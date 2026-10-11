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FBL-MLS-INTER MIAMI-DC UNITEDAFP

Rangkuman MLS: Lionel Messi tunjukkan kelasnya, Seattle Sounders benar-benar bangkit, dan Charlotte FC bakal jadi mimpi buruk di babak playoff

Messi membawa Miami kembali ke jalur kemenangan, sementara Toronto FC membuktikan bahwa masih ada harapan di Kanada.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Siapa yang benar-benar mengira Messi akan berhenti bermain sepak bola setelah mengakhiri kariernya bersama Argentina pada pertengahan pekan? Tentu saja itu tak akan terjadi. Meski karier sang pemain terbaik sepanjang masa kini hampir pasti memasuki hari-hari terakhirnya, ia tetap pemain terbaik di liga ini. Ia membuktikannya kurang dari empat hari setelah laga persahabatan perpisahan bersama Argentina melawan Benin yang sarat emosi. Messi mencetak dua gol dan terlibat dalam dua gol lainnya saat Inter Miami akhirnya kembali meraih kemenangan di MLS.

    Di tempat lain, gambaran persaingan menuju playoff semakin jelas. Tim-tim buruk kini benar-benar tampil buruk. Tim-tim bagus pun memang bagus jika dinilai secara objektif. Sejumlah pertemuan menarik antarkonferensi, termasuk Seattle Sounders melawan New England Revolution, menunjukkan bahwa memprediksi apa pun di liga ini adalah tindakan gegabah.

    Ada pula satu pertanyaan menarik untuk dibayangkan. Ya, Sporting KC adalah tim terburuk di MLS. Namun, di mana posisi mereka seandainya Andre Luiz, yang rata-rata mencetak lebih dari satu gol per pertandingan sejak kedatangannya, bergabung, katakanlah, sebulan lebih awal? Menarik untuk dipikirkan... GOAL merangkum semua cerita utama dari MLS setelah rangkaian pertandingan Sabtu malam yang menegangkan.

  • Toronto FC menciptakan keajaiban

    Toronto FC v CF Montreal
    Getty Images Sport

    Djordje Mihailovic mencetak gol kemenangan untuk Toronto saat melawan Montreal.

    Wajar jika Anda tidak terlalu memperhatikan MLS di utara perbatasan, terutama di Wilayah Timur. Vancouver tampil rapi sesuai ekspektasi di Wilayah Barat dan, terlepas dari kabar soal relokasi, jelas menjadi favorit untuk menjuarai wilayahnya. Dengan begitu, perhatian tertuju pada Toronto dan Montreal. Toronto menjadi kasus yang menarik, terutama karena mereka terus mengeluarkan banyak uang tanpa arah yang jelas. Musim ini, mereka memang lebih mengandalkan momen-momen tertentu ketimbang konsistensi. Dalam laga yang bisa dibilang derbi antara kedua tim, dengan nama yang sungguh menarik, "Canadian Clasique", Toronto lebih unggul dalam urusan momen-momen tersebut.

    Tertinggal hingga menit ke-92, tim asuhan Robin Fraser bangkit pada masa tambahan waktu babak kedua. Lewis Morgan mencetak gol pertama lewat voli apik di tiang jauh. Djordje Mihailovic, yang musim ini banyak kesulitan akibat cedera, mencetak gol kedua dan membuat suporter tuan rumah bersorak gembira. Toronto akan membutuhkan lebih banyak momen seperti itu.

  • Inter Miami terus menjaga momentum

    Inter Miami CF v D.C. United
    Getty Images Sport

    Suarez terus mencetak gol dan menyumbang assist untuk Inter Miami meski telah menandatangani perpanjangan kontrak satu tahun yang mengejutkan.

    Pertanyaan pertama: apakah Luis Suarez sengaja melakukan ini?

    Pertanyaan kedua: siapa yang peduli?

    Suarez terus mencetak gol untuk Inter Miami, meski keputusannya menandatangani perpanjangan kontrak satu tahun dengan klub tersebut pada musim dingin lalu mengejutkan banyak pihak. Bahkan, ini merupakan musim terbaiknya di MLS sejauh ini. Ia mencetak dua gol dan menyumbang satu assist saat Inter Miami akhirnya kembali meraih kemenangan di liga. Dari segi taktik, cara Kily Gonzalez menata timnya sebenarnya tidak jauh berbeda dibandingkan para pelatih Miami sebelumnya. Intinya masih kurang lebih sama: berikan bola kepada Messi dan lihat apa yang terjadi. Namun, Suarez juga terus mencetak gol dengan mudah. Kemenangan meyakinkan atas D.C. United menunjukkan potensi yang masih dimiliki tim ini.

