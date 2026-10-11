Siapa yang benar-benar mengira Messi akan berhenti bermain sepak bola setelah mengakhiri kariernya bersama Argentina pada pertengahan pekan? Tentu saja itu tak akan terjadi. Meski karier sang pemain terbaik sepanjang masa kini hampir pasti memasuki hari-hari terakhirnya, ia tetap pemain terbaik di liga ini. Ia membuktikannya kurang dari empat hari setelah laga persahabatan perpisahan bersama Argentina melawan Benin yang sarat emosi. Messi mencetak dua gol dan terlibat dalam dua gol lainnya saat Inter Miami akhirnya kembali meraih kemenangan di MLS.

Di tempat lain, gambaran persaingan menuju playoff semakin jelas. Tim-tim buruk kini benar-benar tampil buruk. Tim-tim bagus pun memang bagus jika dinilai secara objektif. Sejumlah pertemuan menarik antarkonferensi, termasuk Seattle Sounders melawan New England Revolution, menunjukkan bahwa memprediksi apa pun di liga ini adalah tindakan gegabah.

Ada pula satu pertanyaan menarik untuk dibayangkan. Ya, Sporting KC adalah tim terburuk di MLS. Namun, di mana posisi mereka seandainya Andre Luiz, yang rata-rata mencetak lebih dari satu gol per pertandingan sejak kedatangannya, bergabung, katakanlah, sebulan lebih awal? Menarik untuk dipikirkan... GOAL merangkum semua cerita utama dari MLS setelah rangkaian pertandingan Sabtu malam yang menegangkan.