bisa mengalokasikan dana untuk memperkuat area lain di lapangan dalam beberapa bursa transfer berikutnya.
Meniru R9
Barcelona punya sejarah membanggakan dalam memaksimalkan pemain-pemain Brasil, dari Romario dan Rivaldo hingga Ronaldinho dan Neymar. Namun, belum ada satu pun dari kumpulan talenta samba yang begitu kaya itu yang mampu melampaui satu-satunya tahun Ronaldo di klub.
Setelah datang dari PSV pada musim panas 1996 dengan biaya transfer yang saat itu menjadi rekor dunia sebesar $19,5 juta di usia yang masih 20 tahun, Ronaldo kemudian mencetak 47 gol hanya dalam 49 penampilan untuk Barcelona, sambil memenangi Copa del Rey, Piala Winners UEFA, dan Supercopa de Espana. Dengan perpaduan kekuatan yang mengerikan, kecepatan murni, dan penyelesaian akhir yang sangat presisi, Ronaldo menghancurkan lawan hampir setiap pekan.
Pemenang Piala Dunia dua kali itu meraih Trofi Pichichi sebagai top skor La Liga dengan 34 gol, yang juga cukup untuk memberinya Sepatu Emas Eropa, dan ia finis di posisi teratas dalam pemungutan suara Ballon d'Or 1997. Itu adalah ganjaran yang pantas atas semua momen tak terlupakan yang ia berikan kepada para pendukung setia Barcelona, dari gol solo memukau melawan SD Compostela hingga hat-trick luar biasa yang menginspirasi Barcelona bangkit untuk menang 4-3 atas Atletico pada perempat final Copa del Rey.
"Dia adalah pemain paling spektakuler yang pernah saya lihat," kata manajer Barcelona saat itu, Sir Bobby Robson. "Dia melakukan hal-hal yang belum pernah saya lihat dilakukan siapa pun sebelumnya." Rekan-rekan setim Ronaldo juga dibuat takjub olehnya, dengan Laurent Blanc berkata: "Saya belum pernah melihat siapa pun dengan kecepatan dan kekuatan seperti itu. Dia seperti kereta barang yang melaju ke arah Anda dengan bola di kakinya."
Ronaldo, yang akrab dikenal sebagai 'R9' oleh jutaan penggemarnya, lebih merupakan titik acuan tetap di lini depan dibandingkan Raphinha saat ini, tetapi ia memiliki naluri gol yang sama seperti kompatriotnya tersebut. Ia juga sama langsungnya, mampu membelah pertahanan lawan hanya dalam hitungan detik lewat perpaduan flair dan keberanian. Jika ia mempertahankan level performanya saat ini, tidak ada alasan Raphinha tidak bisa menyamai catatan keseluruhan sang legenda, dan mungkin menghadirkan treble trofi yang bahkan lebih signifikan.
Pemimpin sejati
Raphinha jelas punya mentalitas yang tepat. Dia tidak menganggap dirinya sebagai produk jadi, melainkan sosok yang terus berkembang, seperti yang ia katakan setelah kemenangan atas Racing: "Saya tidak akan pernah mengatakan bahwa saya tampil baik; saya selalu berusaha meningkatkan semua yang saya bisa. Saya senang dengan gol-gol itu, dan dengan kemenangan ini, dan itu yang paling penting, tetapi kami harus terus berkembang."
Pemain internasional Brasil itu lalu menegaskan bahwa ia merasa "nyaman" bermain di tengah, dan memberi kredit kepada Flick atas perkembangan dalam permainannya dalam beberapa tahun terakhir. "Dia adalah pelatih yang mengubah cara saya berpikir dan bagaimana saya melihat diri saya sendiri," tambahnya. "Saya sangat berterima kasih."
Memang, Raphinha mungkin akan meninggalkan Barca pada 2024 andaikata bukan karena Flick. Dua tahun pertamanya di Camp Nou mengecewakan, dan ia kesulitan mengamankan tempat di tim di bawah asuhan Xavi. Namun, Flick percaya pada potensinya yang besar, dan memberinya tanggung jawab lebih besar sejak awal masa jabatannya.
Setelah kepindahan pinjaman Marc-Andre ter Stegen ke Ajax pada musim panas, Flick tidak ragu menjadikan Raphinha kapten permanen baru Barca, dan sebagai pemain Brasil pertama yang pernah mengenakan ban kapten di Catalunya, sejauh ini ia melampaui semua ekspektasi. Gairah, etos kerja, dan mentalitas yang mengutamakan tim darinya menjadi teladan cemerlang bagi anggota skuad yang lebih muda, dan sebagai pemimpin sejati, ia memikul tanggung jawab untuk mengambil alih kendali pertandingan.
Semangat tim yang kuat
Meski kehilangan Lewandowski dan Torres, serta membiarkan Marcus Rashford kembali ke Manchester United, Barca racikan Flick berfungsi lebih baik dari sebelumnya dalam menyerang. Itu bukan hanya berkat Raphinha, dengan rekrutan musim panas Gordon, Karim Adeyemi, dan Gabriel Jesus semuanya cepat beradaptasi. Flick juga kini bisa mengandalkan striker Mesir berusia 18 tahun, Hamza Abdelkarim, yang telah naik kelas dari Barca B.
"Raphinha, Gabby, dan Hamza adalah tiga profil yang berbeda, tetapi ada cara lain yang bisa kami mainkan," kata pelatih asal Jerman itu. "Anthony dan Karim juga bisa bermain di posisi ini (sebagai striker). Atau Dani Olmo. Dani telah menunjukkan kepada kami dalam dua tahun terakhir bahwa dia bisa bermain di sana, sama seperti Fermin [Lopez]. Kami punya banyak opsi."
Variasi itu semestinya membantu memastikan masalah kebugaran Raphinha tidak kembali muncul. Flick menariknya lebih awal saat melawan Feyenoord, dan dalam kemenangan liga atas Athletic Club dan Racing, karena sangat memahami betapa pentingnya melindungi kaki sang kapten.
Perlakuan serupa juga dibutuhkan untuk Yamal, yang bahkan lebih berbahaya saat bermain lebih dekat dengan Raphinha. Kombinasi mereka nyaris mustahil dihentikan; begitu seorang bek tengah menggerakkan tubuhnya untuk mengawasi Yamal, dia akan mengalirkan bola kepada Raphinha, dengan naluri bahwa rekannya itu akan melakukan lari blind-side ke ruang terbuka.
Yamal juga tampak senang membiarkan Raphinha menjadi pusat perhatian sebagai sosok utama. Flick diberkahi kekuatan bintang yang luar biasa, tetapi ego tak pernah lepas kendali. Ada semangat kolektif yang kuat di ruang ganti, yang menjadi pertanda baik bagi Blaugrana untuk meraih sesuatu yang spesial.
Raphinha adalah perwujudan tertinggi dari semangat itu. Mungkin tidak akan lama lagi sebelum dia duduk sejajar dengan Ronaldo di Hall of Fame Barca.