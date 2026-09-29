Premier League adalah 'liga terbaik di dunia' - jadi mengapa liga ini hanya menjadi rumah bagi satu penyerang kelas dunia dan tidak punya gelandang?
Klub Kelas Dunia 2026 versi GOAL dipublikasikan pada hari Senin dan ada banyak keputusan yang memicu perdebatan di antara delapan perubahan personel. Itulah hakikat permainan ini, tentu saja. Mustahil menyenangkan semua orang dan kami membuat segalanya semakin sulit dengan membatasi diri hanya pada 25 pilihan. Namun pada akhirnya, istilah 'kelas dunia' itu sendiri bersifat subjektif dan interpretasi kami bisa sangat berbeda dari interpretasi Anda.
Namun, yang kemungkinan besar bahkan akan diterima oleh pendukung Premier League yang paling fanatik pada tahap ini adalah bahwa kompetisi tersebut, di balik seluruh popularitasnya dan dominasinya yang terus meningkat di bursa transfer, memiliki masalah yang sangat khusus dalam hal daya tarik dan gaya bermain.
Dari 25 anggota 'klub kelas dunia' kami, hanya lima yang saat ini berkarier di kasta tertinggi Inggris, dan empat di antaranya adalah bek. Meski nama-nama seperti Bruno Fernandes dan Declan Rice nyaris masuk, tidak ada satu pun gelandang Premier League dalam daftar tersebut, sementara Erling Haaland menjadi satu-satunya penyerang yang lolos.
Hal yang paling mengejutkan dari semua ini adalah bahwa hal itu sama sekali tidak mengejutkan, mengingat sudah cukup lama jelas bahwa para pemain menyerang terbaik di planet ini jarang ditemukan di Inggris...
Uang bukan lagi alasan
Pernah ada masa ketika Premier League sama sekali tak mampu merekrut para pemain terbaik di dunia. Pada 1990-an, saat kompetisi pecahan itu masih berada di tahap awal, nama-nama besar pada dasarnya hanya pindah ke Inggris di ujung karier mereka (Ruud Gullit, Gianluca Vialli dan Gianfranco Zola), atau setelah kesulitan di tempat lain karena satu dan lain hal (Eric Cantona, Thierry Henry dan Dennis Bergkamp). Sulit dipercaya dalam iklim ekonomi saat ini, tetapi Italia kala itu merupakan pusat jagat sepak bola dan hampir semua talenta terbaik permainan ini bermain di Serie A.
Namun, uang tak lagi bisa dijadikan alasan. Sebaliknya, hal itu justru membuat minimnya talenta papan atas di Premier League terasa semakin mengejutkan. Selama 25 tahun terakhir, Premier League telah menjelma menjadi raksasa finansial, sebagaimana digarisbawahi oleh tingkat dominasinya yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar transfer.
Klub-klub EPL menghabiskan rekor £3,5 miliar ($4,6 miliar) selama bursa transfer musim panas - lebih banyak daripada gabungan seluruh klub Serie A, La Liga, Ligue 1, dan Bundesliga. Namun demikian, Premier League tetap kesulitan menarik para pemain terbaik di dunia ketika mereka benar-benar berada di puncak kemampuan.
Ballon d'Or, misalnya, mungkin tak lebih dari sekadar kontes popularitas, tetapi justru karena itulah penghargaan itu cukup mencerminkan daya tarik bintang, dan cukup berbicara bahwa hanya tiga pemain Premier League yang memenangi penghargaan tersebut sejak pergantian abad: Michael Owen (2001), Cristiano Ronaldo (2008), dan Rodri (2024).
Memang, Premier League jelas memiliki beberapa pemain lain yang benar-benar berkelas dunia pada periode-periode tersebut, tetapi cukup berbicara bahwa pemain-pemain seperti Thierry Henry, Luka Modric, Gareth Bale, Luis Suarez, dan Eden Hazard semuanya pada akhirnya pindah ke Spanyol, sama seperti Owen, Ronaldo dan, yang paling baru, Rodri. Lebih lanjut, dari nama-nama di atas, hanya Henry, Rodri, dan Hazard yang bisa dikatakan menghabiskan tahun-tahun terbaik mereka di Inggris, dengan Hazard meninggalkan Chelsea pada usia 28 tahun.
Konsekuensinya, tak bisa dimungkiri bahwa meskipun Premier League mungkin merupakan liga paling populer di dunia, Barcelona dan Real Madrid tetap menjadi puncak profesi ini bagi mayoritas pemain dari seluruh penjuru dunia.