  • Red Bulls mulai bangkit

    Red Bull New York v San Diego FC
    Getty Images Sport

    Red Bulls tampil tidak menentu sepanjang musim ini, tetapi berhasil meraih kemenangan besar atas San Diego yang tak kalah kacau.

    Untuk melihat inkonsistensi, lihat saja "New York Red Bulls."

    Tahun pertama Michael Bradley menangani tim ini memang sejak awal diperkirakan akan sedikit sulit ditebak. Ia pelatih muda yang masih menimba pengalaman di level profesional. Hasil buruk tak terhindarkan. Namun, kiprah New York Red Bulls benar-benar sulit dipahami.

    Di bawah pelatih baru yang mengusung pendekatan progresif dan menyerang, mereka menempati peringkat ke-21 dalam jumlah gol per pertandingan. Mereka juga berada di peringkat ke-22 dalam jumlah gol kebobolan. Sulit mencari penjelasan untuk itu. New York Red Bulls mencetak tiga gol dalam 27 menit pertama melawan San Diego. Namun, selama sekitar satu jam sisanya, permainan mereka tampak sangat goyah. Setelah 60 menit, Cedric Bakambu memperkecil ketertinggalan. Entah bagaimana, New York Red Bulls mampu mempertahankan keunggulan. Penampilan ini tidak terlalu mencerminkan apa yang disebut sebagai "gaya bermain Bradley." Namun, kemenangan ini sangat mereka butuhkan.


  • Seattle meraih kemenangan keempat beruntun

    Seattle Sounders FC v Chicago Fire FC
    Getty Images Sport

    Dejan Joveljic mencetak gol untuk mengantar Seattle meraih satu lagi kemenangan krusial.

    Beberapa bulan lalu, situasi di Seattle serba suram. Pelatih kepala Brian Schmetzer bahkan menggelar konferensi pers untuk mengatakan bahwa para pemain yang dipanggilnya dari MLS Next Pro belum cukup bagus. Cedera datang silih berganti, sementara tim menjalani rentetan 13 pertandingan tanpa kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemungkinan yang sebelumnya tak terpikirkan, yakni mengakhiri musim tanpa lolos ke babak play-off, mulai membayangi.

    Namun, semua itu kini berubah. Sounders memang mengeluarkan sejumlah uang. Yang lebih penting, seluruh pemainnya kembali pulih. Hasilnya terlihat jelas. Mereka menghadapi tim New England Revolution yang benar-benar tangguh pada Sabtu malam dan meraih tiga poin lewat perjuangan keras, berkat gol indah Dejan Joveljic, pemain yang didatangkan pada pertengahan musim. Kini mereka tampak siap untuk menunjukkan kemampuan mereka di babak play-off. Tak seorang pun ingin menghadapi mereka di sana.

  • Charlotte baru memastikan kemenangan pada menit-menit akhir melawan Dallas

    Charlotte FC v FC Dallas
    Getty Images Sport

    Allen Saint-Maximin tampil gemilang saat Charlotte bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan.

    Charlotte tampak tak berdaya setelah sekitar 70 menit. Malam itu, Bank of America Stadium menjadi tempat yang buruk untuk bermain sepakbola. Kondisinya buruk dan penonton yang hadir sedikit. Charlotte membutuhkan dukungan positif dari suporternya untuk mendorong mereka ke papan atas Wilayah Timur. Menghadapi Dallas yang tangguh, laga ini tampaknya lebih berpeluang ditunda karena hujan. Dallas pun menjalankan perannya dengan mencetak dua gol dan nyaris tidak terlihat akan kebobolan.

    Namun, Charlotte masih menunjukkan perlawanan. Pada hari mereka mengumumkan perekrutan gelandang veteran Liga Primer Inggris, Abdoulaye Doucoure, justru mantan pemain kasta tertinggi sepakbola Inggris lainnya yang menjadi pembeda. Idan Toklomati memang akan mendapat pujian atas dua golnya di pengujung laga, tetapi Allen Saint-Maximin, winger Prancis yang eksplosif, menyiapkan salah satu gol tersebut dan terus merepotkan pertahanan Dallas sepanjang malam. Jika babak play-off dimulai hari ini (kenyataannya tidak), Charlotte akan mendapat keuntungan bermain di kandang. Itu pencapaian yang patut diapresiasi.