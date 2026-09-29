Premier League mungkin merupakan liga yang paling banyak ditonton di planet ini, tetapi kini tak lagi terlalu enak dipandang. Atmosfer di stadion memang luar biasa, tetapi kualitas di lapangan tidak demikian. Fokus pada atletisme hanya semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir, dengan penekanan kini sangat condong pada fisik ketimbang teknik, dan itulah yang membuat Arsenal menjadi juara yang begitu pas musim lalu.

Mikel Arteta dan para pemainnya merepresentasikan nilai-nilai utama Premier League: kekuatan, kecepatan, power, konservatisme, dan sinisme. Mereka pada dasarnya telah membuat 'The Beautiful Game' menjadi soal menang dengan cara yang tidak indah, dan memetik hasilnya dengan merebut gelar pertama sejak 2004. Itulah sebabnya rencana permainan Arsenal, yang sangat mengandalkan bola mati, telah menjadi cetak biru yang diikuti para rival. Hasil akhirnya adalah penurunan signifikan gol dari permainan terbuka pada 2025-26 dan, dalam lingkungan yang sangat membatasi seperti itu, jelas sulit bagi para pemain menyerang untuk bersinar.

Ada beberapa tanda awal yang menggembirakan bahwa musim ini bisa berbeda, dengan sejumlah tim bermain lebih bebas, termasuk Arsenal sampai taraf tertentu, tetapi tak bisa dimungkiri bahwa Haaland adalah satu-satunya superstar yang tak terbantahkan di liga ini, yang membuat situasi Manchester City saat ini menjadi semakin menarik.

Menyusul kabar mengejutkan pekan lalu bahwa juara EPL delapan kali itu dinyatakan bersalah karena melanggar 114 aturan keuangan kompetisi, tiba-tiba ada kemungkinan yang sangat nyata bahwa penyerang nomor 9 asal Norwegia itu, yang begitu hebat dan begitu menarik hingga ia bahkan berhasil menembus Amerika pada musim panas lalu, bisa meninggalkan Etihad pada akhir musim ini. Haaland sudah dikaitkan dengan Barca dan Real Madrid (tentu saja!) dan kepergiannya akan menjadi bencana bagi kompetisi yang sudah sangat membutuhkan sosok seperti Kylian Mbappe dan tidak memiliki Lamine Yamal. Memang, rencana transfer Vinicius Junior ke Arsenal menimbulkan antusiasme begitu besar di Inggris karena tak ada yang benar-benar bisa mengingat kapan terakhir kali klub Premier League merekrut salah satu pemain terbaik di dunia saat ia masih berada di masa puncaknya.

Sekali lagi, kompetisi ini tidak kekurangan talenta menarik atau pemain-pemain menjanjikan. Jika benar-benar bugar, Alexander Isak adalah striker luar biasa, sosok nyentrik seperti Rayan Cherki membuat laga Manchester City mana pun layak ditonton, sementara pemain seperti Rio Ngumoha dan Max Dowman menandakan kuatnya sepak bola usia muda di Inggris.

Namun, tetap ada kekhawatiran yang sangat nyata bahwa Premier League terlalu menguras tenaga, bahwa liga ini telah menjadi semacam korban dari kesuksesannya sendiri, dalam arti intensitas yang membuatnya begitu menarik bagi pemirsa TV di seluruh dunia kini justru merugikan para pelaku utama aksi tanpa henti tersebut, yakni para pemain.

Taktik Arteta mungkin terlalu pragmatis, seperti yang kita lihat pada final Liga Champions musim lalu, tetapi ia punya alasan ketika mengatakan bahwa para pemainnya tidak akan pernah se-"fresh" rekan-rekan mereka di Paris Saint-Germain dan Bayern Munich pada pengujung musim karena sifat Premier League yang kelewat kompetitif.

"Kami sedang membandingkan dua dunia yang berbeda," kata pria Spanyol itu, dan adil untuk mengatakan bahwa Madrid dan Barca, karena dominasi mereka di La Liga, juga diberkahi jauh lebih banyak kesempatan untuk memberi para pemain terpenting mereka waktu istirahat yang sangat berharga. Sebagai contoh, Bukayo Saka yang brilian pasti akan datang ke Piala Dunia musim panas ini dalam kondisi yang jauh lebih baik jika Arteta bisa mengistirahatkan 'starboy' Arsenal itu sesering Luis Enrique merotasi Khvicha Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele di Ligue 1.

Namun, bukan berarti intensitas Premier League yang melelahkan akan menurun dalam waktu dekat. Seperti yang ditegaskan jendela transfer musim panas, klub-klub terbesar Inggris kini lebih sering bertransaksi satu sama lain dibanding sebelumnya, sedemikian terobsesinya mereka untuk membeli talenta yang sudah terbukti di Premier League. Akibatnya, kini kita melihat pemain-pemain biasa berpindah dengan biaya luar biasa besar (Savio, Liam Delap, Mateus Fernandes, Elliot Anderson), yang jelas sama sekali tidak akan meningkatkan kualitas umum sepak bola Premier League.

Sangat banyak orang menyadari prospek yang cukup suram ini. Namun, EPL kini adalah bisnis besar dan pertunjukan harus terus berjalan, meski itu berarti rating pada akhirnya bisa mulai menurun tanpa lebih banyak pemain kelas dunia untuk menghibur massa.