Daya tarik dua besar La Liga
Jelas ada banyak alasan budaya, iklim, dan bahasa di balik daya tarik dua tim teratas La Liga. Tentu saja, bagi mayoritas pemain Amerika Selatan yang sangat berbakat, Madrid dan Barcelona adalah, dan memang selalu menjadi, destinasi impian. Namun, bahkan pesepakbola terbaik Inggris pun menaruh Real dan Barca dalam penghormatan tertinggi.
Winger kelahiran Liverpool Steve McManaman, yang memenangi dua Liga Champions bersama Madrid, mengatakan ia tak bisa menolak kesempatan untuk "mengenakan kostum putih ikonik itu", sementara mantan idola Kop lainnya, Owen, mengatakan kepada GOAL, "Anda berpikir akan menjadi pemain Liverpool seumur hidup, tetapi kemudian Anda berpikir, 'Ya Tuhan, itu Real Madrid, saya akan menyesal selamanya jika mengatakan tidak.'"
Trent Alexander-Arnold baru-baru ini merasakan emosi campur aduk yang sama sebelum, cukup mengungkapkan, memutuskan bahwa peluang Ballon d'Or-nya akan lebih terdukung dengan menukar Anfield dengan Bernabeu, tetapi Jude Bellingham "tidak berpikir dua kali" untuk meneken kontrak dengan Madrid ketika ia mendapat panggilan dari Florentino Perez, meskipun gelandang yang sangat diminati itu bisa saja memilih klub Premier League mana pun.
Sementara untuk Barcelona, baik Marcus Rashford maupun Anthony Gordon menyebut transfer mereka masing-masing ke Camp Nou sebagai mimpi yang menjadi kenyataan, dengan yang terakhir mengakui bahwa ia ingin bermain untuk Barcelona sejak usia tiga tahun.
Terlepas dari orang percaya atau tidak, tak bisa dimungkiri bahwa para pemain Inggris kini lebih bersedia daripada sebelumnya untuk pindah ke luar negeri. Lihat saja kasus Harry Kane.
Preferensi sang striker mungkin adalah tetap bertahan di Inggris, negara asalnya, ketika Tottenham Hotspur akhirnya setuju menjualnya pada 2023, tetapi tidak banyak orang yang percaya bahwa ia benar-benar akan bergabung dengan klub luar negeri. Namun, Kane mengungkapkan bahwa keputusannya meneken kontrak dengan Bayern Munich sebagian terinspirasi oleh transfer David Beckham ke Madrid 20 tahun sebelumnya.
"Dia idola saya," Kane mengatakan kepada TNT Sports. "Kami bersekolah di sekolah yang sama, kami tumbuh di area yang sama, dia adalah kapten Inggris saat saya tumbuh besar. Jadi saya ingin mengikuti jejaknya [dengan bermain di luar negeri]. Saya tahu ini bukan sesuatu yang dilakukan banyak pemain Inggris, tetapi ini adalah hal terbaik yang pernah saya lakukan."
Jelas, sikap sedang berubah, bahkan di kalangan generasi yang lebih tua, sementara arah karier Bellingham menggambarkan manfaat pindah ke benua Eropa pada usia muda. Fakta bahwa hanya dua pemain Inggris dalam Klub Kelas Dunia versi kami yang bermain untuk klub luar negeri seharusnya menjadi perhatian bagi Premier League, tetapi minimnya talenta elite di lini serang secara keseluruhan jauh lebih mengkhawatirkan.
Premier League kehilangan daya tariknya?
Premier League mungkin merupakan liga yang paling banyak ditonton di planet ini, tetapi kini tak lagi terlalu enak dipandang. Atmosfer di stadion memang luar biasa, tetapi kualitas di lapangan tidak demikian. Fokus pada atletisme hanya semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir, dengan penekanan kini sangat condong pada fisik ketimbang teknik, dan itulah yang membuat Arsenal menjadi juara yang begitu pas musim lalu.
Mikel Arteta dan para pemainnya merepresentasikan nilai-nilai utama Premier League: kekuatan, kecepatan, power, konservatisme, dan sinisme. Mereka pada dasarnya telah membuat 'The Beautiful Game' menjadi soal menang dengan cara yang tidak indah, dan memetik hasilnya dengan merebut gelar pertama sejak 2004. Itulah sebabnya rencana permainan Arsenal, yang sangat mengandalkan bola mati, telah menjadi cetak biru yang diikuti para rival. Hasil akhirnya adalah penurunan signifikan gol dari permainan terbuka pada 2025-26 dan, dalam lingkungan yang sangat membatasi seperti itu, jelas sulit bagi para pemain menyerang untuk bersinar.
Ada beberapa tanda awal yang menggembirakan bahwa musim ini bisa berbeda, dengan sejumlah tim bermain lebih bebas, termasuk Arsenal sampai taraf tertentu, tetapi tak bisa dimungkiri bahwa Haaland adalah satu-satunya superstar yang tak terbantahkan di liga ini, yang membuat situasi Manchester City saat ini menjadi semakin menarik.
Menyusul kabar mengejutkan pekan lalu bahwa juara EPL delapan kali itu dinyatakan bersalah karena melanggar 114 aturan keuangan kompetisi, tiba-tiba ada kemungkinan yang sangat nyata bahwa penyerang nomor 9 asal Norwegia itu, yang begitu hebat dan begitu menarik hingga ia bahkan berhasil menembus Amerika pada musim panas lalu, bisa meninggalkan Etihad pada akhir musim ini. Haaland sudah dikaitkan dengan Barca dan Real Madrid (tentu saja!) dan kepergiannya akan menjadi bencana bagi kompetisi yang sudah sangat membutuhkan sosok seperti Kylian Mbappe dan tidak memiliki Lamine Yamal. Memang, rencana transfer Vinicius Junior ke Arsenal menimbulkan antusiasme begitu besar di Inggris karena tak ada yang benar-benar bisa mengingat kapan terakhir kali klub Premier League merekrut salah satu pemain terbaik di dunia saat ia masih berada di masa puncaknya.
Sekali lagi, kompetisi ini tidak kekurangan talenta menarik atau pemain-pemain menjanjikan. Jika benar-benar bugar, Alexander Isak adalah striker luar biasa, sosok nyentrik seperti Rayan Cherki membuat laga Manchester City mana pun layak ditonton, sementara pemain seperti Rio Ngumoha dan Max Dowman menandakan kuatnya sepak bola usia muda di Inggris.
Namun, tetap ada kekhawatiran yang sangat nyata bahwa Premier League terlalu menguras tenaga, bahwa liga ini telah menjadi semacam korban dari kesuksesannya sendiri, dalam arti intensitas yang membuatnya begitu menarik bagi pemirsa TV di seluruh dunia kini justru merugikan para pelaku utama aksi tanpa henti tersebut, yakni para pemain.
Taktik Arteta mungkin terlalu pragmatis, seperti yang kita lihat pada final Liga Champions musim lalu, tetapi ia punya alasan ketika mengatakan bahwa para pemainnya tidak akan pernah se-"fresh" rekan-rekan mereka di Paris Saint-Germain dan Bayern Munich pada pengujung musim karena sifat Premier League yang kelewat kompetitif.
"Kami sedang membandingkan dua dunia yang berbeda," kata pria Spanyol itu, dan adil untuk mengatakan bahwa Madrid dan Barca, karena dominasi mereka di La Liga, juga diberkahi jauh lebih banyak kesempatan untuk memberi para pemain terpenting mereka waktu istirahat yang sangat berharga. Sebagai contoh, Bukayo Saka yang brilian pasti akan datang ke Piala Dunia musim panas ini dalam kondisi yang jauh lebih baik jika Arteta bisa mengistirahatkan 'starboy' Arsenal itu sesering Luis Enrique merotasi Khvicha Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele di Ligue 1.
Namun, bukan berarti intensitas Premier League yang melelahkan akan menurun dalam waktu dekat. Seperti yang ditegaskan jendela transfer musim panas, klub-klub terbesar Inggris kini lebih sering bertransaksi satu sama lain dibanding sebelumnya, sedemikian terobsesinya mereka untuk membeli talenta yang sudah terbukti di Premier League. Akibatnya, kini kita melihat pemain-pemain biasa berpindah dengan biaya luar biasa besar (Savio, Liam Delap, Mateus Fernandes, Elliot Anderson), yang jelas sama sekali tidak akan meningkatkan kualitas umum sepak bola Premier League.
Sangat banyak orang menyadari prospek yang cukup suram ini. Namun, EPL kini adalah bisnis besar dan pertunjukan harus terus berjalan, meski itu berarti rating pada akhirnya bisa mulai menurun tanpa lebih banyak pemain kelas dunia untuk menghibur massa.